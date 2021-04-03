Даже различные взгляды укажут путь к взаимопониманию

Несколько лет назад в Болгарии, а затем и в России вышла в свет книга «Алано-древнеболгарское письмо», автором который является болгарский исследователь истории Живко Войников. Врач по профессии, он является автором нескольких книг по древней, новой и новейшей истории Болгарии. Исследователь любезно согласился дать интервью нашему изданию о своих исторических изысканиях, об отношении к России, Сербии, Северной Македонии и ряду других стран, рассказать о своих планах. Интервью будет интересно студентам, журналистам, политикам и всем, кого интересуют вопросы истории и международных отношений.





– Д-р Войников, Вы известны болгарским (а после выхода Вашей книги «Алано-древнеболгарская письменность» на русском языке во Владикавказе – и осетинским) читателям как автор ряда исторических книг и статей. Но по образованию и профессии Вы не историк, а доктор. Как в Вас зародился этот интерес к истории?

– Мой интерес к истории возник еще в школьные годы, задолго до того, как я решил заняться медициной. И жизнь показала, что этот интерес со временем не пропал, а стал основным.

– До сих пор Вы писали в основном о древней болгарской истории и происхождении болгар. Почему Ваше внимание сосредоточилось именно на этом вопросе, который, как мы знаем, всё ещё вызывает много споров среди болгарских историков? И, в этой связи, возможно ли, чтобы болгарская историография объединилась вокруг одного мнения о происхождении болгарского народа?

– Нет. Официальная болгарская наука не делает ничего по данному вопросу. Их представители только переписывают мнения старых авторитетов ХІХ века, как и труды разных ученых, советских и западноевропейских с ХХ века. Нет собственных исследований, взглядов, гипотез.

Появились и разные любители, множество которых я отношу к «фолк-хистори» – то есть, псевдонаучной фантастической литературе.

«Академики» наши в основном избегают этот вопрос, но и те немногие, кто интересуется, предпочитают не выходить из заезженной колеи «старых авторитетов». К сожалению, полностью отсутствует комплексный подход к проблеме, нет никакого диалога между историками, археологами, языковедами. Все исходят ограниченно из своей собственной точки зрения и сочиняют фантастические гипотезы. Я скептически отношусь к возможности достижения единого мнения о происхождении болгар. Отсутствие сговорчивости и умения слушать оппонента свойственна болгарину как таковому и болгарскому «ученому», независимо от того, это историк, археолог или языковед. А если добавим и полное отсутствие креативности и поиска новых решений, не вижу света в конце туннеля.

К сожалению, с другой стороны, тема опорочена и профанирована в значительной степени с 1989 года по сей день. Мы явились свидетелями большого энтузиазма, который начался с «балхарско-бактрийских» фантазий Петра Добрева, которые захлестнули наше общество 20 лет назад, после чего появилось множество его имитаторов и подражателей. Мы прошли через волжско-болгарскую пантюркистскую манию «Джагфар-тарихи», но все это было сметено одним еще более сильным и сумасшедшим шизофреническим психозом, который сегодня здорово сотрясает болгар – автохтонизмом или, как я люблю его называть – «фракоидиотией». Эти пропагандисты (в основном блогеры в Интернете, но появляются и более маргинальные историки) –опоздалые «ганчоценовцы» (Этот автор Ганчо Ценов с начала ХХ века, писал фантазии, что болгары-славяны и фраки – одно и тоже), «незаконные дети» Людмилы Живковой, плод её «фракийских» фантазий, которые буквально разрушают и без того хрупкое национальное чувство современного болгарина. Налицо стремление тотальной подмены представлений о происхождении. Также в этом вижу нечистые политические попытки создания своего рода «нового болгарского, европейского патриотизма».

Неудобно вести свое происхождение из Евразии и с Кавказа (там сейчас Россия), неудобно подчеркивать свое славянство, которое является фактом (по данным исследований Y-хромосомных гаплогрупп около 30% современных болгарских родословных по мужской линии имеют славянское происхождение), нам не нравится быть тюрками или иранцами («какими-то отсталыми азиатами») и поэтому среднестатистический болгарский «ура-патриот», как утопающий, хватается за эту мнимую и несуществующую связь с фракийцами, даже не зная вообще, что к VII – VIII векам так называемые фракийцы уже давно превратились в провинциальных ромеев (византийцев), с которыми болгары безостановочно воевали до 1018 года. А до этого у этих примитивных племен не было ни развитой государственности, ни развитой культуры. Их прямые наследники – албанцы.

Конечно, если ваше издательство «Ир» заинтересовано в этой теме, я послал им и свой труд на русском языке „Болгары и осетины – семь веков вместе, от Тянь-Шана до Кавказа. В поиск болгарского происхождения (новый взгляд на старый вопрос)“. Там же я рассматриваю вопросы, связанные с этногенезом осетинского народа, самоназвание которого происходит от названия древних усунов ( асиан греко-римских авторов).

Это все, к чему я пришел и переосмыслил по этому вопросу за все те 20 лет, которые я занимался изучением вопроса происхождения болгар. Я также возлагаю свои нескрываемые надежды на проводимое в эти месяцы всемирно известным ученым Дейвидом Райхом генетическое исследование костей времен Первого Болгарского царства, которое должно дать четкие указания на направление дальнейших поисков. Еще нет официальных результатов. Ждем!

– В своих последних книгах, изданных издательством «Еделвайс», Вы перескочили на несколько веков вперед и пишете о событиях новой истории. Почему Вы решили посвятить свои силы этому совершенно другому историческому периоду?

– Этот период нашей истории всегда меня интересовал. Оказывается, мы ничего не знаем о своем собственном освобождении, что события рассматриваются несколько изолированно от европейской конъюнктуры ХІХ – XX века, а это исключительно ошибочный подход, потому что не дает ответа на вопрос «Почему так случилось?», «Почему дошло до разочарования в Берлине летом 1878 года», которое безвозвратно нанесло жестокий ущерб новому болгарскому государству. В этом отношении большие трудности создает и активно внедрявшаяся долгие годы «русофильская» трактовка событий, которая очень искажена и неверна и ставит целью лишь насадить у болгар наивную «благодарность» за одно полуосвобождение и увечие, так как по этой причине размывается реальная и огромная вина России. Она ни Освободительную войну подготовила, как следует, ни отнеслась к ней ответственно, ни дипломатию осмысленную имела, чтобы защитить добытое оружием.

– Здесь у меня возникло два новых вопроса. Думаю, было бы хорошо, если бы Вы более подробно рассказали, почему употребляете слово «полуосвобождение», если Русско-турецкая война 1877 – 1878 годов в Болгарии называется освободительной, и второй вопрос: ведь решение о начале освобождения юго-западных славян принималось в условиях османского террора (например, уже произошли резня в Батаке (Батакская резня) и другие акты геноцида). И второй вопрос: если бы Россия потратила больше времени на подготовку войны «как следует», то не привело ли бы это к промедлению помощи болгарскому народу и гибели ещё большего числа мирного болгарского населения?

– Ответ на второй вопрос: нет, больше людей не погибло бы. Турки и мусульманское ополчение „башибузуки“ „умиротворили“ районы восстания, таков их метод действия. Император не хотел войны, и только ошибочные действия русской дипломатии, которая хотела стать „мандатором Европы“ а это было вполне невозможно, поставили империю в неловкую ситуацию демонстрации своей слабости. Премьер-министр Англии Дизраели-Биконсфилд провалил все российские дипломатические инициативы по оказанию давления на Турцию. Так что это война началась как „война чести“! Так определил ее военный министр генерал Дмитрий Милютин, который оставил нам самый подробный дневник о событиях этого времени.

Нам всем следует признать, что существует разное понимание и разная трактовка событий и позиций участников тех исторических событий. Было бы правильно историкам без взаимных обид спокойно и деликатно разобрать противоречия в уважительном диалоге. Это бы способствовало повышению уровня доверия и взаимопонимания.

Россия сделала большие ошибки в деле укрепления своего положения в Европе. Она упорно не хотела понять, что единственным ее союзником в Европе может быть только Пруссия и потом Германия, созданная Бисмарком. Вопреки близким отношениям кайзера Вильгельма І со своим племянником, царём Александром ІІ и самому доброму расположению Бисмарка к России, которую он искренно хотел видеть союзником в „огне и воде“, пагубная роль, сыгранная утопической доктриной бездарного дипломата князя Горчакова, который был и канцлером и внешним министром. Он был страстным франкофил, любитель французского языка и французской культуры, охаживал Францию и строил воздушные замки французско-русского союза, вопреки ясному нежеланию такого союза и Французской империей Наполеона ІІІ, и Французской республикой. Франция только употребляла русское благорасположение в своих интересах. Канцлер быстро забыл, что организатором Крымской войны была именно Франция.

Когда начался Восточный кризис, вопреки наличию „союза трех императоров“ Россия ничего не сделала, чтобы использовать его в своих интересах. Причина была в нежелании Горчакова и Александра ІІ вступить в более тесные отношения с Германией и Бисмарком.

С другой стороны Австро-Венгрия тогда попала под венгерского давление во внешней политике после реабилитации венгров в 1867 г. Министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Дьюла Андраши был крайним русофобом, потому что он сам был участником венгерской революции, которую задушил царь Николай І . И вопреки вхождению Дунайской монархии в союз трех императоров, всеми своими действиями Андраши разрушал его. Император Франц Иосиф был за этот союз, но его внешний министр был активно против, и действовал подпольно.

Но в России никто не давал себе отчет в этом двойственном поведении Австро-Венгрии! Россия подписала с Австро-Венгрией тайные соглашения в Рейхштадте и Будапеште, но потом безответственно забыла об их исполнении.

Здесь большая вина графа Игнатиева, самого виновного в экзекуции Болгарии на Берлинском конгрессе 1878 г. Он как фанатичный панславист успел повлиять на слабовольного и безответственного императора Александра ІІ, человека с изменчивым настроением, не исполнять договор с Австро-Венгрией. Также он совершил такой бесполезный шаг как заключение договора в Сан-Стефано, несмотря на то, что знал о договоре с Дунайской монархией, но не посчитался с этим, потому что это было против „интересов славянства“. Между тем, общих интересов славянства никогда не существовало, у каждого славянского народа свои интересы, которые, как правило, антагонистичны интересам его соседа – другого славянского народа! Смотрите и сегодня на „славянский“ антагонизм: Польша и Россия, Украина и Россия, Чехия и Словакия, Хорватия и Сербия, Болгария и Сербия, Черногория и Сербия, Босния и Сербия!

Россия упорно не хотела поддержать Бисмарка в его антифранцузской кампании, а хотела от его большой помощи. Ещё до подписания Сан-Стефанского договора, после упорных просьб русского царя и Горчакова, Бисмарк согласился на председательство на будущем конгрессе о ревизии предварительного договора с Турцией.

За всё время с марта по июнь 1878 года Россия ничего не сделала, чтобы занять Болгарию полностью, вместе с Македонией. Она ничего не сделала для вознаграждения Австро-Венгрии Боснией и Герцеговиной, как обещала в Рейхсштадте и максимально развязала руки Андраши договориться с Дизраели-Бикоснсфилд, который ненавидел России и защитал Турции.

Чтобы не связаться тесно с Германией, Россия согласилась и на самые жестокие условия Англии – полную ревизию Сан-Стефанского договора, отделение Македонии от Болгарии и возвращение ее снова под власть Турции, разделение Болгарии на Северную и Южную (причем, Южную назвали «Восточная Румелия», – именем, которое до этого здесь никто не слышал), лишение Болгарии выхода на Эгейское море и возвращение Турции освобожденные территорий в Армении – Баязид и Алашакерскую долину.

А условия Австро-Венгрии были, наоборот, очень благоприятны:

1. Большая Болгария до р. Вардара и…

2. Создание автономной области в Македонии с центром в Фессалониках, под протекторатом Вены с генерал-губернатором хорватским генералом Родичем.

И конечно – Босния и Герцеговина. А в Армении претензии к русской границе у Австро-Венгрии не было.

На переговоры в Вене Горчаков послал самого неподходящего человека – графа Игнатьева, фанатика-панслависта, который провалил переговоры. Тогда поручили графу Шувалову начать переговоры с Лондоном на более тяжелых условиях. Я считаю, что это вполне целенаправленный ход Горчакова. Он прекрасно знал, что Игнатьев проиграет. А после того, как тайные договоренности с Австро-Венгрией и Англией станут известны российской общественности, и Сан-Стефанский договор будет полностью пересмотрен, канцлер «умывает свои руки» с Игнатьевым. Об этом написал современник событий, а также дипломат Юрий Карцов в своей книге «За кулисами дипломатии».

Мало известно, что при русских неудачах под Плевеном император был согласен на сепаратный мир с Турцией и просил о посредничестве английского представителя при Штабе русской армии полковника Уэсли, но отказался от предложенной Бисмарком помощи в виде пятидесятитысячного немецкого войска в счет русской гарантии по Эльзасу и Лотарингии. Об этом пишут Игорь Козлов и граф Шувалов. Николай Гирс тоже сообщил генералу Милютина об этом предложении.

Итак, в Берлине русские забыли о своих ошибках в отношении Германии, но хотели неограниченную помощь. Ничего не дали, а хотят все. И не получилось!

Вопреки этому, Бисмарк держался вполне союзно с Шуваловым, который был и его личным другом, и на практике был вторым помощником в русской делегации. Еще одна большая ошибка безответственного Александра ІІ была то, что он разрешил Горчакову ехать в Берлин, хотя знал, что Бисмарк его ненавидит. Вообще, подход русского царя к решению столь важных кадровых вопросов поражает своей безответственностью!

А вполне закономерное разочарование от Берлинского конгресса превратилось в начало безумной ненависти к Германии, рост шовинистического панславизма и все завершилось сокрушительной Первой мировой войной. Конечно, в Франции поняли, что только русской кровью они вернут Эльзас и Лотарингию! Но что получила Россия от безумия панславизма, в который впало всё российское общество? На практике она первой начала мировую войну для защиты сербских убийц! Миллионы убитых, Гражданская война и тоже миллионы убитых и погибших от голода, приход к власти чудовище Ленина и еще большего чудовища Сталина! А царь Николай ІІ и его семья заплатили своей жизнью. Так закончился „французский гамбит“ князя Горчакова.

– Как бы Вы охарактеризовали отношения между Болгарией и Россией на данном этапе, положение обеих государств на международной арене?

– До 1989 года в Болгарии вообще не страдали от русофилии, как раз наоборот – испытывали скрытую неприязнь к «большому брату» или советскому оккупанту. Да, СССР пришли в 1944 году как жесткий оккупант, и ни о каком освобождении (вопреки утверждениям пропаганды во время социализма) и речи не может быть. Малоизвестно, что советские солдаты воровали, убивали при малейших пререканиях болгар и насиловали женщин. Конечно, не в том объеме, как в Венгрии и Германии, но это факт. А сегодня наблюдаем в Болгарии сумасшедший русофило-советофильский психоз, который сотрясает болгарское общество, и вообще не имеет значения, что современные русофилы не в состоянии прочитать несколько предложений на русском языке. И все это на фоне назидательного высокомерного поведения к нам от самой России. Причина состоит во всё более ясном полном разочаровании от запутанного развития страны, от состояния так называемого Европейского союза, который оказался фактором, отравляющим и уничтожающим Болгарию, нашу экономику, своими сумасшедшими эко-стратегиями уничтожающий средства к существованию болгар, вынужденных эмигрировать как «белые рабы», уничтожающим традиционные болгарские ценности и пропагандирующим гомосексуализм как высшую ценность, уничтожающим нашу нацию, как, в целом, и в наивной вере, что Россия нас вытащит, потому что Болгария не в состоянии родить настоящего государственника, как Виктор Орбан в Венгрии, например.

Теперь снова блоковое поведение. Болгария попала в НАТО и ЕС и, конечно, следует их приказам. К сожалению, в Болгарии нет ответственной политической элиты, наша нация обезглавлена, нет умных управляющих. Болгарией руководят жалкие и бесхребетные рабы, случайные люди, которые единственное, что умеют – это брать под козырек и упасть к ногам своих Западных господ без малейшей попытки защитить болгарские интересы, которые непонятны и для них самих. У них нет собственной воли, они рабы Запада и США. Парламентская демократия, которая насадили США и Запад в Болгарии – это самая плохая форма управления, и как еще Муссолини называл её в Италии, «это управление коллективной безответственностью и коллективным воровством».

США и вассальная им Западная Европа первые начали конфронтацию с Россией по поводу украинского кризиса и справедливого возвращения Крыма к родине-матери. Война донбасских регионов за присоединение к России тоже справедливая. В конце концов, они – русские, а границы УССР вообще не соответствуют этническим границам. Но, как видим, у США двойные стандарты. Косово признали, и это совсем справедливо: сербы были там жестокие оккупанты, и было справедливо, что они получили удар по морде. Вспомните кровавый распад Югославии в 90-тых годах ХХ века. Там все ненавидели сербы и их шовинистическую мегаломанию! Также справедливо – признать право на самоопределение Абхазии, Южной Осетии и Каталонии, но они это не делают.

Россия упустила свои шансы стать действительно великой силой, шансы, которые ей дала история в XIX веке и Советскому Союзу перед его конфронтацией с Третьим Рейхом. Сегодня у России нет ни потенциала Российской Империи, ни, тем более, потенциала СССР, ни государственников масштаба Петра Великого или Екатерины Великой, которые бы вытащили её из болота, в котором она медленно тонет. Я имею в виду зависимость от сверхсильного Китая. Однако Поднебесная – это не рыцарская и доброжелательная к России Германия Бисмарка и кайзера Вильгельма I. Китайская цивилизация и Китайское государство с времен империи Цинь до нашего времени всегда было сильно ксенофобское. Они считают всех людей ниже, чем они сами. И теперь самоназвание Китая – 中國 Zhōngguó (Чжонгуо) или „центральное государство“, центр мира. Вообще мы живем в опасном мире, который очень похож на состояние Европы летом 1914 года, после убийства в Сараево.

– Мы стали свидетелями дискуссии между Республикой Болгария и Республикой Северная Македония по историческим вопросам. Как бы Вы оценили болгарскую политику в отношении Македонии?

– Я считаю, что мы ни в чем не должны никаких компромиссов делать в отношении македонизма. Нельзя отступать и точка. Нельзя признавать ни существование «македонского» языка, ни существование нации. Даже и безвозмездное признание государства БЮРМ (Бывшая югославская республика Македония – прим. корр.) в конце 90-х годов было необдуманной ошибкой. Мы не должны питать иллюзии, что современные македонцы – наши «братья» или часть нас. Да, это часть тела Болгарии, но – поражённое злокачественной опухолью. Сербский эксперимент по насильственной подмене сознания македонских болгар оказался весьма успешен. Они были успешно «чипированы». Для русскоязычного читателя могу привести пример, что теперь Македония для Болгарии – как Украина для России: один народ малороссы и великороссы который пропаганда успела разделить. Да и положение в Беларуси вполне похожее.

К сожалению, социалистическая Болгария не только ничего не сделала против этого, но и до 1956 года активно поддерживала этот процесс, а после этого просто хранила молчание, чтобы «не дразнить сербов». Сегодня ситуация аналогична – при полной незаинтересованности со стороны официальной Болгарии были потеряны 30 лет после вывода сербских оккупантов, ничего не было сделано для укрепления болгарских позиций в этом вопросе. Однако сейчас мы стакиваемся и с качественно новой ситуацией. Посредством своего вхождения в ЕС, БЮРМ/Северная Македония желает официально легитимировать свой македонизм. И в этом нет ничего трудного, учитывая тотальную историческую амнезию и либеральный психоз, доходящий до идиотизма, охватившие современный Запад, психически раздавленный диктатом США, насажденным после Второй мировой войны. Видите, как плачевен уровень современных западных ученых, уж, по крайней мере, – специалистов по Балканам, которые пытаются убедить нас: как прекрасно, что часть нашего народа отрезана от нас государственной границей и имеет другое национальное самосознание!

Некоторые скажут, что, если мы не согласимся на компромисс, то в Скопье укрепятся сербские позиции. Первое – они никогда и не ослабевали; второе – если мы согласимся на самый маленький компромисс, он обрушится на нас, как бумеранг. Немедленно начнутся претензии о существовании «македонского» меньшинства в нашей стране, начнутся шумные антиболгарские проявления со стороны Скопье по любому незначительному поводу. Спящие ячейки ОМО «Илинден» (македонистской организации в Болгарии, которая возникла после начала „демократии“) тут же придут в движение и в союзе с откровенно неболгарской соросоидной организацией «Болгарский Хельсинкский комитет» начнут бесноватую антиболгарскую кампанию в интересах Скопье и всякие безответственные западные НПО будут им подвывать, как стая бешенных собак. Упустим ли возможность сегодня, поддадимся ли внешнему давлению ЕС и США (которым вообще безразличны болгарские интересы), – повторим преступление Георгия Димитрова в более тяжком варианте! И сейчас – время для активного сотрудничества с Албанией и Косово, пропаганды признанных там прав болгарского меньшинства! Вообще на Балканах оформляется одна геополитическая линия общих интересов: Хорватия – Черногория – Албания, Косово и Болгария против традиционно враждебной оси Румыния – Сербия – Греция.

И этого никогда Россия не поняла, а строила фантастические планы об общеславянском православном союзе. Это полный бред, самые злейшие враги Болгарии – ее православные соседи!

– Продолжая тему предыдущего вопроса, необходимо ли сегодняшним болгарским политикам прочитать Вашу книгу, и поможет ли она им при принятии решений внешнеполитического характера?

– Необходимо, разумеется, но одной книги недостаточно. История – учительница народов, хватит, однако учиться у нее. История – это политика в прошлом, но именно в прошлом заложены старые и продолжающиеся во времени противоречия, проявляющиеся и сегодня, и, если дипломат или политик не знает прошлого, то как может понять современность? Хорошее знание истории должно быть фундаментальным для государственника. К сожалению, в Болгарии это сегодня просто немыслимо. А так в Болгарии с давних пор нет настоящих государственников. Последним был царь Борис ІІІ, и с некоторой оговоркой – Тодор Живков. Он умел хитро и ловко использовать советских руководителей, в первую очередь Леонида Брежнева, в интересах Болгарии.

– В Южной Осетии люди бывают не просто удивлены, но буквально ошарашены, когда узнают о давних исторических обидах, существующих между болгарами и сербами. Ваша книга «Сербско-болгарский антагонизм 1878-1945» является самой подробной книгой по этой теме. Почему Вы решили остановиться на этой теме, о которой не очень любят говорить в современных политических реалиях? Не боитесь ли обвинений, что бередите старые раны в ущерб добрососедским отношениям с Сербией в будущем?

– Еще один вызов. Эта тема в целом после Первой мировой войны стала запретной из-за сильной пораженческой апатии, которая охватила болгарское общество и продолжается по сей день. К сожалению, в Болгарии очень мало людей видели и видят истинное грозное и жестокое лицо сербского шовинизма и его яростную болгарофобию. Еще со своего возникновения как государство после Сербского восстания начала ХIХ века сербы смотрят на Болгарию с нескрываемым презрением и ненавистью. Для них болгарские земли – единственная сфера территориального расширения, которое им «полагается» по «историческому праву» и которое они успешно осуществили в XIX веке в несколько этапов, следуя „Начертанию“ их государственника Гарашанина. Несмотря на всецело агрессивную и нескрываемую болгарофобскую политику, до 1912 года в Болгарии оказались не в состоянии увидеть истинное лицо «врага» во много раз более жестокого и коварного, чем турки, из-за насаждаемой Россией славянофильско-православной болтовни о неких общих интересах с «братьями-сербами». Даже и после грабительской оккупации района Нишкого санджака, с городами Ниш, Пирота, Вранье, Лесковаца, где жило только болгарское население в 1878 году, даже после Сливницы в 1885 году, и после расстрела наиболее известных болгар в Пироте в 1885-86 годах (ради сотрудничества с врагом) никто в Болгарии не давал себе отчета в о реальном геополитическом значении этой войны, а введенный в заблуждение славянофильскими предрассудками поэт Иван Вазов пишет сентиментально-слезливые стихи, что «мертвый нам не был врагом» и о братоубийственной войне! Сербы не братья, они злейшие враги! Людей, ясно предупреждавших о сербской опасности, как Гарвил Занетов, тогда было единицы в болгарском обществе. Разумеется, я не буду пересказывать книгу, но такое отношение к нам вообще не изменилось и сегодня. Сербия не упускает ни одного повода совершить даже самую безобидную шовинистическую демонстрацию, заявлять, что в Болгарии есть сербское меньшинство – шопы и торлаки, а на самом деле это болгарские этнические группы населения вокруг Софии и по западной границе! Они утверждают, что и в болгарской столице население сербское!

Факт есть факт: произвол и третирование наших сонародников в Цариброде и Босилеграде продолжается и сегодня, и они третируются как люди «второго сорта», но нашим чиновникам упорно не хочется видеть это, и они клянутся в какой-то мазохистской «беззаветной» поддержке Сербии по вопросу вступления в ЕС! Я рад, что Хорватия блокирует путь Сербии в Евросоюз. Конечно другой вопрос, что так она делает „добро“ сербам, ведь ЕС просто уничтожит их, как уничтожает нас.

Мы не должны строить иллюзий, что от этого отличается поведение Греции или Румынии. Румыния также не упускает возможности уязвить нас даже самой безобидной претензией на Южную Добруджу. А в Греции все еще пытаются изобрести некий «помацкий язык», который не имеет ничего общего с болгарским, и навязать его проживающим в Греции болгарам. Старые геополитические противоречия вообще не могут исчезнуть, сметенные, как по мановению волшебной палочки различными надгосударственными и эфемерными структурами, как ЕС и НАТО. Лучше уж посыпать солью старые раны и держать наготове иммунитет как государства, так и общества, чем дать себя убаюкать мнимой сербской, греческой и румынской доброжелательностью!

– В своей последней книге «Восточный вопрос и болгарское полуосвобождение в 1878 году» Вы ставите под вопрос роль России и других великих сил, отрицаете освобождение Болгарии в результате Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., а само освобождение называете «полуосвобождением». Как бы Вы объяснили такую Вашу позицию, и не бросает ли Вас такая трактовка истории в лагерь русофобов?

– Лично я против русофобии и русофилии, как и других фобий, я за трезвое отношение к России, и считаю, что мы должны в доброжелательном диалоге прояснить друг для друга свое видение важных, деликатных моментов, которые имели место на некоторых этапах наших взаимоотношений в историческом прошлом. Даже, если в результате этого диалога мы обнаружим различные и даже противоположные взгляды, – это тоже уже путь к пониманию позиций друг друга. Как раз от этого мы должны избавиться и от крайних форм всех видов «-филий» и «-фобий», от русофилии, русофобии, американофилии, американофобии, а также предвзятого отношения и эмоциональных оценок исторических событий.

Сегодня Болгария совершенно одинока, у нее нет геополитических покровителей. «Старой Германии», единственного нашего покровителя в прошлом, давно не существует (современная Германия, морально раздавленная как нация и как Великая сила, – это что-то совершенно другое), а Россия и СССР никогда не были нашим покровителем. Ещё меньше таковым могут считаться США! К сожалению, современный болгарин пытается объяснить себе вещи самым легким и неверным образом – по принципу «белого» и «черного». Россия – «добрая», Запад – «плохой», или наоборот, с точки зрения западофила, и т.д.

Вернёмся к Восточному кризису ХІХ века. Есть много нюансов и в отношениях самой России к ее западным партнерам (Австро-Венгрии и Германии) и противникам (Англии и Франции), самих западных государств к России, в российской двуличной, нелогической и неискренней политике, которая в конечном итоге привела к наказанию России в Берлине (имеется в виду Берлинский конгресс 1878 года. – примечание переводчика), а жертвенным агнцем этого наказания была Болгария. Но мы об этом уже говорили. Рекомендую русскоязычному читателю прочитать книгу Игоря Козлова «По следам Турецкого гамбита и русская полупобеда в 1878 г.», (2014 г.), есть она и в интернете . Русский историк-любитель описал все эти события очень трезво и правдиво, и я цитировал в большой степени его труд в моей книге.

Другим важным фактом, который необходимо знать, является то, что и Сербия, и Греция от Турции реально освобождены Россией в результате двух русско-турецких войн – 1806-1812 гг., и 1828-1829 гг. Но ни Сербия, ни Греция не опускаются до таких самоунижений, как мы в Болгарии каждый год 3 марта. Наши представления о событиях настолько искажены, что, например, улицы, носящие имя графа Игнатьева, имеются в каждом болгарском городе, а вообще не могут додуматься, что его абсолютно не соответствующий реальности предварительный и временный Сан-Стефанский договор, будучи авантюристическим и безответственным дипломатическим упражнением, возбудил недовольство Англии и Австро-Венгрии, более всего фиктивной союзницы России Австро-Венгрии, с которой Россия заключила предварительные договоренности, но после этого упорно не желала их соблюсти! Почему после того, как Австро-Венгрия не получила Боснию и Герцеговину от России, она получила ее от Англии, но по высокой цене, которую оплатили мы, болгары?!

Несмотря на преступно-безответственное поведение этого человека, воспринимавшегося как безупречный дипломат и даже увлекшего своим поведением слабого и податливого Александра II, у нас и сегодня продолжают считать его «большим другом болгар». А в сущности он, вместе с канцлером Горчаковым и самим императором является главным виновником берлинской катастрофы. Возьмём графа Петра Шувалова, практически главного представителя России на конгрессе. Бездарный канцлер Горчаков просто не заслуживает упоминания, он и не участвовал во всех заседания конгресса, когда обсуждались болгарские границы. С упорством, терпением и тяжелыми усилиями именно Шувалов «воюет» за каждый участок границы Болгарского княжества, против представителей союзных четырех великих сил – Англии, Австро-Венгрии, Франции и Италии, но устоял, единственное, лишь благодаря поддержке его старого друга Бисмарка. Без усилий этих двух главных государственных мужей – Шувалова и Бисмарка – Болгарское княжество было бы „индейской резервацией“, запертой между реками Дунай, Искыр, Янтра и балканскими горами Стара Планина. Так хотели сделать Дизраели и Андраши с помощью Франции и Италии. О заслугах Шувалова в Болгарии знают только историки, изучающие эти вопросы. Над изучением заслуг Бисмарка в освобождении Болгарии активно работал и их представил нашей общественности академик Константин Косев, светлая ему память, ушедший от нас совсем недавно, но болгарин упорно не хочет прозреть и предпочитает верить слезливым мифам «братушек».

Одним из распространенных заблуждений является то, что Россия пожертвовала 200 000 человек в Русско-турецкой Освободительной войне 1877-1878 годов! Это на практике почти все русские солдаты и офицеры на Балканском театре военных действия! А на самом деле общая численность потерь России составляет около 25 000 на двух театрах военных действий – на Балканах и в Армении. Сюда входят не только погибшие в сражениях, но и от болезней и от мороза зимы 1877-78 гг.

Здесь большая вина принадлежит и в целом ошибочному преподаванию истории в школах в течение всего социалистического периода, скованному советским диктатом, известному как «партийно-классовый подход», который создавал у целых поколений болгар перевернутые и неверные представления о нашем прошлом. Цели большой политики Бисмарка совершенно различны, но на данном этапе совпадали с болгарскими устремлениями. И, если бы не был Бисмарк, который разрушил Крымский статус-кво до основания и вернул Россию в большую Европейскую политику, Освободительной войны бы просто не было. Разумеется, все это я попытался объяснить и представить читателю без утаивания исторических фактов и не поддаваясь личным пристрастиям.

Также представил события с погружением в историю до нужного уровня, начиная с турецкого наступления на Венгрию и завершая Восточным кризисом, или всем развитием Восточного вопроса, как и изменяющимися отношениями между участвовавшими в нем европейскими силами ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ в. Историю надо преподносить такой, какой она была, чтобы искали причинно-следственные связи, без каких бы то ни было предварительно поставленных тезисов, потому что они иногда приводят к непредсказуемым искажениям. Моя книга будет интересна для каждого мыслящего и анализирующего читателя, который хочет видеть историю такой, какой она была. А слепцам, верящим в мифы, нет необходимости читать, слепая вера не нуждается в познании.

– В заключение расскажите, над какими новыми книгами Вы сейчас работаете?

– Теперь вышла в свет и моя последняя книга «Болгарское участие в восстановлении сербского государства в 1804 – 1815 гг.», в которой также рассматриваются совершенно не известные широкой общественности исторические события, связанные с личностью этнических болгар Гайдута Велко, Гайдута Главаша, Петра Добрянеца, Миленко Стойковича и других участников сербских восстаний. Сербская наука вообще не признаёт болгарского участия в этих событиях.

А после этого представлю свой фундаментальный труд «Между мечом Симеона, скипетром Душана и короной Св. Иштвана (болгаро-сербо-венгерские отношения в Средневековье)», в котором показана практически вся история средневековой Болгарии от возникновения Болгарии, Сербии и Венгрии до турецкого владычества, по линии противоречий «центр-периферия» по вектору Северо-запад, Запад – Восток, прослеженная на фоне болгаро-византийских отношениях по традиционному вектору Север – Юг.

– Благодарю Вас.

– Я тоже благодарю!

Вёл беседу Инал Плиев.

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Андраши активно участвовал в венгерской революции 1848—1849. Новое венгерское министерство назначило его обер-ишпаном Земпленского комитата. В этом звании он предводительствовал земпленским ландштурмом при Швехате, сражаясь против имперских войск. Впоследствии работал дипломатическим представителем венгерского революционного правительства в Дебрецене и в Константинополе. После подавления венгерской революции эмигрировал в Париж, где женился на графине венгерского происхождения Екатерине Кендефи. Был заочно приговорён австрийскими властями к смертной казни через повешение и символически казнён (1851). По амнистии 1857 года при помощи матери вернулся в Венгрию и принёс присягу на верность Францу Иосифу I. Рейхштадт – ныне город Закупи в Чехии. Рейхштадтское соглашение – секретное соглашение между Россией и Австро-Венгрией по балканскому вопросу, заключенное 26 июня (8 июля) 1876 года при встрече императора Александра II и министра иностранных дел князя А. М. Горчакова с австрийским императором Францем Иосифом и министром иностранных дел Д. Андраши в Рейхштадтском замке. Соглашение, подготовленное бароном Жомини, не зафиксировано официальным документом. По поручению Горчакова и Андраши были сделаны лишь записи переговоров, причём русский и австрийский текст несколько отличаются друг от друга. Согласно достигнутым договоренностям стороны обещали не вмешиваться в войну Сербии и Черногории против Турции и закрыть австрийские порты Клек и Каттаро, через которые стороны (в основном Турция) получали оружие и боеприпасы. В случае победы Османской империи в войне стороны собирались добиваться восстановления довоенного статус-кво и проведения административной реформы в Боснии и Герцеговине. В случае же поражения турок согласно русскому тексту Сербия должна была получить Герцеговину и порт Спицца на Адриатическом море, Черногория – часть старой Сербии и Боснии, а Австро-Венгрия – турецкую Хорватию и пограничные районы Боснии. Согласно австрийской записи в случае поражения турок Сербия и Черногория получили бы лишь пограничные районы Боснии и Герцеговины, а большая их часть переходили бы под контроль Австро-Венгрии. При этом Россия возвращала бы себе Юго-Западную Бессарабию, отторгнутую у неё по Парижскому мирному договору 1856 года, и Батум. В случае «полного разгрома» Турции предполагалось, согласно русской записи, образование независимых княжеств Болгарии и Румелии, а согласно австрийской – предоставление им и Албании автономии в составе Османской империи. Обе стороны соглашались на расширение Греции. Согласно русской версии она должна была получить Фессалию и Эпир, а согласно австрийской – и Крит. Обе державы признавали возможным превращение Константинополя в «вольный город». Во время Константинопольской конференции и в связи с дальнейшим обострением положения на Балканах соглашение было дополнено Будапештской конвенцией.