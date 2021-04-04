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02 апреля 2021 |





В ВОЗ признают – вакцинация в Европе идет слишком медленно в силу внутренних политических и социальных причин. При этом ЕС отказывается от закупок российского препарата "Спутник V", который мог бы спасти ситуацию.

В четверг, 1 марта, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что проходящая в Евросоюзе вакцинация идет "неприемлемо медленно", увеличивая сомнения в том, что, несмотря на прививки, пандемия может затянуться. Его слова передает информационное агентство Reuters.

"Применение вакцин [осуществляется] неприемлемо медленно. Мы должны ускорить процесс путем увеличения производства, сократив при этом барьеры для внедрения вакцин, а также использовать каждый флакон, что у нас есть на складе, и прямо сейчас", – заявил Клюге.

По его словам, только 10% населения Европы получили первую дозу вакцины от COVID-19, и лишь 4% – вторую, завершив вакцинацию.

При этом Клюге напомнил, что темпы инфицирования растут и могут продолжить расти в связи с увеличением мобильности граждан во время религиозных праздников.

Процесс вакцинации в Европе проходит медленнее, чем ожидалось, в силу ряда причин. В первую очередь, это ограниченные поставки каждой из стран Евросоюза, а также задержки самих поставок со стороны некоторых производителей вакцин. Кроме того, серьезным препятствием для прививочной кампании в Европе стала информация о небезопасности одного из препаратов.

Речь идет о вакцине британо-шведской компании AstraZeneca, после применения которой было зафиксировано значительное количество случаев тромбоза. ВОЗ, в свою очередь, опровергла данные опасения, однако многие государства до сих пор не восстановили вакцинацию AstraZeneca в полном объеме. К примеру, в Германии прививку этим препаратом делают лишь людям старше 60 лет.

Многие эксперты и европейские политики не раз заявляли, что регистрация российской вакцины "Спутник V" могла бы ускорить темпы вакцинации в ЕС.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если Европейский союз не будет сообща заказывать российскую вакцину "Спутник V", то ФРГ может самостоятельно начать закупку данного препарата.

Мнение Меркель разделил и премьер-министр Италии Марио Драги, который объявил о готовности принять решение относительно применения российского препарата на национальном уровне, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не одобрит российский препарат в ЕС.

"Спутник V" – первая зарегистрированная вакцина от коронавируса, эффективность которой составляет 91,6%, по данным авторитетного медицинского журнала The Lancet.

Ранее, 4 марта, Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье "Спутника V".

На сегодняшний день российская вакцина разрешена в 57 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

BBC News Русская служба 1 апреля 2021





ФОТО: BBC News

Комитет министров Совета Европы (СЕ) отчитался о том, как входящие в совет страны исполняли постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2020 году. Россия не исполняет намного больше решений, чем другие страны. 40 решений не исполняются уже более пяти лет, но число жалоб в Страсбург продолжает расти.

Неисполнение под усиленным надзором

К концу 2020 года не исполненными российскими властями за 20 лет подсудности ЕСПЧ оставались 1789 решений. Это треть общего числа дел, выигранных в Страсбурге против государств - членов Совета Европы, решения по которым власти не исполнили. Россия в этом антирейтинге - безусловный лидер.

Всего в отчете говорится о 5233 постановлениях ЕСПЧ, в той или иной степени не исполненных властями разных стран. 1258 таких дел - примерно четверть их общего количества - считаются ведущими. Это значит, что они связаны с наиболее вопиющими нарушениями прав человека, уникальными случаями и новыми правовыми проблемами, с которыми ЕСПЧ ранее не сталкивался. На таких решениях основывается дальнейшая практика суда.

По данным отчета, под усиленным контролем Комитета министров Совета Европы, отвечающего за исполнение страсбургских решений, находится 18% ведущих дел: о незаконных действиях силовиков и задержаниях, нарушениях права на жизнь, пытках и жестоком обращении, условиях содержания и медицинском обслуживании заключенных, а также о судебной волоките.

Комитет следит за тем, как власти государств - нарушителей Конвенции по защите прав человека восстанавливают нарушенные права заявителей, выплачивают компенсации и в ряде случае принимают общие меры - проводят реформы, для того, чтобы нарушения не повторялись.

Только Комитет (в него входят министры иностранных дел 47 государств - членов Совета Европы) может снять дело с контроля Совета Европы и признать, что все необходимые действия по решению ЕСПЧ национальные власти завершили.

Это не мешает властям тянуть с их исполнением более пяти лет. На такой срок зависло уже 41 постановление ЕСПЧ против Украины и 40 - против России. За ними следуют Турция (25) и Румыния (15).

При этом Украина и Турция все же исполняли решения ЕСПЧ активнее России. Украина окончательно завершила в 2020 году исполнение 108 решений, а Россия только 92 - на 70 решений меньше, чем за год до этого.

Политический мотив и дела Навального

Редкие и особо серьезные решения ЕСПЧ говорят о нарушении статьи 18 Европейской конвенции. Она запрещает властям преследовать и наказывать граждан по политическим мотивам и ограничивать их права в целях, не предусмотренных законом.

Такие постановления ЕСПЧ выносил по делам о преследованиях активистов, правозащитников и политиков c целью заставить их прекратить неудобную для властей деятельность. Они касаются арестов, содержаний под стражей и в ряде случаях - обвинительных приговоров критикам правительств, активистам, правозащитникам и политикам, объясняет старший юрист правозащитного центра «Мемориал» (внесен в России в список иностранных агентов) Татьяна Глушкова.

Россия, говорится в отчете, не исполнила уже два решения, в которых установлена политическая цель преследования оппозиционного политика Алексея Навального. Дело «Ив Роше» (по нему Навальный сейчас отбывает срок в колонии) ЕСПЧ в 2014 году политическим не признал. Но после его отправки в колонию при рассмотрении его новой жалобы на это есть все шансы, говорили Би-би-си эксперты.

Сейчас на контроле у Комитета министров Совета Европы находится еще десяток таких неисполненных решений с нарушением 18 статьи - шесть дел против Азербайджана, два - против Украины и по одному против Грузии и Турции.

Механизма принуждения у Комитета министров Совета Европы нет, а радикальные меры - наиболее жесткой из них может быть исключение из организации - ее межправительственный орган почти никогда не предпринимает.





Навальный в ЕСПЧ ФОТО: Getty Images

«Успехи в российской судебной системе»

В год пандемии Россия оставалась главным поставщиком новых решений ЕСПЧ, исполнение которых только недавно передано на контроль Комитета министров. Каждое пятое из принятых в 2020 году решений суд в Страсбурге выносил против России - их список увеличился на 2018 дел.

Победа в Страсбурге после неудач в российских судах демонстрирует, что добиться справедливости в России заявителям по-прежнему не удается.

Но в отчете говорится об "успехах в российской судебной системе". Комитет признал исполненными и снял с контроля группу дел о неспособности властей России уведомить стороны о назначенных судебных заседаниях.

Комитет доволен и внедрением ИТ-инструментов в российскую судебную систему: в Страсбурге сочли завершенным исполнение группы дел об отсутствии открытого доступа к полному тексту судебных решений. Российские суды начали публиковать полные тексты решений на своих сайтах, а их копии стали доступны в судебных реестрах по запросу, говорится в отчете.

Между тем, как убедилась Би-би-си только на примере дела Навального и дел о протестах в его поддержку, из решений судов при публикации нередко исчезает информация, не имеющая отношения к персональным данным, которые по закону должны быть обезличены. А, например, в марте 2021 года в картотеке московских судов общей юрисдикции вообще не появилась информация о назначении к слушанию дела Тимура Салихова - участника протестов в поддержку Алексея Навального. О том, что Тверской райсуд приговорил его к трем годам колонии по обвинению в насилии в отношении полицейского, стало известно лишь из письма самого осужденного из СИЗО.

«Обращения отчаяния»

Комитет министров отметил по итогам 2020 года рост числа решений, по которым возникают наиболее серьезные проблемы с исполнением. Кроме нарушений статьи 18, это межгосударственные споры и решения по индивидуальным жалобам, связанные с вооруженными конфликтами.

Россия не предпринимает мер, чтобы установить судьбу множества людей, похищенных во время второй чеченской войны (группа дел «Хашиев и Акаева против России»), не исправляет законодательство о свободе собраний (группа дел «Лашманкин и другие»), не выплачивает 10 миллионов евро, присужденных Грузии в 2014 году по делу о массовой депортации грузин в 2006 году после ареста в Грузии российских офицеров, обвиненных в шпионаже, перечисляет Глушкова.

Согласно отчету, власти России не решают следующие системные проблемы:

неэффективное расследование пыток или смерти по вине властей;

плохие условия содержания под стражей;

нарушение прав на свободные выборы, выражение мнений, свободу собраний;

отсутствие независимости и беспристрастности судебной системы.

Во всем этом, по мнению Татьяны Глушковой, нет ничего удивительного - с учетом принятых в прошлом году поправок к Конституции и существующего с 2015 года полномочия Конституционного суда объявлять постановления ЕСПЧ неисполнимыми.

«Одновременно с этим Россия третий год подряд держит пальму первенства по числу жалоб, ожидающих рассмотрения ЕСПЧ, - отмечает она. - Получается своеобразный парадокс: постановления ЕСПЧ Россия не исполняет, однако жалуются в ЕСПЧ россияне более чем активно, и темп подачи жалоб не снижается».

Глава международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев считает неисполнение российскими властями решений ЕСПЧ «DDoS-атакой» на систему защиты прав человека в Страсбурге.

«Комитет собирается четыре раза в год. За одну сессию он может рассмотреть, например, три ведущих дела или группы дел, где объединены десятки или даже сотни постановлений, то есть 12 дел в год, - пояснил он Би-би-си. - Это значит, что на контроле у Комитета скопилось столько ведущих российских дел, помимо стандартных, что на рассмотрение вопроса об их неисполнении российскими властями требуется почти 20 лет. Это коллапс».

Татьяна Глушкова вспоминает, что бывший председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди ранее объяснял рост жалоб «доверием россиян европейскому механизму прав человека».

«Мне же кажется, что эти жалобы следовало бы назвать обращениями отчаяния, - говорит она. - В отсутствие какого-либо иного органа, который хотя бы рассмотрит дело человека основываясь на законе, важность приобретает само признание факта нарушения права, даже если постановление суда никогда не будет исполнено».

01 апреля 2021





В НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи подсчитали, сколько доз вакцины "Спутник V" введено в оборот к концу прошлого месяца.

К концу марта по всему миру в оборот введено больше 10 млн комплектов вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи.

Как уточнили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), общее население стран, одобривших препарат, превышает 1,5 млрд человек.

Помимо этого, сегодня было подписано соглашение по производству "Спутник V" с Китаем. Всего будет выпускаться более 100 млн доз в год. Это позволит обеспечить вакцинацию 50 млн человек.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире. На сегодняшний день он зарегистрирован уже в 58 странах мира. В том числе в двух странах Евросоюза – Венгрии и Словакии.

Накануне стало известно, что уже на следующей неделе Австрия может заказать у России "Спутник V". Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц по итогам рабочей встречи с послом РФ в Вене. По его словам, Россия и Австрия находятся на финальной стадии переговоров по поставкам вакцины.

"Мы находимся "на последних метрах" [к достижению окончательных договоренностей], и на следующей неделе, вероятно, может последовать заказ "Спутника V", – сказал Курц.

О том, что Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, сообщалось ранее. Отмечается, что поставки могут пройти тремя траншами – в апреле, мае и июне этого года.

В начале марта Себастьян Курц провел встречу с Кириллом Дмитриевым, руководителем РФПИ, ответственным за международное производство и поставки вакцины "Спутник V". Дмитриев и Курц обсудили вопрос применения российского препарата в Австрии.

В свою очередь Еврокомиссия предупредила Австрию об "ответственности" за разрешение "Спутник V". Так, официальный представитель ЕК Вивиан Лунела отметила, что правительство страны будет нести всю ответственность за возможные последствия применения российской вакцины, если разрешит ее использование в одностороннем порядке.

"Спутник V" – первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная 11 августа 2020 года. Препарат был разработан в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России совместно с РФПИ. В состав вакцины входят не способный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка делается дважды с интервалом в 21 день.

Согласно исследованию, опубликованному в феврале авторитетным медицинским журналом Lancet, препарат показал эффективность 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 он продемонстрировал стопроцентную эффективность.

В настоящий момент "Спутник V" проходит процесс регистрации в Евросоюзе. Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье препарата Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало в первых числах марта.

Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.

03 апреля 2021 |





Украина отказалась от ввоза из России бумаги, продуктов, колес и еще части товаров. Как это отразится на жителях страны?

Правительство Украины запретило ввоз части товаров из России. В общей сложности в списке значатся 25 товарных позиций, среди которых – пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, газетная бумага, картон, туалетная бумага, салфетки, упаковка из целлюлозы, проволока из легированных сталей, инструменты для бурения и запчасти к ним, железнодорожные оси и колеса.

Киевский политолог Алексей Якубин в беседе с Baltnews рассказал, чем чреваты такие ограничения для Украины.

"Вся сложность в том, что Россия для Украины – это третий по торговому обороту партнер. Из года в год мы, наоборот, наблюдали рост торговли. Конечно, это не те цифры, что были до 2014 года, но тем не менее рост торгового оборота продолжал увеличиваться. В целом, когда экономические условия на Украине и так не самые лучшие, в условиях падения доходов населения, вводить ограничения на поставки продукции из России, которая в том числе на Украине была конкурентная благодаря ценовому показателю – не самая хорошая идея. Очевидно, это будет ограничивать граждан страны в плане выбора", – отметил он.

Запрет на ввоз товаров из России вступит в силу через десять дней с момента его опубликования. По словам политолога, эти запреты могут быть достаточно чувствительными и по этой причине – к примеру, издателям газет придется в кратчайшие сроки искать альтернативу российской бумаге:

"Не секрет, что значительная часть газет на Украине печатается именно на российской бумаге. Смогут ли на Украине найти заменитель поставкам из России и, тем более, так быстро – открытый вопрос".

"На самом деле это означает, что ежедневные газеты здесь могут оказаться в дефиците. По большому счету издатели сейчас мечутся в поисках. Для изданий эти запреты – проблема. Соответственно, и для той части украинцев, которые продолжают читать газеты и не перешли на "цифру", – подчеркнул Якубин.

Запрет на импорт российских товаров действует с 2016 года. Тогда в связи со вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС Москва для защиты экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Киевом.

С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго. После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и запреты на российские товары.

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