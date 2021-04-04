Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

31 марта 2021

Фото: Tingshu Wang / Reuters

США захотели победить Китай в холодной войне «по примеру с СССР». Соответствующий материал политического обозревателя Брета Стивенса (Bret Stephens) «Как нам победить во второй холодной войне?» опубликовала The New York Times.

В тексте говорится, что стремление США победить растущий Китай потребует от Вашингтона поиска «секретного оружия», которое разрушило бы страну изнутри, как это было сделано в холодной войне с СССР.

Аналитик отметил, что это оружие не было создано ни ЦРУ, ни Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), ни оружейными лабораториями в Лос-Аламосе. По его словам, основным уязвимым местом Советского Союза стала «неэффективная коммунистическая экономика». Стивенс подчеркнул, что коммунизм «помогал Западу», так как обременял «империалистическое российское государство» и оно не могло угнаться за своими конкурентами на свободном рынке.

«Сейчас мы вступаем во вторую холодную войну, на этот раз с Китаем. Таков вывод американо-китайского саммита, который недавно состоялся в Анкоридже. Обе стороны ясно дали понять, что у них не только конфликтующие интересы, но и несовместимые ценности», — заявил Стивенс. В своей статье он предлагает подумать о том, каким может быть «секретное оружие», которое на этот раз США применят к Китаю.

Автор отмечает, что в Китае отказались от «ортодоксального марксизма», однако у государства есть уязвимые места. Первым из них Стивенс назвал вызывающий неприятие у соседних стран национализм, который объясняет «агрессивность Пекина». Также колумнист предложил использовать против Китая «культ личности» Си Цзиньпина. Помимо этого, США может помочь отрицательное отношение властей Китая к религиям, поскольку «религиозное сознание более свободно от политического контроля».

Ранее в марте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

В феврале Байден захотел вместе с Евросоюзом бороться с Китаем и противостоять его «экономическим злоупотреблениям и принуждению». Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Байден заявил, что США и их иностранные партнеры должны «заставить Китай отчитаться за его экономическую практику».

3 апреля 2021

В год столетия КПК народный Китай подводит итоги создания в стране общества среднего достатка, что стало результатом огромной партийно-государственной работы по выводу из бедности и преодолению нищеты в самых сложных, отдаленных районах, преимущественно сельских, а также в национальных автономиях. Именно на этих достижениях эта социалистическая страна строит свои дальнейшие планы, главный из которых – создание к 2049 году, к столетию КНР, современного социалистического общества.

ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО, 3 апреля 2021,

Чжан Ханьхуэй Иван Шилов © ИА REGNUM

В Китайской Народной Республике дан старт общенациональной кампании, посвященной столетнему юбилею Компартии Китая, под знаком которого в стране проходит весь нынешний год. Путь, пройденный за прошедший век, равен многим столетиям, и он особенно наглядно предстает на фоне крайней отсталости дореволюционного Китая, которая и стала главной причиной «столетия унижений», начавшегося с Опиумных войн середины XIX века. Синьхайская революция 1911−1912 годов, которая смела монархию, не смогла решить основных проблем. Переход к республиканской форме правления в условиях развала центральной власти и сохранения классовой эксплуатации, не мог привести и не привел ни к чему другому, кроме появления центральной и региональных милитаристских диктатур, разрывавших страну на лоскутки местечковых интересов. В рядах самих революционеров произошла целая череда расколов. Реставрация в 1915 году квазимонархии в образе военной диктатуры завела страну в тупик, выход из которого показала Великая Октябрьская социалистическая революция в России. Под ее влиянием в июле-августе 1921 года на окраине Шанхая был созван исторический I съезд КПК, который, проходя нелегально, в силу ряда обстоятельств через несколько дней сменил дислокацию и был перенесен в соседнюю провинцию Чжэцзян, где проходил в лодке на озере Цзясин. Рассказывая российскому читателю об истории правящей партии Китая, превратившей страну за годы своего правления в одну из мировых сверхдержав, нынешний посол КНР в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй именно с этого эпизода, овеянного романтикой революционного героизма, начал свою статью, опубликованную на днях «Российской газетой». И подчеркнул, что общая численность партии в момент ее создания составляла всего полсотни коммунистов (уточним — 53 чел.), представлявших семь партийных кружков. От северного Пекина и приморского Шанхая до крайнего юга Гуанчжоу, центра провинции Гуандун, которая при власти КПК из глубокого и дальнего захолустья превратилась в крупнейший промышленный и научный центр не только страны, но и мира. А ведь сто лет назад если кто о Гуанчжоу и слышал, то в основном в связи с Гонконгом, расположенным поблизости, на берегах Большого залива.

Руководство КПК. 1938

Почему статья Чжан Ханьхуэя привлекает наше особое внимание? Не только потому, что народный Китай — наш ближайший и наиболее тесный друг и союзник, с которым мы вместе отстаиваем идеалы международной справедливости, противодействуя силам экспансии и гегемонизма, пытающимся любой ценой сохранить свое лидерство, превратив его в полное господство. История социалистического Китая, а посол фокусирует внимание читателя именно на социалистическом характере современной китайской государственности, настаивая на этом и связывая с социализмом провозглашенное лидером КПК и КНР Си Цзиньпином великое возрождение китайской нации, это проекция и нашего собственного исторического опыта. Движения по пути, на котором случаются временные провалы и отступления, но который самой Историей предначертан нашим странам. Ибо он доказал свою эффективность, и именно с ним связаны самые выдающиеся наши победы — от военного разгрома главных сил мирового зла — германского нацизма и японского милитаризма — до успешного решения острейших социальных проблем, создания ракетно-ядерного щита, прорыва в космос и воспитания по-настоящему нового человека. Не будем забывать, что в СССР этот феномен, в который многие сегодня верить не хотят, стал реальностью, и тем же путем движется современный Китай.

Посол КНР в России в своей юбилейной статье очень тонко обращает наше внимание на то, что сегодня Китай вплотную занимается вопросами развернутого социалистического строительства. В год столетия КПК наш ближайший сосед подводит итоги создания в стране общества среднего достатка, что стало результатом огромной партийно-государственной работы по выводу из бедности и преодолению нищеты в самых сложных, отдаленных районах, преимущественно сельских, а также в национальных автономиях. Именно на этих достижениях социалистический Китай строит свои дальнейшие планы, главный из которых — создание к 2049 году, к столетию КНР, современного социалистического общества, промежуточным этапом на пути к которому согласно провозглашенным партийным задачам, является 2035 год — рубеж полноценной социалистической модернизации.

Чжан Ханьхуэй Ru.china-embassy.org

Чжан Ханьхуэй не случайно несколько раз повторяет в своей не такой уж большой по объему статье тезис о китайском социализме, социалистическом строе, социалистической народной государственности КНР. На наш взгляд, это ответ на определенные внешние попытки объяснить уникальные успехи Китая, позволившие занять ему одно из ведущих мест в современном мире, превратившись не только в драйвер экономического роста, но и в маяк социального развития, якобы «отступлением от социализма». Нет ничего более далекого от действительности, чем это заблуждение.

Во-первых, не углубляясь в конкретные цифры, которые в материале, посвященном юбилейным событиям, в целом ни к чему, отметим, что в Китае не было приватизации, подобной той, которую прозападные силы провели в России после разрушения СССР. В КНР бизнес строил свои проекты не вместо или на месте государственных и народных предприятий, а рядом с ними. Именно в этом был подлинный смысл открывшего теперь уже сорокалетнюю эпоху реформ и открытости афоризма Дэн Сяопина насчет «черной или белой кошки, которая главное, чтобы ловила мышей». И не случайно тот же Дэн вместе с будущим лидером КПК и КНР Цзян Цзэминем в свое время жестко осудили перестроечную горбачевщину, видя и понимая, что дело в СССР идет, точнее, ведется к реставрации капитализма.

То, что В. И. Ленин во времена НЭПа именовал «командными высотами», которые при любых экспериментах с экономическими моделями необходимо обязательно оставлять в руках советской власти, в Китае, как и в Советском Союзе ленинских и сталинских времен, сохранилось в собственности у народа. Уточним: в последние годы, когда проявились было тенденции чрезмерной самостоятельности ряда предпринимателей, партией были приняты решительные меры по наведению порядка, которые выразились в более жестком контроле над частником и сокращении удельного веса частных компаний в структуре экономики. Приватизации же в стране как не было, так и нет, и ее проведение не планируется. Поэтому разговоры о том, что в Китае будто бы произошла «реставрация капитализма» надо оставить на совести тех, кто эти байки сочиняет и распространяет; они совершенно не соответствуют действительности.

Во-вторых, сам факт постановки во главу угла партийных задач искоренения бедности, на решение которой были брошены беспрецедентные силы и ресурсы, и за выполнение которых в партии была установлена жесткая, персональная ответственность руководителей всех уровней, говорит сам за себя. История капитализма, ни в его классическом виде, ни в мутационных вариантах, не знает подобных примеров, если не считать вынужденной политики welfare state, проводившейся на Западе в годы холодной войны на фоне существования СССР и мирового социалистического содружества, в рамках конкуренции противоборствующих социально-политических систем. Это как нельзя лучше видно сейчас, когда все эти социальные завоевания западных трудящихся начали неумолимо свертываться. Все понятно: Советского Союза не стало, до современного подъема Китая, в который Запад откровенно не верил, было еще немало времени, а когда это произошло, инерция не позволила своевременно перестроиться, что наглядно демонстрируется в тех же США шельмованием социальной политики Дональда Трампа.

В-третьих, как уже неоднократно приходилось отмечать, КПК, в отличие от поздней КПСС, нашла в себе внутренние силы и ресурсы преодолеть отрыв от народа, по пути которого некоторое время шла, подобно нашей Компартии. И развернув беспощадную борьбу с коррупцией, доказала, что трудности социализма имели субъективные причины и носили временный, преходящий характер. И были успешно преодолены; потребовались лишь честность в диалоге с народом и политическая воля. Именно поэтому цифру в неизменные 90% поддержки КПК и ее политического курса китайским обществом, которую посол Чжан Ханьхуэй не впервые приводит в своей статье, никто не возьмется брать под сомнение. Включая политических оппонентов, которые, и это в-четвертых, совсем не случайно именно на фоне китайских успехов принялись нападать на КПК, развернув против партии без преувеличения подрывную, дискриминационную пропагандистскую кампанию. И то, что у этой кампании нет шансов на успех, и что она захлебывается даже в самих США на фоне переживаемых этой страной беспрецедентных трудностей убедительно доказывается тем, что со сменой администрации Белого дома эту кампанию, осознав тупик, в который она ведет, заокеанские политические стратеги начали постепенно свертывать.

Дэн Сяопин Dutch National Archives

Важный вопрос, не менее, а даже более актуальный для нас в России, чем для Китая. Откуда эти предубеждения против китайского пути социализма произрастают, и почему им подвержены даже многие те, кто хранит верность коммунистическим идеалам и с симпатией относится к китайским успехам? Причины, на наш взгляд, находятся в плоскости идеологии, точнее, недостаточных ее знаний, непонимания глубоко научного содержания марксистско-ленинского учения, о котором в своей статье четко заявляет посол Чжан Ханьхуэй, а также не диалектического, схематического, даже догматического восприятия марксизма как чего-то застывшего, окаменевшего и не наделенного динамикой развития. Приведем два наиболее ярких, лежащих на поверхности, аргумента.

Первый: после трагических событий на Тяньаньмэнь, в которых, наряду с молодежью, активное участие приняла интеллигенция, в КПК задумались над причинами этого. Проанализировав опыт СССР, где интеллигенция также оказалась одной из первых в перестроечных рядах, и значительная ее часть выступила против социализма и против сохранения Советского Союза, вспомнили о решениях XXV съезда КПСС. В них черным по белому было записано, что наука превратилась «в непосредственную производительную силу». Но если так, то тогда интеллигенция — полноценный класс, а никакая не «прослойка». В КПСС эту дилемму так и не решили, не рискнув поднимать статус интеллигенции. В Китае же в 90-е годы при правлении Цзян Цзэминя была успешно внедрена концепция «трех представительств», которая дополнила союз рабочего класса и крестьянства представительством интеллигенции, а также поддержала нарождающееся предпринимательство. Результат известен: большая часть тех и других повернулась лицом к КПК, покинув ряды стихийно складывавшейся оппозиции. Другой пример еще более фундаментален. Когда в 40-е годы прошлого столетия Мао Цзэдун выдвинул свою теорию «новой демократии», которая стала важной вехой эволюции марксизма применительно к опыту восточных стран, она одновременно послужила фундаментом национально-освободительного союза трудящихся классов с некоторыми национально ориентированными буржуазными элементами. Благодаря этому национальная буржуазия сыграла важную роль в революционных событиях 1945−1949 годов; ее участие в гражданской войне на стороне народа существенно изменило расстановку сил в пользу КПК, что в итоге ускорило ее победу и поражение гоминьдановского режима Чан Кайши.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот эти вещи, связанные с особенностями восточных революций, которые В. И. Ленин в свои поздних трудах именовал «восточным своеобразием», отмечая, что уже русская революция в полной мере явила такое своеобразие, вопреки европейскому опыту, у нас нередко не до конца понимаются даже среди тех, кто хорошо знаком с теорией марксизма. Но впитав эти знания, не проникся духом этого учения и потому по-прежнему мыслит штампами, которые были хороши для своего времени, но в современности, требующей новых подходов в развитии марксизма-ленинизма, себя исчерпали. Провозглашаемая КПК китайская специфика социализма при ближайшем рассмотрении есть не что иное, как соединение социально-классового фактора с цивилизационным. Советский строй в России, которым наша страна была обязана победе Великого Октября, с точки зрения европейских догматиков или, как называл их В. И. Ленин, «мещан», также был спецификой, но уже русской. Те цивилизационные инновации в марксизме, которые вождь Октября осмыслил и не успел внедрить в России, его последователи в Китае с успехом перенесли на собственную национальную почву, показав себя грамотными и последовательными учениками, критически мыслящими, способными действовать творчески, применяя теорию на практике сообразно национальным особенностям.

В своей статье посол Чжан Ханьхуэй не углубляется в теорию этих вопросов, однако выводы, которые он предлагает российскому читателю, именно об этом. Китайская специфика, как и любые другие национальные особенности других стран и народов, — это ключ к пониманию истоков и причин успехов КПК и тех прорывов в своем развитии, которые под ее руководством совершил дружественный китайский народ. Поздравляя 92-миллионную партию с ее замечательным столетним юбилеем, вслед за автором обсуждаемого материала выразим уверенность в нерушимости российско-китайской дружбы и сотрудничества. Ведь именно в нынешнем, 2021 году исполняется еще один знаковый юбилей — 20-летняя годовщина подписания между Москвой и Пекином Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который в обеих столицах уже условились продлить, наполнив новым содержанием в целом ряде важнейших международных аспектов. Поэтому трудно не согласиться с Чжан Ханьхуэем в уверенности, что «под стратегическим планированием и руководством двух глав государств, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху будут еще более богатыми, их фундамент будет еще глубже и прочнее, а перспективы еще более обширными, что позволит внести огромный вклад в развитие и возрождение двух стран, а также в процветание и спокойствие во всем мире».

03 апреля, 2021,

АВТОР Дмитрий Ефремов эксперт Украинской ассоциации китаеведов, сотрудник Института исследований современного Китая им. Б. Курца

Пекин опробовал свои санкции на Евросоюзе

© depositphotos/Wirestock

«Теперь диалог будет осложнен» — так прокомментировал депутат Европарламента от Германии Майкл Галер санкции, введенные в отношении него Китаем 22 марта. Он и еще девять граждан Европейского Союза, а также несколько институтов и учреждений — Комитет по политике и безопасности ЕС, комиссия Европарламента по правам человека и Институт китайских исследований МЕРКАТОР из Германии — впервые оказались в санкционном списке Пекина. Эти действия стали ответом Поднебесной на ранее запущенные санкции Евросоюза, скоординированные с США, Канадой и Великобританией в отношении четырех китайских чиновников и организаций, уличенных в ущемлении прав человека.

Майкл Галер обосновал противокитайские санкции ЕС «необходимостью пролить свет на события, происходящие в Синьцзяне», подразумевая созданные китайскими властями в своей западной провинции центры профессионального образования для местного населения, расцененные евро-атлантической экспертной средой как трудовые лагеря. Попавшим за критику политики Пекина в отношении уйгуров под ответные санкции европейцам и их родственникам откажут в праве въезжать на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао. Деятельность компаний и организаций, связанных с ними, будет ограничена.

Подготовка арсенала санкций

Долгое время Китай неохотно использовал санкционные меры для наказания своих обидчиков. Они эпизодически оттачивались на экономиках небольших стран, где существует явная асимметрия в пользу Китая. Возможности получать доступ к китайским рынкам сбыта, а также привлекать желанные инвестиции часто увязывались среди прочего с позицией этих стран в отношении Тайваня.

Тщательно выбирая цели и просчитывая эффект, в Пекине не стремились применять санкции при каждом потенциальном конфликте. Предпочтение всегда отдавалось мерам экономического характера, наносящим финансовые издержки и потери в сферах, где Китай имел особые национальные интересы. Некоторая часть ограничений могла находиться в тени, носить неформальный характер и проявляться в усложнении процедур торговли, размещения инвестиций или пересечения границы для лиц из стран, попавших в черный список Пекина.

Вопросы, к которым Китай всегда демонстрировал повышенную чувствительность, — территориальная целостность и национальная безопасность. Спектр их охвата был достаточно широк: от поставок оружия на Тайвань или претензий на спорные острова до поддержки опальных диссидентов или религиозных сект.

Общую предпочтительность экономических мер перед санкциями другого рода можно объяснить историческим опытом Китая, когда соседние народы попадали в орбиту его влияния не в результате военных завоеваний, а путем соблазнения выгодными коммерческими и культурными обменами. Они также позволяют переносить бремя потерь на нерезидентов, стимулировать национальное производство и обеспечивать рост благосостояния граждан, на котором покоится легитимность существующей модели управления страной.

Укрепление собственной обороны

По мере роста и экспансии КНР единственной страной, способной санкциями наносить ей ощутимый урон, остаются только Соединенные Штаты. Эффект их давления на российскую экономику в 2014–2019 годах, свалившуюся в затяжную стагнацию, убедил китайских лидеров в их весомости, а развернутая Трампом атака на торговлю — в близости и неотвратимости. Поэтому в Поднебесной стали готовиться к противосанкционной обороне. В стратегическом плане был выбран курс на укрепление самодостаточности китайской экономики, для перехода к которой затяжными переговорами по Фазе-1 торговой сделки выигрывалось время. В тактическом плане — предприняты меры, повышающие ее гибкость и резистентность.

С недавних пор центральная роль в китайской защите возложена на систему Блокирующих правил — нормативный акт Министерства коммерции, направленный на противодействие необоснованному экстерриториальному применению иностранного законодательства. Руководствуясь им, орган сможет запрещать выполнять своим резидентам иностранное санкционное законодательство. Если деловой партнер продолжит его соблюдение, то китайские физические и юридические лица смогут взыскивать с него ущерб в судебном порядке. Некоторую часть потерь правительство также может компенсировать им по результатам «правдивого» расследования.

Такой подход Китай заимствовал у Европейского Союза, запустившего отдельный Блокирующий статут для защиты своих компаний, ведущих сотрудничество с находящимся под американскими санкциями Ираном. Развивать собственное сотрудничество с Тегераном вопреки санкциям Пекин отнюдь не боится: 26 марта страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве на 25 лет, расширяющее экономические и дипломатические связи, обеспечивающие гарантированные поставки нефти. Точные детали соглашения не известны, но очевидно, что оно усилит позиции Ирана, а с ним и косвенное влияние Поднебесной на его ядерную сделку с Вашингтоном. Компании КНР, рискующие попасть под американские санкции, будут по европейскому образцу защищены нормами китайских Блокирующих правил, сформулированных широко и нечетко. Опираясь на них китайские чиновники получат вполне легальные инструменты поддержки китайского бизнеса в борьбе с иностранными конкурентами.

Искусство оперативного маневрирования

Именно сокращения количества таких инструментов в распоряжении китайцев давно желает крупный европейский бизнес. Чтобы выровнять условия конкуренции на китайских рынках, Евросоюз длительное время добивался от КНР подписания обязывающего соглашения по формированию ясных правил игры. После семи лет переговоров на излете 2020 года между ЕС и Китаем было выработано Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (ВСИ). Подыгрывая европейцам, Пекин пошел на заметные уступки по некоторым важным вопросам долго длящегося диалога.

В рамках ВСИ европейскому капиталу был расширен доступ к автомобильному рынку, с ограничениями они смогут работать в сферах медицинских, транспортных, телекоммуникационных и компьютерных услуг. Китай обязался отказаться от практики принуждения европейских инвесторов к созданию совместных с китайцами предприятий, сделать работу находящихся в собственности государства компаний прозрачной и не дискриминирующей подрядчиков по происхождению, допускать европейцев к тендерам по госзакупкам, усилить защиту конфиденциальной информации инвесторов. Для решения споров соглашение предусматривает порядок арбитража, напоминающий тот, который действует в ВТО.

Приобретения Китая от ВСИ носили скорее символический характер. Помимо некоторых уступок в энергетике, оно ослабляло общую настороженность европейцев, перешедших к практике скрининга китайских капиталов, и формировало площадку для дальнейших переговоров по упрощению условий торговли. Соглашение бросало тень на диалог ЕС с США по усилению экономического сотрудничества и осложняло выработку совместной трансатлантической позиции по отношению к КНР.

Реальным выгодополучателем от ВСИ должна была стать Германия, компании которой разместили 60 млрд. долл. в экономике Китая, 60% из них — инвестиции с нуля. Сделка Трампа с Китаем вызвала повышенную обеспокоенность в немецкой бизнес-среде, имевшей свои виды на увеличение прибылей за счет освоения рынков Поднебесной. Поэтому немецкое трио — Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен и Сабина Вейянд (высокопоставленный функционер Еврокомиссии) — приложили максимум усилий, чтобы заключить ВСИ до конца срока председательства Германии в Совете ЕС.

Вопрос о возможном принуждении к трудовой деятельности в Синьцзяне не мог не появиться в процессе переговоров по ВСИ. Заявляя с одной стороны об ущемлении прав уйгуров и подписывая соглашение, часть выгод от которого могла бы генерироваться как раз таким трудом, европейские политики попадали бы в щекотливое положение. По-видимому, желание финализировать сделку было так велико, что уйгурский кейс хорошо заретушировали, получив от Китая обещание присоединиться к конвенциям Международной организации труда, запрещающим принудительную эксплуатацию. Поскольку сроков и обеспечительного механизма присоединения к конвенциям в ВСИ нет, обещание носит скорее декларативный характер.

Чтобы не допустить срыва ратификации ВСИ где-либо на национальном уровне, с немецкой подачи из соглашения были удалены пункты, затрагивающие национальный суверенитет стран-членов. Судьбу договоренности должен будет решать Европарламент, площадка для панъевропейских прений и переговоров. Именно против некоторых представляющих Германию депутатов и Комиссии по правам человека Европарламента Китай вводит санкции за «проливание света» на уйгурский вопрос. Осложнится ли теперь европейско-китайский диалог? А кому он был нужен?..

Опубликовано 2021/04/03

Подготовка инсталляции: «Рыбный хого в Цзыбо». Фото: Sixth Tone, Weibo @坚果兄弟NutBrother

Главные новости Китая, по субботам в 7 вечера по Москве.

— В Китае начались выходные по случаю Дня поминовения усопших.

По-китайски день называется Цинмин (清明节 Qīngmíngjié), что переводится как «праздник чистого света». Выходные продлятся с 3 по 5 апреля. В материковом Китае почтили память погибших в вооруженной стычке на границе с Индией в 2020 году. На Тайване объявлены дни траура по жертвам крушения пассажирского поезда.

— Самыми популярными российскими продуктами у китайцев оказались шоколад и мед.

Такую информацию опубликовало посольство КНР в РФ по результатам опроса, который проходил в январе-феврале 2021. В исследовании приняли участие 1800 китайцев, которые живут в России или хорошо знают страну. Более 70% опрошенных отметили, что любят шоколад, мед и молоко из России. В десятку самых любимых товаров также вошли йогурт, мороженое, соки, колбаса, уходовая косметика, свежее мясо и изделия из светло-желтого янтаря. Большинство этих продуктов также обладают наиболее высоким потенциалом экспорта из России в Китай.

— Китайские мошенники украли $76 млн «налога» с помощью дипфейков.

Два подозреваемых из Шанхая обманули государственную биометрическую систему. Они с 2018 скупали на черном рынке личные данные граждан и фото в хорошем разрешении, чтобы на их основе создать дипфейк-видеоролики. Фото анимировали таким образом, чтобы лица поворачивали головой, кивали, моргали и открывали рот. Такие ролики и специальные телефоны со взломанной видеокамерой позволяли злоумышленникам авторизоваться в государственных и финансовых системах. Затем мошенники выставляли поддельные налоговые счета на различные суммы. Общая сумма украденного составила 500 млн юаней ($76 млн). СМИ выяснили, что взлом систем распознавания лиц пользуется спросом: некоторые сотрудники платят хакерам по 30 юаней в месяц, чтобы подделать время прихода и ухода с работы. Какое наказание может ждать подозреваемых, не уточняется.

Один из способов обмануть систему распознавания лиц. Анимация: Xinhua Daily Telegraph

— В Китае разрешили ставить прививку от Covid-19 беременным женщинам.

В существующих в Китае бланках о добровольном согласии на вакцинацию указано, что беременным и кормящим женщинам прививка противопоказана. Однако Государственный комитет по делам здравоохранения Китая опубликовал первые разъяснения по применению вакцины против Covid-19. Женщины старше 18 лет могут вакцинироваться, вне зависимости от наличия беременности. Откладывать или прекращать беременность из-за прививки не нужно. Граждане, которые уже перенесли Covid-19, могут поставить прививку через полгода после выздоровления, когда их иммунитет против коронавируса ослабевает. Обычно беременных женщин не вакцинируют, потому что они не принимают участие в клинических испытаниях. То же касается детей младше 18 лет. В России беременных не прививают от Covid-19.

— Китайский художник сделал экологическую хого-инсталляцию в реке.

40-летний Nut Brother (坚果兄弟 Jiānguǒ Xiōngdì) сделал инсталляцию на участке реки Юэян, которая течет сквозь город Цзыбо (провинция Шаньдун). В мутной воде коричнево-желтого цвета художник разместил муляжи рыб. Композиция напоминает хого — одно из популярных в Китае блюд. Река Юэян загрязнена, а жители не знают, как бороться за свои права, объясняет художник. Раньше город жил за счет шахтерской промышленности, а сейчас это индустриальный центр на 4,7 млн человек. Инсталляцией художник надеется привлечь внимание властей к экологической проблеме. Самая известная работа Nut Brother — кирпич из пекинского смога. Настоящее имя художника неизвестно.

Инсталляция Nut Brother. Фото: 情况有点复杂

4 апреля 2021 |Источник: Институт РУССТРАТ

Руководство Пекина показывает, как правильно проводить национализацию «творческих элит».

Формально жесткий китайский ответ на попытку руководства компании Nike сыграть в игру «пчелы против меда» не удивителен. Именно так, четко и бескомпромиссно, Пекин всегда реагировал на шаги, затрагивающие его право самолично определять политику страны, тем более внутреннюю.

Достаточно вспомнить, как осенью 2020 года из китайского торгового пространства буквально за сутки полностью пропал люксовый бренд одежды Burberry, сразу после того, как холдинг Вetter Cotton Initiative, в которую он входит, потребовал одно из двух: или прекратить практику нарушения гражданских прав уйгуров в СУАР или прекратить поставки на мировой рынок синьзянского хлопка, который конкретно BCI в своей продукции использовать отказывается.

В Вашингтоне даже чихнуть не успели, как лицо Burberry в Китае, актриса Чжоу Дунъюй, разорвала рекламный контракт и буквально за неделю продажи продукции этой марки в буквальном смысле остановились.

Другой вопрос, что должных выводов из произошедшего за Океаном никто не сделал, а безнаказанность всегда оборачивается эскалацией безответственности. Nike в историю с уйгурами влез не по причине какой-то именно к ним особенной любви. Да и вообще, заявление руководство компании ориентировало не на Китай, оно его делало исключительно для внутренней американской аудитории. Потому что там сейчас формируется очень другой мир, с иными ценностями и принципиально новыми поведенческими нормами.

В учебниках по маркетингу говорится – хочешь больше продавать, выделяйся. Так как все другие темы дистанцирования от конкурентов давно исчерпаны, в Америке сегодня активно используется популярная «гражданская» повестка. Сейчас там модно и полезно прикидываться не белыми.

Джессика Круг, активистка, преподающая историю афроамериканцев в Университете Джорджа Вашингтона, написала пост-разоблачение, в котором сообщила, что годами притворялась чернокожей. Потому что в новой Америке быть цветным выгодно. Во всех смыслах, включая юридический.

Например, если вы, будучи владельцем компании, докажете свое «цветное происхождение», то можете претендовать на получение помощи по программе штата Вашингтон «Деловые предприятия в неблагоприятном положении» (DBE), специально запущенной министерством транспорта США для облегчения компаниям, принадлежащим женщинам и нацменьшинствам, доступа к государственным контрактам.

Да и на бытовом уровне подобное встречается сплошь и рядом. Родни Бейкер, владелец сети казино в Канаде, и его русская жена Екатерина (по профессии актриса) на частном самолете прилетели в индейскую общину на Юконе и, выдав себя за сотрудников местного мотеля, без очереди привились от ковида вакциной «Модерна».

Так что Nike просто захотел относительно дешево выделиться, прогреметь в СМИ, чтобы о нем писали и говорили обозреватели и активисты, тем самым делая фактически бесплатную рекламу. А что там по этому поводу подумает какой-то Китай, их волновало мало. С каких это пор, безусловно, первая страна мира должна вообще переживать о чувствах «этих, всяких там».

Тут важно понимать, это не какие-то отдельные частные случаи, это массовая психология, широко популярная на всех уровнях американского общества. Вплоть до высшей государственной политики.

Выступая на первой большой пресс-конференции президент Джо Байден не просто нес полнейшую ахинею про цели и задачи Америки на ближайшее время, он прямо показал, что весь правящий американский истеблишмент вообще плохо понимает, в каком мире он в реальности живет.

Но его их не волнует. Они говорят только для самих себя, слушают только самих себя, и считают единственно правыми тоже только самих себя. В полном соответствии с поведением глухарей на току.

Разница оказалась лишь в том, что, вместо очередного публичного высказывания «глубокой озабоченности», китайские власти вдруг пошли на жесткое обострение. Ррррраз – и нету больше Nike в Китае. Заодно с шведской компанией H&M, которая шведская только по месту регистрации, а так подавляющее большинство ее бизнеса расположено в США.

Отсюда и ее заявление о намерении прекратить закупки хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Думали, что прокатит, а то и преференций каких ценовых получить получится, но ставка не сыграла. В один момент все китайские поисковики полностью забыли, что H&M вообще когда-нибудь в КНР существовала. И магазины опустели, так как к ним больше не ходит такси, так как на электронных картах китайских навигаторов магазинов H&M тоже не стало. Вообще. Даже приложение компании с телефонов Xaiomi, Huawei и Vivo испарилось.

Тем самым Китай наглядно показал, что он не просто изменился, китайская геополитика осуществила качественный переход на принципиально новый уровень. От ранее традиционного «давайте не ссориться», к новой линии, озвученной главой МИД КНР Ван И на встрече с Сергеем Лавровым. Руководитель иностранных дел Китая выразился четко: прошли те времена, когда можно было свободно вмешиваться во внутренние дела Китая, фабрикуя ложь.

Отсюда вытекают два принципиальных момента.

Первый – войне между Китаем и США точно быть. Причем, вопрос, из вероятностно-теоретического, окончательно перешел в практическую временную плоскость. Это только кажется, что китайский рынок давал H&M всего каких-то 5,2% выручки, а для Nike это 6,1%. Дело гораздо глубже.

По совокупному объему продаж нынешний внутренний рынок Китая почти в три раза превосходит аналогичный показатель рынка США. А с учетом заявленных планов КПК по борьбе с бедностью и переселению 600 млн крестьян в города за 10 лет, которые, вероятнее всего, будут реализованы успешно, к 2030 году размер внутреннего рынка Поднебесной превзойдет американский раз в 7–8. Если американским компаниям на нем удержаться не получится, то, скажем, кроссовки модели Dunk SB Low Paris, по 34900 долларов за пару, «найку» останется пытаться как-то продавать где-нибудь в Африке. Со вполне понятными перспективами.

А просто так Китай американские капиталы на свой внутренний рынок не пустит. И уж точно не позволит им не подчиняться китайским нормам и правилам. Заставить его кардинально сменить политику можно лишь через смену руководства КНР на прозападное, для чего Вашингтону и требуется нанести Китаю стратегическое военное поражение.

Второй момент имеет самое непосредственное отношение к России. В первую очередь, он наглядно подтверждает безвозвратность времен какой бы то ни было российско-западной дружбы. А значит и бесполезность любых попыток ее как бы то ни было вернуть. Даже путем наших односторонних уступок. Вашингтон будет не только продолжать линию на стратегическую изоляцию Европы от России, но и всемерно ее усиливать.

На первый взгляд, это плохо, так как количество проблем в торговых отношениях с европейскими странами в ближайшее время увеличится. Но в то же время открывается возможность для реализации российской наступательной внешней политики по большинству ключевых для РФ вопросов.

Например, появляется смысл окончательно решить проблему Минских соглашений через официальное признание государственного статуса ЛДНР с последующим присоединением территории Республик к Российской Федерации, так сказать, «по крымской схеме». Шум это вызовет, безусловно, большой, однако нам он уже будет совершенно безразличен.

Зато на Донбассе тут же наступит мир. Потому что на обстрелы уже официально объявленной российской территории Киев не пойдет точно. Хорошо понимая, сколь легко уже российская армия способна его подобные действия решительно пресечь и буквально выжечь ту местность, откуда пойдут террористические атаки на российскую территорию.

Впрочем, тут дело даже не в самом Донбассе, а в возможности прямо показать «оппонентам» реальный размер цены, которую им за агрессивную русофобию, теперь предстоит реально платить.

Продемонстрировал «китайский хлопковый скандал» и другую перспективу – как Россия в новых условиях может возродить собственную легкую промышленность. В советские времена она формировала почти 7,5% ВВП, по итогам 2019 года ее доля в ВВП РФ составила всего 1,1% (!). Это даже без учета того факта, что размер экономики РФ в целом уступает аналогичному показателю СССР.

Конечно, тут можно сказать, что после 1991 года основные источники сырья, в частности, выращивания хлопка, остались за границей. И в переходный период, из-за утраты рынков сбыта, они сами сильно деградировали. В результате чего отрасль не просто свалилась в кризис, но и потом оказалась вынуждена конкурировать заведомо более сильными мировыми производителями, что на пользу ей не пошло. Однако сейчас перед Россией открывается неплохая перспектива эту отрасль серьезно возродить.

Дело в том, что для Китая хлопок и Синьцзян-Уйгурский автономный район чрезвычайно тесно связаны. Свыше 80% всего китайского хлопка производится в СУАР. В том числе и потому, что регион бедный и остро нуждающийся в развитии любых производств, но особых сырьевых запасов там нет, что не позволяет формировать промышленный кластер. А климатические условия очень подходят для массового выращивания как раз именно хлопка. Так что Китай хлопок в СУАР будет производить в любом случае. И он там получается дешевым. Что и подвигло западные бренды переходить на него в начале нулевых.

Сейчас, в связи с политически мотивированным отказом ведущих американских потребителей от китайского хлопкового сырья, мировые биржевые цены на хлопок, как считают отраслевые эксперты, вероятнее всего поднимутся на 18-20%. То есть уже в этом году следует ожидать роста цен на товары из хлопка, в первую очередь одежду, на 25-30%. И, видимо, с перспективой до 35% в следующем году.

Тем самым откроется довольно много периферийных рынков (от Африки и Азии до Южной и Центральной Америки), не способных позволить себе прежний объем потребления конечных товаров по таким высоким ценам. Их-то как раз и может заполнить Россия, опирающаяся на закупку дешевого китайского хлопка, в качестве сырья для возрождающегося собственного производства из него потребительских товаров.

Процесс, конечно, будет не быстрым. Восстановление отрасли сопряжено с техническим переоснащением существующих предприятий и строительством новых, но в любом случае следует понимать, что обозначившаяся перспектива - это не краткосрочная флуктуация биржевых котировок, а начало масштабного долгосрочного тренда преобразования всего мирового рынка.

К тому же надо понимать, что если формирующуюся нишу не займем мы, то ее под себя в конечном итоге подомнет Турция или Малайзия. Но почему Россия с подобным должна соглашаться? «Китайский хлопковый скандал» открывает перспективы, которыми мы просто обязаны воспользоваться.

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