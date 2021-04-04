В России, собака украла микрофон репортера в прямом эфире и стала звездой шоу

Многие сейчас выкладывают в Твиттере клип из России, в котором собака крадет микрофон репортера во время прямого эфира.

By Trisha Sengupta

PUBLISHED ON APR 03,

Репортер новостей в России во время передачи прогноза погоды в прямом эфире по телевидению была вынуждена сделать что-то не предусмотренное программой - преследовать лохматого преступника, который украл ее микрофон. В веселом видео, которое стало вирусным в социальных сетях, репортер бежит за собакой, которая во время передачи подскочила и выхватила микрофон из ее рук.

Многие сейчас делятся клипом в социальных сетях, особенно в Twitter. Как и этот пост журналиста Али Озкока. «Собака в России схватила микрофон репортера и убежала во время прямой трансляции», - написал он, делясь видео.

В ролике - погодный обозреватель телекомпании "Мир ТВ" Надежда Сережкина, передает Daily Mail .

Клип начинается тем что она рассказывает о погоде, когда к ней внезапно подбегает собака и выхватывает из рук микрофон. Затем в клипе показано, как она бежит за собакой, пытаясь ее остановить. Ещё более примечательным было профессиональное поведение ведущей Элины Дашкуевой в студии на протяжении всего инцидента.

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