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опубликовано редакцией на Переводике 05.04.21 23:09
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Почему Йемен отказывается расстаться с Т-34, российскими танками времен Второй мировой войны?

By  EurAsian Times Desk   March 15, 2021

В социальных сетях появились фотографии  Т-34,  танков   времен Второй мировой войны, которые использовались в  боевых  действиях в  Йемене. Средний танк Т-34 был разработан  в  бывшем  Советском Союзе.

Он начал выпускаться в 1940 году, во время Второй мировой войны и использовался Советской Красной Армией против немецких оккупационных войск проводивших  операцию «Барбаросса ».

Т-34 занимает особое место в истории как один из лучших танков Второй мировой войны. Для  российской  военной  промышленности  он послужил источником вдохновения для создания огромного семейства танков  и  бронетехники.

Nicholas Drummond

@nicholadrummond

·Mar 12, 2021

Сегодня, согласно  данным  IISS, Т-34,  русский танк  времен  Второй мировой войны можно  найти в арсеналах 9 стран - Кубы, Йемена, Республики Конго, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Намибии, Северной Кореи, Лаоса и Вьетнама. Вьетнам имеет 45  танков  в боеспособном состоянии. Неплохо для танка постройки 1940-х годов.

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QTR_Nasser_1994

Эти танки применялись в Йемене тоже

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5:59 AM · Mar 12, 2021

В СССР производство этих танков было прекращено в 1945 году. Однако в Чехословакии (ныне Чешская Республика) оно  продолжалось  до 1958 года. Эти танки показали свои  прекрасные  боевые качества,  помогли советским войскам остановить наступление Германии и были  главной  ударной силой  Советской  армии на Восточном фронте.

Т-34 был  главным героем грандиозного танкового  сражения  во  время Курской битвы, когда Красная Армия остановила отчаянное наступление  немецких войск, пытавшихся  закрепиться в этом районе. Танк был назван одним из лучших образцов оружия  Второй мировой войны, в котором были  сбалансированы все  аспекты мобильности, веса, брони и огневой мощи.

Хотя эти танки не выдерживали прямого попадания снаряда  немецкой “Пантеры” или “Тигра”, наклонная броня, меньший вес и лучшая подвеска сделали их мобильной платформой с 76,2-мм пушкой (более мощной, чем у современных аналогов).

После того, как немцы столкнулись с танком в 1941 году, немецкий генерал Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст назвал его «лучшим танком в мире», а Хайнц Гудериан подтвердил «огромное превосходство» Т-34 над немецкими танками.

В июле 1941 года командующий ОКВ (верховное командование вооруженных сил Германии) Альфред Йодль отметил в своем военном дневнике, что это «чудо-оружие используется против немецких штурмовых дивизий».

До 2018 года было девять стран, которые имели на вооружении Т-34: Куба, Йемен, Республика Конго, Гвинея, Гвинея-Бисау, Намибия, Северная Корея, Лаос и Вьетнам. Из них Вьетнам обладал крупнейшим  из известных  арсеналов  уцелевших танков серии Т-34 - 45  единиц.

Босния и Герцеговина располагала 5, Йемен 30, Гвинея 30, Гвинея-Бисау 10, Мали 21 и Лаос 30. Неясно, сколько кубинских и северокорейских Т-34 осталось на вооружении. Все конголезские, намибийские и малийские танки находились на резервном хранении или вышли из строя.

В начале 2019 года лаосская армия списала свои Т-34 и продала их все в Россию, где они будут использоваться для публичных выставок и в  качестве  музейных экспонатов.

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