опубликовано редакцией на Переводике 06.04.21 00:12 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"OPINION: Can Russia teach us anything about ethnical federalism?" Канада - 02 апреля 2021 г. Может ли Россия научить нас чему-либо в отношении этнического федерализма? Published: Apr 02 Henry Srebrnik На этой файловой фотографии 2019 года женщина представляет различные блюда на фестивале адыгейского сыра. Адыгея - пятый по площади субъект Российской Федерации, территория которого расположена в Краснодарском крае.. Gutaper/123RF Stock Политологи стремятся понять события и процессы в одном месте, сопоставив их с их современными аналогами в, по меньшей мере, одном другом обществе. Мы проводим курсы сравнительной политики в основном для того, чтобы студенты могли сравнивать и сопоставлять политические системы в других местах с нашей собственной и, возможно, рассмотреть возможность адаптации некоторых из их характеристик к нашей собственной федерации. В России сложное асимметричное федеративное устройство. Всего насчитывается 85 территориальных единиц, все они называются «субъектами федерации». Основная группа - это 46 областей, обычно названных в честь своего главного города, например, Свердловской или Волгоградской; у них преобладает этническое русское население. Это просто территориальные подразделения, подобные американским или бразильским штатам, без этнической окраски. То же самое и с девятью краями, такими как Камчатка или Краснодарский край. Они названы иначе, чем области, потому что находятся в отдаленных, приграничных районах, в основном в Сибири. Канадским аналогом может быть Юкон. Затем есть единицы с четко выраженной этнической базой, называемые республиками, которые пользуются большей автономией, чем другие типы юрисдикций. Эти 22 республики варьируются от крупных этнических образований, названных в честь «титульной» национальности, таких как Чечня и Татарстан, до крошечных образований, созданных как дома для более мелких этнических групп. Некоторые из последних даже являются анклавами в пределах обычных областей или краев. Например, Адыгея - одно из таких образований, представляющее коренной адыгский народ. По площади это пятый по величине субъект Российской Федерации, территория которого расположена в Краснодарском крае. В каждом регионе, независимо от его статуса, есть выборный лидер - в областях и краях, губернаторы или главы администрации; в республиках обычно президенты республики. Независимо от типа и размера, все 85 «субъектов» представлены двумя делегатами каждый в Совете Федерации, 170-местной верхней палате Федерального Собрания, российском парламенте. Нижняя палата, Государственная Дума, в составе 450 членов, является выборным органом, представленным населением. В моем курсе о политической системе России я познакомил студентов с этой сложной системой. Затем я обратил их внимание на злополучное Шарлоттаунское соглашение 1992 года, по которому аборигены [Канады] должны были стать «третьей властью». Шарлоттаунское соглашение существенно изменило бы статус групп аборигенов в Канаде. Согласно Соглашению, право аборигенов на самоуправление было бы закреплено в Конституции Канады. Более того, в соглашении было бы признано, что правительства аборигенов аналогичны федеральному правительству и провинциям. Существовало положение о представительстве аборигенов в сенате, и сенаторы-аборигены обладали той же ролью и полномочиями, что и другие сенаторы. Однако законодательство аборигенов должно было соответствовать принципам «мира, порядка и хорошего правительства в Канаде» и подлежало судебному пересмотру в соответствии с Хартией прав и свобод. Помимо этих общих принципов, Шарлоттаунское соглашение не содержало каких-либо подробностей о точной форме, которую могло бы принять такое самоуправление. Кроме того, он предусматривал короткий переходный период, прежде чем они могли получить доступ к праву на самоуправление. Это дало бы федеральному правительству и провинциям время для обсуждения деталей. Но как бы это работало территориально? В стране 633 резервации, все они рассеяны по провинциям и территориям, как изюм в пироге. Каким станет их статус? Это оставалось неясным. Но что, если мы примем российскую систему, превратив их все в маленькие этнические республики в более крупных провинциальных образованиях, созданных поселенцами, прибывшими в эту страну? В конце концов, Нунавут уже фактически является инуитским государством. Так, например, территория Канесатаке, недалеко от Монреаля, станет республикой могавков в провинции Квебек. Территория племени цутина к юго-западу от Калгари станет самоуправляемым этническим государством. И так далее. Некоторые исконные народы уже де-факто идут по этому пути. Британская Колумбия является домом для 198 индейских племен, около одной трети всех племен живущих в Канаде. В 1998 году племя нисга'а подписали договор с Канадой, и в рамках урегулирования почти 2000 квадратных километров в долине реки Насс на северо-западе Британской Колумбии были официально признаны их собственностью. Племя Wetʼsuwet'en,живущее в центральной части провинции, в мае прошлого года подписало соглашение с федеральным и провинциальным правительствами, в котором Оттава и Британская Колумбия признали права Wet'suwet'en и титул на их землю. То же самое с другими коренными народами сделало бы федеральную систему более сложной, чем та, которая есть у нас сейчас, но это может открыть всевозможные возможности для дальнейшего примирения. Генри Сребрник - профессор политологии в университете острова Принца Эдуарда.

Шарлоттаунское соглашение — неудавшийся проект конституционной реформы в Канаде. Предложен канадским федеральным и провинциальными правительствами в 1992 и был отклонён канадцами 26 октября 1992.