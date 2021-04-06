Русскоязычные СМИ Украины

05.04.21

Москва активно использует кампании по дезинформации и запрещенные для фармакологических компаний тактики, чтобы убедить жителей целых стран, что им нужна именно российская вакцина от COVID-19 и никакая другая.

Москва ведет мощную пропаганду своей вакцины вопреки всем правилам / фото REUTERS

Россия знает, как создать шум в социальных сетях вокруг своей вакцины от коронавируса. В Instagram страница препарата "Спутник V" призывает людей присылать свои фото, чтобы выиграть поездку в Россию. На канале в YouTube, посвященном вакцине, публикуются регулярные обновления в форме псевдо-новостных выпусков о том, как много стран купили у Кремля "Спутник V". А в Twitter российская вакцина в упор атакует политиков Запада, которые ее критикуют.

Как пишет Politico, последней победой, которой "Спутник V" хвастался в социальных сетях, был телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. 30 марта лидеры трех стран поговорили, в частности, и о российской вакцине. Страницы "Спутника V" выставили это как абсолютную победу со "смайликами", которые показывают два пальца (это же V, которое намекает на название вакцины).

Politico пишет, что все это массивное наступление в сети имеет одну-единственную цель: продвигать ответ России на пандемию COVID-19 и критиковать попытки Запада вакцинировать своих граждан. Публикации на страницах "Спутинк V" - это часть массивной кампании по дезинформации, которая продолжается уже несколько месяцев.

В ее рамках подконтрольные Кремлю СМИ распространяют фальшивые утверждения о западных вакцинах и при этом расхваливают российский препарат. Чаще всего поток лжи нацелен на развивающиеся страны, которые отчаянно пытаются защитить своих граждан от пандемии.

"Первоочередная цель - посеять раскол, и неудивительно, что это пытается сделать Россия. Они используют любую тему, которая может спровоцировать напряжение, и продвигают интересы Кремля. Поскольку проблема COVID-19 очень велика, неизбежно найдется часть населения, которая будет призывать к использованию Спутник V", - сказал эксперт Atlantic Council Якуб Каленский.

Но в России ситуацию видят совершенно противоположной. По словам Кирилла Дмитриева, который возглавляет российский Фонд прямых инвестиций, именно российская вакцина стала жертвой "большого количества информационных атак".

Однако, во времена, когда страны борются за доступ к вакцинам от COVID-19, российские тактики в интернете стали особенно продвинутыми.

Большое наступление пропаганды

СМИ Кремля с их большими аудиториями по всему миру объединились со все большим присутствием страниц "Спутника V" и правительственных российских структур в социальных сетях. В прошлом августе в Twitter появилась официальная страница российской вакцины. Тогда на нее были подписаны 38 тысяч пользователей. С тех пор аудитория страницы увеличилась в 500 раз - до 240 тысяч.

Посольства России в странах, которым Москва уже продала или только хочет навязать "Спутник V", ведут мощную активность в социальных сетях. Это заметили эксперты "немецкого Фонда Маршалла".

"Работа страницы мексиканского посольства России по вакцине была заоблачной. Дипломатические страницы фактически занимались исключительно распространением позитивной пропаганды о V Спутник", - сказал эксперт по дезинформации "Фонда Маршалла" Брет Шафер.

С момента, когда прошлой осенью начали делать первые прививки от COVID-19, российские страницы в социальных сетях начали агрессивно распространять критику против Запада, а также убедить политиков разных стран использовать именно "Спутник V".

В январе страница российской вакцины продвигала утверждение, что вакцину BioNTech/Pfizer нужно немедленно прекратить использовать. Потому что якобы от нее очень высокая "смертность". Также страница "Спутник V" угрожала прекратить поставлять дозы вакцины в страны ЕС из-за критики в Европе. А кроме того, в своих сообщениях страница требовала извинений от председателя Европейского агентства по лекарственным средствам Кристы Виртумер-Хохе, которая отметила, что регуляторы отдельных стран поступили немудро, когда одобрили российскую вакцину.

Производители лекарств так не ведут себя

Фармакологическим компаниям обычно нельзя так вести себя в интернете. Правила ЕС говорят, что они не имеют права рекламировать свои продукты напрямую потребителям. Вместо этого они могут прибегать к косвенному положительному освещению, например, публикуя положительные истории пациентов.

"Фармакологические компании чрезвычайно осторожны в этом пространстве. Они играют в безопасную игру", - сказал партнер брюссельского пиар-агентства Rud Pedersen Стеффан Тейлл-Моллер.

Комментируя поведение "Спутника V" в интернете, он сказал: "Я никогда не видел ничего подобного. Это дикий популизм". Российский агрессивный подход: хвалить свои прививки и жестко критиковать другие, - уникальный для вакцин от COVID-19. Москва массово покупает рекламу в Twitter, чтобы продвигать свой препарат. И из-за этого у нее могут возникнуть проблемы в Европе, где правила по лекарственным средствам очень жесткие.

"То, что делает "Спутник V", не соответствует правилам. Это не похоже на что-то коммерческое, а больше на политическую кампанию", - сказал Тейлл-Моллер.

Ученый и педиатр Питер Хотез считает, что Россия делает одно: превращает в оружие коммуникацию в сфере здравоохранения. Будучи деканом Национальной школы тропической медицины в Бейлорском медицинском колледже в Техасе, он считает, что пропаганда "Спутника V" беспрецедентная, даже если сравнивать с временами Холодной войны. Разработка вакцин тогда была причиной для большой гордости для ученых социалистического лагеря. Но несмотря на это, они всегда осторожно сотрудничали с Западом.

Санкции против диктаторов и их окружения нужно применять. Но стоит всегда оценивать последствия для населения и влияние на будущее развитие событий. Тем более, что иногда они не мешают, а наоборот, помогают нарушителям решать определенные задачи.

Александра Матвейчук

Глава правления центра гражданских свобод

05 апреля 2021

Мы довольно поверхностно знаем историю распада СССР и то, что способствовало этому снаружи. Некоторые вещи легче понимать на расстоянии. Запад выиграл "холодную войну", в частности, в результате разыгранной комплексной стратегии. В ней были распределены роли, определены промежуточные цели и нашлось место, как показательным уступкам, так и санкциям.

Сначала СССР поймали на крючок Хельсинских соглашений в обмен на значительные компромиссы. Втянули в изнурительную гонку вооружений. Затем за счет Запада построили нефтегазовую инфраструктуру и открыли валютную линию. Параллельно создавали "форточки" в виде культурного диалога, спортивных событий, научных обменов и тому подобное.

Это привело к распространению альтернативной информации среди советского населения. Постепенно СССР переставал быть государством, которое, при необходимости, может легко закрыться само в себе.

И тогда Запад обвалил цены на нефть.

Я ни в коем случае не призываю помогать России валютными кредитами. Тем более, опасно слепо копировать даже успешные в прошлом модели.

Речь только о том, шо санкции не могут заменить комплексную стратегию по России. Санкции должны быть только одним из ее элементов. А стратегии у Запада, как не было в 2014 году, так до сих пор нет, и даже "не чешется".

После того, как Ангела Меркель покинет пост, в мире почти не останется политических деятелей на уровне Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. Политиков, которые имели системное мышление и высокий уровень исторической ответственности

В Украине тоже любят, что бы не произошло кричать "санкции". Если ты знаешь только о существовании молотка, то даже часовые механизмы будешь чинить этим инструментом. Я вынесу за скобки то, что санкциями стали называть что-либо, включая взаимные действия государств в виде высылки послов или торговых ограничений.

Санкции не должны существовать в отрыве от стратегии.

Если не просчитывать их краткосрочные и долгосрочные последствия и не привязывать их к промежуточным и финальным целям, то можно прийти к совершенно противоположному эффекту.

Санкции против страны без комплексной стратегии могут привести к еще большему сплочению населения вокруг ее руководства.

Давайте вспомним пример Ирана, где мы увидели в действии логику "осажденной крепости". И, как следствие, переориентацию экономических связей с Запада на Восток и консервацию режима.

Или пример Беларуси, где санкции лишают Лукашенко пространства для маневра и толкают его в крепкие объятия Путина. И хорошо было бы думать, что это такой тактический шаг, и на самом деле, Запад все продумал и сейчас реализует долгоиграющую стратегию шаг за шагом.

Но нет.

Санкции против диктаторов и их окружения нужно применять. Но стоит всегда оценивать последствия для населения и влияние на будущее развитие событий. Санкции не могут быть только наказанием. Тем более, что иногда они не мешают, а наоборот, помогают нарушителям решать определенные задачи.

Санкции должны выполнять функцию превенции, помощи жертвам нарушений и в целом способствовать стратегическому решению проблемы.

Из этого же разряда новость о том, что Китай открывает новый канал финансового потока для России в виде оплаты наземного транзита товаров по транссибирской магистрали. Это потенциально больше миллиарда долларов новых доходов.

Некоторые даже осторожно надеются, что со временем это превысит доходы от энергоносителей. Это давняя мечта Путина, но Китай до недавнего времени продолжал экспорт контейнерами по морю.

Можно говорить об эффекте "Ever Given". Но это санкции растопили лед накануне новой "холодной войны".

Углубление сотрудничества между Китаем и Россией в экономической, в том числе энергетической, научно-технической и военной сферах может нанести непомерной вред и так довольно зыбкой системе безопасности в мире, и привести к резкому росту нарушений прав человека, как в этих странах, так и в зонах их влияния. Пример Мьянмы, с февраля этого года находится под властью военной хунты. Это первые сигналы нового разделенного мира, в котором Россия сближается с Китаем. И не на равных, как рисует российская пропаганда. А скорее, как Табаки, который жмется к ногам Шерхана.

А нам нечего радоваться. Этот новый мир еще более неустойчив и опасен для пограничных зон цивилизационных разломов — Тайваня, Южной Кореи, Украины.

5 апреля

Поезд с российской военной техникой в Керчи, 27 марта 2021 года (Фото: @Eire_QC via Twitter)

Сайт The WarZone рассказал о стягивании российских войск к границе с Украиной и обнародовал одну из самых полных подборок вероятных свидетельств такого перемещения техники, которые были ранее опубликованы в соцсетях.

Материал под названием Российская бронетехника наводняет границу с Украиной на фоне опасений «неизбежного кризиса» (Russian Armor Floods Toward Border With Ukraine Amid Fears Of An «Imminent Crisis») вышел несколько дней назад, еще до знакового разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского об обострении ситуации.

В этом тексте журналист The WarZone и военный аналитик Джозеф Тревитик рассказывает о том, почему «шквал тревожных сообщений и постов в социальных сетях указывает на то, что Россия накачивает военной техникой Крым и границу с Восточной Украиной».

НВ пересказывает самые важные фрагменты из этого материала.

Автор материала, журналист Джозеф Тревитик, указывает на появившиеся в соцсетях многочисленные предполагаемые свидетельства стягивания российских войск к границам Украины — в т. ч. «поезда, загруженные большим количеством российской военной техники, включая танки и другую тяжелую бронетехнику, а также тяжелую артиллерию».

«Чиновники в США сейчас обеспокоены тем, что новый крупный всплеск боевых действий между Россией и Украиной может быть неизбежен», — указывает автор материала.

Он уточняет, что хотя точная дата начала наращивания сил «не совсем ясна», как минимум с 27 марта 2021 в социальных сетях стали регулярно появляться видеозаписи и изображения, которые предположительно фиксируют перемещение бронетехники и другой военной техники на юго-запад России по железной дороге, большие наземные колонны техники и авиационные группы.

Далее Тревитик приводит подборку таких свидетельств — одну из самых полных на сегодняшний день. (Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team недавно также публиковала несколько аналогичных видео переброски войск, подтвердив место съемки — трасса М4 в районе Ростова-на-Дону).

В ней собраны посты за последнюю неделю марта 2021 года, где сообщается о концентрации российских войск как в Крыму, так и на восточной границе Украины.

Документально подтверждённые факты передвижения военной техники ВС РФ (по жд) (учения либо передислокация) погрузка на платформы в г.Камышин (Волгоградская область)

ВИДЕО

ВИДЕО

ВИДЕО

ВИДЕО

Следующее видео сделано 27 марта 2021, поезд с техникой заснят между поселком Двубратский и станцией Усть-Лабинск в Краснодарском крае РФ.

Керчь, 27 марта 2021

Переброска военной техники через Крымский мост (состав перевозит в т. ч. 152-мм самоходные гаубицы 2С19 Мста-С и боевые машины пехоты БМП-3).

Армавир, Краснодарский край, 24−25 марта 2021:

Ростовская область РФ, 30 марта:

Ростовская область РФ, 31 марта:

Ростовская область РФ, 31марта:

Воронежская область РФ, 31 марта 2021

Воронежская область РФ 31 марта 2021

Тревитик констатирует, что отдельные перемещения техники в этих районах наблюдались и ранее в марте, и могли быть связаны с объявленным в РФ учениями. «Однако теперь появились сообщения о том, что российские силы, участвовавшие в этих учениях, остались развернутыми [в тех же местах] и после официального их завершения 23 марта», — пишет The WarZone. Кроме того, как указывает издание, в дальнейшем развертывании войск участвовали подразделения, не задействованные в вышеупомянутых учениях. И направлялись они за пределы территории, где по официальным данным проходили учения.

В материале также приведено недавнее сообщение российского Коммерсанта о том, что в России производители сельхозтехники столкнулись с дефицитом железнодорожных платформ, поскольку все доступные грузовые вагоны открытого типа сейчас отданы под военные нужды. Хотя официально в Минобороны РФ не ответили на запрос Ъ о такой ситуации, а неофициально заявили, что масштабных изъятий платформ на этот период запланировано не было.

Статья напоминает о попытках США добиться пояснений от России. 31 марта такие контакты подтвердил главный пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, заявив: «Мы попытались получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». В тот же день американский генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США позвонил своему российскому коллеге, генералу Валерию Герасимову (детали ответа Кремля не разглашались), а также побеседовал с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

Также Тревитик пишет о детальном докладе, который Хомчак озвучил в Верховной Раде 30 марта, рассказав украинским депутатам о дислоцировании у границ Украины 28 батальонных тактических групп российских войск и ожидаемой переброске еще 25 таких групп.

Отдельно The WarZone напоминает западным читателям о том, что после аннексии Крыма Кремль значительно расширил свое военное присутствие на полуострове, а также что Россия контролирует до 28 тыс. боевиков из сепаратистских вооруженных формирований на Донбассе.

«Хотя Кремль это отрицает, очевидны доказательства того, что значительная часть этих сил просто представляет собой регулярные российские военные подразделения, дислоцированные на украинской земле. Также существуют прочные связи между российскими спецслужбами и якобы „местными“ силами», — пишет Джозеф Тревитик.

Он также считает, что новое наращивание российской военной мощи явно призвано «по меньшей мере, послужить посланием для украинских властей, хотя точный план Кремля остается неясным».

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Тревитик напоминает и о фактически сорванном перемирии на Донбассе (и безуспешных попытках договориться о его продлении в рамках минской группы), о гибели 26 украинских военных с начала года и о том, что украинская сторона прямо указывает на ответственность РФ за срыв дальнейших переговоров в ТКГ.

При этом в мире признают реальный риск возобновления масштабных боевых действий на Донбассе, отмечает аналитик The WarZone. New York Times сообщила, что Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) изменило статус конфликта на Донбассе с «возможного кризиса» на «потенциально неизбежный кризис», что считается самым серьезным уровнем оценки горячих точке по внутренней шкале EUCOM.

Анализируя вероятные причины сосредоточения российских сил на границе с Украиной, Тревитик допускает возможность того, что такой маневр может быть использован «как сдерживающий фактор против нового украинского наступления на Донбассе». Однако он допускает и вероятность того, что если на востоке Украины снова вспыхнут полномасштабные боевые действия, «Россия может добиваться изменения [сложившегося] статус-кво относительно территорий, находящихся под контролем сепаратистов, чтобы оказать дополнительное давление на власть в Киеве».

The WarZone констатирует, что любой новый виток войны на Донбассе распространит такое давление и на США — на фоне громких обличительных заявлений Белого дома в адрес Кремля (от слов Джо Байдена, признавшего Владимира Путина "убийцей" до заявления Госсекретаря США Энтони Блинкена в поддержку территориальной целостности Украины).

«Украина не является членом НАТО или формальным союзником Америки, хотя остается важным партнером в сфере региональной безопасности. Поэтому неясно, насколько готовы или способны власти США предотвратить любое новое крупное вторжение России в Украину», — пишет Тревитик.

По его мнению, провокация Москвой нового кризиса в отношениях с Украиной также может помочь Кремлю отвлечь внимание от его собственных внутренних проблем. Среди них — продолжающаяся пандемия COVID-19 в России, а также волна протестов в поддержку Алексея Навального, который недавно объявил голодовку в колонии.

«Каким бы ни были истинные цели нового наращивания военной мощи России вблизи [границ] Украины, ей уже удалось спровоцировать опасения по поводу новой эскалации конфликта между двумя странами», — резюмирует Тревитик.

Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу: выступление Руслана Хомчака в ВР

Редактор: Инна Семенова

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