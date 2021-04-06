"Эта акция неприемлема в стране, где были перевороты": Эрдоган о письме адмиралов

05.04.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал открытое письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтрё.

© AP Photo / Burhan Ozbilici

ЕРЕВАН, 5 апр — Sputnik. Письмо 103 отставных адмиралов в защиту конвенции Монтрё неприемлемо, армия не может вмешиваться в политику. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении.

4 апреля было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались "попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка". 5 апреля стало известно, что полиция задержала 10 адмиралов, подписавших письмо.

"Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова. Будь они даже адмиралами, они не имеют права на клевету в адрес нашей доблестной армии", - сказал Эрдоган.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.





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Опубликовано: 05/04/2021

Корабль в проливе Босфор OZAN KOSE AFP/File

RFI

В Турции в понедельник, 5 апреля, задержали 10 отставных военачальников и еще четверых вызвали в полицию в ближайшие три дня. Все они подписали открытое письмо, в котором говорится, что строительство канала «Стамбул» может поставить под вопрос конвенцию о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Письмо, подписанное экс-адмиралами, власти расценили как попытку вмешаться в работу правительства.

В прокуратуре Анкары заявили, что определили инициаторов написания этого письма. Как сообщает корреспондент французской редакции RFI в Стамбуле, задержанным адмиралам грозит суд по статье о покушении на государственную безопасность и конституционный порядок. Эта статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 12 лет.

Проект строительства искусственного канала президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упоминал еще в 2011 году. 30 марта издание Daily Sabah сообщило о том, что турецкие власти утвердили проект канала «Стамбул», и его строительство начнется в ближайшее время. Предполагается, что 45-километровый канал между Черным и Мраморным морями станет дублером Босфора. Необходимость такого строительства на западных окраинах Стамбула власти объясняют желанием разгрузить пролив, по которому идут активные грузоперевозки, и уберечь от негативного воздействия культурное наследие, расположенное на его берегах.

В субботу, 4 апреля, 104 отставных турецких адмирала подписали открытое письмо, в котором раскритиковали проект и предупредили, что строительство «Стамбула» может привести к пересмотру условий конвенции о статусе проливов Босфор и Дарданеллы — конвенции Монтрё. Она была подписана в 1936 году и утверждает суверенитет Турции над обоими проливами, при этом Турция должна гарантировать торговым судам всех стран свободный проход по этим артериям за небольшую пошлину. Также конвенция установила особый режим прохождения военных судов: в мирное время право свободного прохода предоставляется странам причерноморского региона при условии заблаговременного уведомления турецких властей. Для других стран действует ряд ограничений по параметрам военных кораблей и длительности их пребывания в акватории Черного моря. В военное время Турции предоставляется право вводить ограничения по своему усмотрению.

Как именно будет организована навигация по искусственному каналу, пока не известно. Президент Эрдоган заявлял, что положения конвенции Монтрё не будут распространяться на канал «Стамбул», что может в перспективе позволить любым судам передвигаться между акваториями Черного и Средиземного морей. Это может затронуть, к примеру, интересы России, которую действующая конвенция защищает от массового скопления судов НАТО в Черном море. В случае, если документ продолжит действовать в отношении Босфора и Дарданелл, прежде, чем дойти да канала «Стамбул», движение судов НАТО все равно будет ограничено на этапе прохода через Дарданеллы. Однако, как отмечают российские эксперты, ничто не гарантирует того, что после «дублера» Босфора турецкие власти не захотят построить «дублер» Дарданелл.

Как пишет Daily Sabah, не исключено, что власти Турции и вовсе рассматривают возможность выхода из конвенции Монтрё, чтобы продемонстрировать готовность отказываться от «неудобных» для Анкары договоров. Не так давно страна уже вышла из Стамбульской конвенции по правам женщин (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием).

Против строительства канала «Стамбул» выступают и турецкие экологи. Они отмечают, что оно нарушит баланс между средами Черного и Мраморного морей.





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