дата публикации 06.04.21 22:30 скаут: Игорь Львович Россия Подборка сообщений EurAsia Daily Путин распорядился о переаттестации учившихся за границей священнослужителей 5 апреля 2021 Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке деятельности религиозных групп и организаций, согласно которому вводится требование о переобучении и переаттестации в России священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом. Документ опубликован сегодня, 5 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации. Как указано в законе, прошедшие профильное обучение в зарубежных образовательных центрах священнослужители и религиозный персонал должны пройти обучение в российских духовных образовательных организациях высшего образования соответствующей конфессиональной принадлежности и переаттестацию до начала богослужения и совершения других обрядов и церемоний, а также осуществления миссионерской или преподавательской деятельности в РФ. Пройти обучение также можно будет в федеральных вузах, перечень которых утвердит Минобрнауки России. Речь идет о духовенстве, которое впервые приступает к такой деятельности. Документ также запрещает возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности лицам, подозреваемым в финансировании терроризма и в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности. Устанавливается аналогичный запрет для иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в России. Закон меняет периодичность предоставления в территориальный орган Минюста уведомления о начале либо продолжении деятельности религиозной группы. Если раньше это нужно было делать раз в три года, то теперь — ежегодно. При этом упрощается порядок государственной регистрации религиозных организаций, в том числе сокращается перечень сведений, которые должны быть представлены в уполномоченный орган. В документе отмечается, что сведения о вероисповедании могут содержаться в названиях юридических лиц, учредителями или участниками которых являются религиозные организации, а также юридических лиц, зарегистрированных в форме общественной организации или движения на основании письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности. Остальные юридические лица не смогут включать в свои наименования сведения о вероисповедании и должны будут привести их в соответствие с требованиями закона до 1 января 2022 года. Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

FAZ: Китай и Россия объединяются против США 5 апреля 2021 Сергей Лавров и Ван И. Иллюстрация: faz.net Как только Вашингтон призвал к международной поддержке своей политики в отношении Китая, Пекин также активно приступил к поиску союзников. «Посмотрите на карту, и вы увидите, что у Китая есть друзья по всему миру», — напоминает слова пресс-секретаря МИД КНР Хуа Чуньин германская Frankfurter Allgemeine (FAZ). Как пишут корреспонденты FAZ Фридерика Бёге (Пекин) и Фридрих Шмидт (Москва), после первой с момента прихода к власти администрации Джо Байдена дипломатической встречи США и Китая Пекин начал «дипломатический марафон» для демонстрации своего глобального влияния. КНР подписала с Ираном соглашение о сотрудничестве на 25 лет, заключила договор о партнёрстве в области вакцин с ОАЭ, выразила солидарность с КНДР и, наконец, провела переговоры с Россией. Мартовский визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Китай не случайно пришёлся на период после напряжённого «обмена ударами» китайской и американской делегаций на Аляске. Для России встреча также состоялась вовремя — когда Джо Байден назвал Владимира Путина «убийцей» и ввёл санкции «в связи с отравлением» оппозиционера Алексея Навального. На этом фоне пришлось к месту совместное заявление, подписанное Лавровым и его китайским коллегой Ван И, в котором говорилось о неприемлемости «политизации» защиты прав человека и использовании её как повода вмешательства во внутренние дела других стран. Кроме того, западное «вмешательство» было осуждено в ещё одном пункте, гласящем, что ни одна страна «не может быть единственным стандартом демократии». Также Москва и Пекин призвали мировое сообщество к «созданию честного, демократического и рационального многополярного мира»: как отмечает издание, таким образом КНР и Россия выражают свои претензии на лидерство в рамках нового миропорядка (странный вывод для когда-то авторитетной газеты. — EADaily). «Нет желания толкать Россию в объятия Китая»: так Ангела Меркель и Хайко Маас оправдывали необходимость строительства «Северного потока — 2», напоминает Frankfurter Allgemeine. Однако Путин неоднократно демонстрировал, что в качестве естественного партнёра России видит не ФРГ, а именно Китай. Как признают Бёге и Шмидт, в политической сфере успех российско-китайских отношений бесспорен — когда речь идёт о том, чтобы выступить единым фронтом против решений западных стран. Примером может послужить единое мнение российской и китайской сторон в ходе голосований Совбеза ООН по самым разным вопросам — от Сирии до Мьянмы. Обе стороны также выражали взаимное доверие в вопросе вакцин, даже несмотря на то, что китайские производители до сих пор не предоставили детальные данные по своим препаратам (тут коллеги из FAZ откровенно наводят тень на плетень. — EADaily). Россия и КНР укрепляют своё сотрудничество в космической сфере: в марте стало известно, что страны намерены совместно построить на Луне исследовательскую станцию. При этом Пекин не намерен излишне сильно сближаться с Москвой, думают во Frankfurter Allgemeine. Интересы сторон сталкиваются в таких регионах, как Центральная Азия и Арктика. Экономически Китай, как и Россия, тесно связан с западными странами. «В сложные времена обе страны смогут несколько сблизиться, однако не стоит забывать, что Россия также воспринимает подъём Китая как угрозу. И если они создадут альянс, то кто должен быть его лидером?» — злорадно цитирует FAZ размышления китайского политолога Чэн Ицзюня.

Россия предупредила США: Примем военные меры против новых ракетных угроз 5 апреля 2021 Иллюстрация: ruexpert.org США и Великобритания планируют развернуть ранее запрещенные наземные ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как заявила сегодня, 5 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва предпримет меры военно-технического реагирования на новые ракетные угрозы. Захарова обратила внимание на то, что в последние несколько недель стали все чаще звучать заявления представителей Пентагона о практических шагах по реализации планов по скорейшему созданию и развертыванию в различных регионах мира РСМД. В США идет разработка широкого спектра таких средств, включая гиперзвуковые ракетные комплексы. При этом сообщается об успешном продвижении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этом направлении, а также о проведении испытаний. «Под задачи развёртывания и возможного применения таких вооружений американские военные формируют специальные оперативные группы, две из которых, судя по всему, предусматривается разместить в АТР и одну в Европе. При этом определено, что на европейской земле основной задачей станет поражение систем ПВО „и пробитие брешей в обороне противника“ в условиях конфликта с Россией», — прокомментировала дипломат. К планам Пентагона, указывает Захарова, подключились военные Великобритании, объявив о намерении модернизировать 44 имеющихся у них американских комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270, в частности с прицелом на применение «ракет высокоточного удара» PrSM, разрабатываемых в США. В пресс-релизе британских Сухопутных войск говорится о том, что такая система позволит наносить ракетные удары «на глубину», опять-таки для нейтрализации систем ПВО противника. «Обращает на себя внимание зацикленность англосаксонских военачальников на задаче поражения сугубо оборонительных средств, обеспечивающих безопасность Российской Федерации в случае угрозы военного нападения», — подчеркивает Захарова. Она называет «явным и преднамеренным введением в заблуждение» данные британских военных о дальности PrSM, которая якобы ограничивается 499 км, в то время как представители Пентагона говорят о ее способности поражать цели на дистанциях до 800 км. «Реализация таких военных программ набирает обороты, что, очевидно, ведёт к сужению пространства для политико-дипломатического решения проблемы „пост-ДРСМД“ и предотвращения серьёзнейшего обострения в ракетной сфере. Всё это происходит в отсутствие внятных сигналов нам по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг ДРСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности», — отмечают в российском МИД. Захарова констатирует, что российские инициативы, в рамках которых выдвинуты конкретные предложения по урегулированию накопившихся у сторон озабоченностей путем введения встречных мораториев на развертывание наземных РСМД и согласования взаимных мер проверки их соблюдения, остаются без конструктивной реакции. По ее словам, Россия будет и далее тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и АТР, в том числе с учетом объявленных Великобританией намерений. «Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена всё больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы», — заключила Захарова. Как сообщало EADaily, 24 февраля в своем видеообращении к участникам женевской Конференции по разоружению министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит выступать за ракетно-ядерное разоружение и потребует подключения всех государств, обладающих военными ядерными потенциалами, в частности Великобритании и Франции. Он отметил, что Москва открыта к многостороннему диалогу, который должен вестись на консенсусной основе, при уважении законных интересов всех сторон и с их согласия. Лавров также напомнил участникам конференции, что повторил предложение РФ государственному секретарю США Энтони Блинкену в телефонном разговоре 4 февраля.

Запад изучает стратегию ВМФ России: удачные военные реформы Путина 5 апреля 2021 Фото: structure.mil.ru В интересах Военно-морского флота России в основном строятся небольшие надводные корабли, такие как корветы и фрегаты, оснащенные крылатыми ракетами, дающими преимущество по сравнению с кораблями НАТО, а также подлодки, способные уничтожить американский флот. Командование Военно-морских сил США следит, как расширяются возможности российского подводного флота. Об этом пишет немецкий журналист Бенджамин Браймлоу в своей статье в интернет-издании Business Insider. Анализируя нынешнее состояние ВМФ России, автор статьи отмечает его удачное реформирование при президенте РФ Владимире Путине, в результате чего «появился современный и постоянно увеличивающийся флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным силам НАТО». «На сегодняшний день ВМФ активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы. А еще он добивается успехов в реализации ряда крупных проектов по строительству кораблей», — констатирует Браймлоу.

По его словам, «это впечатляющие достижения для ВМФ России». На сегодняшний день в его составе действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО (с управляемым ракетным оружием) и эсминцам, обращает внимание он, пришли готовые к современному бою корабли поменьше — корветы и фрегаты. «В основном Россия сегодня строит подводные лодки и небольшие надводные корабли. Это в основном флот для защиты страны с большой береговой линией, хотя они обладают определенными возможностями для переброски сил и за пределы России», — сообщил изданию старший советник Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) полковник морской пехоты в отставке Марк Кансиан. Он пояснил, что малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» и корветы проекта 20380 (20385) типа «Стерегущий» предназначены для оказания поддержки более крупным фрегатам с управляемым ракетным вооружением, таким как «Адмирал Горшков» и «Адмирал Григорович». «Многие из этих кораблей меньше по размерам и имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями стран НАТО такого же типа. Но новая техника и оружие, особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты „Калибр", дают им преимущества», — подчеркивает Браймлоу. Ракета «Калибр», уточняет он, сопоставима с американской ракетой «Томагавк». Вес боевой части ракеты 450 килограммов. Она может поражать цели на удалении 1 500—2 500 километров. «Калибр» неоднократно подтверждал свои отличные характеристики при запуске с российских кораблей и субмарин, прежде всего по наземным целям в Сирии. Ракету можно использовать и для поражения морских целей. «В результате Россия сегодня обладает военно-морским флотом прибрежной зоны, основу которого составляют десятки небольших кораблей с ракетами большой дальности. Корабли „допутинского периода" также продолжают демонстрировать флаг ВМФ по всему миру, напоминая ему о том, что Россия остается великой военно-морской державой», — говорится в статье. В ней приводятся слова другого эксперта — научного сотрудника Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analysis) Джеффри Эдмондса. «Русские строят множество кораблей размером поменьше, но оснащают их высокоточными управляемыми боеприпасами большой дальности, и это очень выгодно, — считает он. — Их корабли, например находящиеся в Каспийском море, могут поражать цели в Европе. Многие из этих кораблей довольно небольшие, их несложно строить, и стоят они не так дорого», — сказал он. При этом эксперты в один голос отмечают, что «истинная сила российского ВМФ, как и у его советского предшественника, скрывается под водой». В составе подводных сил РФ сегодня 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подлодок с крылатыми ракетами. «Россия не пошла по пути создания более дешевых альтернатив меньшего размера. В основном это объясняется важностью ядерного оружия для российской военной доктрины и ролью подводных лодок в доставке такого оружия к цели. Российские военные стратеги также считают, что подлодки — это одно из лучших средств для уничтожения американского флота. Со своей стороны командование ВМС США берет себе на заметку то, как расширяются возможности российского подводного флота», — сообщил Business Insider. Основу подводного флота будущего составят подводные лодки с баллистическими ракетами проекта 955 «Борей» и подводные лодки с крылатыми ракетами проекта 885 «Ясень», которые постепенно приходят на смену своим предшественникам. Они считаются лучшими российскими субмаринами и первоклассными кораблями, ничем не уступающими подлодкам НАТО, говорится в публикации. «У России сейчас в строю четыре атомных подлодки „Борей" и одна подлодка »Ясень». ВМФ рассчитывает к 2030 году ввести в строй 10 субмарин проекта »Борей» и как минимум девять »Ясеней»», — заключает издание. EADaily добавляет: западные СМИ широко обсуждают тему российского современного вооружения, в частности факт того, что к концу года ВМФ России планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного надводного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан».