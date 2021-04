архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.04.21 03:36 скаут: DmitriyRus;

Ссылка на оригинал Чикагский Вестник №18. Очередной этап американской перестройки Дмитрий Якубов: – Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Мы продолжаем животрепещущую тему, такую больную и такую неоднозначную, как чёрный расизм и «левацкий» реванш в Соединённых Штатах Америки. Давайте, как обычно, совершим небольшой экскурс в историю. Но, прежде чем я его сделаю, поздороваюсь со Станиславом. Станислав, приветствую! Станислав Вольховский: – Добрый вечер. Итак, мы опять разговариваем. Это очень большая тема. Каждый раз, когда мы хотим уже немного её закончить и передвинуться к чему-то ещё, более оптимистичному, появляются какие-то новые новости, они буквально набрасываются на нас. Поэтому приходится снова говорить о том же. Но это очень-очень важная и очень печальная тема. Тема, которая может определить, к сожалению, нашу жизнь в будущем, а также жизнь вообще цивилизованного мира так, как мы его знаем. Дмитрий Якубов: – Итак, дорогие друзья. Да, революционная война освободила белых рабов. Напоминаю, что в США не только чёрные были рабами. Это очередной миф, что якобы только темнокожие были рабами. Были рабами и белые, и индейцы. Но революционная война и война за независимость белых рабов освободила, но не освободила рабов чёрных. У чёрных рабов настала очередь в середине XIX века. Случилась вот эта «замечательная» Гражданская война, которая начиналась, в основном, за единство союза против того, чтобы разделять страну на Конфедерацию и другие северные штаты. Но отмена рабовладения была козырной картой в руках северян, в руках Линкольна. Конечно же, они эту карту использовали. И, может быть, слава богу! После этого, как говорят исследователи, Линкольн вовсе не собирался жить вместе с темнокожими в одной стране, он готовил интереснейший план по переселению темнокожих обратно в Африку. Этому плану не суждено было сбыться. Темнокожие остались жить здесь на территории США, на территории, принадлежавшей когда-то людям, сначала с красной кожей, а потом с белой кожей. Словом, такой интересный коктейль получился. Изначально темнокожие очень поддерживали республиканцев. Потому что именно республиканская партия выступала за то, чтобы темнокожих избавить от рабства. Христиане (особенно квакеры и шейкеры, я это однажды уже освещал в нашей передаче) говорили, что это против бога, это богохульство. Бог создал всех равными, мы не имеем права иметь кого-то рабом. Рабовладение – это преступление против бога. Так считали квакеры, шейкеры и другие христиане их поддерживали. И они сыграли огромную, существенную роль в том, чтобы белый аболиционизм в результате победил, а темнокожие были освобождены. Прошло какое-то время, и темнокожее комьюнити стала приближаться к демократам, поддерживать демократов. Почему так случилось, я расскажу чуть попозже. А сейчас хочу передать слово Станиславу, потому что в последнее время поступают очень неприятные новости из разных концов Соединённых Штатов. И, прежде всего, что особенно настораживает, новости пришли из Пентагона на этот раз. Точнее сказать, это уже не новости. Этот марафон в 60 дней уже длится. Как раз мы где-то посередине этого марафона. Новый глава Пентагона объявил, что… Станислав Вольховский: – Stand down! Дмитрий Якубов: – Stand down. Да, вот такая интересная формулировка. Если переводить это на совсем простой и понятный русский язык, то в армии начались расовые чистки под предлогом избавления от белого экстремизма и белого расизма среди военных США. Вот такая блага цель декларируется. На самом же деле происходит то, что армии навязывают совершенно новое устройство, где офицерский состав, где командование избирается не за выслугу лет, не за заслуги перед армией США, а по признаку цвета кожи. Теперь неважно, в каком процентном отношении темнокожие находятся к белым в США и насколько это отражается в соотношении белых и темнокожих в армии. Теперь важно равенство. А, может быть, уже и не равенство, а доминация темнокожих людей. Станислав Вольховский: – Позитивная дискриминация. Дмитрий Якубов: – Позитивная дискриминация, та самая. О ней мы говорили в прошлый раз. Станислав Вольховский: – О которой мы уже говорили. Дмитрий Якубов: – Да, позитивная дискриминация на этот раз добралась и до Пентагона. Поэтому, судя по всему, грядут серьёзные перестановки на основании расизма и на основании феминизма. Теперь высшие военные чины должны быть темнокожими феминистками. Если там белых слишком много, то они должны подвинуться. Вот такие критерии у нашей армии, плюс вот этот самый Stand down, да? Что же это означает, с одной стороны, – пауза в военных действиях, паралич армии, перестановка в высших эшелонах командного состава армии США. Комментарий твой, Станислав. Станислав Вольховский: – Это очень-очень тревожный симптом. В нескольких последних наших программах мы анализировали статьи Хиллари Клинтон, у которой неожиданным образом проявились совершенно маргинальные идеи марксистов, троцкистов, всевозможных университетских экстремистов. Они проявились уже в статье бывшего сенатора, бывшей первой леди США Хиллари Клинтон. Мы видим, как постепенно эти безумные, ненормальные идеи, которые раньше были уделом, действительно, маргинальных профессоров-леваков, троцкистов, марксистов, людей, не имеющих какого-то реального влияния. Сегодня мы видим, что эти идеи всё больше становятся мейнстримом, они становятся частью повестки дня. О них говорят всерьёз, ими серьёзно занимаются. Это уже (как можно было сказать в прошлом году) не попытка каким-то образом бороться с Трампом, потому что Трампа уже несколько месяцев нет в Белом доме. Это не какие-то попытки политической борьбы. Мы видим, что с явной серьёзностью взялись за это дело. И что очень настораживает, этот процесс уже начался в Вооружённых силах. Потому что это очередной этап перестройки. Любая перестройка проходит через целую серию этапов. Мы это знаем, это довольно известно. Один из этих этапов – это превращение Вооружённых сил и правоохранительных органов из уважаемых столпов общества – во врагов. Превращение из наших ребят, которых мы поддерживаем, ценим и любим. Превращение в каких-то толстых тупых генералов с церберным режимом, в сатрапов. Мы знаем всю эту революционную такую риторику. И вот это проявляется сегодня здесь. Если даже в армии пришлось ставить американскую армию на эту очень странную паузу, которая очень сильно может повлиять на боеготовность американской армии. А ведь мы говорим, что она до сих пор занята в конфликтах и на Ближнем Востоке. Новый президент Байден хотел бы опять и в Сирию втянуться. Но, несмотря на все эти важные проекты, проект борьбы с расизмом настолько важен, что в него втягивают Пентагон. Действительно, ты абсолютно прав, теперь мы в армии будем искать белых экстремистов и белых супрематистов. Теперь мы будем назначать генералами женщин. Как на 8 Марта Байден сделал подарок женщинам, он назначил двух женщин генералами. Назначил женщину генералом транспортационного командования и южного командования. Он не скрывал, что это было сделано, именно, как вклад в равенство. Что ещё интересно? Газета «The New York Times» сообщила, что лидеры Пентагона удерживали назначения этих двух дам до конца ноябрьских президентских выборов. Потому что они боялись, что президент Трамп отвергнет их. Якобы потому, что они были женщинами. Но, скорее всего, потому что президенту станет понятно, зачем эти назначения сделаны. Бывший министр обороны Марк Эспер, которого, кстати, Трамп уволил, сказал, что они были избраны, потому что они были самые лучшие офицеры для этих постов. Он сказал, что не хотел бы, чтобы их назначение провалилось, потому что кто-нибудь в трамповском Белом доме увидел бы, что я их рекомендовал или подумал, что Министерство обороны играло в политику. Как мы знаем, в этом королевстве кривых зеркал, когда они говорят «нет», мы должны понимать, что это именно так и было. И что «да», министр обороны, которого сверг Трамп, действительно, пытался играть в политику. Отчасти поэтому он и был свергнут. Теперь они все весело играют в политику. Теперь Трампа уже нет. Теперь уже некому смотреть за тем, какие назначения ведутся. Но есть ещё один опасный симптом в этой ситуации. Это отношение к американским ветеранам. Потому что американские ветераны очень долго в США…Мы все знаем, что в США есть целых два праздника, посвященных ветеранам. Это День ветерана, День перемирия в Первой мировой войне и День поминовения, «memorial day», когда проходят парады во многих американских городах, проходят торжественные церемонии вокруг памятников ветеранам войны. Но теперь мы и на ветеранов тоже смотрим иначе, как не на наших героев, смотрим не так, как раньше. А уже смотрим, как на потенциальных врагов, потенциальных внутренних террористов. Потому что иллинойский конгрессмен Адам Кинцингер сделал очень интересное заявление. Это заявление он сделал в начале марта этого года. Он сказал, что бывшие военнослужащие они более подвержены радикализации. Он сказал это во время дискуссии по внутреннему терроризму. Дмитрий Якубов: – Да, кстати, а как пример приводится этот злосчастный штурм Капитолия. Станислав Вольховский: – Да. Дмитрий Якубов: – Утверждается, что 20 процентов всех штурмовавших, – это были бывшие военные. То есть, люди отслужили в армии и стали, видимо, от большой депрессии республиканцами и трампистами. Потом совсем отчаялись в жизни. И от нечего делать пошли штурмовать Капитолий. 20 процентов – это цифра достаточно большая. Эти чистки, объявленные в армии сравнительно недавно, месяц тому назад. Было объявлено, что в течение 60 дней будет этот Stand down. Станислав Вольховский: – Но это же всегда можно продлить. Тем более, что любая бюрократия, когда она начинает какой-то процесс, она же должна показать, что именно они нашли. Они же не могут просто устроить этот Stand down и сказать, что мы ничего не нашли. Тут надо обнаружить врагов. Дмитрий Якубов: – Да, нужно искать врагов. Видите, как говорят теперь? 20 процентов штурмовавших – это бывшие военные. А сколько же их сейчас трампистов, расистов, белых супрематистов и экстремистов в армии? Вот какая ужасная постановка вопроса! Теперь нужно досконально изучать жизни командиров, полководцев, генералов, полковников и так далее. Я не знаю всех чинов в американской армии. Но вы понимаете, о чём речь. Да? Вот эти люди теперь будут под микроскопом разглядываться. А ведь всегда, когда речь идёт о каком-то назначении, всегда люди конкурируют между собой. Один приводит в свою пользу такие аргументы, а другой – иные. А теперь, понимаете ли, если человек белый, если он поддерживал Трампа, то его могут запросто обвинить в том, что он супрематист и экстремист, внутренний террорист и вообще злодей. Станислав Вольховский: – Да тут даже больше! Дмитрий Якубов: – Да. Теперь из-за этого этот человек может не получить назначение или вообще может быть снят со своей должности. Станислав Вольховский: – Тут даже больше. Потому что не надо быть даже явным сторонником Трампа, достаточно лишь того, что ты просто белый. Если в компаниях, фирмах, к примеру, как «Coca-Cola», о которой мы говорили, вводятся эти безумные тренировки, где людей заставляют каяться в своих привилегиях и вспоминать какой-то совершенно невероятный бред и извиняться за то, что они белые и так далее, то, если эта штуковина докатится до армии, здесь же все гораздо серьёзнее. Эти люди не играют в игрушки, у них оружие, на их плечах боеспособность. Несмотря на то, что американская армия в последнее время всё-таки воевала в войнах, которые больше были похожи на карательные операции, чем на конкретную защиту США. В любом случае, такой механизм, как армия, втягивать его в эту борьбу за социальную справедливость? Тут можно вспомнить очень много исторических аналогий. Это и знаменитый Приказ №1 1917 года, который развалил русскую армию. Дмитрий Якубов: – Да-да-да. Станислав Вольховский: – Тут и конец 80-ых годов, когда всячески гнобили военнослужащих из-за Афганистана. Говорили, зачем вообще Советскому Союзу армия? Ведь ему никто не угрожает! Дмитрий Якубов: – Кстати сказать, Империалистическая война, Первая мировая война, именно поэтому она была плохая. Потому что она – Империалистическая! Она обслуживала интересы империалистов. Войны, которые предлагал потом Советский Союз, они, естественно, были справедливыми. За освобождение трудящихся и так далее. Станислав Вольховский: – Да, некоторые «леваки» сегодня говорят, что, поскольку Россия опять превратилась в буржуазное империалистическое государство, так и их войны поддерживать не нужно. Поэтому в Сирии, когда Россия воевала против террористов, оказывается, это была империалистическая война. Наверное, против этих самых «игиловских» сирийских бородатых рабочих. Но это немного отдельный момент. Это тема для отдельной передачи. Дмитрий Якубов: – Что же они хотят? Капитализм в России – плохо, социализм – плохо, империализм – плохо. Всё плохо. Станислав Вольховский: – В России всё плохо, да. В России всё всегда плохо, от религии – до языка, до идеологии. Дмитрий Якубов: – Язык – это особенно страшно. Станислав Вольховский: – Язык да, это очень страшно. Но там всё страшно, даже воздух, снег, даже эти страшные купола церквей, которые так похожи на луковицы и заставляют плакать любого сторонника демократии, вот этот лук. Дмитрий Якубов: – Н-да. Станислав Вольховский: – Возвращаясь к американской армии. Это создаёт богатую почву для доносов, для всяких подсиживаний. Для политики, которая армией, по идее, не должна заниматься. В итоге создаётся такой цикл, когда люди, которых выкинут из армии, потому что на них кто-то настучал, что они слишком белые и не избавились от своей белизны или – о, ужас! – поместили где-то трампистский лозунг, то… Дмитрий Якубов: – Или защитили диссертацию о полководце Ли. Он же конфедератов возглавлял, к сожалению. Если ты, не дай бог, изучал его тактику и писал какие-то научные работы по этому поводу, то это конец. Станислав Вольховский: – Да, кстати, да. Надо вырвать с корнем идеи белых рабовладельцев из истории, в том числе, из военной истории. Надо с корнем это вырывать. Дмитрий Якубов: – Ещё поэт такой был замечательный Генри Тимрод, о нём вообще нужно забыть и сжечь. Станислав Вольховский: – Забыть и сжечь книги, да, уничтожить портреты. Или закрасить чёрной краской. Дмитрий Якубов: – Дорогие друзья! Давайте мы продолжим наш разговор о наших весёлых буднях в следующем сегменте передачи. Оставайтесь с нами! Это «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Через несколько минут мы вернёмся и продолжим. Дмитрий Якубов: – И вновь здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Мы говорим о расизме, о положительном правильном расизме. Оказывается, у нас теперь есть правильный и неправильный расизм. Белый расизм – неправильный, а чёрный расизм, положительный расизм – это правильный расизм. Видимо, теперь справедливость будет устанавливаться и утверждаться за счёт того, чтобы мы поддерживали, понимаете ли, чёрных расистов и становились менее белыми. Я вовсе не шучу. Если вы следите за нашими передачами или новостями, такие формулировки уже, действительно, появляются. Не просто формулировки, а полным ходом идёт преобразование американского общества, изменяется образование. Изменяются и требования в армии. Как раз о новых требованиях к армейской дисциплине и о требованиях к высшим военным чинам мы говорили в первом сегменте передачи. Объявили о грандиозных чистках, если говорить на таком нормальном языке. Не говорить метафорами о том, что сейчас происходит, а напрямую. Это stand down этот знаменитый был объявлен уже более месяца тому назад. И он должен продлиться ещё минимум месяц. Конечно, через месяц он не закончится. Главное – начать. Обычно, когда кто-то начинает смещать кого-то с должностей, это так занимательно, так нравится, что обычно продолжается до какого-то предела. Станислав Вольховский: – Процесс пошёл. Дмитрий Якубов: – Да, процесс пошёл. Но непонятно куда он придет. Станислав Вольховский: – Революционеры забывают всегда о том, что этот каток всегда, абсолютно всегда докатывается и до них. Если они строят гильотины или устраивают чистки, то место на этих гильотинах для них всегда зарезервировано и всегда открыто. Это всегда докатится и до них. Дмитрий Якубов: – Как говорил Марат, помнишь, на гильотины, что революция пожирает своих детей. «Берегитесь, боги, жаждут!». Станислав Вольховский: – Да. «Берегитесь, боги, жаждут!». Дмитрий Якубов: – Что же, дорогие друзья, посмотрим, что получится у малообразованных «леваков». Если бы они хоть получше знали историю, то не стали бы наступать на эти грабли, которые очень больно бьются и не только синяки оставляют, а могут и головы снести. К сожалению. Станислав Вольховский: – Но они не только хотят на них наступить, они старательно отыскивают их. Если их нет, то они их делают. Дмитрий Якубов: – Делают, кладут на землю и, радостно визжа, на них прыгают. И ощущают стук. Но, видимо, ещё не ощущают. Но грабли уже поднялись и начали уже своё движение к их лбам. Немного истории. В 20-ые годы в США активный деятель негритянского движения за равноправие и освобождение от угнетения Маркус Гарви основывает Всемирную ассоциацию по улучшению положения негров. В своих речах и убеждениях Гарви придавал большое значение расовой чистоте. Обратите внимание, это тогда уже началось. Он предлагал всех американских граждан африканского происхождения переселить в Африку. Тогда ещё такие утопические идеи у них витали. Но Африка показалась им, видимо, не очень устроенным континентом. Злые «белые дьяволы» – они так выставили Америку. Почему бы не поселиться там, где приятно, где уже есть небоскрёбы, медицина, наука, образование, карьера и финансовые институты. Так вот, нужно было переселиться в Африку, по мысли этого человека, для того, чтобы не смешиваться с «белыми дьяволами». Как видите, я не от себя этот термин придумал. Именно так их называл Маркус Гарви. «Белые дьяволы» – вот кто такие мы с вами, белые люди. Своих последователей Гарви называл новыми неграми и призывал гордиться тем, что они чёрные. На почве расизма Гарви сблизился с организацией "Ку-Клукс-Клан». Ничего удивительного в этом нет. Разговоры о том, что "Ку-Клукс-Клан» якобы нападал исключительно на негров и темнокожих, – это очередная «левацкая» мифология. "Ку-Клукс-Клан» изначально создавался для того, чтобы охранять институт рабовладения. И нападали они и на беглых темнокожих рабов, и на белых республиканцев, которые боролись против рабства. То есть, изначально "Ку-Клукс-Клан» был заточен для того, чтобы бороться с людьми, которые выступали за равноправие, за отмену рабства. И республиканцы были частенько биты этими «ку-клус-клановцами» и синий цвет кожи их интересовал. Станислав Вольховский: – Там ещё был очень интересный момент. Потому что одна из причин создания этого «Ку-Клукс-Клана» была в том, что северяне, победив, ввели на Юге очень жёсткий режим победителей. Они же и придумали строить концлагеря. Строили лагеря и для военнопленных южан, и для тех, кто был неблагонадёжен. Там была очень-очень жёсткая политика. И, кстати, северяне ввозили чёрных туда и как бы прикрывались ими, для того, чтобы колониальная администрация была там на этом Юге. Поэтому отчасти «Ку-Клукс-Клан» возник, в том числе, и как попытка защиты Юга от колонизации этой республиканцами и их политиками, которые приехали туда и очень жёстко подавляли Юг. Потом там немного уладилось это всё, выработались определённые компромиссы. Но «Ку-Клукс-Клан» остался и сделался такой, отчасти реальной организацией, отчасти – либеральным пугалом. Дмитрий Якубов: – Кстати сказать, человек, убивший Линкольна, ты же помнишь какую фразу он выкрикнул? Он выкрикнул: «Смерть тиранам! Смерть диктаторам!». И обычно это преподносится, что это актёр, сошедший с ума, он просто хотел какую-то театральность привнести в это покушение, что и сделал. На самом деле за этой фразой ничего и не кроется. С точки зрения южан, действительно, Линкольн уничтожил их желание быть свободными и независимыми. В этом была суть этой фразы. Станислав Вольховский: – В этом и причина, почему очень многие американцы вешают у себя флаги Конфедерации на своих домах, на машинах. Это не желание поработить чёрных, не желание вернуть рабовладение и даже не желание отделиться от Америки, а нечто иное. Это именно чисто американское неприятие большого и мощного Федерального правительства, которое подавляет такого среднего американца и навязывает ему всевозможные неприятные вещи. Это чисто американский подход к этому, на нём базируются очень многие политические верования республиканской партии. Отчасти предшественником этого всесильного огромного правительства, которое подавляет среднего американца, и была Администрация Линкольна. И его действия по сохранению американского государства, в числе их – отмена знаменитого принципа Хабеас корпуса (временное) и введение полувоенной диктатуры. Дмитрий Якубов: – Ещё небольшой экскурс в историю. В 60-ые годы прошлого века движение сопротивления расизма в США разделилось на последователей Мартина Лютера Кинга, сторонника ненасильственного сопротивления дискриминации чёрных, и на последователей Малькома Икса, идеолога религиозного движения «Нация ислама». Вслед за этим получили развитие движение «Чёрных пантер» и последовала организация «Республики Новая Африка». Станислав Вольховский: – Кстати, оба они были убиты. И Мальком Икс, и Мартин Лютер Кинг. Это тоже очень интересная история. Кто знает, как бы развивалась история, если бы эти два неординарных человека сохранили контроль над этим движением. Но к власти пришли люди, которые торговали борьбой с расизмом, как каким-то товаром, типа Джесси Джексона. Дмитрий Якубов: – Абсолютно. Действительно, эти люди, которых я только что упомянул, - Мальком Икс и Лютер Кинг – они были всё-таки за ненасильственное сопротивление. После их смерти началась определённая радикализация, появились эти печально известные «Чёрные пантеры», которые уже вступали в открытое вооружённое противостояние с американской полицией. Были перестрелки, были трупы, была кровь. Если вы помните, дорогие друзья, несколько лет тому назад вышел фильм «Чёрная пантера», это мистическо-фантастическая лента. Это очень неслучайно, что такой фильм вышел именно тогда и с таким названием. Как вы можете догадаться, главный герой там был темнокожий. Всё это происходит где-то на территории страны, которая скрыта от внешних глаз. Живут там исключительно темнокожие, которые создают чудеса технологии и чудеса цивилизации. Вот такая лента. Конечно, тогда была аналитика, что это своеобразное отмывание имиджа этих «Чёрных пантер». Этот фильм использовал имидж этой террористической, по-настоящему, между прочим, террористической организации. Надо сказать, что основную кассу фильму сделали молодые белые ребята. Станислав Вольховский: – Это точно. Дмитрий Якубов: – Да, ребята, которые, видимо, ещё не совсем понимают, что происходит. Решили поддержать своим трудовым или не очень трудовым рублем, или долларом, эту расистскую, по сути, ленту. Станислав Вольховский: – Должен сказать из собственного опыта, что мои американские знакомые просто соревновались друг с другом в том, кто первый пойдёт смотреть эту разрекламированную ленту. Они все говорили: «Ну, ты ещё не смотрел эту ленту? Ой, это такое интересное кино!». Кстати, это можно сравнить с ещё одним подобным пропагандистским шедевром. Это мюзикл «Гамильтон», который абсолютно расхвалили на самом высшем уровне. Его посмотрели и Клинтоны, и семейство Обамы. На него водили школьников. Он потом приехал в Чикаго. На него ходили. Там тоже проводилась совершенно абсурдная идея. Потому что там Гамильтона, одного из белых отцов-основателей, играли чёрные и мексиканские актёры. И они, эти самые отцы-основатели Америки, участники этой истории, разговаривали на омерзительном языке рэпа. Через «Чёрную пантеру» – это же два способа внедрения этой альтернативной истории. Таким образом, людям как бы говорят и внушают в подсознание, особенно в детское (а детей туда водили толпами), что, во-первых, отцы-основатели Америки были чёрные или карибские эмигранты, как они говорят и так далее. Дмитрий Якубов: – Основатель Чикаго был тоже темнокожим. Станислав Вольховский: – Да. Как мы и говорили. Дмитрий Якубов: – Не первым жителем, а именно основателем Чикаго, который здесь прожил в одиночестве в гордом. Правда, со своей семьей, 20 лет. Но потом уехал и никакого города здесь не возникло. Но он здесь жил, следовательно, – основатель! Давайте его назначим основателем. Станислав Вольховский: – Фантастическую Ваканду, которая существовала в «Чёрной пантере», эту цивилизацию воспринимают на полном серьёзе! Не удивлюсь, если завтра, а уже сегодня, несколько лет назад проходили фестивали Ваканды, в том числе, в Чикаго. Возможно, и в других городах тоже. Фестивали демонстрировали всевозможные технологические достижения этих различных чёрных изобретателей. Пытаются создать эту идею, что была некая чёрная цивилизация, которую уничтожили эти сторонники белого превосходства. Они стёрли о ней всю память, а она существовала и именно она, а не все эти Гомеры, Платоны, Аристотели и прочие подлые белые мужики-расисты, это они дали миру настоящую цивилизацию. Я не сомневаюсь. Дмитрий Якубов: – Как похоже на Гитлера. Правда? Станислав Вольховский: – Конечно. Дмитрий Якубов: – На его идею, что была арийская протоцивилизация, которая была уничтожена из-за природной катастрофы. Эту цивилизацию, по его мнению, добили эти недолюди – евреи, славяне, цыгане. Все на неё ополчились. Станислав Вольховский: – Ещё чёрные. Дмитрий Якубов: – Да, ещё чёрные. Естественно был, естественно, против чёрных. Станислав Вольховский: – Он считал, что немецкие жизни важны. Только немецкие жизни важны. Только их надо продвигать. Дмитрий Якубов: – Удивительно, как этот нацистский бред живуч, как он повторяется из века в век. Какой ужас. Надо сказать, что русские князья, естественно, темнокожие, согласно голливудскому кинематографу. Есть темнокожие русские князья, можно насладиться историческими фильмами, где разные князья такие входят темнокожие. Не только князья русские! Мы как-то с тобой обсуждали. Ты сказал, что однажды мы дойдём до того, что и нацистов будут играть темнокожие. Так вот, уже играют. Между прочим, и Маннергейм был темнокожим, если ты ещё не знал! Станислав Вольховский: – Ха-ха-ха! Дмитрий Якубов: – Есть сериал и фильм, где Маннергейм, финляндский полководец, который сначала был на службе Русской Империи, а потом поддерживал Гитлера, был одним из архитекторов Блокады Ленинграда, этот самый Маннергейм в исторических фильмах играет темнокожий актёр. Станислав Вольховский: – Здесь у нас одна политкорректность наезжает на другу. Маннергейм, как союзник Гитлера, всё-таки был не очень позитивный персонаж. Что же получается? Получается, что человек, которого играет представитель угнетённой национальности, занимается войной с союзником человека, который уничтожал евреев и занимался холокостом. Дмитрий Якубов: – Наверняка потом выяснится, что это правильная война, потому что Маннергейм был чёрным. К этому всё и придёт. Станислав Вольховский: – Ну, да. Чёрных финнов очень сильно угнетали. Как это ни странно, ни вероятно, ни смешно, но одним из угнетённых оказался сам нечистый дух. Сам дьявол оказался угнетённым. Почему же? Новость прошлого года. Перенесёмся в Лондон. У британской королевы есть Орден, на котором изображен архангел, попирающий дьявола. Некоторые особо одаренные борцы с расизмом, посчитали, что этот архангел, стоящий на поверженном дьяволе, очень напоминает знаменитого полицейского, который умучил несчастного святого Джорджа Флойда. Дмитрий Якубов: – Ого. Станислав Вольховский: – Казалось бы, это совершенный театр абсурда. Но всегда, когда мы достигаем дна, снизу стучат. Уже тысячи людей, как написано в этой новости республикации «Insider», тысячи людей подписали петицию на сайте Change.org и требуют заменить этот британский Орден, потому что у него очень негативный и расистский вид. Напомню, что это Орден Святого Михаила. На Ордене изображён архангел Михаил, повергающий сатану. Дмитрий Якубов: – То есть, чёрт – это святой Флойд, а Святой Михаил – это чертовски зловещий полицейский? Станислав Вольховский: – Да. Это именно так в этом странном прочтении истории. Казалось бы, если ты сравниваешь своих героев с дьяволом, то это должна быть критика. Но в данном случае это наоборот некое поощрение. Что говорит об очень странной идеологии, о странных идеологических корнях этого безумия. Дмитрий Якубов: – Но расизм под собой, скорее всего, имеет не логическое, а иррациональное основание. Абсолютно любой расизм. Станислав Вольховский: – Да. Дмитрий Якубов: – Единственное, что меня удивляет. Когда было рабовладение и был белый расизм, всё-таки здесь были очень активные белые аболиционисты, борцы с рабством. Были очень активные люди, которые были готовы рисковать своей жизнью, чтобы освободить чёрных. Пока что я среди темнокожих не вижу таких людей, которые были бы готовы поссориться с собственной комьюнити ради того, чтобы утверждать равенство рас. Надеюсь, что в один прекрасный день такие люди всё-таки появятся. Станислав Вольховский: – Я надеюсь, что мы не доживём до того дня, когда нас придётся спасать чёрным. Хотя, конечно же, есть очень многие люди, которым не нравится подобная ситуация. Мы знаем, что множество чёрных американцев и представителей других небелых национальностей и рас, проголосовали за Трампа. Дмитрий Якубов: – И это очень важно подчеркнуть. Действительно, очень многие темнокожие, несмотря на всю эту «левацкую» пропаганду, которая, как обычно, выдаёт желаемое за действительное, темнокожие поддержали Трампа. Очень большой процент. Станислав Вольховский: – Жертвами этой «левацкой» либеральной демагогии, прежде всего, оказываются сами чёрные. Это же две стороны одной медали. С одной стороны, эти торговцы расизмом бегают и требуют всевозможных вливаний от Федерального правительства, всевозможных покаяний и коллективного наказания белых. С другой стороны, это всё маскируют, никто не обращает внимание на реальное жуткое положение в этих чёрных районах, которые захлёстывают преступность, наркомания, бандитизм. Это не белый бандитизм. Это не то что белые каким-то образом десантируются в эти чёрные районы и занимаются там продажей наркотиков или убийством мирных жителей. Дмитрий Якубов: – Вместо того, чтобы обучить темнокожих детей математике, им предлагают почувствовать себя математиками, осознать себя математиками. Вот такая была у нас в прошлый раз тема. Учебник по математике, который математике не учит, а предлагает и помогает осознать детям себя математиками. Давайте на этом сегодня закончим. Очень хорошо, что мы вспомнили о темнокожих людях, которые поддерживают здравый смысл, поддерживают настоящее равенство рас. Будем надеяться, что здравый смысл победит. Станислав Вольховский: – Будем надеяться, что всё-таки нормальные люди должны сказать своё слово. Потому что эта дикая идеология, эта смесь троцкизма, марксизма, полпотовщины, бог знает ещё чего они там намешали, реально угрожает не только белым, а всем нормальным людям. Потому что это сотрёт и культуру, и цивилизацию, и любую нормальную жизнь. Поэтому будем надеяться, что нормальные люди скажут своё слово, выступят против этого. И это безумие не победит ни в Америке, ни в какой другой стране. Дмитрий Якубов: – И Пентагон каким-то образом останется на стороне свободы и демократии. Всего доброго, будем следить за ситуацией. С вами был «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и Станиславом Вольховским. Станислав Вольховский: – Всего хорошего, до новых встреч!