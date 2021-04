архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.04.21 07:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “MSN News”,

"Is technology giving us what the Soviets intended?" США - 29 марта 2021 г. Был ли Советский Союз идеей опередившей своё время? Современные технологии предлагают именно то, что намеревались сделать Советы? Marcel Fafchamps 3/29/2021 Когда был создан Советский Союз, начиная с 1917 года, его руководители хотели, чтобы вся прибыль, весь доход на капитал доставался государству. Это было бы невозможно с децентрализованными рынками, поскольку государство не могло знать величину прибыли, получаемой отдельными организациями, независимо от того, находятся ли они в частной или государственной собственности. Они прогнозировали, что это приведет к занижению доходов и сделает их цель недостижимой. Чтобы обойти эту проблему, они обратились к научному планированию, чтобы заменить рынок алгоритмами. © Wikimedia Commons Советский плакат 1918 года, призывающий женщин идти работать в кооперацию. Производственным единицам было предложено заявить о своих планах и возможностях. Розничным сетям было предложено спрогнозировать спрос на потребительские товары. Правительственным министерствам было предложено оговорить свои потребности в инвестициях в различные виды инфраструктуры. Затем эти числа были объединены в матрицы, и математический метод, известный как линейное программирование, был использован для оптимизации распределения рабочих и производственных мощностей, чтобы достичь цели плана при минимальных затратах ресурсов. Хотя эта система могла более или менее справляться с крупными запланированными инвестициями в тяжелую промышленность - сталелитейные заводы, угольные шахты и тому подобное, - она ​​была удручающе неприспособленной для удовлетворения потребительского спроса на различные товары и услуги, когда советская экономика начала развиваться. Проблема заключалась в том, что у руководителей в то время были только простые математические алгоритмы и не было компьютеров. Управлять всей сложной экономикой с помощью алгоритма было просто невозможно. Это, вероятно, объясняет, почему после того, как несколько восточноевропейских стран попали в орбиту Советского Союза в конце 1940-х годов, некоторые из них даже и не пытались внедрить у себя полноценную систему централизованного планирования и вместо этого позволили сохранить небольшой рыночный сектор. К тому времени, когда Советский Союз был распущен в начале 1990-х годов, его система централизованного планирования была признана несостоятельной. Если повернуть время вперед еще на 30 лет, то сейчас мы находимся в мире, где большая и постоянно увеличивающаяся доля экономического обмена довольно успешно осуществляется с помощью алгоритмов. Amazon и Alibaba выполняют, по сути, те же задачи, что и советские центральные планировщики: они собирают информацию о товарах, имеющихся в наличии для продажи, и, делая это неоднократно в короткие промежутки времени, эффективно отслеживают производственные мощности. Они собирают повседневную информацию о запросах потребителей на различные товары и услуги, тем самым отслеживая эволюцию спроса во времени. Они сопоставляют спрос и предложение в режиме реального времени. И они организуют отправку и доставку этих товаров потребителям по всему миру. Если бы в распоряжении Советского Союза были такие инструменты, он, несомненно, использовал бы их для управления своей системой экономического обмена. Наблюдая за всеми транзакциями и всеми платежами, Фактически, Соединенные Штаты и другие западные страны начали использовать сложные алгоритмы для целей централизованного планирования с целью присвоения экономического излишка. Лучшим примером является аукционная продажа диапазонов радиоволн для мобильных телефонов и других услуг связи. Компаниям, заинтересованным в покупке лицензий на связь, предлагается подавать заявки на те диапазоны радиоволн, которые они хотят, и компьютер распределяет лицензии так, чтобы как минимизировать вероятность помех радиоволнам, так и максимизировать правительственный доход от лицензий. Аналогичные аукционы использовались для размещения иностранной валюты центральными банками и закупки товаров и услуг государственными учреждениями. Алгоритмы сопоставления используются для распределения стажеров-медиков в больницы, студентов в школы, и рабочих на работу - и даже для организации встреч или браков между людьми. Ленин был бы очень доволен. Но теперь такие алгоритмы делают гораздо больше, чем просто подбирают людей или фирмы на основе их заявленных предпочтений: они также прогнозируют спрос. Искусственный интеллект и большие данные позволяют прогнозировать предпочтения на индивидуальном уровне в режиме реального времени, тем самым позволяя алгоритмам упростить торговлю за счет снижения затрат потребителей на поиск. Это достигается за счет сбора огромного количества индивидуальных данных, часто при этом никто не знает, насколько эти данные раскрывают их политические взгляды, сексуальную ориентацию, состояние здоровья, преступную деятельность, богатство и доход. Даже восточногерманская «Штази» или румынская «Секуритате» не могли мечтать о том, чтобы такая информация была передана без сопротивления. Итак, где мы находимся? Мы на распутье. Технология, необходимая для создания централизованно планируемого полицейского государства, стала реальностью. Будет ли эта технология использована для этой цели - вопрос времени. В конце прошлого года Джек Ма, создатель Alibaba, пропал без вести на три месяца. Позже мы узнали, что китайские власти отчитали его за объявление амбициозного плана, который укрепил бы позиции Alibaba в экономике. Этот предупредительный выстрел служит лишь для того, чтобы напомнить нам, что алгоритмы обмена однажды могут попасть под прямой или косвенный контроль государства. С другой стороны, частные интересы могут так же легко извлечь выгоду из этой технологии для получения огромной личной выгоды. Тогда возникает вопрос: как мы можем защитить гражданские свободы перед лицом этих огромных проблем, продолжая пользоваться преимуществами, которые генерируют все эти алгоритмы? Это самый большой вопрос, который стоит перед нами сегодня. От того, как мы ее решим, будет зависеть, как мы - и наши дети - будем жить завтра.

Марсель Фафшамп, экономист Стэнфордского университета, старший научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спогли. Эта статья была обновлена ​​24 марта, чтобы уточнить упоминание о создании Советского Союза. статью прочитали: 33 человек Комментарии