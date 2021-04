архив



опубликовано редакцией на Переводике 07.04.21 18:17 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Opinion: For what should the United States fight Russia or China? " Глобальная сеть - 07 апреля 2021 г. Патрик Бьюкенен: За что нам воевать с Россией или Китаем? Posted Wednesday, April 7, 2021 By PATRICK J. BUCHANAN В прошлый понедельник, в течение шести часов, НАТО провела 10 воздушных перехватов шести отдельных групп российских бомбардировщиков и истребителей над Арктикой, Северной Атлантикой, Северным, Черным и Балтийским морями. На прошлой неделе также появились сообщения о том, что Москва нарастила свои военные контингенты в Крыму и на границе с Украиной. Джо Байден ответил. В своем первом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден заверил его в нашей «непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму». Хотя Украина не является членом НАТО, и у нас нет договорных обязательств в ее защиту, это близко к военной гарантии. Байден, похоже, заявил, что если дойдет до перестрелки между Москвой и Киевом, мы будем на стороне Киева. На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что если США направят войска на Украину, Россия ответит. Ещё раз, Байден заявляет, что в случае военного столкновения между украинцами и русскими в Крыму, Донецке или Луганске США вмешиваются военным путем на стороне Украины? Такое обещание может привести нас к войне с имеющей ядерное оружие Россией, в регионе где у нас никогда не было жизненно важных интересов, и без одобрения единственного органа, уполномоченного объявлять войну, Конгресса. Между тем, у рифа Whitsun в Южно-Китайском море, который оккупирует Пекин, но на который заявляет свои права Манила, Китай собрал 220 судов с вооруженным ополчением. Эта огромная китайская флотилия прибыла после того, как госсекретарь Энтони Блинкен предупредил Пекин, что любое нападение на филиппинские самолеты или корабли, оспаривающие претензии Пекина на скалы и рифы Южно-Китайского моря, которые находятся в исключительной экономической зоне Манилы, будет поддержано США. Наш 70-летний договор о взаимной безопасности с Манилой охватывает эти островки и рифы, сказал Блинкен, хотя некоторые из них уже оккупированы Китаем и на них построены укрепления. Очевидно, если Манила применит силу, чтобы заявить о своих претензиях и изгнать китайцев, мы будем сражаться на стороне филиппинцев. Это равносильно военной гарантии, которая вынудила британцев объявить войну Германии в 1939 году из-за вторжения в Польшу. Две недели назад, 20 китайских военных самолетов вошли в зону идентификации ПВО Тайваня в крупнейшем вторжении Пекина над водами между Тайванем и контролируемыми Тайванем островами Пратса. Как пишет в сегодняшней Washington Times корреспондент по национальной безопасности Билл Гертц: «Китай активизирует провокационные действия, нацеленные на региональных союзников Америки в Азии ... с увеличением числа полетов военных самолетов вокруг Тайваня и скоплением более 200 рыболовецких судов возле спроного филиппинского рифа. «Китай также усилил напряженность в отношениях с Японией, объявив на прошлой неделе, что Токио должен отказаться от всех претензий на оспариваемые острова Сэнкаку, цепь необитаемых островов, которые Япония контролирует на протяжении десятилетий, но которую Пекин недавно объявил своей территорией. «Самая серьезная провокация произошла 29 марта. Учения ВВС Народно-освободительной армии Китая, в ходе которых 10 боевых самолето вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня, по мнению аналитиков, представляли собой имитацию атаки на остров. Это произошло всего через три дня после предыдущего массового вторжения боевых самолетов ". Хотя Китай, похоже, четко понимает свои цели и претензии практически на все острова Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, а также на Тайвань, он не совсем уверен в своих намерениях относительно того, когда подтверждать эти претензии. Что касается США, служит ли нынешняя туманная двусмысленность в отношении того, что мы можем или не можем делать, когда Китай заявляет о своих претензиях, нашим жизненно важным интересам в предотвращении войны с величайшей державой на самом большом континенте на земле? Если красные линии должны быть установлены, они должны быть установлены конституционным органом, уполномоченным санкционировать или объявлять войну - Конгрессом. И необходимо получить ответы на вопросы чтобы избежать ошибок в расчетах, которые привели к ужасающим мировым войнам в 20 веке. Покрываются ли рифы и скалы в Южно-Китайском море, на которые предъявляют свои права Филиппины и Китай, договором Филиппины-США о взаимной безопасности 1951 года? Должны ли мы сражаться с Китаем от имени Филиппин, если Манила попытается вернуть себе островки, оккупированные Китаем? Каковы наши обязательства, если Китай попытается захватить Сенкаку? Присоединятся ли Соединенные Штаты Америки к военным действиям, чтобы удержать или вернуть их? В чем конкретно заключаются обязательства перед Тайванем, если Китай попытается заблокировать прибрежные острова Тайваня? Джон Ф. Кеннеди во второй дискуссии с Ричардом Никсоном в 1960 году описал острова Кемой и Мацу в Тайваньском проливе как неоправданные и не стоящие войны с маоистским Китаем. Своими предупреждениями и угрозами Китай вынуждает Америку отвечать на вопросы, которых мы избегали так долго. Китай говорит, что не блефует: эти острова - наши! Пора показать наши карты. статью прочитали: 2 человек Комментарии