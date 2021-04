архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.04.21 00:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Times of India”,

"Putin the impervious: Why calls for new sanctions may further strengthen the walls of his fortress Russia " Индия - 02 апреля 2021 г. Владимир Неуязвимый или Почему призывы к новым санкциям могут еще больше укрепить стены его “крепости Россия” April 2, 2021, Ruchir Sharma На Западе поднимается волна требований усилить санкции против России, которую обвиняют в отправке хакеров, убийц и других провокаторов за границу, а также в подавлении инакомыслящих у себя дома. В такой момент гнева стоит остановиться и подумать о том, чего уже достигли санкции, потому что в одном решающем аспекте они только сделали Россию сильнее. История начинается в 2014 году, когда Россия испытала двойной шок от падения цен на нефть и введения западных санкций, направленных на наказание Кремля за вторжение в Крым. России не привыкать к финансовым кризисам, которые помогли свергнуть ее советскую империю в 1989 году, дважды стерли с лица земли рубль в 1990-х и снова разрушили российскую экономику в 2008 году. Шок 2014 года, кажется, убедил президента России Владимира Путина в том, что этого более чем достаточно. Chad Crowe Хотя его часто сравнивают с неустойчивыми и репрессивными автократами, в макроэкономической политике Путин долгое время оставался относительно осторожным и умеренным. После 2014 года Путин занял в экономической политике еще более оборонительную позицию, сосредоточившись на превращении России в финансовую крепость, неуязвимую для внешнего давления, в том числе и санкций. Удивительно, но ему это удалось. Когда-то Россия была одной из наиболее подверженных кризисам развивающихся стран, а сейчас является одной из самых, а, возможно, самой - консервативной и стабильной. В то время как его коллеги, такие как Реджеп Тайип Эрдоган, становятся все более эксцентричными в экономической политике, Путин стал образцом крайне ортодоксальных взглядов. Основой “крепости Россия” является то, как Кремль распоряжается своим бюджетом и рублем. К тому времени, когда в прошлом году пандемия начала вынуждать государства вводить блокировку, Россия была готова. Она вступила в пандемию с самым низким государственным долгом среди 20 крупнейших стран с развивающейся экономикой, всего 14% ВВП. У неё также был самый высокий государственный профицит, четвертый по величине профицит счета текущих операций и четвертые по величине валютные резервы: 580 миллиардов долларов (выросшие с минимума 350 миллиардов долларов в начале 2015 года). Более того, после семи лет агрессивной денежно-кредитной политики по контролю над инфляцией у центрального банка появилось больше возможностей для снижения ставок. Впервые в современной истории у России был боезапас для противодействия кризису за счет увеличения государственных расходов и снижения процентных ставок. Тем не менее Кремль продолжал действовать обдуманно и неторопливо. В 2020 году совокупные меры стимулирования предпринятые Центральным банком и правительством были относительно умеренными по сравнению с другими крупными странами с формирующейся рыночной экономикой, что привело к сокращению спада до 3,5%. Сегодня Россия гораздо менее уязвима для внешнего давления, чем когда началась санкционная кампания. Один из лучших индикаторов внешней уязвимости - это сравнение краткосрочного внешнего долга страны со средствами, которые у нее есть для покрытия этого долга, включая доходы от экспорта и валютные резервы. По любым меркам Россия сейчас является очень стабильным, резко отличающимся от всех остальных государством. Например, краткосрочная задолженность перед иностранными кредиторами составляет чуть более 10% его валютных резервов по сравнению с более чем 30% в среднем в развивающихся странах. Судьба России также в меньшей степени зависит от капризов мирового нефтяного рынка. Государство хранит сверхприбыль, когда цены высоки, и тратит эти запасы, когда цены низкие, стабилизируя экономику и рубль. Сегодня рубль хорошо защищен от колебаний цен на нефть даже по сравнению с валютами таких развитых экспортеров энергии, как Канада и Норвегия. Наконец, Кремль заставляет работать широко дискредитировавшую себя стратегию импортозамещения. Он противодействует международным санкциям, заблокировав импорт продуктов питания, что оживило российское сельское хозяйство и снизило зависимость от иностранных поставщиков. Наряду с Китаем Россия - одна из немногих развивающихся стран, которые выращивают своих собственных успешных интернет-гигантов за все более закрытыми дверями, чтобы защитить их от западной конкуренции. Российские компании доминируют на внутреннем рынке онлайн-поиска, покупок и других услуг. Недостаток стратегии Путина в том, что это сплошная защита, а не нападение. Он говорит о повышении анемичных темпов роста экономики, которые в среднем составляли всего лишь 2% за последнее десятилетие, но не предлагает реального плана, чтобы это произошло, за исключением недофинансируемой программы расходов на инфраструктуру. С 2014 года Россия выпала из списка десяти крупнейших экономик мира, а доходы на душу населения в России сократились. Этот поворот не так сильно подорвал политическую мощь Путина, как предполагают многие комментаторы. Несмотря на недавние антипутинские протесты и разоблачения оппозицией коррупции в государстве, достоверные опросы показывают, что большинство россиян думают, что страна движется в правильном направлении. Рейтинги одобрения Путина снизились, но все еще составляют около 65% - одобрение, за которое большинство мировых лидеров готово умереть. Почему? Похоже, что пострадавшая от кризиса нация ценит стабильность. Прошедшие опросы показали, что россиян больше заботит отсутствие нестабильности, чем рост. Так получилось, что крепость Россия хорошо построена, чтобы выжить в постпандемическом мире, который, вероятно, будет определяться большей деглобализацией и локальной цифровизацией. Экономическая блокировка ускорила как продолжающееся сокращение мировой торговли и потоков капитала, так и распространение онлайн-сервисов. В условиях, когда мировая экономика сталкивается с угрозами замедления роста, более высокой инфляции и "пузырящихся" рынков, стабильность и внутренняя сила являются ключевыми преимуществами. Конечно, заявленным намерением санкций было нанесение удара по союзникам Кремля, ответственным за его вмешательство за границей, а не наказание российской экономики или ее народа. Но вмешательство продолжается. Между тем, семь лет санкций укрепили Кремль против внешнего давления, а это означает, что для того чтобы проломить стены "крепости Россия" потребуется нечто большее, чем просто усиление целевых санкций.