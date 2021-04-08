Безудержное печатание денег в США провоцирует дедолларизацию

By Ma Jingjing Published: Apr 06, 2021

На снимке, сделанном 27 января 2021 года, фронтон здания Федеральной резервной системы США в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Федеральная резервная система США в среду сохранила базовую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне, близком к нулю, поскольку страна борется с замедлением экономического восстановления на фоне роста числа случаев COVID-19. (Синьхуа / Лю Цзе)

По мере того как фондовые индексы США продолжают достигать новых максимумов, вызванных сериями чрезмерных бюджетных стимулирований, многие страны, чтобы снизить зависимость от доллара США, активизируют свои усилия по дедолларизации. Они делают это на фоне опасений по поводу потенциального превращения доллара в оружие Соединенных Штатов.

Фондовые индексы США выросли в понедельник благодаря дополнительным государственным стимулам и быстрой вакцинации: индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,16 процента, S&P 500 - на 1,47 процента, а индекс Nasdaq Composite - на 1,74 процента.

В рамках усилий по возрождению экономики, охваченных пандемией Соединенных Штатов, ФРС снизила процентные ставки до нуля и ввела неограниченное количественное смягчение. Вместе с недавно подписанным «Биллем о помощи» на общую сумму 1,9 триллиона долларов, США, с начала коронавирусного кризиса, потратят на бюджетное стимулирование 5,2 триллиона долларов, или около 25 процентов ВВП США в 2020 году.

Поскольку некоторые страны с развивающейся экономикой все еще сильно зависят от доллара, чрезмерное смягчение денежно-кредитной политики США может ослабить их собственные валюты. Между тем, в странах, чьи валютные резервы в значительной степени сконцентрированы в активах, выраженных в долларах, в ближайшем будущем могут наблюдаться «подъем и спад» активов, от которых будет трудно избавиться, - сказал Си Цзюньян, профессор Шанхайского университета экономики и финансов, сообщила Global Times.

Опасения по поводу финансовых рисков, связанных с долларом, а также политических рисков, связанных с использованием доллара в качестве оружия, если администрация Байдена продолжит конфронтационный подход Дональда Трампа, послужили для многих стран, особенно стран с развивающейся экономикой, резким толчком к дедолларизации.

Доля доллара США в мировых валютных резервах в четвертом квартале 2020 года, как показали данные МВФ 31 марта, упала до 59 процентов, что является самым низким показателем за четверть века,.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона готовятся перейти на не-долларовые взаиморасчеты, в то время как африканские и латиноамериканские страны проявляют растущий интерес к таким усилиям, сообщило в понедельник агентство Sputnik со ссылкой на интервью с замглавы МИД России Александром Панкиным. Европейские страны также создали новую платежную систему для торговли с Ираном, чтобы обойти санкции США в отношении последнего.

Поскольку односторонние санкции США подрывают доверие к доллару, российское правительство также пытается дистанцироваться от долларовой системы, чтобы минимизировать любые возможные экономические последствия. В сообщении Sputnik говорится, что Россия продолжает свои усилия по синхронизации национальных платежных систем с зарубежными странами, такими как Китай и Япония, для ухода от доллара.

31 марта, основные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Японию, Южную Корею и 10 членов АСЕАН, ввели в действие измененное соглашение о финансировании - Чиангмайскую инициативу по многосторонности (CMIM), чтобы укрепить региональную финансовую самостоятельность за счет поощрения использования местных валют и снижения зависимости от доллара США.

В соответствии с измененным соглашением члены CMIM теперь могут получить доступ к 40 процентам (по сравнению с 30 процентами до внесения поправок) от их максимальной суммы заимствования из кредитной линии без необходимости выполнения каких-либо условий кредитования МВФ.

Эти инструменты являются эффективным способом противодействия гегемонии доллара США, хотя потребуется время, чтобы увидеть какое-либо реальное увеличение использования местных валют, что может оказаться сложным процессом, сказал эксперт, ветеран финансового рынка Чжао Цинмин порталу Global Times.

статью прочитали: 2 человек