Caliber.Az: Дело «Искандеров» - почему молчит Россия?

06 АПРЕЛЬ 2021

Вот уже три недели прошло с момента обнаружения в Шуше обломков двух разорвавшихся ракет, выпущенных из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Налицо факт применения этого грозного оружия против Азербайджана в ходе карабахской войны. Правда, пока остается неизвестным, когда и с какого направления были выпущены эти ракеты. Практически нет никаких сомнений лишь в том, что ракеты из ОТРК «Искандер-М» были выпущены с территории Армении.

О том, что Армения использовала против Азербайджана ракеты «Искандер», уже заявляли представители побежденной в 44-дневной войне стороны. В частности, премьер-министр Никол Пашинян и экс-начальник Генштаба ВС Мовсес Акопян, пишет Caliber.Az.

Их заявления не вызвали особой сенсации, поскольку наличие у Армении от четырех до восьми единиц «Искандера» было общеизвестным. Но дело в том, что Россия, как следовало из официальных сообщений, поставила Армении экспортный вариант - «Искандер-Э», а в ходе очистительных работ в Шуше были обнаружены фрагменты «Искандер-М». Основное отличие ракет экспортного варианта от модификации «М» заключается в том, что их максимальная дальность полета не превышает 280 км. Тогда как ракеты «Искандер-М» обладают максимальной дальностью полета до 500 км, что и делает невозможным их экспорт в другие страны. Поскольку поставки комплексов с подобной характеристикой в другие страны запрещены международными договорами.

Отсюда и возникает логичный вопрос: каким образом на вооружении ВС Армении могли оказаться ОТРК «Искандер-М», которые, в соответствии с международным законодательством и утверждениями самой российской стороны, должны находиться лишь в распоряжении исключительно армии РФ? Разумеется, нельзя исключать наличие «Искандер-М» на дислоцирующейся на территории Армении 102-й военной базе России, однако и это не может объяснить правомерность использования данных ракет армянской армией.

В попытке найти ответ на подобные вопросы, сложившейся ситуацией живо интересуются СМИ и политэксперты самых разных мастей. Ими выдвигаются порой чуть ли не фантастические идеи, раскрывающие, по их мнению, тайну обнаружения обломков «Искандер-М» в освобожденной Шуше. В частности, совершенно неуместными представляются сыскные усилия некоторых азербайджанских медиа-органов, ссылающихся в своих «расследованиях» на некомпетентные российские источники. Тогда как ответы на появившиеся в связи с «Искандерами» вопросы должны дать, прежде всего, официальные органы заинтересованных стран. И вот тут мы, собственно, и подходим к самой нелицеприятной причине возникшего ажиотажа.

Тему применения ракет «Искандер-М» в ходе 44-дневной войны по вполне понятным причинам игнорируют представители Армении. У страны, потерпевшей сокрушительный военный разгром, нет никакого резона педалировать тему, напрямую затрагивающую интересы России - великой державы-союзницы, в полнейшей зависимости от которой находится теперь сама участь армянского государства. К тому же все помнят, какой весьма неоднозначный отклик вызвало заявление Пашиняна по поводу «десятипроцентной» эффективности «Искандеров». Во всяком случае, армянскому премьеру под очевидным давлением со стороны Москвы пришлось фактически отказаться от своих слов.

С чем же связано молчание самой российской стороны относительно разорвавшихся в Шуше ракет «Искандер-М»?

Официальные органы РФ пока не дали никаких веских комментариев на сей счет. Единственную попытку предпринял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который лишь повторил прежние утверждения Москвы о неприменении «Искандеров» во время карабахского конфликта. Конкретного объяснения тому, каким образом в Шуше могли появиться обломки ракет «Искандер-М», он не дал, сославшись на то, что «это новая информация», и ему неизвестно, докладывали ли о ней по линии военных президенту Владимиру Путину.

Ну, допустим, Песков, как гражданское лицо, не считает целесообразным отвечать на вопросы, имеющие не только политическое, но и военное значение. Но почему тогда не высказываются на данную тему представители Минобороны, ФСБ РФ? Для чего вся эта завеса молчания, которая, чем дольше она длится, тем негативнее влияет на общую региональную атмосферу, провоцируя появление все новых, подчас вредоносных для азербайджано-российских отношений, версий и аналитических выкладок?

Ясно одно: Азербайджан как друг, добрый сосед, стратегический партнер России имеет право получить четкий и честный ответ на вопрос о том, как ракеты «Искандер-М» попали на его территорию - в Карабах, Шушу. Этого ответа он ждет уже три недели… Ждет его из Москвы.

Натиг Назимоглу

Media.az

статью прочитали: 60 человек