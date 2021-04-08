Русскоязычные СМИ Армении

06 Апреля,2021

Наращивание вооруженных сил РФ вблизи границы Украины может быть связано с предстоящими парламентскими выборами в России и снижением рейтинга правящей партии. Такое мнение высказали эксперты Atlantic Council, передает издание Цензор.НЕТ (Украина) со ссылкой на сайт организации.

По мнению директора Евразийского центра Atlantic Council Джона Хербста, распространение российскими СМИ фейков о якобы обстрелах со стороны ВСУ и подготовке Киевом наступления может быть как раз показателем готовящегося наступления со стороны РФ.

«Целью может быть захват Мариуполя или канала в Херсонской области, где берут воду из реки Днепр в Крым. Или же Россия будет стремиться ввести «миротворцев» в так называемые «ЛНР» и «ДНР», — говорит Хербст.

Также это может быть стремлением запугать президента Украины Владимира Зеленского и проверкой на решимость новой администрации США.

«Если это так, то Байден прошел тест, потому что на прошлой неделе Вашингтон просто бомбардировал Киев звонками. Звонил сам президент США, а также его советник по вопросам безопасности Джейк Салливан, государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. Последний, чтобы убедиться, что Кремль получил сообщение, позвонил еще и в Москву, — объясняет директор Евразийского центра.

Он уверен, что все это уменьшает шансы на удар Москвы. Зато, говорит он, бессмысленная реакция Берлина и Парижа, которые призывают и Россию, и Украину избегать провокационных шагов, делает противоположное.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд напоминает, что Россия неоднократно сосредоточивала свои военные силы вокруг Украины за последние семь лет.

«Однако на этот раз концентрация сил выглядит очень серьезно, поскольку сопровождается обвинениями против Украины, которые являются такими же громкими, как и абсурдными. У Путина, безусловно, есть веские причины выбрать военное наступление, поскольку его ждут выборы в Думу в сентябре, а его любимая избирательная тактика заключается в проведении небольшой победоносной войны», — отмечает Ослунд.

По его убеждению, президенту США необходимо отправить четкое сообщение Путину с требованием прекратить агрессию против Украины.

Директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук также высказывает мнение, что российское военное наращивание вблизи украинской границы является напоминанием о том, что война в Украине не является «замороженным конфликтом». Наоборот, война России против Украины находится в активной фазе.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан Уитмор считает, что наращивание российских военных сил грозит не только Украине, но и членам НАТО, Латвии, Литве и Польше. Профессор Национального университета Киево-Могилянская академия Тарас Кузьо сомневается, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, поскольку это приведет к длительной войне и полному разрушению отношений России с Западом.

«Владимир Путин, скорее всего, стремится повторить ловушку, которую он устроил президенту Грузии Михаилу Саакашвили в 2008 году, когда провокации со стороны Южной Осетии привели к вмешательству Грузии в сепаратистский регион.

Это дало России повод «для защиты своих граждан» и унижения Саакашвили», — говорит он. По его словам, Россия стремится провоцировать Украину так же. По грузинскому сценарию, Кремль раздал сотни тысяч российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированной восточной Украине.

Также российские СМИ активно обвиняют Украину в подготовке наступления. «Однако между Грузией и Украиной существует ряд существенный различий, которые вызывают сомнение в эффективности тактики Кремля.

В конце концов за Саакашвили в Грузии пошел более благосклонный к России Бидзина Иванишвили.

В Украине нет ни одного пророссийского лидера, который мог бы завоевать парламентское или президентское большинство», — уверен Кузьо. Кроме того, Украина значительно больше Грузии. Обычное вторжение и оккупация потребует половины всех вооруженных сил РФ.

06 Апреля,2021

Турция и Азербайджан дают понять России, что готовы к возможной новой войне

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся 7 апреля. Путин обсудит с Пашиняном не только карабахский вопрос, вопросы разблокирования региона, но и вопросы, связанные с предстоящими выборами, заявил на днях пресс-секретарь Кремля.

“Могу подтвердить, что 7 апреля у Пашиняна запланирован рабочий визит, в ходе которого он проведет переговоры с президентом Путиным”, — сказал Дмитрий Песков. Отметив, что “между Россией и Арменией идет очень активный диалог на высоком уровне”, Песков перечислил вопросы, которые включены в повестку дня двух лидеров. “Мы обсудим, как выполняются трехсторонние соглашения, положившие конец боевым действиям в Карабахе, вопросы, которые Путин активно обсуждал вчера и которые связаны с разблокированием транспортной инфраструктуры на Кавказе”, — сказал пресс-секретарь Кремля.

По словам Пескова, Пашинян и Путин также обменяются мнениями по избирательному процессу в Армении, а также по другим вопросам, связанным с “тесным сотрудничеством” между Арменией и Россией.

Ранее президент России провел телефонный разговор по этому поводу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В заявлении Кремля говорилось, что ситуация вокруг Нагорного Карабаха обсуждалась в целом. Согласно официальному заявлению, стороны с удовлетворением отметили, что ситуация в целом стабильная, режим прекращения огня сохраняется. С учетом переговоров вице-премьера России Алексея Оверчука в Баку был обсужден процесс нормализации экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В этом контексте была дана положительная оценка рабочей группе под председательством заместителей премьер-министров трех стран.

В последнее время Азербайджан стал более открыто выступать против России. В этом контексте Москва, похоже, стала больше обращать внимание на капризы Баку. Официальный Баку недавно подверг резкой критике деятельность Минской группы ОБСЕ, членом которой является Россия, на самом высоком уровне, фактически, бездействием и неэффективностью Минской группы ОБСЕ Алиев «оправдал» развязывание войны прошлой осенью.

“Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году. над решением этой проблемы и тщетно трудился 28 лет. Работа Минской группы была нулевой. Сопредседатели Минской группы — ведущие страны мира, ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Конечно, если было бы серьезное давление на Армению и были бы введены санкции с учетом требований Азербайджана, вопрос мог бы быть решен мирным путем”, — сказал Алиев на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По его словам, этого не произошло, наоборот, были предприняты шаги по замораживанию вопроса: “Фактически, Армения отказалась от переговоров. Если в предыдущие годы была имитация переговоров, то в последние два-три года открыто и демонстративно заявлялось, что 5 азербайджанских территорий не будут возвращены Азербайджану. К тому же безответственные и провокационные действия руководства Армении сделали переговоры практически бессмысленными. Два года назад армянский лидер сказал, что “Карабах — это Армения, и все”. Мы, конечно, ответили на это, и самый серьезный ответ был дан на поле боя. Однако это уже говорит о том, что руководство Армении считало вопрос решенным и не хотело возвращать земли”, — сказал Алиев. Он также добавил, что с первого дня войны он получил большую поддержку со стороны братской Турции: “Эта политическая и моральная поддержка была очень важной. Конечно, это был очень серьезный сигнал. Это позволило нам провести успешную контратаку без вмешательства внешних сил. Я всегда говорил, что без иностранного вмешательства Азербайджан может разрешить нагорно-карабахский конфликт в короткие сроки, что он и сделал”.

Еще одним шагом против России можно считать утечку информации из Баку по вопросу Искандера. Агентство по разминированию (ANAMA) сообщило, что в Шуши были обнаружены две ракеты “Искандер”, и были опубликованы фотографии предполагаемых частей этих ракет. Это, в свою очередь, новый ответный шаг, противоречащий утверждениям российской стороны. Напомним, российская сторона заявила, что “Искандер” не использовался во время последней карабахской войны, но неожиданно Азербайджан распространяет такую ​​информацию и публикует фотографии через 5 месяцев после окончания войны в Нагорном Карабахе.

Турция явно подталкивает Азербайджан к более жесткой политике в отношении России, у которой есть миротворцы в Нагорном Карабахе. Скрытое недовольство турецко-азербайджанского тандема выражается в разных нюансах, хотя внешне и Турция, и Азербайджан считают Россию сильным партнером и единственным ответственным за переговоры по вопросам, связанным с Арменией и Нагорным Карабахом и их интересами.

В то время как власти Армении продолжают кампанию за мир, президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно повторил свое заявление о том, что Сюник — это “азербайджанская земля”. “Теперь старая земля Азербайджана, Зангезур, сыграет свою роль в объединении турецкого мира. Ведь проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные и инфраструктурные проекты объединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе для Армении”, — сказал Алиев. Выступая на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, он заявил, что сейчас в Сюникском “коридоре” ведутся активные работы. При этом Алиев выразил мнение, что “риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе сведены к минимуму”. Такую оценку он сделал во время встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком: “Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно, риски обострения сведены к минимуму”.

Пока российская сторона предпочитает хранить молчание от официального Баку в ответ на заявления о претензиях на территориальную целостность Армении. Пока что турецко-азербайджанский тандем, с одной стороны, и Россия, в свою очередь, показывают, что они больше всего заинтересованы и даже очень торопятся с перспективами общения в регионе. Но очевидно, что Баку и Анкара, видимо не только проигравшей войну Армении, но особенно России, постоянно пытаются дать понять, что готовы к возможной новой войне и серьезно готовятся к ней.

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