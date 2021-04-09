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опубликовано редакцией на Переводике 09.04.21 04:21
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Планы развития российского туризма на Северных территориях беспокоят Японию

By Takehito Kudo Japan News-Yomiuri

MOSCOW >> Администрация президента России Владимира Путина активно развивает туризм на Северных территориях Японии без участия Японии. Ожидалось, что две страны будут продвигать совместную туристическую деятельность на четырех островах, но односторонние действия России, похоже, направлены на закрепление оккупации островов.

4 марта, высокопоставленный чиновник Сахалинской области  на Дальнем Востоке России, курирующий северные территории, представил свой план развития туризма. Согласно российскому информационному агентству «Интерфакс» и другим источникам, было объявлено о пятилетнем плане строительства круглогодичного туристического комплекса, включающего горнолыжные курорты, поля для гольфа, горячие источники и отель на 700 номеров у подножия горы Баранский на острове Эторофу.

Четыре острова - Эторофу, Кунашири, острова Хабомаи и Шикотан - имеют общую площадь около 1930 квадратных миль с населением около 18000 человек. Комплекс будет называться «Южные Курильские острова» и будет ориентирован  на экотуризм в  нетронутой  человеческим присутствием  природе  островов  Кунасири и Шикотана.

Есть опасения, что, если число иностранных туристов с российскими визами увеличится, стране будет легко претендовать на острова как на свою территорию.

«Это несовместимо с позицией Японии по четырем островам», - заявил представитель министерства иностранных дел Японии.

Администрация Путина ужесточила свою позицию, заявив, что «мы даже не можем обсуждать» этот вопрос с Японией.

Несмотря на напряженность, Россия по-прежнему стремится к экономическому сотрудничеству с Японией. Финансирование этого плана может быть проблемой, и Россия может обратиться к Японии с предложением присоединиться к проекту.

В 2016 году Япония и Россия договорились обсудить совместную экономическую деятельность, в том числе в частном секторе.

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