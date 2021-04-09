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опубликовано редакцией на Переводике 09.04.21 05:30
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские минометы “Тюльпан”, способные стрелять ядерными зарядами, замечены двигающимися к границе с Украиной

Российские минометы  “Тюльпан”,  способные стрелять ядерными зарядами,  замечены двигающимися  к границе с Украиной

Дилан Малясов   8 апреля 2021 г.

Согласно видео, размещенным в социальных сетях, российские вооруженные силы разворачивают свои  тяжелые самоходные минометы резерва Верховного Главнокомандования  на границе с Украиной.

Ранее на прошлой неделе в социальных сетях появились видеозаписи российских самоходных минометов 2С4 «Тюльпан», движущихся к границе с Украиной. Тяжелые артиллерийские системы были замечены на железнодорожной станции  г.Кропоткин Краснодарского края.

2С4 Тюльпан, также известный на Западе как М-1975, представляет собой 240-мм самоходный миномет советской конструкции.

Тяжелый миномет установлен на гусеничном самоходном шасси. Гидравлическая система поднимает и опускает ствол из транспортного положения  в положение для стрельбы. Самоходную артиллерийскую систему по традиции окрестили буквенно-цифровым обозначением (2С4) и названием цветка (Тюльпан).

Благодаря большим размерам он может вести огонь осколочно-фугасными, зажигательными, управляемыми, кассетными, нейтронными и ядерными боеголовками, некоторые из которых способны поражать цели на расстоянии около 20 км. Он также может стрелять  снарядами  «Смельчак» с лазерным наведением.

Самоходные минометы 2С4 были практически сняты с вооружения, около 430 единиц этого оружия остались в России на хранении на военных базах, но с 2016 года их частично вернули в строй.

Кроме того, ранее в ноябре 2017 года российские СМИ сообщили, что Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш) модернизировал партию уникальных самоходных минометов, которые долгое время находились в резерве. По данным местных СМИ, точное количество модернизированных самоходных минометов держится в секрете, но примечательно, что проект стартовал в 2016 году.  

В декабре 2017 года артиллерийская бригада 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Оренбургской области , официально получила первую партию из 8 модернизированных самоходных минометов 2С4.

https://twitter.com/i/status/1380062255409139714

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