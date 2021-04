архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.04.21 07:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Families of around 30 former military officers expelled from Pyongyang for “inappropriate speech and behavior”" Южная Корея - 05 апреля 2021 г. Северная Корея: семьи около 30 бывших офицеров высланы из Пхеньяна за «неуместные речи и поведение» Уволенные офицеры, сопротивлявшиеся приказу покинуть город, были названы «мятежными элементами» и были «сосланы» на фермы глубоко в горах и далеко от Пхеньяна. By Ha Yoon Ah - 2021.04.05 Сообщается, что власти Северной Кореи выслали около 30 уволенных северокорейских офицеров и их семьи в районы за пределами столицы. Источник недавно сообщил Daily NK, что власти лишили уволенных сотрудников права на проживание в Пхеньяне за «неуместные речи и поведение» при ведении коммерческой деятельности на рынках. «Примерно 30 уволенных офицеров и членов их семей из разных районов Пхеньяна, что составляет в общей сложности более 100 человек, были отправлены в районы за пределами города», - сообщил в прошлый вторник источник Daily NK в Пхеньяне. «В ЦК поступали сообщения о том, что некоторые военные, которые занимались бизнесом, вели критические разговоры и высказывали сомнительные идеи. Офицеры, отличавшиеся особо проблематичным поведением, получили приказ выехать в районы за пределами города». Согласно источнику, Чо Ён Вон, в качестве своего первого проекта после того, как в январе этого года был назначен секретарем Центрального комитета партии во время первой сессии Восьмого Центрального комитета, выступил с предложением сделать Пхеньян «городом, достойным статуса революционной столицы». Чо приказал партийному комитету Пхеньяна и 8-му отделу Министерства социального обеспечения выявить и разобраться с людьми, которые потеряли вид на жительство в Пхеньяне или незаконно проживали в столице. Чо также приказал провести расследование относительно того, надлежащим ли образом заботятся об уволенных офицерах в Пхеньяне, соответствует ли поддержка уволенных в запас офицеров «Закону о гарантиях условий жизни уволенных офицеров», который был принят в прошлом году. Закон направлен на устранение некоторых трудностей, с которыми сталкиваются уволенные офицеры в Пхеньяне. После того, как Чо отдал приказ, лидеры инминбанов (народных отрядов ) доложили о деятельности уволенных офицеров. Отчеты включали описания уволенных военнослужащих, конфликтующих с управляющими на рынках при ведении коммерческой деятельности на рынках. В начале марта коммерческий отдел муниципального народного комитета приказал управляющим рынками увеличить численность персонала за счет набора уволенных солдат с членством в партии в рамках усилий по усилению контроля над местными рынками. Однако, как сообщается, у части управляющих возникли конфликты конфликтом с некоторыми новыми сотрудниками. Бывшие офицеры якобы свысока смотрели на управляющих рынками, которые во время военной службы обычно были военнослужащими низкого ранга, и не следовали их инструкциям или правилам. В конце концов, Центральный комитет получил отчет о ситуации и отреагировал на это приказом районным партийным чиновникам и офисам управления рынками внимательно изучить поведение уволенных офицеров, работающих в качестве управляющих рынками. По словам источника, чиновники представили отчеты, в которых подробно описывалось поведение уволенных офицеров с особо серьезными идеологическими проблемами и плохим поведением. Улица ученых Мираэ в Пхеньяне. / Изображение: Ryugyong Многие из бывших офицеров вели небольшой бизнес на местных рынках, потому что у них не было достаточного дохода после того, как они уволились с военной службы. Некоторые сетовали на свою ситуацию, жалуясь на то, что «длительная служба в армии сделала [их] изгоями» и что «в конце концов, им приходится идти на рынки, чтобы зарабатывать деньги». Они также открыто жаловались на то, что отношение правительства к уволенным офицерам ухудшилось со времен сонгун ( прежде всего военных). «В эпоху сонгун уволенным офицерам предоставлялись льготы, такие как улучшение работы, новые дома, а также гарантия пайков и денег в случае нехватки продовольствия в их семьях», - сказал источник. «[Офицеры] больше не получают этих льгот, поэтому они начали жаловаться ... В отчете в ЦК упоминалось, что бывшие военные открыто жаловались на приказ не собираться для распития напитков группами [из-за пандении COVID-19]" В ответ ЦК заявил: «Подобные антипартийные заявления указывают на то, что [уволенные офицеры] имеют некоторые идеологические проблемы, особенно с учетом того, что они зарабатывают на вполне приемлемую жизнь, сидя за прилавком на рынке и продавая вещи». В конечном итоге комитет выслал около 30 уволенных офицеров, обвиненных в особо вопиющем поведении, в районы за пределами Пхеньяна. Они также приказали ссыльным офицерам передать свои дома уволенным офицерам, которые сохранили хорошие идеологические установки перед лицом лишений. «Исполнительное бюро Пхеньянского народного комитета отдало приказ офицерам «направиться в провинции в соответствии с партийным мандатом», - пояснил источник. «Власти отправляли офицеров и их жен в города в центре [Северной Кореи], если оба супруга были из Пхеньяна. Однако, если хотя бы один из супругов был родом из района за пределами столицы, власти отправляли их обоих в провинции, где у них больше всего родственников, за исключением четырех приграничных провинций [провинция Северный Пхёнан, провинция Чаган, провинция Янган и Северная Провинция Хамгён] ». Уволенные офицеры, сопротивлявшиеся приказу покинуть город, были названы «мятежными элементами» и были «сосланы» на фермы глубоко в горах и далеко от Пхеньяна. Власти опасались, что они могут попытаться тайком вернуться в Пхеньян, если их дети продолжат жить там, поэтому в конечном итоге они изгнали целые семьи. «Уволенным офицерам, выполнившим инструкции о выезде за город, был предоставлен льготный период, который позволил им остаться в Пхеньяне до конца месяца», - пояснил источник. «Те, кто сопротивлялся, были вынуждены собирать чемоданы посреди ночи и были насильно изгнаны во второй неделе марта. Власти конфисковали незаконные сотовые телефоны [изгнанных офицеров] и разрешили им приносить только официальные сотовые телефоны, зарегистрированные на их собственные имена». Смена телефонов означает, что власти Северной Кореи продолжат отслеживать их телефонные звонки. Источник сказал, что эта мера ясно показывает, что власти намерены пресекать любые жалобы или критические замечания в отношении действий партии. Сообщается, что в разговоре между собой уволенные офицеры в Пхеньяне говорили, что «нет реальной разницы между «отправкой за пределы города» и «ссылкой». Независимо от того, «высылают» их или «ссылают», они в любом случае вынуждены жить в провинции, так что их всех [фактически] высылают… [исключенных офицеров] не просто выгнали из партии - они по сути получил постоянное наказание в виде принудительных работ и идеологического воспитания». Согласно источнику, некоторые уволенные офицеры щелкают языком и сетуют на то, что их положение является «высылкой», эквивалентной «Великой этнической миграции» - эвфемистическому выражению, относящемуся к массовому перемещению этнических корейцев из Японии в 1960-х годах. статью прочитали: 71 человек Комментарии