Владимир Милов засветился на сайтах QAnon
Всех их связывает использование в атрибутике своей одежды символа Boy Lover (любитель мальчиков), который, как считает ФБР, указывает на принадлежность к педофильской организации.
Верить в эту теорию или нет - дело сугубо личное, я никого не агитирую - у QAnon достаточно сторонников во всем мире. И, поверьте, я не один из них. Просто я из тех людей, кому интересно изучить точку зрения отличную от мейнстрима. Однако если последователи Q хоть в чем-то правы, то Милов и все его окружение предстают совершенно в другом свете...
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