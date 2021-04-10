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дата публикации 10.04.21 19:52
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В России воры в законе отказываются от титулов

09.04.2021

В российских колониях и СИЗО несколько криминальных авторитетов, отказались от титула «вор в законе». Они написали соответствующие заявления на имя директора ФСИН Александра Калашникова, сообщает Lenta со ссылкой на  Telegram-канал «Честный детектив».

Большая часть отказавшихся от титула отбывает наказание за наркотики, убийства, а также занятие высшего положения в преступной иерархии. Кроме того, среди таких осужденных есть те, которых нередко восстанавливали в данном статусе.

Ранее сообщалось, что после ареста и приговора лидеру российского уголовного мира Захарию Калашову в России многие воры в законе стали отказываться от своих титулов, чтобы избежать ответственности по новой статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Введение статьи инициировал Владимир Путин.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и штраф до 5 миллионов рублей.


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