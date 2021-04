архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.04.21 03:53

"'You cannot claim any more:' Russia seeks bigger piece of Arctic Ocean seabed" Канада - 11 апреля 2021 г. "Вы не можете требовать большего" Россия хочет застолбить за собой большую часть арктического морского дна Emma Tranter / The Canadian Press APRIL 11, 2021 Полуночное солнце светит над покрытыми льдом водами залива Резольют, вид с ледокола канадской береговой охраны Louis S. St-Laurent в субботу, 12 июля 2008 г. Россия хочет нарисовать воображаемые линии на дне океана, и под ним, эксперт обеспокоен последствиями этого для других арктических стран, таких как Канада. КАНАДСКАЯ ПРЕССА / Джонатан Хейворд ИКАЛУИТ, Нунавут - Россия хочет провести воображаемые линии на дне океана - и под ним - и это заставило эксперта по безопасности Севера беспокоиться о последствиях этого для других арктических стран, таких как Канада. На прошлой неделе Россия подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа представление о дальнейшем распространении своих претензий на морское дно Северного Ледовитого океана. ООН еще предстоит рассмотреть эту заявку, но, если она будет одобрена, Россия будет иметь исключительные права на ресурсы на морском дне и под ним, но не в воде. Новое представление продвигает претензии России до исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Канады, района в 200 морских миль от береговой линии, в котором канадцы имеют исключительное право ловить рыбу, бурить и заниматься другой экономической деятельностью. Филип Стейнберг, профессор политической географии Даремского университета в Соединенном Королевстве, считает, что заявление России расширяет ее первоначальное требование примерно на 705 000 квадратных километров. Роберт Хьюберт, профессор политологии из Университета Калгари, сказал, что запрос России максимально приближает её к 200-мильной ИЭЗ Канады. «Это максималистское заявление. Вы не можете требовать большего», - сказал Хьюберт, аналитик по вопросам безопасности и обороны в Арктике из Центра военных и стратегических исследований. Страны обладают суверенитетом над своими зонами, но, чтобы претендовать на контроль над почвой и недрами расширенного континентального шельфа, они должны представить в ООН научные доказательства. Измененное представление России частично совпадает с заявками Канады и Дании, но не распространяется на район к северу от Аляски. «В отношении тех районов, где их Арктика перекрывает арктический шельф Канады и Дании, они, по сути, заявляют, что весь Северный Ледовитый океан является их континентальным шельфом». - сказал Хьюберт. По словам Хьюберта, претензии Канады, Дании (от имени Гренландии) и России уже перекрывают друг друга на Северном полюсе, но измененная претензия выходит за рамки этого. «Мы еще никогда не видели страны, которая простиралась бы на территорию своих соседей. А здесь ситуация, когда они заявляют, что весь канадский и датский континентальный шельф является частью их континентального шельфа». Хьюберт отметил, что в последние две недели появились сообщения об усилении российского военного присутствия на границе с Украиной. «Если русские активизируют конфликт с Украиной, это проявится и здесь». он сказал. «Я не думаю, что кто-то может предполагать, что Россия будет делать что-то меньшее, чем преследование своих максимальных внешнеполитических интересов». Уитни Лакенбауэр, профессор Трентского университета, специализирующаяся на приполярных проблемах, не согласна. «Россия играет по правилам. И для тех из нас, кто обеспокоен тем, что Россия попирает порядок, основанный на правилах, я могу сказать что действительно испытываю глубокое удовлетворение, наблюдая, как Россия, в данном конкретном случае, проходит через официальный установленный процесс», - сказала Лакенбауэр. Она считает, что заявление России сигнализирует о возможных переговорах между тремя странами по определению границ их континентальных шельфов. «Намерение вести переговоры о том, где будут крайние пределы, всегда было в игре», - сказала Лакенбауэр. «Меня не беспокоят действия России как прибрежного арктического государства, стремящегося определить крайние границы своего расширенного континентального шельфа». Его также не беспокоит потенциальный конфликт, поскольку Россия представила необходимые научные доказательства. «Вы не можете просто сидеть на континентальном шельфе и претендовать на права приобретателя». В своем заявлении представитель Global Affairs Canada заявил, что Канада «по-прежнему твердо привержена осуществлению в полном объеме своих суверенных прав в Арктике» в соответствии с международным правом. В заявлении также говорится, что пересмотренный внешний предел России «не устанавливает новых прав для России на вновь созданные зоны перекрытия». В нем говорится, что Канада изучает пересмотренное заявление России о своих внешних границах, чтобы подготовить соответствующий ответ.