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Rus.postimees.ee 12 апреля 2021

Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Россия официально обвинила Германию в помощи Алексею Навальному при подготовке фильма о «дворце Путина» под Геленджиком в части, касающейся службы президента России в министерстве государственной безопасности ГДР (Штази). По данным Der Spiegel, посол России в Германии Сергей Нечаев еще 16 февраля высказал претензии Москвы на встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером, передает NEWSru.

На встрече посол заявил, что Навальный мог снять фильм о коррупционных обвинениях в адрес Путина только с помощью правительства Германии. «Таким образом, Берлин, по его мнению, стал сообщником критика Кремля», - передает издание (перевод InoPressa).

Нечаев пожаловался на то, что власти Германии разрешили Навальному поехать в Дрезден после лечения в берлинской клинике Charité. Там оппозиционер снял на видео жилой дом, где Путин, будучи сотрудником КГБ, жил во время службы в ГДР. Посол также раскритиковал немецкое правительство за предоставление Навальному доступа к архиву Штази и документам Путина в частности.

«Обвинения из Москвы демонстрируют, насколько Кремль раздражен фильмом Навального», - отмечает Spiegel. В правительстве Германии подтвердили, что Навального во время поездки в Дрезден сопровождали полицейские, но «охрана лишь обеспечивала его безопасность, так как имелись опасения, что после отравления он может подвергнуться новым атакам».

Что касается архива Штази, то он доступен журналистам и ученым для проведения исследований. О находящихся там документах Путина сообщалось неоднократно, то есть доступ к ним Навального «было далеко не эксклюзивным», пишет издание.

В первой части фильма ФБК о «дворце Путина» говорилось о службе президента РФ в КГБ и работе в ГДР, его возвращении в Россию, приходе в мэрию Санкт-Петербурга и дальнейших этапах карьеры. В одном из эпизодов Навальный вместе с главой издания Correctiv Давидом Шравеном просматривает папки в архиве документов Штази и показывает удостоверение на имя майора КГБ Владимира Путина.

«Именно в Дрездене были определены главные жизненные принципы Путина. На них он построит всю свою дальнейшую карьеру, а потом положит их в основу государства», - рассказывал в фильме Навальный.

После выхода фильма глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попасть в здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и получить доступ к «досье Путина» без согласования с властями и спецслужбамии ФРГ невозможно. Лавров возмутился, что документы из немецких архивов, касающееся российского президента, были переданы для публичной презентации без согласия самого Путина.

В МИД ФРГ был передан официальный запрос по этому поводу. В немецком ведомстве сообщили, что допуск Навального к архивным материалам был согласован с властями, и в переданных ему материалах «не было ничего секретного».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия «умышленно совершила откровенно недружественный акт» в отношении России в ситуации с расследованием о «дворце Путина». По ее словам, «подозрения, что германская сторона могла сознательно облегчить Навальному доступ в архив Штази и даже навести его на конкретные документы, выглядят теперь уже более убедительными». Захарова также отметила, что после объединения Германии «пресловутый компромат Штази использовался для сведения счетов с политическими оппонентами и травли неугодных».

Согласно официальному сайту немецких архивов, доступ к документам открыт как для обычных граждан, так и для СМИ или других организаций, в том числе для иностранцев. Желающему нужно заранее заполнить форму и оплатить услугу. Соратник Навального Леонид Волков уточнял, что все необходимые материалы запросил немецкий журналист Давид Шравен.

10 апреля 2021

© Sputnik / Илья Тимин

В последние годы США со всех сторон кричат о лидерстве РФ в Арктике, пытаясь вызвать панику у ее соседей. На этот раз CNN заявил о "беспрецедентной военной мощи" России в регионе.

Россия наращивает беспрецедентную военную мощь в Арктике, а также испытывает в регионе новейшее вооружение, заявили недавно в американской телекомпании CNN.

Как утверждает СМИ, Россия таким образом якобы намеревается обезопасить свои границы и запустить судоходство по Северному морскому пути.

Доказательства телеканала сводятся к изучению спутниковых снимков арктического побережья, сделанных американской компанией Maxar Technologies. Из них якобы следует, что Россия укрепляет в Арктике аэродромы и военные базы, а также стягивает военную технику и истребители.

Также спутники сняли новые радиолокационные станции недалеко от Аляски, авиабазы в районах Крайнего Севера. По мнению Пентагона, власти США опасаются, что новые базы и вооружения могут использоваться Москвой не только для законной защиты своей территории, но якобы и для установления фактического контроля над всеми районами Арктики.

Ранее, 5 апреля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Штаты следят за активностью России в Арктике и намерены отстаивать национальные интересы в этом регионе.

До этого, 10 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил активизацию альянса в Арктике российским присутствием. Он также отметил, что РФ и США в регионе сохраняют высокий уровень сотрудничества.

Ранее в беседе с Baltnews российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что Россия является лидером в Арктике с точки зрения инфраструктурного освоения территорий и ледокольного флота.

Так он прокомментировал недавнюю статью National Interest, в которой утверждалось, что США якобы могут одержать победу в соперничестве с Россией и Китаем в Арктике, используя возможности географических особенностей и мультилатеральной структуры управления.

"США могут говорить что угодно, но сегодня, с точки зрения инфраструктурного освоения территорий и ледокольного флота, лидером в Арктике является Российская Федерация. Кроме того, наши экономические усилия подкреплены и оборонными возможностями. В частности, создания сети арктических баз круглогодичного развертывания. Там эффективные системы противовоздушной обороны", – отметил Коротченко.

При этом Москва стремится сотрудничать с США в арктическом регионе. Так, в феврале Россия выступила за возобновление контактов глав генеральных штабов при арктических государствах.

Посол РФ в США Анатолий Антонов тогда отметил, что Арктика является одной из тем, по которым Москва и Вашингтон могут вести диалог. Он также напомнил, что неоднократно говорил американским коллегам о ранее действовавшей линии взаимосвязи между начальниками штабов при арктических государствах.

rus.postimees.ee

"Спутник V" ФОТО: OGNEN TEOFILOVSKI/REUTERS

В России ждут экспертов Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые приедут инспектировать вакцину "Спутник V". Что именно будут проверять эксперты Евросоюза, и зачем им ехать для этого в Москву - в материале DW.

Как эксперты ЕС будут проверять российскую вакцину?

В чем конкретно будет заключаться инспекция российской вакцины "Спутник V", которую проведут в России эксперты EMA, европейский регулятор не сообщает. В пресс-службе ведомства на вопрос DW отвечать не стали, объяснив, что не комментируют текущие и предстоящие проверки. О задачах делегации EMA в России есть только общая информация: исполнительный директор этой общеевропейской структуры Эмер Кук еще в марте сообщила, что EMA проведет инспекцию "производственных и клинических объектов в России".

Что представляют собой эти два типа проверок, в пресс-службе регулятора объяснили. "Регулятор EMA юридически обязан удостовериться, что производители медицинских продуктов, которые хотят получить допуск на рынок ЕС, выполняют надлежащие производственные практики (Good manufacturing practice, GMP)", - заявили в пресс-службе ведомства. Речь, иными словами, идет о стандартах производства медпрепаратов. В EMA объясняют, что выполнение GMP позволяет удостовериться в высоком качестве препарата, и в том, что он соответствует как целевому назначению, так и необходимым для его регистрации в ЕС требованиям.

Второй тип инспекции - это проверка испытаний вакцины на соответствие надлежащим клиническим практикам (GCP). "Соответствие этим стандартов позволяет быть уверенным в том, что права, безопасность и благосостояние участников испытаний защищены, а также что данным клинических испытаний можно доверять", - объяснили в EMA.

Свои выводы регулятор опубликует только по итогам рассмотрения заявки на регистрацию "Спутника V" в ЕС. Когда именно инспекторы EMA начнут проверку в России, пока неизвестно. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявлял, что эксперты из ЕС прибудут 10 апреля. А 7 апреля издание The Financial Times написало, что инспекция начнется на следующей неделе .

Проводил ли регулятор EMA инспекции других вакцин?

Можно ли считать подобную инспекцию признаком особого отношения к "Спутнику V" и России? В EMA проверку производственных объектов называют "нормальным шагом", необходимым для регистрации в ЕС любого лекарственного препарата. Регулятор также заверяет, что проводил инспекции GMP "производителей всех четырех вакцин от COVID-19, зарегистрированных в ЕС": BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Подтверждение этому можно найти и в отчетах EMA. По инициативе ведомства инспекции производственных практик проводились, прежде всего, в США, но также и на территории ЕС, в Италии. Согласно документам, не все производственные мощности подвергались отдельным инспекциям. Но это не значит, что GMP не проверялись. Внутри ЕС выполнение стандартов производства препаратов контролируют национальные регуляторы, а EMA координирует эту работу. А вот за пределами Евросоюза инспекцию можно не проводить только в том случае, если ее уже проводили в течение двух-трех последних лет, объяснил официальный представитель европейского регулятора.

Допущенные на рынок ЕС вакцины проверялись на соответствие стандартам клинических испытаний (GCP), прежде всего, по отчетам национальных регуляторов - например, германского и американского в случае с BioNTech/Pfizer. Между Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) и Европейским агентством лекарственных средств подписано соглашение о взаимном признании заключений на соответствие различным стандартам. С Россией же у EMA подобного договора нет, поэтому проводить инспекции российских лекарственных препаратов, необходимые для их последующей регистрации в ЕС, должны европейские эксперты.

Можно ли доверять российским данным о "Спутнике V"?

Стоит отметить, что многие в ЕС с недоверием относятся к российской вакцине. 17 марта пять евродепутатов направили в EMA письмо, в котором говорилось, что РФ не раз демонстрировала: "она более чем готова очень профессионально и в крупных масштабах политизировать и подделывать медицинские и научные данные, когда это служит политическим целям". В качестве примера парламентарии привели скандалы с допингом российских олимпийских спортсменов и отравление оппозиционера Алексея Навального.

Эксперт по вопросам здравоохранения фракции Европейской народной партии Петер Лизе приветствует решение EMA провести всеобъемлющую научную проверку "Спутника V". "Я допускаю, что эта вакцина работает, хорошо защищает и имеет приемлемые побочные действия, но, окончательно это станет ясно лишь после тщательной экспертизы", - заявил DW немецкий евродепутат.

По его словам, Россия сама дискредитировала "Спутник V", когда в августе 2020 года заявила о регистрации вакцины, хотя на тот момент в испытаниях препарата участвовали менее 100 человек. В ЕС же вакцины проходили сертификацию только после окончания третьей фазы испытаний с участием 20-40 и более тысяч человек. Лизе также уверен, что медицинские эксперты ЕС смогут разобраться, соответствуют ли действительности данные об эффективности российской вакцины. "И в жизни, и в медицине не бывает стопроцентной уверенности, это я понял еще на первом курсе университета, когда изучал медицину. Но можно очень точно определить, было ли мошенничество", - отмечает он.

Евродепутат от германских "зеленых" Виола фон Крамон выступает за еще более жесткую проверку российской вакцины "Спутник V". По ее мнению, необходимо провести три полноценные фазы независимых испытаний вакцины на территории ЕС. "Лишь после этого можно одобрить применение вакцины", - уверена фон Крамон.

Нужен ли "Спутник V" Евросоюзу?

По темпам вакцинации населения от коронавируса Евросоюз отстает от многих других стран и регионов мира. На этом фоне министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан 8 апреля заявил, что Берлин проведет с Москвой переговоры о закупке "Спутника V" - но только после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Впрочем, до сих пор неясно, сколько доз вакцины смогла бы поставить Россия, где темпы вакцинации населения ниже, чем средний показатель по ЕС. Пока что у РФ нет производственных мощностей для крупных поставок Евросоюзу. Это фактически подтвердил и президент России Владимир Путин, заявив 7 апреля премьеру Армении Николу Пашиняну, что объем производства в РФ "сопоставим с потребностью внутри страны".

Другой вариант - производство вакцины внутри ЕС. Заявку в EMA на оценку "Спутника V" уже подала компания R-Pharm Germany GmbH, расположенная в баварском Иллертиссене и принадлежащая российской "Р-Фарм". Именно с ней власти Баварии предварительно договорились о покупке 2,5 млн доз "Спутника V" , но только в случае его регистрации. Первые поставки ожидаются не ранее июля.

Петер Лизе считает, что Еврокомиссии следует задать российской стороне прямой вопрос, когда и сколько доз "Спутника V" она может поставить Евросоюзу. "Если речь идет о миллионе доз в июле, то нам это точно не нужно. Но если Россия может поставить 20-30 млн доз до 1 июля, то это следует встроить в стратегию вакцинации. Мы же импортируем из России нефть, газ и водку, так что я не вижу причин не импортировать вакцину, если она безопасная и эффективная", - подытоживает Лизе.

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