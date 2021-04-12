навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
12.04.21  

Прощай, Навальный! Прости, Украина: Европа не станет по-настоящему ссориться с Россией

(0)
 
12.04.21   Редакция

Фрегат с мощным вооружением зашел в Норвежское море для обеспечения «безопасности российских рыбаков»

(0)
 
10.04.21   Редакция

Как дочь Сталина бежала из Индии

(0)
 
10.04.21  

Заявление Китая: коронавирус могли создать на Украине

(0)

последние за вчера, 11.04.21  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 12.04.21 19:24
скаут: Игорь Львович;
   
 

Резидент ГРУ агенту разведки в Болгарии: «Собирай материалы о Нагорном Карабахе. Это сейчас важно»

Отдел информации 10 апреля 2021, 

В деле о шпионаже служащих военной разведки Болгарии в пользу России появилась сенсационная аудиозапись (видео). Судя по этой записи, один из агентов-резидентов ГРУ дает задание одному из шпионов: «Собирай материалы о Нагорном Карабахе. Это сейчас важно и актуально».

Напомним, что 19 марта в ходе спецоперации в Болгарии были задержаны двое служащих военной разведки, которых подозревают в шпионаже в пользу Кремля. Всего в деле их шестеро. Руководителем шпионской группы являлся бывший чиновник военной разведки Болгарии. В организацию также входила жена одного из задержанных, имевшая двойное гражданство – Болгарии и РФ. Болгария объявила персонами нон грата и выслала двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

От служащих военной разведки Болгарии, которых заподозрили в шпионаже в пользу России и задержали, требовали добыть материалы, которые касались России, Украины, Беларуси и других стран. Также речь идет о секретных материалах относительно стран Ближнего Востока, Ирака, Сирии, а также ситуации в Нагорном Карабахе.

"Какие материалы нужны – обстановка в Болгарии, материалы, касающиеся РФ, Украины, Ирака, что-то актуальное. Нагорный Карабах – очень важен. Материалы по Сирии за 4 месяца, если не сможешь взять, сделай фото. Также Украина и Беларусь, и те 8% полиции, ставшие основой протеста. И снимай любую секретную информацию, чтобы было видно, что у тебя есть доступ к секретным документам", – говорит на записи предполагаемый куратор.

Также на запись попал разговор, который касается оплаты за вероятный шпионаж.

"Сейчас не могу сказать, сколько будут платить, зависит от материала. Но в принципе будет, давай по-честному, в валюте. Как предпочитаешь, в валюте или в болгарских левах? Скажи, где будешь хранить деньги? Все-таки, если тебе дадут 2000 левов ежемесячно или 3000 левов (курс 1 лев=0,5 евро), это приличная сумма", – сказано в расшифровках.

По данным болгарских СМИ, шпионом являлся 74-летний отставной полковник Иван Илиев, еще пять лет назад входивший в состав руководства болгарской военной разведки.

https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/26/355/480p.mp4

статью прочитали: 58 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 