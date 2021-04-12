Фрегат с мощным вооружением зашел в Норвежское море для обеспечения «безопасности российских рыбаков»

Перед российским Северным флотом впервые поставлена задача обеспечивать интересы рыболовных судов районах, входящих в экономическую зону Норвегии.

By Thomas Nilsen апреля 12, 2021

Новейший фрегат Северного флота «Адмирал Касатонов» вошел в строй в июле 2020 года. Фото: ВМФ России

«Адмирала Касатонова» сопровождают большой военный буксир «Николай Чикер» и военный танкер «Вязьма». Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вошел в Норвежское море с юга после дальнего похода, начавшегося в декабре прошлого года.

В воскресенье утром корабли находились к юго-западу от авиабазы Эрланн, на которой базируются норвежские истребители F-35.

Передатчики системы АИС включены только на буксире и танкере, благодаря чему их местоположение видно в системах слежения за движением гражданских судов.

Карта: Норвежское картографическое управление

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» вошёл в Норвежское море. В течение нескольких дней военные моряки отработают попутный поиск подводных лодок с помощью бортового гидроакустического оборудования, а также обеспечат безопасность российских рыбаков в районах ведения промысла», — сообщила в субботу пресс-служба флота.

Пока отряд держит устойчивый курс на север в сторону Мурманска.

В проходе кораблей Северного флота вдоль побережья Норвегии нет ничего необычного. В последние годы международные воды к западу и югу от мыса Нордкап даже становились местом ракетных учений.

Однако обеспечение безопасности российских рыбаков в районах, входящих в экономическую зону соседней Норвегии, ранее не выделялось в качестве отдельной задачи.

На севере Норвегии большой упор делается на поисково-спасательных возможностях на море. В дополнение к существующим базам в Будё, Банаке и Лонгйире еще одна база поисково-спасательных вертолетов будет создана в Тромсё.

Москва ранее выражала недовольство задержаниями российских траулеров норвежской береговой охраной по подозрению в нарушении правил рыболовства.

В 2002 году эсминец «Североморск» вошел в рыбоохранную зону Шпицбергена, которую тогда Россия не признавала. В Осло к этому отнеслись скептически, но Москва объяснила, что это был обычный шаг, целью которого была проверка рыболовных судов под российским флагом.

Экономическая зона простирается на 200 морских миль от территориальной границы Норвегии. Суверенитет страны на нее распространяется не полностью, но у нее есть суверенные права на природные ресурсы в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах.

У России и Норвегии на севере есть совместные рыбные запасы, в частности треска, на которые страны определяют квоты. В экономической зоне, а также в зоне рыболовства вокруг острова Ян-Майена в Норвежском море контроль возложен на береговую охрану Норвегии.

«Адмирал Касатонов», вооруженный ракетами «Оникс» и «Калибр», а также противолодочным торпедным комплексом, вошел в состав флота в июле 2020 года. Это уже второй корабль нового класса российских фрегатов.

Портом приписки корабля является главная база Северного флота — город Североморск на Кольском полуострове.

Выйдя из Североморска 30 декабря, фрегат отправился через Атлантику в Средиземное море, где совершил заходы в порты Турции, Сирии, Кипра, Греции, Египта и Алжира.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, до возвращения в Североморск экипажу фрегата еще предстоит отработать ряд задач боевой подготовки в Баренцевом море.

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