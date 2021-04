архив



дата публикации 12.04.21 19:47 скаут: Игорь Львович

"Тайная флотилия субмарин-невидимок РФ может нанести Британии большой ущерб, — СМИ" Украина - 10 апреля 2021 г. Тайная флотилия субмарин-невидимок РФ может нанести Британии большой ущерб 10.04.2021 Тайная флотилия подводных лодок Путина может искалечить Британию и погрузить страну в хаос, перерезав жизненно важные для нее подводные интернет-кабели. Об этом пишет The Sun, передают Экономические Новости со ссылкой на сайт UAINFO.org. Эти субмарины действуют в составе секретного подразделения российских вооруженных сил, которое подчиняется непосредственно Путину и выполняет только его приказы. Предназначены эти подлодки для нанесения катастрофического по своим последствиям удара по Западу. Носителями этих небольших субмарин являются гигантские подводные лодки-матки. Они могут долгое время находиться на дне океана незаметно для противника. В Атлантику они попадают из Северного Ледовитого океана. Такие глубоководные лодки при помощи роботов-манипуляторов могут нарушать работу западных коммуникаций и перерезать важные подводные кабели, обеспечивающие бесперебойное функционирование мировой экономики. Это чревато самыми разрушительными последствиями. Путин открыл новый фронт на Северном полюсе, создавая на этих ледовых просторах военные базы, которые позволяют ему контролировать огромное пространство в полярных водах, охватывающее 11 часовых поясов. В отношениях между Западом и Россией сохраняется напряженность, так как обе стороны наращивают свое военное присутствие в полярных широтах, где могут находиться значительные запасы полезных ископаемых. А вывод из строя подводных кабелей может стать важнейшей составляющей в конфликте между двумя сторонами. По пересекающим океаны подводным кабелям осуществляется 97% информационного обмена в интернете, а сумма проводимых в онлайне каждый день финансовых операций составляет 10 триллионов долларов. Если нарушить работу этой сети в Атлантике, это вызовет хаос в Британии. Главный маршал авиации сэр Стюарт Пич (Stuart Peach) ранее предупредил, что такая диверсия вызовет катастрофу. Это может привести к отключению интернета, в результате чего Британия будет отрезана от остального мира. Это парализует финансовую деятельность и нарушит связь с находящимися за рубежом войсками. США также находятся под угрозой. Директор национальной разведки в своем докладе призвал Вашингтон лучше защитить подводные кабели. Американское правительство по этим кабелям передает информацию своим союзникам по НАТО. Есть опасения, что Россия может не только перерезать их, но и организовать перехват данных, подключившись к этим кабелям. Военный эксперт Роб Кларк (Rob Clark) из Общества Генри Джексона (организация крайне негативно относящихся к России даже по англо-саксонским меркам британских и американских политических «экспертов» — прим. ред.) рассказал изданию The Sun, что угроза со стороны таинственных российских подводных лодок «вполне реальна». «Их цель состоит в том, чтобы нарушать работу или выводить из строя кабели, от которых зависит британская экономика и вся ее связь, — предупредил он. — Даже небольшое повреждение может вызвать страшный хаос и перебои в Британии». Найти эти кабели несложно, так как их местонахождение никто не скрывает. Международные судовые компании должны знать маршруты их прокладки. ВМС Британии восприняли эту угрозу вполне серьезно — настолько, что специальное судно дальнего гидроакустического наблюдения недавно получило задачу охранять кабели от русских. Один американский подводник даже рассказал The Sun, что он лично наблюдал, как русские отрабатывали подъем кабелей со дна, готовясь перерезать их в случае серьезной конфронтации с Западом. Высокая концентрация кабелей в нескольких «сонных артериях» западного мира, где их легко перерезать удушающим приемом, — эта концентрация означает, что любые перебои в их работе будут иметь тяжелейшие последствия. Это показало землетрясение, произошедшее в 2006 году в Лусонском проливе между Тайванем и Филиппинами. В результате землетрясения вышли из строя шесть из семи кабелей, обеспечивавших интернет-трафик и телефонную связь между Северной Америкой, Тайванем, Китаем, Гонконгом, Японией, Сингапуром и Южной Кореей. В Гонконге и Юго-Восточной Азии полностью отключился интернет. Миллионы людей и компаний остались без интернета и мобильной связи. По имеющимся оценкам, если перерезать три кабеля, некоторые страны могут лишиться 70% потока данных. Отключение интернета в таких масштабах может нанести серьезный ущерб мировой финансовой системе. Согласно имеющимся оценкам, во всем мире по подводным кабелям осуществляется 15 миллионов транзакций в день. Канцлер казначейства Риши Сунак (Rishi Sunak) в 2017 году подготовил документ об этой угрозе, в котором предупредил, что «полномасштабные отключения» из-за перерезанных кабелей и скоординированных диверсий создают серьезную угрозу Британии. «Успешное нападение может стать сокрушительным ударом по безопасности и благополучию Британии», — написал он. По словам Кларка, нарушение работы кабелей без их полного уничтожения вполне соответствует целям Владимира Путина, которые заключаются в провоцировании и подстрекательстве Запада. «Нарушение работы кабелей — это более вероятный сценарий, чем их уничтожение», — сказал он. статью прочитали: 39 человек Комментарии