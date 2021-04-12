Подборка сообщений EurAsia Daily

10 апреля 2021

Правительство США в ближайшее время намерено опубликовать дальнейший план действий в отношении России. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, текст брифинга был опубликован на сайте Белого дома. «Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом», — сообщила представитель Белого дома, отвечая на вопрос о публикации Bloomberg, согласно которой США рассматривают введение новых антироссийских санкций. 8 апреля стало известно о том, что в своей статье Bloomberg со ссылкой на три осведомленных источника сообщил, что президент США Джо Байден совместно со своей администрацией рассматривает ряд новых санкций против России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на следующей неделе вновь встретиться в Брюсселе с партнерами США по НАТО на фоне утверждений о наращивании РФ военной активности. Об этом сообщило 9 апреля агентство Bloomberg. Агентство не уточняет даты планируемого визита, однако подчеркивает, что встречи госсекретаря, как ожидается, будут проходить на протяжении почти всей недели. При этом одновременно в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, который, как сообщалось ранее, проведет переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалин Портер сообщила, что Соединенные Штаты вместе с Украиной и партнерами в регионе продолжат внимательно следить за происходящим на российско-украинской границе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в ходе двух телефонных разговоров обсудил ситуацию на восточной границе Украины и России. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает Reuters с ссылкой на заявление официального представителя американского Государственного департамента Нед Прайса. Высокопоставленные дипломаты посчитали, что российские военные движения на восточной украинской границе усиливают опасения введения войск Москвой на территорию Украины.

В Киеве заверили, что не собираются «насильно освобождать украинские территории на Донбассе» и осуществлять там геноцид, похожий на трагедию в боснийской Сребренице. Такое заявление 9 апреля сделал украинский вице- премьер Алексей Резников, в ходе своего выступления в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером». «Говорить о том, что мы сегодня на Украине боимся Cребреницы. Мы ее не боимся, мы не можем такого допустить, только политико-дипломатический путь», — заявил министр. Таким образом он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва не допустит повторения трагедии в Сребренице на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против юридических и физических лиц, в том числе бывших высокопоставленных украинских чиновников, включая экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Всего под санкции попали 27 человек. Среди них — бывший министр обороны Павел Лебедев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, а также бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка. Помимо этого, в список вошли действующий глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Константин Затулин и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Помимо этого, ограничения коснулись трех компаний: российской «ИСС-Софт» и Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, зарегистрированных в Гонконге.

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией из-за вспышки Covid-19 в республике, сообщил «Известиям» источник в туристической отрасли со ссылкой на Минтранс и двух крупнейших туроператоров. Обсуждается запрет чартерных и части грузопассажирских рейсов. При этом для российских граждан, прибывающих из этой страны, может быть введен 14-дневный карантин.9 апреля глава кабмина Михаил Мишустин поручил принять меры для защиты от новых штаммов коронавируса. «Тем более близятся майские праздники. Многие собираются в отпуск, в том числе за рубеж», — предупредил премьер. В Турции на эти даты уже забронировано 70% номерного фонда — это и новые туры, и перенесенные с 2020 года, сообщили «Известиям» источники в туристической отрасли.

Заболеваемость коронавирусом в России при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится до конца весны, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Можно предполагать, что если темпы вакцинации будут только нарастать, а меры предосторожности будут по-прежнему соблюдаться, то заболеваемость будет сохраняться на нынешнем уровне или, возможно, более низком в середине или конце весны», — сказала Пшеничная. Она уточнила, что колебания ежесуточного числа заболевших возможны в ту и другую сторону.

12 апреля 2021

Иллюстрация: armiyadnr.su

В ВСУ процветают хищения военного оборудования, полученного по программе военно-технического сотрудничества, заявили в пресс-службе НМ ДНР 12 апреля со ссылкой на собственные источники в украинской армии.

«По данным наших источников, в 28-ю бригаду прибыла комиссия штаба ОТГ „Восток“, в составе которой отмечено присутствие представителей НАТО, в ходе работы выявлены факты продажи десяти радиостанций „Харрис“ и пяти приборов ночного видения АМ/PVS-14, полученных по программе военно-технического сотрудничества», — сообщили в пресс-службе.

По информации источника, имущество в последующем перепродавалось в специализированных магазинах, а также через объявления интернет-платформы OLX. В подразделениях 28-й бригады продолжается инвентаризация военно-технического имущества, и, по предварительной информации, сумма ущерба государству превышает 800 тысяч гривен.

В НМ ДНР отметили, что на фоне процветающей коррупции командного состава в соединениях и частях ОТГ «Восток» отмечается низкий уровень тылового обеспечения, что вызывает массовое недовольство и конфликты в армии.

30 марта 2021

Ту-160. Фото: yandex.ru

Истребители Typhoon («Тайфун») ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии были подняты в воздух по тревоге 29 марта, когда два российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении МиГ-31 опасно близко подлетели к британскому воздушному пространству. Президент России Владимир Путин испытывает терпение Соединенного Королевства, пишет таблоид Daily Express.

«Российские стратегические бомбардировщики, которые могут иметь на своем борту ядерные бомбы, часто проводят учения в северной части Атлантики, что регулярно вызывает ответные действия со стороны Британии и ее союзников по НАТО», — говорится в статье.

«Российский президент продолжает тестировать военные возможности Соединенного Королевства как внутри страны, так и за ее пределами… Российская провокация является последней в серии тестов, которым Москва подвергает британские ВВС», — возмущается автор публикации.

Чтобы британцы совсем не отчаялись от «вероломства России», таблоид их успокоил: «…Элитные истребители Typhoon поднялись в воздух с авиабазы Королевских ВВС в Лоссимуте (Шотландия) для перехвата самолетов Владимира Путина», к ним присоединился также воздушный заправщик Voyager, который позволяет британским самолетам «следить за российскими бомбардировщиками столько, сколь будет нужно».

Россия подчеркнуто называется «враждебным государством», которому приписываются «регулярные попытки заглушить сигналы бортовых спутниковых коммуникационных систем на британских транспортных самолетах A400M при их взлете с солдатами на борту с авиабазы «Акротири». Как обычно доказательства не приводятся, но замечается, что «ни одна из этих электронных атак не сработала, однако в случае успеха могли бы быть и жертвы».

«Эксперты в области обороны считают, что только два враждебных государства, с учетом расстояния, могли попытаться заглушить сигналы — это Россия и Сирия», — делает вывод британская газета.

В этой связи стоит отметить, что Россия упоминается как «самая серьезная угроза» для национальной безопасности Британии в опубликованном 16 марта комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики, где излагаются планы Лондона относительно обновления «концепции сдерживания перед лицом растущих угроз со стороны враждебных государств. По этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «безосновательное закрепление британскими властями за Россией на доктринальном уровне роли врага не может не вызывать у Москвы глубокую озабоченность». «Мы рассчитываем на лучшее, что здравый смысл и инстинкт самосохранения все же возобладают в головах у лондонских ястребов», — сказала она.

EADaily уже сообщало, что, по данным Минобороны РФ, 29 марта два стратегических российских ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями в сопровождении истребителей МиГ-31 морской авиации ВМФ России. Как подчеркнули в военном ведомстве, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, что экипажи дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

EADaily также добавляет, что, по информации пресс-службы Северного флота, 29 марта экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике — над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Во время следования Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара норвежских истребителей F-16 , а в небе над Северным морем — два британских истребителя Typhoon. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области. Полет Ту-142, указали в пресс-службе, также выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

10 апреля 2021

Иллюстрация: dw.com.

Киев проиграл борьбу за транзит газа в Европу, после запуска всех российских транзитных газопроводов объемы прокачки голубого топлива сократятся до минимума. Такое мнение в статье для издания «Главред» выразил украинский эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через территорию страны, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства трубопровода «Северный поток — 2».

«Почему-то на Украине постоянно слышны лишь протесты против „Северного потока — 2“, который еще даже не достроили. Но то, что произошло с транзитом газа — это исключительно вина „Нафтогаза“, потому что они пошли политическим путем и выполняют определенные политические задачи по „Северному потоку — 2“ вместо того, чтобы хотя бы попытаться повлиять на строительство „Турецкого потока“, газ к которому закачали не так давно», — заявил автор.

По его словам, первые потери Украина понесла после перевода на этот трубопровод транзитных потоков, которые ранее шли через страну в Турцию и Болгарию. При этом в дальнейшем Киев может потерять и транзит в страны Юго-Восточной Европы, предупредил Корольчук.

«Проблемы не столько с Румынией, сколько с Венгрией и странами Балкан, которые скоро могут начать брать газ из реверсных газопроводов-интерконнекторов, которые соединяют Центрально-Восточную Европу с «Турецким потоком», — пояснил он.

Эксперт указал, что в случае отказа Венгрии от транзита через украинскую ГТС объем транспортируемого страной газа может снизиться до 35 миллиардов кубометров. При этом после истечения в 2024 году контракта на транзит с «Газпромом» ГТС Украины может стать резервной системой, которая будет использоваться ЕС или Россией лишь при необходимости, а ее загрузка составит максимум 20 миллиардов кубометров газа.

«А для нас это означает, что мы почти ничего не сможем заработать, поскольку в таком режиме большая часть средств будет идти на обслуживание сетей», — предупредил он.

В случае сокращения транзита до 30 миллиардов кубометров Украина сможет заработать максимум один миллиард долларов с учетом ежегодных вложений в ГТС в размере около пятисот миллионов. По словам Корольчука, это создаст дополнительную нагрузку на систему, из-за чего придется закрыть два из трех транзитных газопроводов, что повлечет значительное подорожание стоимости транспортировки газа для украинских потребителей.

Как отметил эксперт, единственный вариант наращивания транзита — это увеличение потребления газа со стороны ЕС с примерно 450 до 500 миллиардов кубометров, что может дать шанс Украине транспортировать, по крайней мере, 30 миллиардов кубометров газа.

«Но тут вопрос в том, захочет ли Россия увеличивать добычу природного газа или замещать их поставками LNG (сжиженного природного газа), которые она также сейчас активно наращивает. То есть, так или иначе, страна уже выпала из игры», — констатировал Корольчук.

11 апреля 2021

Иллюстрация: «ПОЛИТ Навигатор»

Под эгидой коллективного Запада продолжается развитие экономической, политической и культурной экспансии Турции в южной и западной Грузии. Тем временем внешнеполитический курс Тбилиси определен на конфронтацию с Москвой, говорится в статье под заголовком «Туркам продали пограничную зону Грузии с Россией» за подписью Шота Апхаидзе, опубликованной на сайте «ПолитНавигатор» 10 апреля.

Анкарой уже практически захвачен внутренний рынок Грузии. На турок приходится 80% внешних инвестиций в Грузии. Можно утверждать, что в рамках транснациональных проектов страна уже включена в хозяйственный комплекс Турции. А в регионах Грузии турецкими спецслужбами регулярно провоцируются конфликты на межрелигиозной почве.

Центральный магистральный нефтегазопровод Баку — Джейхан и железнодорожная магистраль Баку — Ахалкалаки — Карс — важнейшие проекты, которые в геополитическом плане привязывают Тбилиси к Анкаре.

Помимо этих крупнейших проектов, осуществляются еще десятки маленьких. Между Грузией и Турцией очень тесные экономические связи, 75% импортной продукции, которая завозится в Грузию, — это турецкая продукция, и 75% грузинского рынка уже занимает Турция.

80% инвестиций в Грузию осуществляется через Турцию. Большая часть фирм и предприятий так или иначе на 70% зависят от Турции. Соответственно, финансовая и политическая элиты Грузии связаны с представителями турецкого капитала.

«Исходя из идеологии и стратегии современного неоосманизма и внешней политики Реджепа Эрдогана, которая выражается в пантюркизме, турецком салафизме и в других вызовах и угрозах, уверенно могу сказать, что сегодня самая большая угроза для суверенитета Грузии и для безопасности всего региона — это Турция», — отмечается в статье.

Не случайно, что в Кутаиси не утихают протесты против турецкой экспансии. За последние два месяца здесь несколько раз прошли митинги с требованием остановить строительство каскада ГЭС на реке Риони. В акции участвовали десятки тысяч человек — при населении Кутаиси в 135 тысяч!

«Мы будем защищать нашу землю. Нам нужно отложить в сторону эмоции и настроиться на длительную акцию протеста. Будьте уверены, что нет силы, которая нас остановит», — заявил один из организаторов собрания Варлам Голетиани.

Участники потребовали от правительства Грузии расторгнуть договор с турецкой компанией ENKA, которая ведет строительство, саму компанию призвали покинуть ущелье Риони.

«Если правительство не прислушается к нашему голосу, мы будем вынуждены полностью перекрыть Кутаиси — снова придем сюда через две недели и уже никуда не уйдем, пока наше требование не выполнят», — пригрозил Голетиани.

Чем вызвана такая волна протеста местных жителей против ГЭС и «турецких инвестиций», которые, как анонсируется, покроют 12% годового потребления электроэнергии в стране?

Не все так просто, как задекларировано в якобы инвестиционном проекте. Там утверждалось, что турецкая компания финансирует постройку ГЭС с целью улучшения энергобезопасности Грузии. Но дело обстоит куда серьезнее, и у жителей Имерети есть повод для опасений. Власти Грузии в лице бывшего премьера Георгия Гахарии, став очередным грузинским «преданным другом» Эрдогана, подписали предательский акт с турками. Якобы инвестиционный проект на самом деле — синтез турецкой экономической экспансии в Кавказском регионе и коррупционная схема грузинских политико-финансовых элит совместно с администрацией Эрдогана.

«Гахария подписал соглашение, согласно которому туркам на 90 лет передается в пользование крупнейшая река в западной Грузии — Риони — вместе со всей ее долиной на протяжении 320 км. Турецкая управляющая компания также по своему усмотрению может эксплуатировать 13,4 тысячи квадратных километров площади бассейна реки, всю флору и фауну. В том числе туркам передали пограничную зону Грузии с РФ, ледник Эдена в горах Большого Кавказа, где берет свой исток река Риони», — пишет автор статьи.

При этом в материале напоминается, что проект НамахваниГЭС включает в себя строительство двух гидроэлектростанций: Нижней и Верхней Намахвани. В Цагерском и Цхалтубском муниципалитетах Рионского ущелья должны появиться плотины и водохранилища. В правительстве говорят, что турецкая компания ENKA и ее дочерняя Enka Renawabels, кроме 800 млн долларов прямых иностранных инвестиций и почти двух тысяч рабочих мест для местного населения, обеспечат энергетическую безопасность Грузии, которая все больше нуждается в импорте электроэнергии.

По словам министра экономики страны Натии Турнавы, Грузия уже сегодня на 35% зависит от импорта энергоресурсов — электроэнергии и газа — для тепловых электростанций.

Однако грузинские чиновники врут. Зависимость возникает не из-за нехватки существующих мощностей, но по причине нерационального использования ИнгуриГЭС, а главное, бесконтрольного майнинга криптовалют (об этом более подробно — чуть ниже).

По импорту газа и нефтяных ресурсов Грузия действительно зависима от импорта, но тут же следует отметить, что по причине тупой антироссийской политики Тбилиси и фактического отказа от сотрудничества с «Газпромом» газовый рынок полностью зависит от соседнего Азербайджана, что весьма опасно для энергетической безопасности Грузии ввиду отсутствия балансов и диверсификации. Тем более что стратегически за Азербайджаном стоит опять-таки Турция.

После ухода из власти Гахарии граждане Грузии надеялись, что новый премьер Ираклий Гарибашвили решит проблему НамахваниГЭС. Но спустя месяц после вступления в должность новый премьер не только не аннулировал антиконституционное соглашение, а даже поддержал его.

Теперь — немного подробнее, почему за последние несколько лет энергопотребление Грузии увеличивается из года в год (уже примерно в два раза), хотя реальный экономический сектор и домохозяйства страны не употребляют столько электроэнергии.

«Ответ прост — финансовые элиты Турции, близкое окружение Эрдогана, а также американское окружение Помпео совместно с грузинскими политиками владеют на территории страны несколькими крупными, по сути, нелегальными биткоин-фермами. Для получения солидных дивидендов и полноценного функционирования биткоин-индустрии нужна дешевая и качественная электроэнергия. Вот — одна из причин, почему так упорно настаивают Вашингтон, Анкара и власти Грузии в кратчайшие сроки построить НамахваниГЭС», — пишет Шота Апхаидзе.

«Это тот случай, когда экономическая экспансия Турции, нелегальная бизнес-деятельность американских элит и коррупционные схемы грузинских политиков совпали», — подчеркивается в материале.

«Турецкая экономическая и политическая экспансия Грузии несут за собой серьезную опасность для страны и всего региона. Турция является некой метастазой, которая косвенно распространяет милитаристские интересы западных стран — Америки, Великобритании и других государств НАТО. Турция в Грузии осуществляет гибридную агрессию — это экономическая экспансия, это политическая экспансия, культурно-гуманитарная экспансия, которая выражается в разных сферах, в том числе и в религиозной. Вот так в очередной раз мы убеждаемся, что западный вектор грузинской внешней политики — евроинтеграции и евро-атлантизма — Грузию привел не в Европу, а в Турцию», — констатирует автор статьи.

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