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опубликовано редакцией на Переводике 13.04.21 13:13
скаут: viksimon; переводчик viksimon;
 
 

Символика ультраправых формирований MAGA*

Lion's Guard ("Стражи льва")
После того, как изображение льва получило известность благодаря интернет-блогу белых националистов VDARE, его стали часто использовать откровенно расистские секты из числа сторонников Трампа. На момент написания предполагалось, что эмблема будет принята в качестве логотипа "Партии патриотов", новой политической группы, создаваемой бывшим президентом. Лев является отсылкой к известной цитате итальянского лидера фашистов Бенито Муссолини: "Лучше прожить один день львом, чем сто лет овцой".

America First ("Америка прежде всего")
America First Media - это шоу в сети Интернет, превратившееся в политическое движение, возглавляемое белым националистом и обозревателем Ником Фуэнтесом. Фуэнтес участвовал в захвате Капитолия вместе с другими ультраправыми соратниками, в том числе организатор марша "Объединенных правых" Тим "Укуренная Аляска"** Жионет. Последователи America First (AF) не принимают неоконсервативную политику мейнстримовой республиканской партии. Претендуя на ярлык "палеоконсерваторской", принципы движения AF напоминают диксикратов - христианский доминионизм, превосходство белых, изоляционизм и т.д. Конечная цель движения Фуэнтеса - установление христианской теократии, в которой белым людям гарантировано демографическое превосходство.

QANON / WWG1WGA (Where We Go One, We Go All - Где мы идем по одному, мы идем все вместе)
QAnon - это ультраправый культ, зародившийся примерно в 2016 году на форумах в Интернете и с тех пор широко распространившийся среди сторонников администрации Трампа. Не имеющая основы сущность QAnon означает, что продвигаемый нарратив постоянно меняется, но достаточно сказать, что сторонники QAnon верят, что анонимный правительственный чиновник в администрации Трампа, известный просто как "Q", "сливает" в Интернет информацию, касающуюся деятельности тайного правительства. Согласно этим "утечкам", Трамп участвует/участвовал в кампании по свержению глобальной клики сатанинских, коммунистических и каннибалистических педофилов, а каждое его действие, каким бы некомпетентным оно не казалось внешне, на самом деле является тщательно продуманным шагом к осуществлению "шторма", события в будущем, которое, по мнению сторонников QAnon, будет включать в себя захват Трампом власти федерального правительства, объявление военного положения и проведение массовых военных трибуналов для членов вышеупомянутой клики.

Three Percenters ("Трехпроцентники")
"Трехпроцентники" - это действующее по всей стране децентрализованное движение антиправительственных ополченцев, возникшее во время президентства Обамы, с заявленной целью предотвращать любые попытки тирании со стороны федерального правительства. Поскольку это не единая сплоченная организация, "Трехпроцентники" - или "трепроцы" различаются по идеологии и уровню фанатизма и могут иметь любые взгляды от гражданских либертарианцев до белых националистов. При этом подозреваемые в многочисленных покушениях на теракты были идентифицированы как трепроцы. Наименование движения происходит из (исторически сомнительного) утверждения, что только 3% колониальных американцев взяли в руки оружие в Войне за независимость. Трепроцы известны тем, что посещают политические демонстрации при оружии и в тактическом снаряжении, иногда под видом сотрудников охраны на задании. Ополченцы "Трехпроцентников" были среди групп, разделявших фашистов и антифашистов на марше "Объединенных правых" в 2017 году в Шарлоттсвилле, штат Виргиния.

Oath Keepers ("Хранители присяги")
(Guardians of the Republic. Not on our Watch - Стражи Республики. Только не в нашу смену)
"Хранители присяги" - это правое ополчение, которое, как и "Трехпроцентники", сформировалось в годы правления Обамы с заявленной целью защищать Конституцию от правительственной тирании. В отличие от трепроцев, "Хранители присяги" - сплоченная организация с национальным руководством и советом директоров. Они известны яростной риторикой, а иногда и агрессивным поведением. Среди членов "Хранителей присяги" присутствует много нативистов, исламофобов, расистов, антисемитов и даже встречаются неонацисты. В последние годы "Хранители присяги" стали более радикальными, иногда выступая в поддержку гражданской войны. Во время протестов движения "Жизни черных важны" (Black Lives Matter) 2020 года, вызванных убийствами полицией Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор, основатель "Хранителей присяги" Стюарт Роудс заявил, что президент Дональд Трамп должен объявить военное положение и направить федеральные войска для подавления бунтовщиков левого толка в таких городах, как Портленд и Миннеаполис.

Right-Wing Death Squads (RWDS) ("Правые эскадроны смерти")
RWDS - сокращение от Right-Wing Death Squad "правый эскадрон смерти" - это девиз, который распространился сторонниками неонацистского акселерационизма, секты крайне правых, которая политическим методам предпочитает акты насилия, направленные на свержение правительства и разжигание расовой войны. К сторонникам акселерационизма относятся такие террористические группы, как "Дивизия ядерного оружия" (Atomwaffen Division) и "Основа" (The Base). На образы, связанные с RWDS, сильно повлияли "Дневники Тернера", роман-антиутопия о расовой войне, вдохновивший бесчисленные террористические акты правых, в первую очередь взрыв в Оклахома-Сити. В последние годы этот девиз получил более широкое распространение среди [относительно] менее фанатичных формирований ультраправых, таких как "Гордые парни" (Proud Boys) и движение ополченцев. Рядом с аббревиатурой также часто встречаются изображения, связанные с вертолетами. Это отсылки к фашистскому чилийскому диктатору Аугусто Пиночету, печально известному своей практикой избавления от политических диссидентов при помощи сбрасывания их с вертолетов.

Proud Boys ("Гордые парни")
"Гордые парни", пожалуй, самая крупная и известная фашистская организация, действующая в настоящее время в США. Основанное в 2016 году соучредителем Vice Medio Гэвином Макиннесом, движение "Гордые парни" по сути является ультраправой уличной бандой, которая отправляется на мероприятия в надежде на потасовки с антифашистами. Называя себя "западными шовинистами", "Гордые парни" официально отвергают расизм и белый национализм, часто указывая на то, что они разрешают небелым мужчинам и мужчинам неевропейского происхождения присоединяться к группе. Однако существует бесчисленное количество задокументированных случаев, когда "Гордые парни" посещали мероприятия белых националистов (такие как марш "Объединенных правых"), исповедующих неонацистские взгляды и являющихся членами организаций, явно придерживающихся идей белого супрематизма. "Гордые парни" были среди тех, кто участвовал в захвате Капитолия 6 январе, и в некотором смысле они стали де-факто ударной силой для крыла MAGA Республиканской партии, обеспечивая безопасность на мероприятиях и получая благодарность от правых выборных должностных лиц.

American Iron Front (Американский железный фронт)

*MAGA - Make America Great Again (Сделаем Америку великой снова), предвыборный лозунг Трампа (прим. пер-ка)
**Baked Alaska скорее всего имеет перевод "Укуренная Аляска", поскольку Тим Жионет употребояет марихуану (прим. пер-ка).

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