архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 13.04.21 20:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Top Chinese official admits vaccines have low effectiveness" “Associated Press” , - 12 апреля 2021 г. Высокопоставленный китайский чиновник признал, что [китайские] вакцины малоэффективны By JOE McDONALD and HUIZHONG WU Associated Press Apr 12, 2021 Гао Фу, директор Китайских центров по санитарно-эпидемиологическому контролю (Centers for Disease Control - CDC), выступает на Национальной конференции по вакцинам и здоровью в Чэнду на юго-западе китайской провинции Сычуань в субботу, 10 апреля 2021 года. В редком признании слабости китайских анти-коронавирусных вакцин Гао, главный чиновник страны по борьбе с заболеваниями, говорит, что их эффективность невысока, и правительство рассматривает возможность их смешивания, чтобы усилить их воздействие.(Chinatopix Via AP) BEIJING (AP) — Высшее должностное лицо Китая по борьбе с болезнями в редком признании заявил, что существующие вакцины не обеспечивают достаточную защиту от коронавируса, и их смешивание является одной из стратегий, которые рассматриваются для повышения их эффективности. Китай распространил за границей сотни миллионов доз вакцин отечественного производства и полагается на них в своей кампании массовой иммунизации. Но директор Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу заявил на конференции в субботу, что их эффективность требует улучшения. «Мы решим проблему, заключающуюся в том, что существующие вакцины не обладают очень высокими показателями защиты», - сказал Гао в презентации китайских вакцин против COVID-19 и стратегий иммунизации на конференции в юго-западном городе Чэнду. «Сейчас рассматривается вопрос о том, следует ли нам использовать для процесса иммунизации разные вакцины произведенные на разных технических линияхон сделал». Он также похвалил преимущества мРНК-вакцин, технологии, лежащей в основе двух наиболее эффективных вакцин, Pfizer-BioNTech и Moderna, хотя несколько месяцев ранее он поставил под сомнение безопасность тогда еще не проверенного метода. В сообщении для Associated Press, Гао сказал поздно вечером в воскресенье, что говорил об уровне эффективности вакцин «в мире, а не именно в Китае». Он не ответил на дальнейшие вопросы о том, о какие вакцины он имел в виду. Он дал AP ссылку на интервью, которое он дал государственной газете Global Times, опубликовавшей несколько статей, где высказывались сомнения в безопасности мРНК-вакцины Pfizer. Газета Sunday процитировала Гао, сказавшего, что его неправильно поняли, и он просто говорил в общих чертах об улучшении эффективности вакцин. Ранее Пекин пытался посеять сомнение в эффективности вакцины Pfizer-BioNTech, которая использует генетический код, называемый информационной РНК, или мРНК, для запуска иммунной системы. Представители здравоохранения на пресс-конференции в воскресенье не ответили напрямую на вопросы о комментарии Гао или о возможных изменениях в официальных планах. Но другой представитель CDC сказал, что китайские разработчики работают над вакцинами на основе мРНК. «Вакцины на основе мРНК, разработанные в нашей стране, также вошли в стадию клинических испытаний», - сказал чиновник Ван Хуацин. Он не привел данных о графике возможного использования. Эксперты говорят, что смешивание вакцин или последовательная иммунизация могут повысить эффективность. Британские исследователи изучают возможную комбинацию вакцины Pfizer-BioNTech и AstraZeneca. Гао завершил свое выступление в субботу похвалой мРНК-вакцинам и призвал к инновациям в исследованиях. «Каждый должен учитывать те преимущества, которые вакцины с мРНК могут принести человечеству, - сказал Гао. - Мы должны внимательно следить за ними и не игнорировать их только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин». Гао ранее сомневался в безопасности мРНК-вакцин. Официальное информационное агентство Синьхуа процитировало его слова, сказанные в декабре, что он не может исключить негативные побочные эффекты, потому что первоначально, мРНК-вакцины тестировались на здоровых людях, и что «существует проблема безопасности». Китайские государственные СМИ и популярные медицинские и научные блоги также ставят под сомнение безопасность и эффективность вакцины Pfizer-BioNTech, хотя широкомасштабные испытания и развертывание вакцин в США подтвердили ее безопасность. В настоящее время Китай использует пять вакцин в своей кампании массовой иммунизации, три вакцины с инактивированным вирусом от Sinovac и Sinopharm, одноразовую вакцину от CanSino и последнюю от команды Гао в партнерстве с Anhui Zhifei Longcom. Согласно заявлениям компаний, эффективность вакцин колеблется от чуть более 50% до 79%. Вакцина созданная командой Гао, была одобрена для экстренного использования месяц назад, и данные о её эффективности пока публично не раскрываются. Вакцины Pfizer и Moderna, которые в основном используются в развитых странах, в исследованиях показали, что обе они обеспечивают около 95% защиты от COVID-19. По данным Гао, по состоянию на 2 апреля около 34 миллионов человек в Китае получили две полные дозы китайской вакцины и около 65 миллионов получили одну. Во всем мире эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что будет полезна любая вакцина, эффективность которой составляет 50%, и многие правительства стремились использовать китайские вакцины, в то время как богатые страны по всему миру закупили вакцины от Pfizer и Moderna. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус заявил в пятницу, что, в то время когда в богатых странах вакцину получил каждый четвертый, в более бедных странах был вакцинирован только один из 500 человек. Пандемия коронавируса, который впервые был выявлен в центральном Китае в конце 2019 года, знаменует собой первый случай, когда китайская фармацевтическая промышленность сыграла значительную роль в реагировании на глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Вакцины, произведенные частной компанией Sinovac и государственной фирмой Sinopharm, составляют большую часть китайских вакцин, распространенных в нескольких десятках стран, включая Мексику, Турцию, Индонезию, Венгрию, Бразилию и Турцию. Тем не менее, компании не публиковали публично рецензируемые данные о заключительном этапе клинических испытаний и подвергались критике за непрозрачность. Например, вакцина Sinovac вызвала озабоченность, когда было обнаружено, что ее эффективность в каждом из испытаний, проведенных в разных странах, различается от диапазоне от, примерно, 50 до более 83 процентов. Представитель Sinovac Лю Пэйчэн признал, что были обнаружены различные уровни эффективности, но сказал, что это может быть связано с возрастом людей в исследовании, штаммом вируса и другими факторами. Пекин еще не одобрил импортные вакцины для использования в материковом Китае. Представитель Sinovac Лю сказал, что исследования показывают, что защита «может быть лучше», если время между вакцинациями больше, чем текущие 14 дней, но не дал никаких указаний на то, что могло бы стать стандартной практикой. ——— HUIZHONG WU сообщил из Тайбэя. ——— Это сообщение было исправлено, чтобы показать, что китайские вакцины были подарены или экспортированы в несколько десятков стран, а не в 22, и что Sinovac - это частная компания, а не государственная. статью прочитали: 2 человек Комментарии