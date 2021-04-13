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Национальный совет по разведке: в ближайшие 20 лет Россия останется «разрушительной силой»

12 Апрель, 2021   Русская служба «Голоса Америки»

Агентство национальной безопасности

Агентство национальной безопасности

Авторы доклада «Глобальные тенденции-2040» считают, что в ближайшие два десятилетия противоречия в мире будут только усиливаться, и одним из главных негативных факторов останется российское влияние

Россия в ближайшие 20 лет будет оставаться «разрушительной силой» в мировом пространстве, даже если ее экономические возможности будут сокращаться в сравнении с другими странами. К такому заключению пришли авторы опубликованного в четверг доклада Национального совета по разведке с оценкой сил и динамики, влияющих на национальную безопасность США в ближайшие 20 лет.

В докладе под названием «Глобальные тенденции-2040: Мир с усиливающимися противоречиями» говорится о четырех структурных факторах, которые будут влиять на формирование будущего – это демография, окружающая среда и технологии, и дается оценка того, как они будут воздействовать на решения мировых держав. Также в докладе приводятся пять возможных сценариев развития мира к 2040 году, основанные на различных комбинациях ключевых факторов.

По мнению авторов доклада, в ближайшие 20 лет ни одно государство не сможет добиться полного доминирования во всех регионах. Свои интересы в мире будут продвигать несколько крупных стран. Однако наибольшее влияние на мировую динамику будут оказывать две крупнейшие мировые экономики, США и Китай, придерживающиеся противоположных взглядов на мироустройство. Это соперничество затронет большинство регионов, будет вызывать изменения существующих альянсов, международных организаций и даже правил, лежащих в основе международного порядка.

Россия, как говорится в докладе, в ближайшие 20 лет вероятно, останется разрушительной силой, даже если ее материальные возможности снизятся по сравнению с другими крупными игроками.

Преимущества России – значительные вооруженные силы, наличие оружия массового поражения, энергоресурсов и полезных ископаемых, ее географическое положение и готовность применять силу за границами страны позволят Москве и дальше играть роль нарушителя и влиятельного посредника на постсоветском пространстве. Россия, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и будет стремиться найти союзников и сателлитов в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах. Кроме того, Россия, по мнению авторов доклада, будет активно интересоваться Арктикой, как в экономическом, так и в военном плане.

Однако против России играют другие факторы – плохой инвестиционный климат, высокая зависимость от экспорта сырьевых товаров с нестабильными ценами, и небольшая экономика, которая в ближайшие 20 лет так и останется на уровне около 2% от всего мирового ВВП. Это навряд ли позволит России оказывать кардинальное влияние на миропорядок.

Уход Владимира Путина с поста президента – либо в конце его нынешнего срока, в 2024 году, либо позже - может быстро подорвать геополитическое положение России, особенно если в стране начнется внутренняя нестабильность.

Снижение энергетической зависимости Европы от России также может нанести урон Кремлю из-за снижения доходов от экспорта нефти и газа.

Россия и Китай, скорее всего, возглавят целый ряд «ревизионистских держав», которые стремятся изменить международный порядок, чтобы он в большей степени отвечал их интересы. Пекин и Москва выступают за порядок, в котором больше не главенствуют нормы, установленные Западом, что позволит им безнаказанно действовать как дома, так и по всему миру.

Впрочем, российская и китайская модель отличаются друг от друга – в то время, как Россия продвигает «традиционные» ценности и стремится установить протекторат над большинством постсоветских государств, Китай преследует более глобальные цели – он желает глобального признания своей социальной системы, в которой правящая Коммунистическая партия контролирует правительство, общество, социалистическую рыночную экономику и систему международной торговли.

Западные державы, вероятно, будут бороться с вызовами со стороны Китая и России, которые все больше стремятся оказать влияние на остальной мир. Так, Россия с помощью пропаганды пытается внести раскол в общества других стран – делая людей более циничными, понижая их доверие к институтам власти и распространяя теории заговора и дезинформацию.

При этом Китай и Россия, вероятно, будут продолжать избегать заключения официальных союзов друг с другом, активно взаимодействуя в деловой сфере, что позволит им избегать взаимных противоречий в сфере безопасности. Пока у власти находятся Владимир Путин и Си Цзиньпин, российско-китайскому союзу мало что угрожает, однако впоследствии разногласия между двумя странами могут усилиться из-за влияния на страны Центральной Азии и эксплуатации Арктики и прилегающих к ней регионов.

Оба режима уже пытались осуществить свои претензии на контроль за соседними странами. Россия угрожала вмешаться в политическую ситуацию в нескольких постсоветских государствах, не входящих в НАТО, под предлогом защиты этнических русских меньшинств, и этот шаг авторы доклада объясняют «отчаянной попыткой Москвы отвлечь внимание от своих внутренних проблем».

Китай не раз предпринимал угрожающие шаги в акватории Южно-Китайского моря. И Москва, и Пекин много инвестируют в создание новых систем вооружений и технологий дезинформации, чтобы противостоять США, избегая при этом прямого применения военной силы.

С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте Национального совета по разведке.

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