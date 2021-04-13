Русскоязычные СМИ Белоруссии

Sky News на базе РФ возле Украины

12.04.2021

Со времени аннексии Крыма Россия еще ни разу не увеличивала свое присутствие там до такой степени, отмечают британские журналисты.

Британский телеканал Sky News опубликовал репортаж о полевом лагере российских военных в Воронежской области в 270 километрах от границы с Украиной. Журналисты смогли подъехать достаточно близко к самому лагерю, чтобы снять военные палатки и технику. Корреспондент.net приводит текст британского репортажа без изменений.

И все это в интересах сдерживания?

На железнодорожной станции Масловка к югу от российского города Воронежа есть небольшой военный городок. Дороги возле лагеря в плохом состоянии из-за перевозок большого количества военного снаряжения.

Солдат запомнил нас со вчерашнего дня.

«Привет, шпионы», — говорит он.

Наращивание российской военной мощи в Крыму и вдоль границы с Украиной не осталось незамеченным. Этот процесс совпал со срывом перемирия в тлеющем конфликте между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины.

В соцсетях стали появляться все больше видео, фиксирующие передвижения российских войск — артиллерия, которую переправляют по Крымскому мосту; поезда, груженные оружием, прибывающие из самой Сибири.

Эти наблюдения простых россиян наряду с предупреждениями украинских генералов предшествовали заявлениям российских военных о проведении учений в регионе и вызвали тревогу в столицах на Западе.

Выгруженное на станции Масловка снаряжение направляется на ближайший полигон, который превратился в огромный военно-полевой лагерь. Он растянулся примерно на два с половиной километра и примыкает прямо к дачным участкам жителей Воронежа, которые рассказывают нам, что развертывание началось в конце марта.

Мы случайно въезжаем прямо туда, хотя солдаты не делают никаких попыток догнать нас. Большое количество военных грузовиков, ряды палаток, снующие солдаты. Вывеска на входе — ее большинство российских призывников помнят по военной службе — «Тяжело в учениях, легко в бою».

Местоположение лагеря впервые идентифицировала с помощью методов с открытым исходным кодом группа Conflict Intelligence Team в Москве.





«Это больше похоже на подготовку к наступательной операции, а не просто на защиту нашей земли», — заявил нам в Москве Руслан Левиев из CIT.

Но он не верит, что это прелюдия к войне. «Это выглядит как демонстрация силы, чтобы оказать давление на украинское правительство, показать свою позицию на международной арене, показать свою позицию новой администрации США», — считает эксперт.

Местные жители, сидящие на дачах, едва ли задумываются об активности военных по соседству.

«Если Зеленский (президент Украины — ред.) не дурак, то ничего не произойдет. Если он дурак, то может случиться все, что угодно, — говорит Нина, пенсионерка, которую мы встречаем, поливая свой сад. — Во всяком случае, не он решает, а американцы».

Она не хочет называть свою фамилию. «Надеюсь, я не выдала никаких военных секретов», — отметила женщина.

«Здесь всегда проходят учения, каждое лето. Прекратите все эти разговоры о войне», — цитирует телеканал местного охранника Юрия.

Но учений такого масштаба еще не было. Ни здесь, ни где-либо еще вдоль границы России с Украиной.

Со времени аннексии Крыма Россия еще ни разу не увеличивала свое присутствие там до такой степени, чтобы перебрасывать авиабригаду с границы с Эстонией и направлять десять морских кораблей с Каспия для усиления Черноморского флота. В ответ США объявили, что направят в Черное море два военных корабля.

Как Запад поддерживает Украину из-за войск РФ

На этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина свернуть наращивание военной мощи.

В это воскресенье после консультаций со своим американским коллегой министр иностранных дел Британии Доминик Рааб написал то же самое на своей странице в Twitter.

Кажется, что этого [деэскалации] не происходит. Позиция России ясна. То, что происходит на российской земле, — это дело России. С этим трудно спорить.

Но демонстративная игра мускулами вокруг Украины — это не тот вариант, который Запад может игнорировать — ставки слишком высоки для всех вовлеченных сторон.

Лидер Украины Владимир Зеленский может требовать скорейшего вступления в НАТО, но он этого не получит. Несмотря на все громкие протесты России по поводу возможного продвижения НАТО на восток, Кремль это знает.

Президент США Джо Байден может заявлять о своей непоколебимой поддержке территориального суверенитета и целостности Украины, но он опасается потенциального конфликта с Россией.

Окруженный российскими войсками президент Зеленский понимает, что повторный захват восточного Донбасса, часть которого удерживают сепаратисты, — это выдача желаемого за действительное, как и любая крупномасштабная борьба с могущественным восточным соседом.

Конечно, трудно понять, во что играет Россия, но она, похоже, готова к долгой игре. Силовая дипломатия с целью добиться уступок в переговорах по Донбассу — впечатляющая демонстрация военной мощи новой администрации США, которую следует принять к сведению, в то время как фактическая аннексия сепаратистских регионов Украины идет полным ходом.

По данным российского государственного информационного агентства РИА Новости, 420 тысяч человек в «ЛДНР» уже получили российские паспорта. Россия стремится к миллиону [новых граждан] к парламентским выборам в сентябре этого года.

«Это унификация их законодательства с российским, обеспечение российской вакциной, паспортами. Это не значит, что Россия хочет их аннексировать. По крайней мере, в ближайшем будущем», — заявил Максим Саморуков из аналитического центра Carnegie Moscow Center, который занимается изучением проблем российской внутренней и внешней политики.

Путин заявил, что возвращение украинских войск в сепаратистских регионах на границу с Россией может привести к резне по типу Сребреницы — в 1995 году геноциду со стороны боснийских сербов подверглись более восьми тысяч боснийских мусульман.

Зачем Россия стягивает войска. Atlantic Council

Дмитрий Козак, представитель России на переговорах по Украине, пригрозил, что нападение Украины на Донбасс превратится в самострел — «выстрелом себе не в ногу, а в висок».

«Если там будет устроена Сребреница, вынуждены будем встать на защиту», — заявил Козак. Резкая риторика под стать агрессивной демонстрации военной мощи.

И все это в интересах сдерживания? Возможно. Но это также указывает на то, что восемь лет санкций едва ли удержали Россию от того, чтобы по крайней мере напрячь свои мускулы, если не больше.

12.04.2021,

Кремль должен столкнуться объединенным фронтом демократий и серьезными санкциями.

В последние дни Россия стягивала войска к границе Украины и отправляла свои десантные и боевые корабли в Черное море. Это спровоцировало дебаты экспертов о том, действительно ли Владимир Путин готовит эскалацию семилетней войны против Украины, или, возможно, он просто хочет устроить шоу для россиян или новой администрации в США.

Во всяком случае потребуются решительные действия президента Джо Байдена, чтобы не позволить российскому лидеру вести свой безрассудный курс, как в 2014 году, когда его армия оккупировала Крым и развязала войну в другой части Украины. Об этом на страницах Washington Post пишет экс-помощница министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Эвелин Фаркас, пишет unian.net.

Новое российское вторжение будет не только новым ударом по молодой украинской демократии. Это также дестабилизирует глобальный порядок во времена, когда мир и так имеет дело с двумя катастрофами: пандемией коронавируса и изменением климата. Российская агрессия также отправит опасный сигнал другим странам, что захват чужих территорий - это нормально, а демократии никто не защитит.

Появление Байден уже сделал хороший первый шаг, предоставив Украине дополнительную военную помощь. Источники в Турции также сообщили Reuters о намерении ВМС США отправить свои корабли в Черное море. Байден также четко заявил, что США поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность. Санкции, без сомнения, тоже на подходе. Чиновники проводят оценку разведывательных данных по конкретным случаям агрессивной внешней политики Кремля. Они уже одобрили новые санкции за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Также оценка данных о вмешательстве России в американские выборы в 2020 году, организации масштабной кибератаки SolarWinds, а также выплаты вознаграждений за убийство солдат США в Афганистане уже завершена или близка к этому.

Но Байден может сделать больше, используя военную помощь и угрозы новыми санкциями. В 2014 году США и союзники по НАТО запустили программу военной помощи Украине. Фаркас вспоминает, что когда занимала должность в Пентагоне, ее подразделение разработало несколько сценариев для президента Барака Обамы, которые были сосредоточены главным образом на том, чтобы с помощью тренировок и оборудования помочь армии Украины защитить свои границы. Позже после того, как российские войска захватили несколько украинских военных судов в Азовском море, США также уделили определенное внимание усилению украинских ВМС.

"Теперь правительство США может уделить внимание улучшению военно-воздушных сил Украины, которые были устаревшими еще до российских атак против украинских самолетов", - говорится в статье.

До сих пор санкции были адресными и постепенными, чтобы не навредить российскому народу и западным бизнес-интересам. Однако, если отрезать доступ российских государственных компаний и фондов к международному капиталу или отобрать у России возможность использовать систему SWIFT, можно устроить Путину и его соратникам мгновенный экономический и политический стресс. Сама угроза сделать все это может заставить Путина держаться подальше от Украины.

У Путина есть внутренние причины притворяться или по-настоящему желать возобновления войны против Украины. Так он может отвлечь внимание своего народа от стагнации экономики, пандемии, непопулярности правящей партии и своего режима, а также от отравления и заключения Алексея Навального. Но Путин должен знать, что полномасштабная война с Украиной точно негативно отразится на России. Россияне не хотят идти на войну с украинцами. И любые попытки выставить военные действия борьбой против "фашистов, которых поддерживает Запад", может быть не таким убедительным, если достаточное количество россиян лишатся жизни.

Если новое наступление столкнется с объединенным фронтом демократий и серьезными санкциями, это может стать началом конца правления Путина. Если же России все сойдет с рук, несмотря на желания украинцев и международные законы, тогда Путин почувствует уверенность для продолжения распространения своего коррумпированного политического, военного и экономического влияния в постсоветских странах и за их пределами. Он, без сомнения, попытается испытать на прочность НАТО в одной из стран Балтии. Атака или вторжение в страну альянса требует коллективного военного ответа. Нужно избежать появления такой ситуации. Ведь тогда Запад предстанет перед значительно большей угрозой эскалации, чем сегодня в Украине.

Также очевидно, что Пекин, Тегеран и Пхеньян следят за происходящим. Китай в это же время усиливает давление на Тайвань, Филиппины и других соседей в Южно-Китайском море. Ничто больше не будет сдерживать страны от пользования правом более сильного, чтобы захватить чужие территории. Международный порядок снова скатится к логике "сфер влияния", как ко Второй мировой войне, когда конкуренция разжигала войны.

И все это будет происходить в разгар пандемии и климатического кризиса. Сейчас, как никогда, людям нужны правила и границы, чтобы не позволить начало мировых войн, чтобы можно было сосредоточиться на решении текущих глобальных кризисов при участии каждой страны на Земле.

12.04.2021

Полету Гагарина 60 лет, для Москвы такие великие вещи уже в прошлом.

Российская космическая индустрия, которая когда-то была одной из передовых, должна задуматься над этим, - цитирует Bloomberg издание unian.net.

Ровно 60 лет назад, воскликнув "Поехали!", Юрий Гагарин совершил космический полет продолжительностью 108 минут. Таким образом, он стал первым человеком на орбите, попав на первые полосы международных газет и обеспечив СССР большую пиар-победу. Исследование космоса остается мощным. А Гагарин стал национальным героем. Большинство россиян до сих пор верят, что их страна среди лидеров в космосе.

Конечно же, Москва назвала свою первую зарегистрированную вакцину от COVID-19 "Спутник" в честь первого спутника, запущенного в 1957 году, который напугал Запад. И хотя Владимира Путина нельзя назвать энтузиастом межпланетных путешествий, он точно знает о военном и геополитическом влиянии космической программы.

Но Россия уже не та сила, какой когда-то была. Ее космическая индустрия пострадала от западных санкций. Хуже то, что комбинация из бюрократии, военной секретности и экономики, в которой доминирует государство, не смогли поспособствовать развитию частного космического сектора. А именно он сейчас продвигает инновации в США. Видение тоже играет большую роль. Пекин, который запустил свой первый спутник в 1970 году, довольно дерзко пытается выйти на орбиту Марса, сесть на его поверхности и запустить свои роверы. И сделать все это Китай хочет как раз к 100-летию Компартии.

Ностальгию можно понять. Первенство во времена, когда напряжение Холодной войны достигло вершины, было всегда большим успехом как в технологическом, так и в политическом плане. И не важно, насколько тонким было преимущество. Писатель Стивен Уокер, написавший книгу "За пределами" (Beyond) о первом пилотируемом полете в космос, заметил: в 1961 году все могло произойти иначе, если бы США не отложили миссию Алана Шепарда. Решение было принято из-за того, что во время тестового полета горючее закончилось на две секунды раньше, чем нужно.

Россия до сих пор "тяжеловес". Она остается одной из немногих стран, способных отправить людей в космос. В течение последнего десятилетия астронавты США полагались на российские "Союзы", чтобы попасть на МКС. Но этот период закончился. И прежние прорывы все больше становятся далеким прошлым.

Развитие нового поколения ракет и космических аппаратов бесконечно затягивается. Креативности было слишком мало, а напрасных трат слишком много. К тому же были некоторые унизительные неисправности. В 2011 году миссии "Фобос-Грунт" должна была стать моментом возвращения России к межпланетным исследованиям. Но она так и не состоялась. В том же году NASA успешно запустила марсоход Curiosity.

Председатель Государственного космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отреагировал с пренебрежением к успехам иностранных частных компаний, таких как Space Exploration Technologies Илона Маска. В 2014 году он написал в Twitter, что США понадобятся батуты, чтобы отправить своих астронавтов на МКС после того, как Вашингтон ввел санкции против российских чиновников включительно с самим Рогозиным. После того он также обвинил Маска в умышленном нечестном ценообразовании.

Деньги - это часть проблем России. Федеральные расходы увеличились в рублях, но сократились в долларовом эквиваленте. Независимый аналитик Павел Лузин отметил, что расходы на космическую программу 2020 года, стартовые площадки и систему "ГЛОНАСС" составляли 2,4 миллиарда долларов. Это вдвое меньше в долларовом эквиваленте, чем было потрачено в 2013-м. США прекратили покупать российские ракетные двигатели РД-180, лишив Москву полезного притока денег. Важной поддержкой были также американские выплаты за места в "Союзах" для полетов на МКС. Поэтому когда SpaceX отправили астронавтов на орбиту в прошлом году, это был тревожный сигнал для России.

"Батут сработал", - пошутил Маск.

Роскосмос рассматривал изменения, но его ключевые инициативы так и не дошли до стадии плана. Стартовая площадка "Восточный" на Дальнем Востоке должна была обеспечить российскую автономию и сократить зависимость от площадки "Байконур" в Казахстане. Но эксперты говорят, что сложные сибирские почвы и условия в океане могут сделать приземление опасным. Это привлекло нежелательное внимание и гнев Путина из-за задержек, превышений бюджетов и коррупционных обвинения.

Семейство ракет "Ангара", работа над которым длится уже четверть века, выглядит уж слишком дорого. Разработка нового пилотируемого космического аппарата трещит. Без него России будет сложно добраться до Луны. Планы построить грузовой космический корабль для быстрых и дешевых запусков тоже кажутся мало вероятными.

Москва настаивает на централизованном контроле и секретности, отвергая важность процветания коммерческого сектора, который мог бы дать России собственный аналог SpaceX. Частные российские компании застряли в том, что инсайдеры называют регуляторной и бюрократической пустыней. Даже предыдущие попытки привлечь капитал и инкубировать космические стартапы в кластере вроде Кремниевой долины получили мало успехов, но имели заметные неудачи.

Поскольку сотрудничество России с США в космической отрасли под вопросом, появились идеи сблизиться с Китаем в этом поле. В частности, прозвучали планы построить совместную опытную станцию на Луне. Но Китай лелеет собственные амбиции и желает быть полностью самодостаточным.

В статье о ранних днях SpaceX журналист Эрик Бергер процитировал ученого, исследовавшего лихорадочные усилия компании и ее способность привлекать молодых инженеров.

"В долгосрочной перспективе талант побеждает опыт, как и предпринимательская культура побеждает наследие", - сказал ученый.

Без изменений в политической и экономической структурах Россия будет отставать. И это плохие новости для страны, которая когда-то запустила в космос Гагарина.

статью прочитали: 53 человек