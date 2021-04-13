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дата публикации 13.04.21 21:22
скаут: Игорь Львович;
   
 

"Китай, Россия и Иран уписаются от смеха увидев это"

Дизайн страницы ВМС США вызвал удивление

время публикации: 12 апреля 2021 г.

Военно-морские  силы США решили продемонстрировать готовность справиться с эпидемией коронавируса, изменив эмблему на своей странице в социальной сети Twitter. Решение вызвало критику и стало поводом для шуток.

Эмблемой американских ВМС считается орел, держащий в когтях якорь. Администрация домашней страницы решила, что в условиях COVID-19 хищная птица должна натянуть на клюв медицинскую маску.

"Китай, Россия и Иран  уписаются от смеха  увидев это", - цитирует британская газета Daily Mail консервативного американского комментатора Джона Карлдилло. "Теперь нам конец", - считает бывший боец спецназа ВМС Роберт О'Нейл, участвовавший в операции по уничтожению Усамы бин Ладена.

О том, что ВМС США, пытаясь идти в ногу со временем, выставляет себя на посмешище, пишут и другие комментаторы. При этом издание отмечает: в социальных сетях действительно принят более раскованный стиль, однако он не всегда подходит вооруженным силам и государственным структурам.

https://twitter.com/USNavy?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor



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