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Выдворенного из Франции Магомеда Гадаева выдали чеченским силовикам

Опубликовано: 12/04/2021 - RFI

Центр временного содержания под Парижем AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

В пятницу, 9 апреля, Франция выдворила в Россию Магомеда Гадаева — беженца из Чечни, который проходит свидетелем по делу о пытках со стороны чеченских силовиков. В России Гадаева немедленно выдали сотрудникам чеченского МВД. Во Франции Гадаев числится в списке лиц, представляющих потенциальную угрозу государственной безопасности.

Магомеда Гадаева принудительно отправили в Москву 9 апреля, несмотря на решение французского Национального суда по праву на убежище (CNDA). 10 марта 2021 года суд признал, что выдворение Гадаева в Россию противоречит международному праву. Как сообщала его жена, Гадаев поранил себе живот в знак протеста против высылки, но это не остановило процедуру.

Как писала «Медиазона», ФСБ много часов удерживала Магомеда Гадаева в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, не допуская к нему адвоката. В «Комитете против пыток» связали это задержание с УСФБ по Чечне. Затем пограничники его отпустили, и Гадаев улетел в Новый Уренгой, где проживает его брат.

Утром того же дня домой к брату Гадаева приходили двое чеченцев в поисках Магомеда. Как пишет «Новая газета», после их визита родственники попросили Гадаева добровольно вернуться в Чечню и «сдаться на милость» Кадырова. Адвокат также рассказал о слежке у подъезда, где живет брат Гадаева.

В Новом Уренгое Гадаев обратился с просьбой о защите к местной полиции. Однако 11 апреля адвокат Гадаева Семен Цветков сообщил, что полиция Нового Уренгоя выдала его подзащитного сотрудникам МВД по Чеченской республике для этапирования в Чечню.

Почему Гадаев бежал из России?

В России Магомед Гадаев проходит свидетелем по делу о пытках и превышении полномочий со стороны чеченских силовиков. Это уголовное дело возбудили в 2009 году после похищения сотрудниками ОМОНа жителя Грозного Ислама Умарпашаева. Вместе с Гадаевым Умарпашаев находился в одно и то же время на базе ОМОНа в Грозном. До этого Гадаев — бывший участник чеченской войны — два с половиной года находился в заключении. Как он рассказывал в интервью порталу «Кавказ. Реалии», это было не первым похищением со стороны «кадыровцев».

Показания о пытках и превышении полномочий Гадаев давал уже за пределами России. Он бежал с семьей из Чечни 11 лет назад. В 2010 году он получил статус беженца в Польше. Через два года семья переехала во Францию (как отмечает Le Monde, из-за угроз), где власти отказали им в статусе беженцев, поскольку они уже получили убежище в Польше. В 2019 году префектура полиции департамента Верхняя Вьенна дважды принимали решение о выдворении Гадаева в Россию, но суд их отменял.

В октябре 2020 года французское Бюро по защите беженцев и апатридов (Ofpra) отказало Гадаеву в статусе беженца, но косвенно признало риски в случае его высылки в Россию. Префектура Верхней Вьенны снова потребовала выслать Гадаева, но уже в Польшу. Amnesty International сообщает, что Национальный суд по праву на убежище (CNDA) в своем решении от 10 марта 2021 года соглашается с требованием о высылке в Польшу. Но отмечает, что польские власти в этом случае должны гарантировать, что не вышлют Гадаева в Россию. При этом Польша аннулировала статус беженца Гадаева и отказалась принять его на своей территории. 

Выдворение чеченского беженца осудила международная правозащитная организация Amnesty International. Правозащитники заявили о том, что Франция нарушила международное право, согласно которому человек не может быть выдворен в страну, где ему грозят пытки.

Во Франции Гадаева подозревают в связях с джихадистами

После убийства учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года французское МВД потребовало скорой высылки из Франции более 200 иностранцев, подозреваемых в радикализации. В середине ноября глава МВД Франции Жеральд Дарманен отправился в Москву, где обсуждал этот вопрос с российской полицией. Такие же процедуры имеют место в сотрудничестве с Марокко и Алжиром. Что касается России, французские власти говорят о «более чем десятке человек», подлежащих выдворению, отмечает Le Monde.

По данным издания, с 2013 года Гадаев фигурирует во французском списке лиц, представляющих потенциальную угрозу государственной безопасности (т.н. «список S»). Власти считают его «членом чеченского исламистского движения», «известным давними связями с исламистским движением и международным джихадом». Как указывают власти, Гадаев несколько раз приезжал в Бельгию к чеченцу, которого подозревают в организации вербовки молодых мусульман для отправки в Сирию и Ирак. Отмечается также, что Гадаев был приговорен по разным эпизодам, связанным с насилием.

Еще двое недавно выдворенных из Франции в Россию чеченцев — Ильяс Садуев и Лези Арцуев — исчезли. Об их судьбе с тех пор ничего не известно. В Комитете против пыток опасаются, что Гадаева в Чечне сначала заставят опровергнуть показания о пытках, а затем убьют.

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