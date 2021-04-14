Русскоязычные СМИ Эстонии

Тоомас Сильдам, журналист ERR

Тоомас Сильдам. Автор: Siim Lõvi /ERR

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс поступила смело, попросив своего российского коллегу Сергея Лаврова о телефонной беседе. Такой звонок был нужен, чтобы убедиться – Россия не хочет ратифицировать заключенный семь лет назад договор о границе с Эстонией, пишет Тоомас Сильдам.

Здорово, что министры иностранных дел Эстонии и России наконец пообщались. В последний раз они беседовали пять лет назад. Но соседи могли бы разговаривать хотя бы по телефону, несмотря на разногласия, как сказала Эва-Мария Лийметс. И как добавил один из ее предшественников, много лет занимавший пост министра иностранных дел Урмас Паэт: в трудное время соседи могли общаться хотя бы для того, чтобы потом, при изменении ситуации было проще.

Ситуация изменится нескоро, выяснилось из беседы Лийметс и Лаврова.

Беседа состоялась по инициативе Эстонии, так как Лийметс хотела четко сказать Москве, что правительство Каи Каллас готово развивать тему ратификации пограндоговора.

Но Лавров не сказал, что это замечательная новость, он идею поддерживает и теперь тему следует обсудить парламентам Эстонии и России. Нет, в качестве "обязательного условия" ратификации договора он назвал недвусмысленный отказ Эстонии от предъявления России территориальных претензий.

Господин Лавров, Эстония это сделала уже давно, когда Урмас Паэт вместе с вами семь лет назад подписал договор, по которому граница между Эстонией и Россией проходит практически там же, где и сейчас. Более того, в течение последних 30 лет ни одно эстонское правительство не заявляло о возврате Петсеримаа (один из уездов первой Эстонской Республики – прим. ред.) или Ивангорода.

Это "обязательное условие" – отговорка министра иностранных дел. Нежелание Лаврова ратифицировать подписанный им же договор сквозит и в этом предложении: "В России хотели бы видеть готовность соседей (Эстонии – прим. ред.) к формированию нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений".

Конечно, Эстония хочет иметь с соседями нормальные, неконфронтационные отношения, а кто не хочет? Но переведем, что Лавров сказал Лийметс при нынешнем положении дел. Что Эстония не должна поддерживать введение международных санкций против России за нападение на Украину и поддержку там боевых действий. Что по крайней мере публично не должна выражать беспокойство по поводу концентрации российских войск у границ Украины. Что не должна затрагивать тему о Навальном. И так далее.

То есть Эстония должна изменить свой внешнеполитический курс и отказаться от поддержки общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза, а также стратегии сдерживания НАТО. Тогда можно будет говорить и о ратификации пограничного договора. Может быть. Ведь как следует из пресс-сообщения Лаврова и телефонной беседы, Эстония также должна принять конкретные меры в связи с массовым безгражданством, дискриминацией русскоязычного населения, выдавливанием из информационного и образовательного пространства русского языка и попытками фальсификации истории.

То есть нам нельзя говорить, например, о единой школе и о том, что в 1940 году Советский Союз уничтожил независимость Эстонии.

Очень хорошо. Теперь хотя бы известно, что у Таллинна в скором времени не будет причин возвращаться к теме ратификации пограничного договора.

Урмас Паэт дипломатично подвел под темой черту, сказав, что более-менее одновременная ратификации в парламентах обеих стран состоится нескоро.

Для этого также нужна воля, а не всевозможные, не относящиеся к договору предлоги, добавил Паэт, завершив свою мысль такой фразой: "однако нынешняя напряженность в отношениях возникновению такой воли не способствует".

Редактор: Евгения Зыбина

12 апреля 2021

РИА Новости

Прибалтика протестировала приостановку импорта электроэнергии из России. Это произошло во время испытаний, связанных с выходом стран из энергокольца БРЭЛЛ.

Латвия прекратила импорт российской электроэнергии во время тестового отключения линии электропередачи (ЛЭП) между Белоруссией и Литвой. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, стало известно, что Латвийский системный оператор без объяснения причин 8 и 11 апреля обнулил перетоки по сечению с Россией, когда проходило тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Испытания проходили в рамках планируемого в 2025 году выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

При этом в "Системном операторе" (диспетчер российской Единой энергосистемы) подчеркнули, что заранее согласовали испытания со всеми участниками БРЭЛЛ.

В результате энергоцены в европейской части России и на Урале снизились на 1-3%, в то время как в Литве спотовые цены при наращивании поставок из Польши и Швеции поднялись на 8,5%. Это отразилось на резком росте стоимости электроэнергии (на 4 евро за мегаватт/час).

В свою очередь в российском Минэнерго сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не повлияло на работу энергосистемы. В "Интер РАО" отметили, что подачу электроэнергии в Литву из Калининградской области не прекращали.

Выход из БРЭЛЛ

Напомним, в июне 2018 года прибалтийские страны, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех государств Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года они должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ и соединить свои энергосистемы с континентальной Европой и Скандинавией.

При этом прошлый год показал, что отказ от поставок электричества из России и Белоруссии привел страны Балтии к внушительному росту цен на электроэнергию сразу, как только пришла зима и ударили морозы.

Так, в январе 2021 года оптовая цена на электроэнергию подскочила в Эстонии и Латвии на 35% (до 53,38 евро за мегаватт-час), в Литве – на 36% (до 53,69 евро).

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, БРЭЛЛ для балтийских стран хорошо тем, что является идеальным резервным источником энергии, когда в Эстонии, Литве или Латвии вдруг резко возрастает спрос.

"Допустим, произошел какой-то сбой или сильное похолодание. В таком случае подача электричества из энергокольца начинает поступать в Прибалтику буквально в течение 10 секунд. Более того, стоимость энергии из БРЭЛЛ ощутимо ниже для стран этого региона, чем в случае с поставками из ЕС. Для сравнения: электричество, поступающее в Эстонию из магистрали, куда "включены" Россия и Белоруссия, на 19% дешевле, чем если бы закупка происходила из Северной Европы", – ранее отметил Оленченко.

Эстонский экономист Райво Варе в беседе с Baltnews также подчеркивал, что Эстонии в текущих условиях было бы выгодно покупать электроэнергию с БелАЭС. Однако если в 2025 году она выйдет из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва), это приведет к росту цен, и выгода тогда отпадет сама по себе. Причина этого – ввод европейских пошлин на покупку электроэнергии из третьих стран.

"Пока мы не отключились от энергокольца БРЭЛЛ, не ввели дополнительные тарифы, которые, я думаю, введут, на предстоящий период, было бы целесообразно не бойкотировать закупки электроэнергии с БелАЭС", – заявил эксперт.

По мнению Варе, именно ЕС создаст рычаги, препятствующие закупке электроэнергии из соседних государств, избавляясь от внешних конкурентов.

12 апреля 2021 |

© Sputnik / Магда Гибелли

В Еврокомиссии посетовали, что даже если "Спутник V" зарегистрируют в Евросоюзе, будет уже "слишком поздно".

Даже после одобрения в ЕС российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может поступить в Европу "слишком поздно". Такое мнение выразил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью изданию Spiegel.

"Я убежден, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучит "Спутник V" и даст ему верную оценку. Но возможное одобрение далеко не означало бы, что вакцина может производиться в достаточных количествах. Обычно требуется много месяцев, прежде чем соответствующее производство может быть создано и расширено. Для нашей цели – вакцинировать по возможности всех европейцев летом – "Спутник V" просто-напросто придет слишком поздно", – заявил Бретон.

С начала марта российская вакцина "Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА. По данным СМИ, российский препарат может получить одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам уже в мае.

На прошлой неделе в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Евросоюз пытается принять срочные меры по дискредитации российской вакцины. В частности, напоминается о недавнем заявлении Бретона "о неприятии российской антикоронавирусной вакцины даже перед лицом все возрастающей угрозы жизням сотен тысяч граждан Евросоюза".

В СВР также обратили внимание на слова главы отдела по стратегическим коммуникациям и анализу информации Европейской внешнеполитической службы Лутца Гюльнера. Ранее он заявил, что "Европейскому агентству по лекарственным средствам следовало бы затянуть до июля-августа сего года сертификацию российской вакцины, с тем чтобы позволить западным компаниям расширить производство и занять все ниши на рынке".

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва никому не навязывает свою вакцину, однако когда звучат высказывания о том, что Европе она не нужна, возникает вопрос, чьи интересы они поддерживают – граждан или фармацевтических компаний.

По мнению директора Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, Евросоюз не спешит допускать на свой рынок российскую вакцину из опасений, что она может составить серьезную конкуренцию препаратам, продвигаемым в Европе.

Тем временем все больше жителей стран ЕС хочет привиться российской вакциной. Так, согласно данным опроса агентства STEM/MARK, почти 47% опрошенных в Чехии считают, что лучше сделать прививку пока не зарегистрированным "Спутником V", чем долгие месяцы ждать очереди на европейские вакцины.

Сам президент Чехии Милош Земан заявил, что для применения "Спутника V" в стране было бы достаточно одобрения национального регулятора, потому что ЕМА ведет регистрацию очень медленно, и в это время из-за недостатка вакцин умирают десятки людей. Он признался, что полностью доверяет российской вакцине от и готов в будущем привиться ею.

В конце февраля Чешский государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, выполняющий роль национального фармацевтического регулятора, допустил возможность использования "Спутника V" без одобрения Евросоюза, так как разрешение на вакцинацию препаратом может дать министерство здравоохранения.

Ранее, не дожидаясь регистрации "Спутника V" в ЕС, препарат одобрили две страны Евросоюза – Венгрия и Словакия. Кроме того, целый ряд федеральных земель Германии готовы начать переговоры с Россией о прямых поставках "Спутника V", а также производстве российской вакцины. Об этом 8 апреля заявили Мекленбург – Передняя Померания и Бранденбург.

На сегодняшний день препарат одобрен почти в 60 странах мира с общим населением свыше 1,5 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

статью прочитали: 41 человек