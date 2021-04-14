Русскоязычные СМИ Украины

Это крокодил, который запрограммирован на одно – жрать – и понимает только силу п…здюлей

12 апреля

Кратко о положении Украины накануне новой атаки России.

Лживые твари всегда будут лживыми тварями, но самое худшее в нашей ситуации – заниматься самообманом.

"Никто не собирается двигаться к войне с Украиной, никто не приемлет какую-то возможность такой войны, – заявил Песков, комментируя "эскалацию конфликта" на востоке Украины. – Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны".

Никогда Россия не изменится. Я писал в 2014 году, что Россия – это крокодил, который действует точно так же, как и 200 млн лет назад. Крокодил запрограммирован на одно – жрать. И понимает только одно – силу п…здюлей. Потому крайне наивно полагать, что Россия не нападет, потому что "Северный поток – 2" не достроен. Она напала в 2014 году, когда не был достроен ни "Северный", ни "Турецкий поток". Ранее точно так же и точно под такими же предлогами московиты рвали Польшу, а потом еще пару десятков стран, пока в Первой мировой не получили по носу.

Поэтому вдвойне обидно, что мы семь лет слили в унитаз. И накануне нового вторжения еще сохраняем иллюзии, что "Путин не пойдет", "нет условий", "Запад нам поможет, если…". В Украине не понимают масштаб катастрофы, находясь в стратегической позиции Польши 1939 года. Ведь дело может приобрести именно такой оборот. Ибо новый этап "украинского вопроса" будет для США критически важен с точки зрения "потери лица". За последние 20 лет, начиная с атак 11 сентября 2001 года, США приобрели реноме "необязательной державы" (используя терминологию сотрудника Госдепа Вали Насра в одноименной книге). Постоянные кидки союзников и неуверенная, хаотичная внешняя политика при Буше-младшем, Обаме, Трампе привели к тому, архитектура глобальной гегемонии США рухнула. Это резко усилило позиции Китая, России и региональных игроков вроде Эрдогана, Индии, которые также стремятся обрести глобальный статус, а также передел сфер влияния на уровнях ниже.

Так вот, сегодня США подошли к опасной черте, когда неспособность выполнять обязательства на региональном уровне разжигает аппетиты других игроков. Потому мелочный для Вашингтона украинский трек может повлечь зловещие последствия в раскладе по Тайваню, Юго-Восточной Азии, индо-китайским отношениям, Ближнему Востоку. Я ведь не шутил летом 2013 года, когда говорил, что Янукович толкнул Украину в роль мирового Герострата – спички, которая полетит в наполненный до краев котел глобальных противоречий. И потому нам нужно меньше бравировать и посмотреть фактам в лицо.

Россия готова нас атаковать и развернула всю необходимую инфраструктуру вторжения (армию, пропаганду, обходные газопроводы). Россия исходит из предпосылок, что Украина, если и может существовать в логике ее национальных крокодильих интересов, то только в качестве салями, которое нарезается в любой подходящий момент. Напомню, что Польшу Россия резала 150 лет, а дорезала за 25 лет в последней четверти XVIII века.

Самый тупой вывод, который мы сделали из событий 2014 года, – что Россия будет нас атаковать в духе Второй мировой войны. Нет, она научилась воевать в духе сетецетрических войн, работая на высшем уровне – смысловом. Поражение является следствием неспособности идентифицировать угрозу как угрозу и соответствующим образом ее отражать. Именно поэтому армовир Порошенко был чудовищным пасом Путину. И именно поэтому сегодня Путин использует тезис о "защите русскоязычных" как базовый для расширения вторжения. Именно об этом говорит Сергей Дацюк, когда в последних беседах развернул дискурс о сложности мышления как самом необходимом условии для сохранения Украины и нанесении поражения России. Если мы в ответ на агрессию России упрощаемся, то нам п…здец. Это очень простой критерий определения правильности или неправильности наших действий – мы усложняемся или нет.

Одноклеточный трайбализм – это однозначно польский финал в духе 1939-го. Почитайте Чеслава Милоша, чтобы уловить чудовищность параллелей.

При этом США стали заложником украинской ситуации, когда ее игнорирование приводит к очень серьезным негативным последствиям на других, более важных театрах в Азии и на БВ. Именно поэтому украинский кризис может легко привести к "сербским последствиям". Когда Сербия была атакована Австро-Венгрией в 1914 году из-за убийства эрцгерцога Фердинанда, ее армия была разгромлена превосходящими силами центральных государств. Да, по факту Сербия оказалась в лагере победителей Первой мировой. Но какой ценой! К январю 1916 года сербская армия покинула территорию Сербии. Потери в живой силе и среди гражданских были колоссальными. Сербии все же повезло отвоевать свои территории вместе с союзниками Антанты. Но последствия ПМВ и ВМВ аукаются Балканам до сегодняшнего момента.

К чему это я говорю? Резкое расширение вовлечения США в украинский кризис угрожает масштабированием конфликта и превращением Украины в такое же ожесточенное поле борьбы, как Сербия в 1914–1918 годах. Со всеми сопутствующими и тяжкими вытекающими для Украины.

Резюме: Мы не должны уповать, что Путин блефует и это обострение закончится как-то само собой. Мы можем уповать на это, но стратегия России слишком очевидна, чтобы дальше продолжать оставаться блеющим страусом, уповающим на спасительность логики "кота Леопольда".

При всей никчемности Зеленского самое тупое, что мы можем сегодня сделать, – это разрушать наше государство на фоне подползающего крокодила. Поэтому пятая колонна в лице Порошенко и Медведчука должна быть разбита, если Украина хочет остаться существовать в качестве суверенного государства.

Новое наступление Путина нужно рассматривать не в логике катастрофы, а в логике преодоления катастрофы, вытекающей из нежизнеспособного состояния Второй украинской республики. Она обречена. Но, выйдя за рамки мышления категориями Второй республики, мы имеем шанс построить Третью, более жизнеспособную. Сама ситуация заставляет Украину отбросить старые формы жизни. Чтобы выжить. Именно поэтому нужно принять вторжение России как неизбежность и, преодолев страх, действовать.

Ибо семь лет (на самом деле больше, подготовку к войне Россия начала с 2006 года) с помощью своих покемонов Путин старался навязать Украине трайбализм. Покемоны успешно справлялись с этой задачей. Избавиться от покемонов Путина и трайбализма – значит сохранить Украину в более-менее современных территориальных границах. И дать ей шанс на лучшее будущее.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

12 апреля

Саакашвили заявил, что в Украине не рассматривают вариант наступления ВСУ

Фото: ЕРА

Председатель Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили в эфире "Эхо Москвы" заявил, что лично встанет на защиту Одессы, если президент РФ Владимир Путин решит оккупировать город.

"[Президент Украины] Владимир Зеленский даже близко не думает о том, чтобы применять какие-то вооруженные силы, где-то вести их в наступление. Ни у кого в Украине в голове такого вообще и близко нет. Это вообще не тема для разговора. Тут вопрос в том, что да, действительно, если Россия захочет, Путин захочет пробиться на Крым, взять "обратно" Одессу (как он считает, обратно, потому что он считает, что это такая же часть российской империи, имперского проекта, как и Севастополь), то вся Украина встанет. Я лично, будучи одесситом, буду защищать Одессу до конца", – подчеркнул Саакашвили.

Контекст:

Саакашвили в 2015–2016 годах возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что "перемирия уже просто нет".

1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал 6 апреля, что с начала действия июльского перемирия на Донбассе погибло 28 украинских военнослужащих, из них 23 – с начала текущего года.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что "создает угрозу военной безопасности государства". Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной – самая большая с 2014 года.

Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть "позерством России" и "проверкой" администрации нового президента США Джо Байдена.

12 апреля в МИД Украины сообщили, что отправили РФ официальный запрос, чтобы получить разъяснения по поводу наращивания российского военного присутствия у украинско-российской границы. В ведомстве напомнили, что Россия отказалась от участия в заседании ОБСЕ по этому поводу, инициированном Украиной. Целью заседания было получение разъяснений от России по поводу наращивания ее военного присутствия у границы с Украиной, по его итогам страны – члены ОБСЕ осудили концентрацию войск РФ.

12 апреля, 2021

Пока Россия стягивает войска к украинской границе, Китай усиливает военную активность вблизи Тайваня.

© Сайт президента России

Возможно, это просто совпадение, что Россия обостряет конфликт с Украиной и оказывает военное давление на Киев, тогда как Китай шумно бряцает оружием вокруг Тайваня. Если китайский лидер Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин объединят свои страны в тесный союз, американская администрация Джо Байдена может оказаться в сложном положении, пишет британская газета The Guardian.

Россия и Китай вступают во все более тесные отношения. Несмотря на то, что пока нет никаких доказательств прямого сговора относительно Украины и Тайваня, Путин и Цзиньпин, несомненно, следят за действиями друг друга. Эти действия имеют общую природу и бросают вызов для американского лидера Джо Байдена.

То, что сейчас происходит, можно изобразить как реализацию антиутопического романа Джорджа Оруэлла "1984" о мире, разделенном географически, политически и в военном отношении на три сверхдержавы: Океанию (Северная Америка и Великобритания), Евразия (Россия и Европа) и Остазия ( Китай).

Публикация книги Оруэлла в 1949 году совпала с формированием Организации Североатлантического договора (НАТО) под руководством США и получением СССР статуса ядерно-вооруженного государства. Также примерно в тот же период Мао Цзэдун провозгласил Китайскую Народную Республику.

Тогда прогноз Оруэлла о бесконечном трехстороннем глобальном противостоянии оказался преждевременным. Китаю нужно было время для развития. В конце концов Советский Союз распался. США стали одним из глобальных лидеров. И все же сегодня, в определенной степени можно увидеть то, что трехсторонний мир Оруэлла начинает зарождаться. 2021 может стать «новым 1984 годом».

В 1972 году американский президент Ричард Никсон обратился за помощью к Китаю в борьбе против СССР. Возможно, США и Россия когда-нибудь объединятся против Пекина. Сторонники многополярного мира скажут, что это слишком упрощенно, а стратегический баланс является более тонким и сложным.

Между тем люди в Донбассе и оккупированном Крыму столкнулись с российским военным наращиванием на "линии соприкосновения". Консенсус среди аналитиков заключается в том, что Путин не планирует реального военного вторжения в Украину. Что же он задумал? Существует мнение, что российского президента изрядно «смутили» разговоры о присоединении Украины к НАТО.

Путин получил значительное, но кратковременное повышение политического рейтинга после аннексии Крыма. В прошлом месяце он использовал показательный митинг, посвященный «седьмой годовщине аннексии», чтобы вернуть утраченную популярность. Однако, вряд ли у него это получилось. Россияне обеспокоены пандемией коронавируса и некомпетентной реакцией власти на нее, падением доходов и ухудшением социально-экономических перспектив. Сейчас, как никогда, проект восстановления советской империи Путина кажется неактуальным, особенно для молодых людей.

К тому же, Путина активно критикуют сторонники оппозиционного активиста Алексея Навального. Лишь 32% россиян доверяют своему президенту, согласно последним опросам. На фоне этих моментов, бряцание оружием вокруг Украины выглядит как попытка отвлечь россиян от внутриполитических проблем Кремля.

Среди прочего Путин также может сознательно испытывать решимость США и Европы. Он помнит, как бывший американский президент Джордж Буш пообещал бессмертную поддержку новому демократическому правительству Грузии в 2005 году, а затем отказался от войны с Россией в 2008 году.

Как отметил на прошлой неделе аналитик Тед Гален Карпентер, Белый дом Байдена также подтвердил "непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России в Донбассе и в Крыму".

"Параллели между нынешними обещаниями Вашингтона относительно Украины и грубой ошибкой Буша касательно Грузии являются жуткими и тревожными", - считает Карпентер. По его словам, если США и НАТО начнут воевать с Россией за восточную Украину, это будет фактически третья мировая война.

Именно в этом кроется реальная глобальная опасность - в туманном разрыве между словами и действиями в условиях обострения трехсторонней борьбы между сверхдержавами. Будет ли Путин, обиженный на Байдена, который назвал его «убийцей», бросать еще больший вызов демократическому миру? Что будет дальше делать Си Цзиньпин?

Лидер Китая похож на человека, склонного к размышлениям. Сейчас он столкнулся с резкой критикой со стороны Запада, включая обвинения в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, жестокости в Гонконге и противоречивых действиях в морских водах вокруг Китая.

Что означает китайское бряцание оружием вокруг Тайваня? Возможно, Цзиньпин также пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Китая. Скорее всего, он хотел бы отметить столетие со дня основания КПК, присоединив Тайвань.

Захват Тайваня закрепит наследство Цзиньпина. А тесные личные, стратегические и военные связи с Россией Путина будут действовать в пользу Пекина. Тайвань обещает бороться, но он не сможет самостоятельно справиться с Китаем. Единственной страной, которая может помочь демократическому острову, это США.

Огромной проблемой для Байдена и Запада было бы одновременное вторжение России в Украину и нападение Китая на Тайвань. Запад в таком случае окажется перед выбором: война на два фронта или полное поражение, резюмирует издание.

Россия стягивает войска к границе с Украиной под видом подготовки к учениям «Запад-2021». Одновременно с этим активизировались российские контингенты в Беларуси, оккупированном Крыму, Приднестровье и акватории Черного и Азовского морей. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая 30 марта в Верховной Раде, указал на высокую вероятность российского вторжения.

Украинская военная разведка сообщила о подготовке россиянами масштабных провокаций, обострения в зоне ООС, попытки расширения зоны оккупации в Донбассе с возможным вторжением на других участках.

Европейское командование Армии США привело войска в боевую готовность, послы государств НАТО провели чрезвычайную сессию.

Официальные спикеры РФ начали угрожать Украине «необратимыми последствиями» и «началом конца». Украина провела консультации с США, Францией, Германией, Турцией, Грецией и другим странами. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным призвала его к деэскалации, но в Кремле об этом умолчали.

9 апреля состоялась серия телефонных разговоров между госсекретарем США и главами МИД Украины, Германии и Франции. Энтони Блинкен призвал Германию и Францию активнее поддерживать Украину.

13.04.2021,

Боевики гибридной армии РФ на параде в Донецке (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

В конце марта 2021 года Россия начала стягивать войска к границам Украины, а на Донбассе участились обстрелы со стороны ее гибридных войск. Разведка говорит, что Кремль может готовить провокации как повод для нового вторжения.

Западные страны и НАТО требуют от Кремля объяснений, демонстрируя поддержку Украины. Москва тем временем говорит, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории", распускает фейки о "подготовке наступления Украины" и грозит как минимум обострением на востоке.

LIGA.net запускает хронику с главными новостями новой эскалации российско-украинской войны.

13.04.2021

20:20

В российский Воронеж прибыли четыре оперативно-тактических ракетных комплекса (ОТРК) "Искандер" – якобы для подготовки к параду на 9 мая. Под Воронежем устроили новый большой лагерь российских военных, он расположен всего в 250 км от украинской границы.

17:30

Блинкен заверил Кулебу в непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - заявил он.

17:14

Кулеба встретился в Брюсселе с Блинкеном.

"Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ, что цена любой новой военной авантюры будет для нее слишком высокой", – написал глава МИД.

17:00

Зеленский встретится с Макроном в пятницу 16 апреля в Елисейском дворце (Le Figaro).

16:32

Столтенберг на конференции с Кулебой: Решать вопрос о членстве Украины в НАТО должна сама Украина и 30 стран-членов Альянса, у России нет права вето в этом процессе.

13:57

Кулеба – Столтенбергу: Украине нужен "новый раунд санкций против РФ", "прямая военная поддержка" и укрепление украинских оборонных возможностей.

13:05

Зеленский усомнился в целесообразности решения взять под контроль Украины позиции у поселка Шумы в 2018 году, передает Time.

"Для некоторых это означало, что мы были крутыми парнями. Для других это означало, что их сыновья не вернутся домой", – приводит цитату Зеленского издание.

10:45

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский: "Создается впечатление, что Россия может готовиться к наступлению" (Польское радио)

08:55

Российские оккупанты сбросили с дрона гранаты на позиции ВСУ под Горловкой, погиб украинский военный.

С начала суток боевики трижды нарушали перемирие, еще двое защитников Украины ранены.

08:19

11-12 апреля над южными и восточным областями Украины кружили американские дроны-разведчики RQ-4 Global Hawk.

07:32

Те, кто считают проблемой, что вступление Украины в НАТО "спровоцирует" РФ, либо недальновидны, либо - российские агенты, заявил Кулеба.

07:26

Россия перебросила севернее Симферополя технику 76-й дивизии ВДВ ВС РФ ("псковских десантников"), пишет CIT.

07:01

Смотрите график от LIGA.net о пути Украины в НАТО. Кликните на него, чтобы увеличить, а более подробно читайте здесь.

06:45

Зеленский о войсках РФ у границ: "Они хотят, чтобы мы боялись…Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи".

По его мнению, Кремль также хочет поднять градус, чтобы казалось, что западные страны колеблются в своей поддержке Украины. "Это своего рода проверка", - считает президент.

06:44

Глава ОП Ермак – администрации Байдена: "Ближайшие комплексы Patriot должны быть здесь, не в Польше" (Time).

12.04.2021

23:55

Деэскалация напряжения у украинских границ может быть вызвана поддержкой Украины оружием – это единственно понятный язык для России, считает глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

"Украине нужна поддержка оружием – то, что делает Турция, и видимые признаки солидарности – что делают США, отправляя военные корабли в Черное море. Веские аргументы на суше и на море – единственный понятный язык для Кремля, чтобы вызвать деэскалацию", – заявил Линкявичус.

22:23

Министры иностранных дел стран Большой семерки призвали Россию прекратить провокации против Украины и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами.

21:45

Боевики провели дистанционное минирование гражданского сектора Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий военных ВСУ – террористы написали на боеприпасах украинские лозунги.

20:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг считают, что Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму.

19:21

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением по поводу закупки Украиной турецких беспилотников Bayraktar, в котором "предостерег" Турцию и другие страны от "подпитывания милитаристских настроений" Украины.

17:05

Кулеба пригласил министров иностранных дел стран Евросоюза посетить линию соприкосновения на Донбассе "как можно быстрее" (Радио Свобода).

17:01

Журналисты британского телеканала Sky News побывали под российским Воронежем, где сняли сюжет о новом большом лагере российских военных, который расположен всего в 250 км от украинской границы.

17:00

В разведке считают, что переброска и скопление российских военных у украинских границ продлится до конца апреля. По данным ГУР МО, с 18 марта Россия уже перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым 16 батальонно-тактических групп из мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений из Южного, Западного и Центрального военных округов России и ВДВ РФ.

15:15

Мендель уточнила свои слова о запросе разговора Зеленский-Путин.

По ее словам, он был направлен после 26 марта, когда на фронте было убито четверо украинских военных

15:03

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады Эдельвейс показали позиции боевиков, обустроенные в насосной станции - гражданском объекте критической инфраструктуры.

Как сообщается, 26 марта российские оккупанты открыли из нее снайперский огонь, тогда погибли четверо украинских военных.

14:37

В Раде собирают подписи за закрытое заседание с Хомчаком. Нардепы хотят заслушать главнокомандующего ВСУ по ситуации на востоке Украины.

13:51

Кулеба - Столтенбергу: Украине нужны новый раунд санкций против России, прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей.

13:09

Кулеба завтра едет в Брюссель на срочное заседание Украина-НАТО и встречу с генсеком Столтенбергом.

В повестке - эскалация на границах и в Крыму, а также действия НАТО по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

12:55

Кулеба – Столтенбергу: Украине нужен "новый раунд санкций против России", "прямая военная поддержка" и укрепление украинских оборонных возможностей.

12:50

Боевики РФ снова нарушают режим прекращения огня на Донбассе. От пулевого ранения погиб украинский военный.

11:55

Песков заверяет, что Кремлю неизвестно о запросе на разговор Путин-Зеленский, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

11:53

По словам Мендель, у восточных границ сконцентрировано около 40 000 российских военных, столько же – в Крыму.

11:08

Зеленский запросил переговоры с Путиным, в Кремле молчат, сообщила Мендель.

07:55

Россия может совершить наступление на Украину, однако надо трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике, заявила пресс-секретарь Зеленского Мендель.

11.04.2021

22:12

Российские военные пропагандисты Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Юрий Кот попали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

20:12

Блинкен заявил, что Байден предупредил власти РФ: агрессивные действия на границах Украины будут иметь для Кремля последствия.

19:11

Россия обостряет ситуацию на Донбассе из-за санкций против Медведчука, заявил Арестович.

14:14

Глава МИД Британии Рааб: Великобритания и США "твердо противостоят" кампании России по дестабилизации Украины и призывают Кремль к немедленной деэскалации ситуации.

12:14

Оккупанты снова нарушают перемирие: под обстрелом погиб один украинский военный, еще один - ранен.

10.04.2021

18:10

Украина инициировала заседание ОБСЕ по поводу войск РФ на границе. Россия на него не пришла.

15:07

На востоке Украины впервые полетал украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2.

15:05

Зеленский в Турции встретился с Эрдоганом. Лидеры подписали декларацию на 20 пунктов.

Эрдоган заявил, что Турция не признает законной с точки зрения международного права оккупацию Крыма. Он также выступает за мирное решение вопроса с агрессией РФ на востоке Украины.

09.04.2021

23:56

Главы МИД США, Франции и Германии обсудили эскалацию на границах Украины.

Главный вывод - Украине необходима международная поддержка на фоне односторонних провокаций России на Донбассе и скопления российских войск вблизи украинских границ.

20:58

Турция пропустит в Черное море флот США в поддержку Украины.

Путин позвонил Эрдогану и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

19:46

Действия российских войск у границ Украины нетипичны и несут угрозу, заявили в ГУР Минобороны.

18:04

Хомчак опроверг сообщения из России о подготовке Украиной наступления на Донбассе.

Руководство Украины выбрало приоритетным политико-дипломатическое урегулирование конфликта, подчеркнул он.

15:58

США направили в Черное море два военных корабля из-за скопления войск РФ у границ Украины.

15:01

Зеленский встретится "один на один" с Макроном на следующей неделе, заявил посол Франции.

14:02

Соцопрос: 36% украинцев считают, что есть высокая вероятность полномасштабного вторжения России в Украину, 12% – не видят никакой угрозы.

00:45

В Белом доме заявили, что на границе с Украиной - максимальное количество российских войск с 2014 года.

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