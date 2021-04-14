навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
14.04.21  

РФ приняла решение о строительстве отдельной орбитальной станции

(0)
 
14.04.21   Редакция

Путин и Меркель согласны с тем, что таинственные смерти властителей "Великой перезагрузки", связанных с принцем Чарльзом, "не случайны"

(0)
 
13.04.21  

Выдворенного из Франции Магомеда Гадаева выдали чеченским силовикам

(0)
 
13.04.21   Редакция

Национальный совет по разведке: в ближайшие 20 лет Россия останется «разрушительной силой»

(0)
 
12.04.21  

Проект канала «Стамбул» параллельно Босфору не способен угрожать интересам России

(0)
 
12.04.21   Редакция

Китай: когда взорвется демографическая бомба замедленного действия

(0)

последние за вчера, 13.04.21  
 
21:35  

Выдворенного из Франции Магомеда Гадаева выдали чеченским силовикам

(0)
 
21:22  

"Китай, Россия и Иран уписаются от смеха увидев это"

(0)
 
21:06  

18 украинских космонавтов, о которых «забыли» на Украине

(0)
 
20:53  

Русскоязычные СМИ Белоруссии

(0)
 
20:38   Редакция

Национальный совет по разведке: в ближайшие 20 лет Россия останется «разрушительной силой»

(0)
20:04   Редакция

Высокопоставленный китайский чиновник признал, что [китайские] вакцины малоэффективны

(0)
 
18:57   Редакция

Советский шпион Энтони Блант передал КГБ «компромат» - письма дядей Королевы, которые показывали их глубокие симпатии к нацистам - и Кремль все еще может быть хранит их и сегодня

(0)
 
17:04   Редакция

EXCLUSIVE CNN: В то время когда Россия стягивает свои войска к границе президент Украины отправился на передовую

(0)
13:13   Редакция

Символика ультраправых формирований MAGA*

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 14.04.21 00:34
скаут: Игорь Львович;
   
 

РФ приняла решение о строительстве отдельной орбитальной станции

12.04.2021

Руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила газета "Московский комсомолец".

"Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое Владимир Путин проводил из Энгельса", - сообщает издание со ссылкой на осведомленный источник.

"Предполагается, что строительство новой станции РОСС начнется уже в ближайшее время, чтобы не допустить большого временного зазора между консервацией нашего сегмента на МКС и появлением новой рабочей площади на орбите. Предположительной датой консервации старого сегмента МКС назван 2025 год", - говорится в публикации.

Как отмечается в публикации, решение продиктовано изношенностью ряда модулей российского сегмента.

5 апреля руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что срок работы МКС могут продлить на 2030-е годы.

"Дальше у нас в планах думать о завершении работы МКС, хотя до 2030, может чуть больше, мы планируем осуществлять её эксплуатацию с плавным завершением программы", - сказал Соловьев.

В октябре 2020 года Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Совет по Космосу РАН после его доклада рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.

26 ноября прошлого года в "Роскосмосе" сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции. 28 декабря вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что судьба МКС будет определена "в первом квартале следующего года".

4 марта замруководителя центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения "Энергии" Юрий Гидзенко сообщил, что "на верхних уровнях" принято решение о продлении срока работы станции до 2028 года.

статью прочитали: 40 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 