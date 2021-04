архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 14.04.21 00:47 скаут: Игорь Львович Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае Кто выиграл от скандала с уйгурским хлопком? Бойкот H&M и Nike оказался на руку китайским брендам Elena Balakhnova 10 апр Скандал разразившийся из-за отказа известных брендов закупать китайский хлопок сильнее всего сказался на H&M, и, казалось, обошел Nike по касательной. Многие эксперты считали такой поворот событий достаточно предсказуемым: товары H&M не являются уникальным предложением на рынке, альтернативу дешевой и не очень качественной одежде бренда найти не сложно, а вот с Nike рубить с плеча было бы не разумно, высокотехнологичной одежде для спорта найти замену не так просто. SCMP В день, когда H&M пропал из китайским e-com площадок и электронных карт, Nike выпустила лимитированную модель кроссовок и полностью ее продала за несколько часов! Казалось буря прошла стороной, но всего через несколько дней сеть заполнили видео на которых люди сжигали кроссовки Nike, Олимпийский комитет Китая призвал спортсменов найти альтернативу экипировке от Nike и Adidas, а социальные сети наполнились призывами к патриотизму в потреблении. Эффект не заставил себя ждать: в первую очередь подскочили цены на лимитированные коллекции брендов Li-Ning и Anta, а определенные модели кроссовок подорожали в 30 раз: поднявшись в цене c 1.500¥ до 48,000¥ (1¥=11,81 руб). Что вызвало негативную реакцию у китайской прессы и правительства, которые призвали бренды регулировать ценовую политику и не позволять перекупщикам спекулировать и создавать нездоровый ажиотаж. SCMP Продажи в онлайн и офлайн магазинах спортивных брендов Li-Ning с конца марта выросли на 60%, Anta на 30%, отметили определенный рост и более доступные локальные 361°,Xtep и Peak. На эту тенденцию среагировал и фондовый рынок: акции Anta показали рост в 155%, а Li-Ning в 141% за последний год. По прогнозам аналитиков к 2025 году Китай превзойдет США по количеству импорта и будет потреблять приблизительно 50% от всего мирового производства товаров класса люкс. Ситуация с бойкотом китайского хлопка, продемонстрировала, что Китай больше не готов принимать правила игры, потому что растущий достаток страны, наглядно демонстрирует, устанавливать эти правила будут вскоре китайские потребители.

Финансист в Китае. Про Dodo Pizza Китай Побудила начать писать здесь меня одна очень любопытная новость на пространстве Поднебесной, а именно «громкий» уход Dodo Pizza с китайского рынка. Почему «громкий»? Оля Бесхмельницына 11 апр Потому что новость в Китае не произвела никакого эффекта внутри страны, не обсуждалась в пабликах и группах в мессенджерах, громкость имела примерно ту же, что и стеснительное выпускание шептуна на переполненном жд вокзале в час пик. Почему эта новость заинтересовала меня? Потому что работа российских компаний в Китае, их успехи и их неудачи, тенденции на рынке иностранных компаний не могут меня не интересовать по роду профессиональной деятельности в Китае. Я следила за их деятельностью в открытых источниках, строила личные связи с непосредственными участниками, изучала информацию от экспертов, сейчас, вдруг неожиданно, из этой бочки начало протекать то, что не должно было. Например, стала выплывать информация, что не все так гладко в жизни франчайзи в РФ, что критику и несогласие с политикой бренда давят в зачатке угрозами, информацию зачищают, аудиторию топят в сахарном сиропе только позитивной информации. По запросу можно найти много контента и весь он про российского Стива Джобса, о международном присутствии, увлекательно и заманчиво. Уже одно только это вызывает, у меня, как у человека из области финансов — вопросы. Я не верю в созидательные цели бизнеса, особенно крупного уже давно. Харизма лидера очень просто вводит в заблуждение впечатлительную публику, но истинные цели могут мастерски скрываться за умелыми руками игрока в покер. Где хоть одни грязные трусы? Где хоть один признанный провал, ошибка, неудача, косяк, махинация, измена жене, ну хоть что-то. Мне так это напомнило времена МММ и Властелины, знаете ли... но сейчас не об этом. На фоне события у меня родилась гипотеза ухода из Китая, которую не обсуждали в рамках сообщества vc. Но сначала упомяну из уважения к участникам сообщества, какие же версии ухода с рынка Китая исследовались и озвучивались: 1. Официальная — уход от типовой модели бизнеса вредит бизнесу, распаляются на IT разработки. Мой вывод: Оправдания звучат жалко. Китай – это страна, где все уже придумано, от упаковки, до приложений. Бабка, торгующая сельдереем на обочине смогла подстроиться, а бизнес средней руки с ресурсами не смог, есть вопросы к версии. Крупные игроки типа Хата и Мака, Старбакса подстроились, пересмотрели модели, переформатировались, вписались. Адаптировались к агрегаторам, доставке, приложениям для платежей и заказов, изменили интерьеры. Старбакс в Китае — это отдельный разговор, как и их роскошная кофейня-дворец на несколько этажей в Шанхае с невероятно зрелищными мероприятиями внутри, дизайнерскими интерьерами, оборудованием — это Дисней ленд в мире кофеен. 2. Неофициальная, по мнению участников vc — раздувание пузыря перед выходом на IPO, создание привлекательной легенды о международном бизнесе и впечатляющих успехах для потенциальных инвесторов. Официально версия не комментируется. Мой вывод: Полагаю, что такой ход мыслей имел место, однако эта цель не могла быть ключевой, блеф был бы слишком откровенным и отчаянным. До отчаяния глобальная сетка (секта) еще не дошла, это впереди. Надо ждать новостей, уверена, мы их еще услышим очень много. 3. Официальная — высвобождение ресурсов для проектов в Европе и др странах. Озвучиваются цифры о расходах на содержание представительства, порядок цифр 100 тыс $/мес, одновременно с этим говорят о 4,5 годах на рынке и инвестициях в 2,5 млн $, математика не складывается у меня. В то же время, в других источниках проходила новость о привлечении 4-х млн $, но сейчас компания это отрицает. Кто врет? И согласование цвета стаканчиков и коробочек, толщина картона, действительно требует таких ежемесячных расходов и таких сроков, чтобы понять, как успешно организовать продажи и доставку? И точки на карте — это правда или фейк? Почему пиццерия в Янтае уже давно не существует, а на карте точка есть, тогда что такое несколько точек в Нигерии? Они реальны или это просто точки? А кто проверит, ведь правда=)) 4. Неофициальная, по мнению участников vc — обломали зубы о китайского дракона, не исследовали рынок, не потянули. Официально версия опровергается, якобы и анализировали и команду нанимали. Но погодите, если считать исследованием рынка китайского общепита-турне на 40 дней в Сыктывкар и обучение там навыкам использования швабры мехом вниз, а потом перенос этого опыта в Китай, то да, пожалуй так и должно выглядеть исследование другого мира, а именно Китайской модели бизнеса. Встать в китайский общепит всей командой и посмотреть, как это работает и повезти модель в Россию, почему-то основателям в голову не пришло. Интересно, почему? 5. Официальная — В Китае говорят по-китайски, пицца для них — сложный продукт и в противовес мнение участников vc — киты проглотят хоть что, просто скажи, что это иностранный продукт, главное занести правильно и учесть вкусы местных. И тут я склонна в некоторой части соглашаться с пользователями vc. Оправдания DoDo Опять звучат слабовато. Требуются ресурсы и команда, чтобы понять, что в Китае говорят по-китайски, что это закрытая, сосредоточенная на себе культура? Тогда как же понимать тот факт, что стратегическим партнером в Китае, сооснователем стал россиянин, который утверждает, что он 20 лет работает с Китаем и 14 лет живет в нем же, а по одному из образований имеется китайский диплом 2006 года (судя по его интервью 2-х месячной давности и профилям в соцсетях). Это было новостью и для него тоже? И даже обучение мытью полов в Сыктывкаре не помогло этого понять? И ему неизвестно, что "Аленку" на китайском рынке продвигают китайцы и то, только потому, что продукт понравился китайцам. А то, что рынку пиццы в Китае уже 30 лет и есть масса успешных проектов, работающих в этой области, для чего нужно было изобретать велосипед, модель пиццерии и то, что это не обеденный перекус и не еда студентов — тоже информация, на которую нужно тратить миллионы, чтобы понять человеку, который 20 лет в Китае? 6. Официально — пицца-сложный продукт, сложно оправдать вкусы китайского потребителя. Слабое оправдание. И да и нет. Пицца — это продукт не относящийся к повседневной еде, скорее так. В силу культурных особенностей, восприятие пиццы в Китае я бы отнесла к особым случаям похода в ресторан, например, свидание, встреча друзей, дни рождения детей, отдых в будний день вечером, этим и обусловлены определенные интерьеры в пиццериях, меню и персонал. Сэндвичи и бургеры, наоборот, здесь прижились, как перекус, быстрая еда, еда для обеденного перерыва. Пиццу же даже в офис не заказывают для празднования каких-либо праздников. За 20 лет в Китае сооснователями должно быть известно, что взрослым отмечать ДР вообще не принято в этой культуре, только маленьким детям и самым пожилым членам семьи. В меню было более 100 наименований, зачем? Начали распыляться? Последнее изобретение — это салат с пастой-спиральки, помидорами-черри, зеленью, свежим огурцом, шашлычком и черникой. Я догадываюсь, что авторы исходили из того, что чем страннее вкус и сочетание, тем круче для китайца, ведь они едят все, что движется и даже, то что не движется и давно протухло. Но опять же, эти "20 лет в Китае" мне не дают покоя. На стеллажах в китайском супермаркете азиаты выбирают рис из примерно 30 сортов и сотен марок, лапшу из сотен сортов и сотен марок, но среди них, не удивляйтесь, нет ни рожек, ни спиралек, ни рогаликов. Эти продукты находятся на стеллажах иностранных продуктов, представлены слабо и не употребляются массовым потребителем. Уверена, что многие , увидев в еде спиральки, вообще не смогут сразу понять, что это и зачем это в еде. Помидоры-черри — это фрукт, в овощном они не продаются, используются для декора тортов, мороженного, в салате уместны в иностранных ресторанах. Свежий огурец — в небольшом количестве может быть уместен в салате, но с другим способом нарезки, т.к. такие продукты, как свежий огурец, перец болгарский, помидоры, морковь не принято употреблять сырыми, даже огурцы жарят. Китайцы падают в обморок, когда наши дают детям морковку погрызть. Это считается нездоровым и вредным. Салат в целом, как блюдо — это пока нетипично для Китая. Однажды я принесла на работу кочан салата-айсберга, это вызвало панику у нашего китайского HR-директора. Свежий овощ в общем холодильнике — паника, а вы им чернику в салат, ну камон. С таким же успехом пельменей парочку кинули бы в тот же салат, китайцы же, сожрут все. 7. Теперь моя гипотеза. Почему же первый и пока единственный совет директоров принял такое неожиданное решение об обрубании Китая, такое резкое, такое странное, отказ от таких очевидных перспектив, а теперь ежедневно отчитывается, что выручки начали бить "рекорды" (цифры смешные, поэтому в кавычках), почему разрывают отношения с сооснователями, без права продолжать. Почему вывозят команду, фактически сбегают, почему не берут с этого сверхпрогрессивного рынка лучшие идеи, решения, модели и не глобализируют их. Ответ может быть очень банальным и на поверхности. Г-на Овчинникова грубо отымели, обобрали, развели. Заниматься годами согласованием дизайна коробочек и рассказывать основателю DoDo, что Китай — это сложно и требует все больше и больше денег действительно может человек, который 20 лет в Китае, хотя, для такого развода достаточно и срока покороче. И в завершении, мне бы очень хотелось видеть российских игроков общепита на китайском рынке, потому что возможности не имеют пределов, в том числе для переноса опыта и технологий из Китая в мир за его пределами. Это передовая страна, которая ушла далеко вперед и того, кто оседлал дракона, вряд ли что-то остановит за пределами Поднебесной. Были времена и есть сейчас, когда Китай брал технологии у мира, переделывал их, изменял, адаптировал, воспроизводил. Сейчас пришли другие времена, времена, когда пора избавляться от стереотипов, вывозить технологии и модели уже из Китая. Об истинных причинах ухода, мы вряд ли узнаем, по крайне мере, сейчас, сотрудники связаны соглашениями о неразглашении, бизнес склонен к скрытности, особенно, что касаемо дел с Китаем. Это не только Додо касается, тут сложно узнать, что творится и у других игроков, каждый раздувает щеки, а что там внутри-остается только догадываться, поэтому все, что сказано — это мое частное мнение на основе крупиц информации, которую удалось собрать.

ЭКДайджест. Китай за неделю: запрет на романы между учителями и учениками, антимонопольное наказание Alibaba и миллиардеры Пекина Опубликовано 2021/04/11 Фото: Reuters Китай победил вспышку коронавируса на юго-западе, Ухань отметил год со дня снятия карантинной блокады. Врачи прогнозируют восстановление международных путешествий в обычном режиме к следующей весне. Китайцы обсуждают законопроект о защите несовершеннолетних, особенно пункт о запрете на романтические отношения учителей и учеников. Додо Пицца ушла из Китая. Шанхай и Пекин поднялись в рейтингах по дороговизне жизни и числу миллиардеров. Главные новости Китая за неделю в ЭКДайджесте. Вакансии недели — новая рубрика ЭКД. Мы подбираем в том числе объявления, где не требуют знание китайского языка.

Хроники коронавируса В Китае зафиксировали наибольший прирост заболеваемости Covid-19 с конца января. 5 апреля сообщили о 32 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, из них 15 локальных. Все местные случаи были зафиксированы в городе Жуйли провинции Юньнань. Среди заболевших есть граждане Мьянмы. Распространение инфекции в Жуйли удалось остановить благодаря двум раундам общегородского тестирования, третий раунд начался 11 апреля. По последним данным, в Юньнани 88 человек болеют Covid-19. Также выявлено 39 бессимптомных пациентов. Партсекретаря Жуйли сняли с должности за неудачи в борьбе с Covid-19. Во время пандемии коронавируса Гун Юньцзюнь не справился с должностными обязанностями. За последние полгода в городе 3 раза фиксировались вспышки заражения коронавирусной инфекцией. Гун согласился с выводами комиссии и был понижен в должности до советника первого ранга. Ухань отметил год со снятия карантинной блокады из-за Covid-19. 8 апреля 2020 года в 11-миллионном мегаполисе отменили действовавшие 76 дней меры по ограничению мобильности: тогда из города начали отправляться поезда и вылетать самолеты. Год спустя экономика Уханя на подъеме. Напомним, впервые вспышку новой коронавирусной инфекции зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Ухань 3 февраля 2020 года. Фото: Getty Images У большинства перенесших Covid-19 жителей Уханя до сих сохранились антитела. Такие данные были опубликованы на сайте научных работ bioRxiv. Исследование длилось год, в нем принимали участие 869 переболевших доноров плазмы. Результаты показали, что в крови 70% из них до сих пор остались антитела, хотя их число постепенно снижается. Китай может снять ограничения на международные поездки весной 2022. Таким мнением поделился с журналистами один из ведущих вирусологов страны Чжан Вэньхун. Смягчение ограничений на зарубежный туризм будет возможным благодаря вакцинации от Covid-19 более 70% населения Китая. Чжан убежден, что страна достигнет этого показателя и добьется коллективного иммунитета к весне следующего года. Об открытии границ для иностранных граждан Чжан не упомянул. Ранее власти Китая объявляли о планах привить 40% населения от Covid-19 к июню 2020 года. Пекин ввел цветные коды о прогрессе вакцинации в компаниях и общественных местах. Цветные знаки стали появляться на дверях торговых центров, ресторанов и офисов. Цвет таблички наглядно показывает долю вакцинированных сотрудников. Зеленый цвет значит, что прививку от Covid-19 сделали 80% персонала, синяя табличка — от 40-80%, а красная — менее 40%. Хотя учреждениям с красной отметкой не грозят негативные последствия или штрафы, клиенты охотнее выбирают «зеленые» заведения. Китай намерен вакцинировать к июню 40% населения — 560 млн человек. «Зеленый» статус прогресса вакцинации. Фото: Leo Ramirez/AFP/Getty Images К концу года Китай произведет 3 млрд доз вакцины от Covid-19. Об этом заявил Чжэн Чжунвэй, глава Государственного комитета по здравоохранению. «Во втором полугодии мы полностью удовлетворим внутренний спрос», — прокомментировал Чжэн. Пекин занял первое место в мире по количеству проживающих в нем миллиардеров Такие данные были опубликованы в рейтинге Forbes. В 2020 году число миллиардеров в столице Китая выросло на 33 человека — до 100. Это позволило Пекину обойти показатели Нью-Йорка, который традиционно выступает рекордсменом. По данным на 2020 год, в нем проживало 99 миллиардеров. Богатейшим человеком Китая по версии Forbes стал Чжун Шаньшань — руководитель компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring. Его состояние составляет $68,9 млрд. В общем рейтинге журнала он занял 17-ю строчку. Всего в Китае насчитывается 626 миллиардеров. Миллиардер Чжун Шаньшань. Фото: Inbusiness Тем временем Шанхай стал самым дорогим городом в мире. Такой рейтинг опубликовал швейцарский банк Julius Baer. Ранее лидерство принадлежало Гонконгу, сейчас он располагается на 3-й строчке после японской столицы Токио. В исследовании анализировалась стоимость потребительской корзины богатых граждан, куда входят люксовые и эксклюзивные товары. Шанхай также существенно поднялся в рейтинге Forbes. Сейчас он занимает 6 место в мире по концентрации миллиардеров, хотя в прошлом году был лишь 18-м по счету. Alibaba оштрафовали на $3 млрд за монопольное поведение Штраф наложило Государственное управление по регулированию рынка КНР. Компанию уличили в действиях неправомерного характера, вынуждающие хозяйствующие субъекты «выбирать одно из двух». Регулятор обязал Alibaba Group прекратить незаконную практику и выплатить штраф в размере 18,2 млрд юаней ($2,8 млрд) — примерно 4% от объема продаж компании в Китае за 2019 год. По данным следствия, противоправные действия Alibaba препятствуют конкуренции на китайском рынке услуг с участием торговых онлайн-платформ, мешают свободному потоку товаров, услуг и ресурсов, нарушают законные права и интересы продавцов на платформе, а также интересы потребителей. Китайский фильм стал самой кассовой мировой лентой от женщины-режиссера Фильм «Привет, мама» (你好,李焕英) собрал в прокате 5,4 млрд юаней ($822,8 млн) по состоянию на 6 апреля. Это превосходит сумму предыдущего кассового рекорда женщины-режиссера. Он принадлежит Пэтти Дженкинс и ее фильму «Чудо-женщина» 2017 года. Сборы картины составили $825 млн (5,4млрд юаней). Среди всех китайских фильмов «Привет, мама» занимает второе место по кассовым сборам. Он уступает только ленте «Война волков 2» режиссера Джеки У (吴京 У Цзин), которая собрала 5,7 млрд юаней ($868 млн). Режиссер Цзя Лин. Фото: Kuaibao В начале апреля лидером кинопроката стал фильм «Моя сестра» (我的姐姐). Премьера с популярной актрисой Чжан Цзыфэн в главной роли собрала более 500 млн юаней ($76 млн). Данные представлены платформой по продаже билетов Maoyan. По кассовым сборам фильм обошел голливудский хит «Годзилла против Конга». Сюжет «Сестры» строится вокруг истории девушки, которая потеряла родителей. Она находится перед выбором — воплощать собственную мечту или воспитывать младшего брата. Рейтинг фильма на Douban составил 7,1. Douban — авторитетный источник пользовательских оценок, аналог платформы IMDb. На Дальнем Востоке начали строить канатную дорогу в Китай Она пройдет над рекой Амур и свяжет Благовещенск с китайским городом Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян). 6 апреля на российском берегу забили первую сваю, сообщил исполнительный директор компании «ЗЭД Девелопмент» Владимир Коновалов. Длина дороги составит 973 м, проект предполагает строительство 4 линий-фуникулеров. Вместимость одной кабины будет достигать 110 человек, попасть в Китай можно будет всего за 6 минут. Строительство планируется закончить во второй половине 2022 года. Ожидается, что пассажиропоток к 2024 году составит миллион человек. РЖД рассмотрит возможность прокладки железной дороги в Китай через Алтай. Об этом сообщил замглавы компании Алексей Шило. По его словам, РЖД планирует создать погранпереход на 55-километровом участке границы между Республикой Алтай и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Не исключают в компании и строительство эстакады в пограничной зоне. Как отмечают в РЖД, железнодорожный путь через Алтай может стать кратчайшим выходом в Китай. В 2017 году крупнейшая российская железнодорожная компания уже рассматривала возможность строительства высокоскоростной магистрали «Евразия» в направлении Китая. Она также проходила бы через Республику Алтай, а на участке дороге должны были построить 2 тоннеля длиной свыше 20 км. В Китае построят пятый по счету космодром Он будет расположен в уезде Сяншань города Нинбо (провинция Чжэцзян). На площадке также разместят центр управления и монтажно-испытательный комплекс. В 2021-2025 годах местные власти планируют инвестировать в проект 20 млрд юаней ($3 млрд). Ожидается, что с нового космодрома будет выполняться до 100 коммерческих запусков в год. В 2020-м Китай отправил в космос 89 аппаратов в рамках 39 запусков. Среди успешных проектов выделяют лунную миссию «Чанъэ-5», полеты тяжелой ракеты «Чанчжэн-5» и первого марсохода «Тяньвэнь-1». В 2021 планируется запустить свыше 40 космических аппаратов. Сейчас в Китае функционируют 4 космодрома: Цзюцюань (провинция Ганьсу), Тайюань (провинция Шаньси), Сичан (провинция Сычуань) и Вэньчан (провинция Хайнань). Министерство образования Китая опубликовало законопроект о защите несовершеннолетних В первую очередь нормы коснутся защиты детей от сексуального насилия со стороны педагогов. Учителям запретят поддерживать любовные отношения с учениками, словами и действиями выражать предложения сексуального характера и демонстрировать школьникам порнографические материалы. Законопроект получил одобрение многих пользователей в социальных сетях, но есть и те, кто остался недоволен. Критики считают, что такие отношения учителей и учеников недопустимо назвать «романами»: это настоящие сексуальные преступления против несовершеннолетних. Подробнее о реакции на законопроект читайте в нашем материале. Помимо этого, власти рассчитывают оградить детей от травли в школах, объявления бойкота одноклассниками и других принижающих их достоинство действий. Контроль за соблюдением правил будут осуществлять школы. Новые правила станут дополнением к Закону о защите несовершеннолетних и вступят в силу с 1 июня 2021 года. До 23 апреля министерство будет собирать отзывы и пожелания по проекту правил от граждан и организаций. Власти Китая обязали игровые платформы давать детям время для сна Такое распоряжение издало одно из подразделений Министерства образования КНР. С 22:00 до 8:00 игровые онлайн-сервисы Китая должны ограничить доступ к видеоиграм несовершеннолетних школьников. По мнению властей, эта мера гарантирует достаточный здоровый сон для учащихся начальной и средней школы. Контроль на местах за исполнением распоряжения будут осуществлять региональные управления по делам образования. Китайские подростки-любители видеоигр. Фото: Daily Mail Кроме того, распоряжение затронуло и время начала занятий в школах. Министерство образования обязало начальные школы начинать уроки не раньше 8:20, в средней — не ранее 8:00. Учебным заведениям запретили собирать детей для участия в коллективных мероприятиях раньше этого времени. Временные ограничения ввели и для онлайн-занятий: школьники могут заниматься по сети только до 21:00. Додо Пицца уйдет с китайского рынка Об этом сообщил основатель российской сети пиццерий Федор Овчинников. Решение о закрытии вынес совет директоров компании Dodo Brands. Додо Пицца проработала в Китае 4,5 года и открыла за это время 4 ресторана. По словам Овчинникова, уход с рынка Китая обусловили две причины: уход китайского подразделения компании от ключевой бизнес-модели и необходимость больших инвестиций. За период работы в КНР компания вложила в развитие сети $2,5 млн долларов. Предприниматель признал, что несмотря на самые большие вложения среди всех подразделений сети, финансовые результаты Dodo Pizza China были слабее других стартапов. Фото: Dodo Pizza Story Российская сеть пиццерий Додо Пицца была основана в 2011 году. На данный момент под брендом компании работает 683 точки в России и несколько десятков в 13 странах мира. Фото с первого вог-бала в истории Пекина 27 марта в столице Китая прошел крупный vogue-бал Feather and Fur (一地鸡毛). Это мероприятие для сообщества ЛГБТК+, где можно продемонстрировать необычные наряды и получить за это призы. Площадка дает возможность показать свою индивидуальность без страха осуждения со стороны окружающих. Клуб BIE别的 поделился фото с бала, мы собрали их в этой статье. В Китае наказали 84 чиновника, которые помогли убийце сбежать из тюрьмы Громкое дело о коррупции касается высокопоставленных должностных лиц автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. Из 84 провинившихся 54 получили строгие дисциплинарные наказания, дела 10 человек расследует полиция, еще 10 умерли до начала разбирательства. Все они причастны к делу об убийстве 1992 года. Бату Мэнхэ. Фото: South China Morning Post 18-летний осужденный Бату Мэнхэ провел в тюрьме только 3 месяца из 15-летнего срока. Его мать и дядя через связи помогли поставить Бату поддельный диагноз: в сентябре 1993-го Бату проходил лечение в больнице, а потом сбежал. В 2007 году, когда тюремный срок официально истек, Бату получил нужные документы о погашении судимости. В 2010 году он вступил в Коммунистическую партию Китая и стал депутатом собрания народных представителей одного из небольших сомонов. Затем Бату несколько раз выбирали главой более крупного поселения. Власти возобновили расследование благодаря усилиям 74-летней матери убитого в 1992 году. В 2017 году Бату арестовали за присвоение 290 тыс. юаней ($44 тыс.) из бюджета деревни и приговорили к трем годам лишения свободы. Власти убедятся, чтобы на этот раз Бату отбыл в тюрьме оба срока целиком — 18 лет. Число недели: 706 Столько килограммов кокаина изъяли в Гонконге — это рекорд. 165 кг кокаина было размещено в 5 картонных коробках, остальные 495 кг обнаружили в одном из помещений промышленного здания. Предположительно, изъятое вещество было произведено в Южной Америке и попало в Гонконг на борту океанских судов. Максимальное наказание для наркоторговцев в Гонконге — штраф в размере 5 млн гонконгских долларов ($643 тыс.) и пожизненное заключение. Брикет с кокаином. Фото: The Guardian, Getty Images статью прочитали: 57 человек Комментарии