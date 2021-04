архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.04.21 18:33 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Китай «Саянский марш» китайских горных стрелков Chinese troops fully prepared for Snowfield Combat and March Competition in Russia Китайские военные полностью готовы к состязаниям горных подразделений «Саянский марш» в России Source China Military Online Editor Chen Zhuo Time 2021-04-14 Китайский солдат поднимается по заснеженному склону горы. Авторы: Сян Юн и Син Хунцзянь ПЕКИН, 14 апреля - китайская команда-участница, в состав которой входят военнослужащие бригады специальных операций 78-й группы армии НОАК, готова принять участие в состязаниях горных подразделений «Саянский марш», специальном мероприятии Международных армейских Игр. Это первый случай, когда китайские военные отправили команду для участия в этом соревновании. Перед Играми члены команды готовились в заснеженных лесах провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай. Во время тренировок, члены команды, для удобства, вместе с лыжными костюмами, носили лыжные противоперегрузочные костюмы. Во время марша в метель каждый выдох создавал слой инея на морозостойкой маске. К тому же, во ходе тренировок, участникам время от времени приходилось пересекать горы с перепадом высот около 500 м и дистанцией по прямой более 1000 м. По словам Ван Хайтао, руководителя группы, марш по снежному полю полностью отличается от лыжного похода спортсменов, поскольку первый является еще более серьезным испытанием физической силы и выносливости для участников, которым требуется еще более интенсивная специальная подготовка. Участники закрепляют “пострадавшего” на носилках, чтобы предотвратить получение вторичной травмы. Тренировочные полигоны в Китае, характеризующиеся относительно более низким и простым рельефом, отличаются от таковых в России. Чтобы свести к минимуму разницу в высотах и крутизне, инструкторы перед тренировкой, обследовали горную местность чтобы выбрать наиболее подходящую обстановку, они нашли обрыв с перепадом высот 30 м и оборудовали 70-градусный склон рядом с полигоном для обучения скалолазанию, создав тренировочную площадку с замкнутым контуром для движения вверх и вниз. Кроме того,на склон вылили более десятка ведер воды и наморозили лед, чтобы альпинистам было труднее. Участники заняты подготовкой оборудования, необходимого для соревнований. Кроме того, место для отработки поиска и спасания пострадавших в лавине было выбрано в седловине под откосом, где снег был “по пояс”, то есть те, кто соскользнул бы в седловину должны были быть засыпаны снегом. «В реальных боевых условиях и раненым, подлежащим поиску и спасению, и спасателям в любой момент будет угрожать опасность. Спасатели должны действовать исходя из соображений обеспечения собственной безопасности, и этот боевой фон, который, скорее всего, будет упущен из виду при регулярных тренировках», - сказал инструктор Сун. Сообщается, что «Саянский марш» - это командные соревнования-учения, которые обычно проводится в экстремальных зимних погодных условиях Сибири для проверки навыков участников зимних видов спорта. Участники должны выполнить два этапа горного марша общей протяженностью 50 км, охватывающий два дня и одну ночь, во время которых необходимо пройти еще двенадцать курсов, таких как индивидуальная стрельба, разведка ключевых целей, альпинизм и метание гранат, помимо лыжных соревнований на дальних дистанциях. 9 апреля китайская команда завершила общение на месте с судьями организатора, а затем начала адаптивное обучение по таким курсам, как разведка целей, транспортировка раненых и командная стрельба. Члены китайской команды общаются со своими российскими коллегами о правилах игры.

Chinese troops for "Sayan Range March" start adaptive training in Russia Китайские военные - участники «Саянского марша» начинают адаптационные тренировки в России Source China Military Online Editor Li Jiayao Time 2021-04-13 Видео: http://yspvv.81.cn/video/2021/4/13/8147E0877F5A4449BEEBC0F1390DE30B.mp4 BEIJING, Apr. 13 -- Состязания горных подразделений «Саянский марш» проводимые в рамках Международных армейских игр (IAG)-2021 начнутся 14 апреля. Китайские военные-участники состязаний прибыли в лагерь в Западных Саянах в России и приступили к адаптационным тренировкам. Китайские военные впервые примут участие в этом мероприятии. В ходе «Саянского марша» от участников требуется в течение двух дней провести два этапа марша по горным районам общей протяженностью 50 километров, включающих одиннадцать курсов, таких как поиск пострадавших в лавине и командное движение на лыжах.

Добавлено : видео Министерства обороны Российской Федерации

