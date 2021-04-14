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опубликовано редакцией на Переводике 14.04.21 22:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

РУССКИЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ТРИУМФАЛЬНУЮ АРКУ ПАЛЬМИРЫ В СИРИИ, ИЗВЕСТНУЮ КАК ВОРОТА В ХРАМ ВААЛА: ПОДГОТОВКА К [ПРИХОДУ] МЕССИИ?

BY ADAM ELIYAHU BERKOWITZ | APR 12, 2021 | BIBLICAL NEWS

И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский; и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. 4-я Царств 21 глава – Библия:

ПАЛЬМИРА, СИРИЯ: Древние руины города Пальмира. В настоящее время разрушены. Вид на арку в Пальмире, 14 октября 2006 г. Изображение: Shutterstock

Через  шесть  лет  после   разрушения [террористами  ИГИЛ]  Триумфальной арки Пальмиры в Сирии, которая служила воротами в главный языческий храм Ваала,  русские начали реконструкцию древнего памятника архитектуры. Восстановление арки предсказано в Талмуде как  событие  предшествующее приходу Мессии.

АРКА ПАЛЬМИРЫ; ХРАМ ВААЛА

Руины древнего города Пальмира, расположенного примерно в 135 милях к северу от Дамаска, были чрезвычайно популярной туристической достопримечательностью, привлекавшей  до  105000 посетителей в год, пока в 2011 году в Сирии не разразилась разрушительная гражданская война. Храм и большая часть этого памятника истории   были разрушены Исламским государством (ИГИЛ) в 2015 году. Монументальная арка, центральное  строение  древнего города, которая была построена во время правления римского императора Септимия Северуса примерно в 200 году нашей эры,  была в основном разрушена. Подсчитано, что в арке осталось только 30-40% камней. 

Назир Авад, генеральный директор Сирийского управления древностей и музеев, объяснил Al-Ahed News, что «прошли встречи с российскими экспертами для обсуждения работ  по восстановлению и реконструкции  Триумфальной арки. Они находятся в процессе документирования и изучения, чтобы наметить план реставрационных работ».

«Были разработаны  необходимые программы для создания рабочих групп, занимающихся документацией и подготовкой документов в рамках реставрационных работ, и других групп -  для работы с завалами», - добавил он.

Авад отмечает, что «работа фактически не началась, но с сирийской стороны был составлен рабочий документ с конкретными задачами, подготовленными для команд, поскольку этот вид работ  должен соответствовать  мировым стандартам. Коронавирус влияет на ход подготовки реставрационных работ с Ассоциацией предприятий каменной отрасли  России, и Дирекция поддерживает контакты с ЮНЕСКО и другими учреждениями».

«Сирийские эксперты разработали некоторые планы,  пока  нет точного графика ведения  работ, но исследования по реставрации, разбору  завалов и обломков  и так далее могут быть готовы в течение шести или восьми месяцев».

Исполнительный директор Фонда реставрации Пальмиры Сергей Тиглинов сообщил, что специалисты сделают 3D-сканирование всех элементов, переведут их в виртуальную модель, а затем соберут в восстановленном памятнике.

Реставрационные работы начались на этой неделе после подписания меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Сирии и Ассоциацией предприятий  каменной промышленности России. В 2019 году Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге объявил о планах реставрации объекта совместно с Институтом истории материальной культуры Российской академии наук и Генеральным управлением древностей и музеев Сирии (DGAM). Проект также будет осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

ВААЛ

На этом месте, которое когда-то было жизненно важным пунктом на караванном пути Шелкового пути, есть артефакты, относящиеся к периоду неолита. Храм Пальмиры был посвящен в 32 г. н.э. для поклонения Ваалу. Самыми ранними известными жителями  города,  в начале второго тысячелетия до нашей эры,  были амореи. В  нем  было  множество монументальных сооружений, включая Храм Бэла (или Ваала). Храм был построен на месте ранее существовавшего языческого храма третьего тысячелетия до нашей эры. Самый последний из [построенных на этом месте] храмов был освящен в 32 г. н.э. Преобразованная в византийскую эпоху  в христианскую церковь, часть строения была  затем, в 1132 году,  преобразована мусульманами в мечеть. Она использовалась как мечеть до 1920-х годов.

Арка стояла у входа в храм, который использовался для поклонения Белу, также известному как Ваал. Упоминается в Библии  более 90 раз, особенно  часто -  в эпизоде  когда  пророк  Илия победил священников Ваала, также известного как Молох, в состязании за низведение огня с небес, чтобы сжечь жертву. Ваал стал наричательной формой идолопоклонства. Его сторонники -  пантеисты поклонялись Матери-природе, отрицая существование Творца. Последователи Ваала участвовали в бисексуальных оргиях и приносили в жертву человеческих младенцев, сжигая их заживо. Антропологи предполагают, что жертвоприношение детей было направлено на отбраковку населения после неизбежного результата беспорядочных сексуальных  связей.

ВРАТА И МЕССИЯ

В еврейской традиции Пальмирскую арку можно назвать предвестником прихода Мессии. Арка, которая неоднократно возводилась и разрушалась, описана в Талмуде (трактат Санхедрин 78а).

Ученики рабби Йоси, сына Кисмы, спросили его, когда появится сын Давида (Мессия). И он ответил: «Боюсь, что и вы потребуете от  меня знак». И они заверили его, что не будут. Тогда  он сказал им: «Когда эти ворота падут, они будут восстановлены и снова падут, будут восстановлены  снова и снова падут». А перед тем, как их  отстроят в третий раз, явится Мессия.

Раввин Шломо Ицхаки, выдающийся средневековый раввин, известный под аббревиатурой Раши, объяснил этот раздел Талмуда, заявив, что арка, описанная раввином Йосси, была «римской аркой в ​​римском городе». Арка в Пальмире действительно была аркой в  честь победы римлян, построенной, когда Пальмира была римским городом.

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