архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 15.04.21 18:42 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"US cancels Black Sea deployment of warships amid high tensions between Russia, Ukraine" Индия - 15 апреля 2021 г. На фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и Украиной, США отменяют развертывание военных кораблей на Черном море Web Team New Delhi, India Published: Apr 15, 2021, Фотография военного корабля США :( AFP) Корабли ВМС США регулярно действуют в регионе в поддержку Украины, которая борется с поддерживаемыми Россией силами на востоке с тех пор, как революция 2014 года свергнула промосковского лидера в Киеве. Как заявили турецкие официальные лица и СМИ в среду, на фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и Украиной, Соединенные Штаты отменили запланированное на этой неделе развертывание двух военных кораблей в Черном море. Турецкие дипломатические источники сообщили, что проход первого корабля через Босфор, который должен был состояться в среду, не состоялся. Государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что оба развертывания, запланированные на среду и четверг, были отменены, а Анкара еще не проинформирована о любом возможном переносе. На прошлой неделе Турция объявила, что она была проинформирована по дипломатическим каналам о том, что два американских военных корабля «пройдут в сторону Черного моря» и останутся в регионе до 4 мая. Подтверждений из Вашингтона ни о запланированных развертываниях, ни об их отмене пока не поступало В соответствии с условиями Конвенции Монтрё 1936 года, Вашингтон обязан уведомить Анкару как минимум за 15 дней до отправки военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы Условия договора позволяют иностранным военным кораблям оставаться в Черном море в течение 21 дня. Корабли ВМС США регулярно действуют в регионе в поддержку Украины, которая борется с поддерживаемыми Россией силами на востоке страны с тех пор, как революция 2014 года свергла промосковского лидера в Киеве. Примерно в то же время Россия аннексировала украинский полуостров Крым, начав конфронтацию с Западом, которая сохраняется и по сей день. Объявление о развертывании военных кораблей США было сделано на прошлой неделе в связи с резким ростом напряженности в отношениях между Москвой и Киевом из-за сосредоточения российских войск на границе с Украиной. Это сосредоточение войск происходит на фоне возобновившихся инцидентов между киевскими силами и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Новости об отмене развертывания военных кораблей США появились в среду, на следующий день после телефонного разговора президента США Джо Байдена со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе этого разговора, как сообщает Белый дом, Байден предложил провести саммит с Путиным в нейтральной стране и призвал Россию «снизить напряженность». статью прочитали: 52 человек Комментарии