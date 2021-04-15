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опубликовано редакцией на Переводике 15.04.21 18:42
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

На фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и Украиной, США отменяют развертывание военных кораблей на Черном море

  Web Team

New Delhi, India Published: Apr 15, 2021, 

Фотография военного корабля США :( AFP)

Корабли ВМС США регулярно действуют в регионе в поддержку Украины, которая борется с поддерживаемыми Россией силами на востоке с тех пор, как революция 2014 года свергнула промосковского лидера в Киеве.

Как заявили турецкие официальные лица и СМИ в среду,   на фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и Украиной,  Соединенные Штаты отменили запланированное на этой неделе развертывание двух военных кораблей в Черном море. Турецкие дипломатические источники сообщили, что проход первого корабля через Босфор, который должен был состояться в среду, не состоялся. 

Государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что оба развертывания, запланированные на среду и четверг, были отменены, а Анкара еще не проинформирована о любом возможном переносе.

На прошлой неделе Турция объявила, что она была проинформирована по дипломатическим каналам о том, что два американских военных корабля «пройдут в сторону Черного моря» и останутся в регионе до 4 мая.

Подтверждений из Вашингтона ни о запланированных развертываниях, ни об их отмене  пока  не  поступало

В соответствии с условиями Конвенции Монтрё 1936 года,  Вашингтон обязан уведомить Анкару как минимум за 15 дней до отправки военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы

Условия договора позволяют иностранным военным кораблям оставаться в Черном море в течение 21 дня.

Корабли ВМС США регулярно действуют в регионе в поддержку Украины, которая борется с поддерживаемыми Россией силами на востоке страны с тех пор, как революция 2014 года свергла промосковского лидера в Киеве.

Примерно в то же время Россия аннексировала украинский полуостров Крым, начав  конфронтацию с Западом, которая сохраняется и по сей день.

Объявление о развертывании  военных кораблей США было сделано на прошлой неделе   в связи с резким ростом  напряженности в отношениях между Москвой и Киевом из-за сосредоточения российских войск на границе с Украиной.

Это  сосредоточение  войск происходит на фоне возобновившихся инцидентов между киевскими силами и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

Новости об отмене развертывания военных кораблей США появились в  среду, на следующий день после телефонного разговора президента США Джо Байдена со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В ходе этого разговора, как сообщает Белый дом, Байден предложил провести саммит с Путиным в нейтральной стране и призвал Россию «снизить напряженность».

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