опубликовано редакцией на Переводике 15.04.21 20:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"FACT SHEET: Imposing Costs for Harmful Foreign Activities by the Russian Government" США - 15 апреля 2021 г. Правительство России несет ответственность за свою вредоносную деятельность за рубежом

The White House

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 15 АПРЕЛЯ 2021 Г. Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по негативной траектории. Однако мы также ясно дали понять - публично и в частном порядке - что мы будем защищать наши национальные интересы и заставим российское правительство платить за действия направленные на то, чтобы причинить нам вред. Сегодня администрация Байдена принимает меры, чтобы заставить Россию нести ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США. Указ Президента Соединенных Штатов Америки “О вредоносной зарубежной деятельности Правительства Российской Федерации” Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение, которое предоставляет расширенные полномочия по введению санкций, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредоносную зарубежную деятельность России и сдержать ее в полном объеме. Этот Указ посылает сигнал о том, что Соединенные Штаты будут применять к России стратегически и экономически значимые меры, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия. Это включает, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и ​​других государствах - их союзниках и партнерах; участвовать в злонамеренных кибер-действиях против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров и способствовать их осуществлению; поощрять и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства; вести экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; нарушать устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств. В соответствии с новым Указом, Министерство финансов США выполнило следующие действия Казначейство издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 г. Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации; предоставление ссуд в рублях или не в рублях Центральному банку Российской Федерации, Фонду национального благосостояния Российской Федерации или Министерству финансов Российской Федерации. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости.

Министерство финансов определило шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, от предоставления экспертных знаний до разработки инструментов и инфраструктуры и содействия злонамеренным действиям в киберпространстве. Эти компании предназначены для работы в технологическом секторе экономики Российской Федерации. Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия в киберпространстве, такие как инцидент с SolarWinds, используя все доступные политики и полномочия. Введение дополнительных санкций Казначейство наложило санкции на 32 юридических и физических лица, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства. Эта акция направлена ​​на то, чтобы сорвать скоординированные усилия российских официальных лиц, их доверенных лиц и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США продолжит преследование тех, кто занимается такой деятельностью.

Казначейство в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму. Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций со стороны России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики. Сообщения о вознаграждениях в Афганистане Основываясь на самых надежных оценках разведывательного сообщества (IC), Администрация реагирует на сообщения о том, что Россия поощряла нападения талибов на сотрудников США и коалиции в Афганистане. Учитывая деликатность этого вопроса, который затрагивает безопасность и благополучие наших сил, он решается через дипломатические, военные и разведывательные каналы. Безопасность и благополучие военнослужащих США, а также наших союзников и партнеров является безусловным приоритетом Соединенных Штатов. Высылка дипломатического персонала Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. Среди них есть представители российских спецслужб. Дальнейшие меры реагирования на злонамеренную киберактивность Сегодня Соединенные Штаты официально называют Службу внешней разведки России (СВР), а также [её подразделения] известные как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа, в которой использовалась платформа SolarWinds Orion и другие информационные технологии инфраструктуры. Разведывательное сообщество США с высокой степенью достоверности атрибутирует эти действия с СВР. Компрометация СВР цепочки поставок программного обеспечения SolarWinds дала ей возможность шпионить или потенциально нарушать работу более чем 16 000 компьютерных систем по всему миру. Масштаб этого взлома - проблема национальной и общественной безопасности. Более того, это ложится чрезмерным бременем на жертв, в основном, из частного сектора, которым приходится нести необычно высокие затраты на смягчение последствий этого инцидента. Сегодня, Агентство национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Федеральное бюро расследований совместно издают рекомендации по кибербезопасности «Российская СВР нацелена на сети США и союзников», в которой содержатся конкретные сведения об уязвимостях программного обеспечения, которые СВР использует для получения доступ к устройствам и сетям жертв. В рекомендациях также описаны конкретные шаги, которые защитники сети могут предпринять для выявления и защиты от злонамеренной киберактивности СВР. Кроме того, компрометация СВР компании SolarWinds и других компаний подчеркивает риски, связанные с усилиями России по нацеливанию на компании по всему миру посредством использования цепочки поставок. Эти усилия должны служить предупреждением о рисках использования информационно-коммуникационных технологий и услуг (ИКТ), предоставляемых компаниями, которые работают или хранят пользовательские данные в России или полагаются на разработку программного обеспечения или удаленную техническую поддержку со стороны персонала в России. Правительство США, в настоящее время оценивает, принимать ли меры в соответствии с Указом № 13873, чтобы лучше защитить нашу цепочку поставок ИКТ от дальнейшего использования Россией. Поддержка глобального подхода к кибербезопасности Соединенные Штаты продолжают твердо защищать важность открытого, совместимого, безопасного и надежного Интернета. Действия России противоречат этой цели, которую разделяют многие наши союзники и партнеры. Чтобы укрепить наш коллективный подход к усилению кибербезопасности, мы объявляем два дополнительных шага: Во-первых, Соединенные Штаты активизируют свои усилия по продвижению рамок ответственного поведения государства в киберпространстве и по сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия злонамеренной киберактивности. Мы проводим первый в своем роде курс для политиков всего мира по политическим и техническим аспектам публичной атрибутации киберинцидентов, который будет открыт в этом году в Центре Джорджа К. Маршалла в Гармише, Германия. Мы также поддерживаем наши усилия через Центр Маршалла по обучению юристов министерств иностранных дел и политиков по применимости международного права к поведению государства в киберпространстве и неофициальным нормам мирного времени, которые были согласованы в ООН и одобрены Генеральной Ассамблеей ООН.

Во-вторых, мы укрепляем нашу приверженность коллективной безопасности в киберпространстве. Министерство обороны предпринимает шаги по привлечению дополнительных союзников, включая Великобританию, Францию, Данию и Эстонию, в планирование CYBER FLAG 21-1, учений, направленных на улучшение наших оборонительных возможностей и устойчивости в киберпространстве. CYBER FLAG 21-1 создаст сообщество защитных кибероператоров и улучшит общие возможности Соединенных Штатов и их союзников по выявлению, синхронизации и совместному реагированию на смоделированные злонамеренные действия в киберпространстве, нацеленные на нашу критически важную инфраструктуру и ключевые ресурсы. Соединенные Штаты привержены безопасности наших союзников и партнеров; Эти усилия призваны еще раз укрепить нашу приверженность этому основополагающему принципу.