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опубликовано редакцией на Переводике 15.04.21 23:22
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Военный сухогруз, проведший зимой несколько недель в ледовом плену, доставил груз на Землю Франца-Иосифа

«Спарта III» пришла на российский заполярный архипелаг с грузами для базы Нагурское Северного флота.

By  Atle Staalesen   апреля 14, 2021

«Спарта III» в Мурманске. Фото: «Оборонлогистика»

Для судна дедвейтом 9490 тонн, принадлежащего компании «Оборонлогистика», зима выдалась тяжелой. Судно застряло в толстых морских льдах Енисейского залива, откуда смогло выбраться лишь через несколько недель, когда на помощь пришел атомный ледокол.

Вскоре выяснилось, что у судна не было необходимых разрешений на плавание в этом районе.

В сопровождении ледокола «Владивосток» «Спарта III» доставила грузы в район военной базы на острове Земля Александры.

На этой неделе в сопровождении ледокола «Владивосток» «Спарта III» прибыла на окруженный льдами заполярный архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Сезонный пик морских льдов в Арктике уже прошел. Судя по ледовым картам российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института, сейчас северное и западное побережья архипелага затянуты льдами толщиной 10-30 сантиметров.

Южную часть архипелага от остальной части Баренцева моря по-прежнему отделяет полоса более толстых льдов.

Состав груза, который доставила «Спарта III» неизвестен, но в последние годы судно активно использовалось для доставки на заполярные военные базы строительных материалов. Оно также может перевозить военную технику.

База Нагурское, состоящая из нового крупного военного комплекса и модернизированного аэродрома,  расположена на острове Земля Александры.

Владельцем «Спарты III» является компания «Оборонлогистика», 100% акций которой принадлежат российскому Минобороны.

После изнурительного ледового плена в Енисейском заливе у судна вышел из строя винторулевой комплекс и его пришлось отбуксировать в Мурманск.

Как сообщили в «Оборонлогистике», сейчас судно прошло внеочередное освидетельствование для его дальнейшей эксплуатации на севере. На нем отремонтировали винторулевой комплекс и модернизировали радиооборудование.

Как заявляют в компании, теперь «Спарта-III» продолжит доставку грузов по маршруту Северного морского пути в интересах военных и коммерческих заказчиков.

На судне установлены два крана грузоподъемностью 350 тонн каждый.

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