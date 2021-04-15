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дата публикации 15.04.21 23:29
скаут: Игорь Львович;
   
 

Эксклюзив: Адаптация марксизма к китайским реалиям является ключом к успеху КПК -- иранский политик

Тегеран, 13 апреля /Синьхуа/ -- Ключ к успеху Китая заключается в том, что китайское руководство адаптировало марксизм к китайским реалиям. Об этом в своем недавнем интервью Синьхуа заявил член иранского Совета по определению политической целесообразности Голям-Али Хаддад Адель.

"Я считаю, что ключ к успеху Китая заключается в том, что он не цепляется догматически за старые аспекты коммунизма и марксизма", -- сказал он.

То, что сделали председатель КНР Си Цзиньпин и его коллеги, является адаптацией марксизма к реалиям Китая. "Они создали гибкость, учитывая реалии китайского общества и глобальные реалии", -- отметил иранский политик.

"Эта гибкость и динамизм за счет сохранения старых позитивных аспектов и устранения негативных аспектов были ключом к успеху Си Цзиньпина", -- считает Г.-А. Хаддад Адель, который был председателем Меджлиса /парламента/ Ирана.

Си Цзиньпин, который также является генсеком ЦК КПК, является "сильной, активной и чрезвычайно влиятельной фигурой в Китае и на мировой арене", считает политик из Ирана.

Что касается пандемии коронавируса нового типа, то он сказал, что, сумев взять распространение инфекции под контроль, а затем разработать вакцины, Китай "показал модель контроля и управления ею". Между тем, "это признак того, что социальное и народное благосостояние важно в Китае", указал Г.-А. Хаддад Адель.

Относительно двусторонних отношений, то он заметил, что "за китайским вопросом в Иране следят с интересом и значимостью".

Отметив, что в этом году исполняется 100 лет со дня основания КПК, иранский политик сказал, что хотел бы поздравить народ и правительство Китая с данным событием.

Вспоминая свои визиты в Китай, он напомнил, что его внимание привлекают "социальная дисциплина и борьба с коррупцией".

Г.-А. Хаддад Адель высоко оценил международный имидж КПК и Китая, подчеркнув, что "их важнейшей характеристикой является невмешательство во внутренние дела других стран". Под руководством КПК Китай осуществляет обмены и сотрудничество с другими странами вместо того, чтобы стремиться доминировать или контролировать их в рамках международных отношений. "Я надеюсь, что такие обмены и сотрудничество будут активизироваться день ото дня", -- заключил он.



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