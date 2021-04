архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.04.21 04:40 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia sanctions, expulsions will have limited impact, expert says" Финляндия - 15 апреля 2021 г. Эксперт считает, что санкции и выдворение российских дипломатов будут иметь ограниченный эффект WORLD 15 APRIL 2021 Автомашины проезжают мимо посольства России в Вашингтоне, округ Колумбия, 15 апреля 2021 года. LEHTIKUVA / AFP В четверг администрация Байдена объявила об экономических санкциях в отношении России за кибершпионаж и вмешательство в выборы. Саймон Майлз , доцент Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка и эксперт по России и бывшему Советскому Союзу, прокомментировал эти события. «Сейчас наступил критический момент в отношениях между США и Россией. Это продемонстрировали не только разведывательное сообщество США вскрывшее роль Кремля в недавней операции по кибершпионажу SolarWinds и его вмешательство в президентские выборы в США 2020 года, но и те десятки тысяч российских военнослужащих сосредоточенных на границе с Украиной, по всей вероятности, преднамеренно и в достаточном количестве, чтобы организовать вторжение», - говорит Саймон Майлз, доцент Сэнфордской школы государственной политики в университете Дьюка и эксперт по России и бывшему Советскому Союзу. «Новости о санкциях и высылке дипломатов станут предметом заголовков сегодня, но наблюдатели должны уделять столь же пристальное внимание предложению президента своему российскому коллеге встретиться и обсудить разногласия между Вашингтоном и Москвой». «Соединенным Штатам понадобятся все кнуты и пряники, которые у них есть и которые они могут использовать, чтобы добиться прогресса в отношениях с Россией. Шаги, объявленные администрацией Байдена, окажут влияние, но они также являются взвешенными и обратимыми. Задача, стоящая перед Байденом и его командой по национальной безопасности, теперь заключается в том, чтобы убедить Кремль предпринять шаги, которые могли бы оправдать отказ от этих санкций». «Послужной список санкций США, когда дело доходит до России, не совсем многообещающий, поскольку Россия адаптировалась к ним, а не предприняла никаких шагов для поиска их облегчения. Погоня за суверенным долгом России, вероятно, вызовет больше боли, чем предыдущие попытки; но долг России невелик, а рост цен на нефть является благом для ее экономики ». «Между тем, трудно представить, что союзники США - особенно в Киеве - найдут утешение в заявлении администрации о прекращении военного присутствия США в Афганистане этой осенью. Они будут не только задумываться о долговечности обязательств Вашингтона перед ними, но и, вероятно, будут настороженно наблюдать, как Россия заполняет пустоту - помимо выплаты награды боевикам за убитых американских солдат - и расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке». «Санкции являются правильным сигналом, но для того, чтобы эти важные отношения стали более стабильными и продуктивными, требуется нечто большее чем ответные меры по принципу "око-за-око"». Source: Duke University Communications