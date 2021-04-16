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опубликовано редакцией на Переводике 16.04.21 04:40
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Эксперт считает, что санкции и выдворение российских дипломатов будут иметь ограниченный эффект

WORLD  15 APRIL 2021

Автомашины  проезжают мимо посольства России в Вашингтоне, округ Колумбия, 15 апреля 2021 года. LEHTIKUVA / AFP

В четверг администрация Байдена объявила об экономических санкциях в отношении России за кибершпионаж и вмешательство в выборы. Саймон Майлз , доцент Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка и эксперт по России и бывшему Советскому Союзу,  прокомментировал эти события.

«Сейчас наступил  критический момент в отношениях между США и Россией. Это  продемонстрировали   не только разведывательное сообщество США вскрывшее  роль Кремля в недавней операции по кибершпионажу SolarWinds и   его  вмешательство в президентские выборы в США 2020 года, но и те  десятки тысяч российских военнослужащих  сосредоточенных   на границе с Украиной, по всей вероятности, преднамеренно и в достаточном количестве, чтобы организовать вторжение», - говорит Саймон Майлз, доцент Сэнфордской школы государственной политики в университете Дьюка  и эксперт по России и бывшему Советскому Союзу.

«Новости о санкциях и высылке дипломатов станут предметом заголовков сегодня, но наблюдатели должны уделять столь же пристальное внимание предложению президента своему российскому коллеге встретиться и обсудить разногласия между Вашингтоном и Москвой».

«Соединенным Штатам понадобятся все кнуты и пряники, которые у них есть  и  которые они могут использовать, чтобы добиться прогресса в отношениях с Россией. Шаги, объявленные администрацией Байдена, окажут влияние, но они также являются взвешенными и обратимыми. Задача, стоящая перед Байденом и его командой по национальной безопасности, теперь заключается в том, чтобы убедить Кремль предпринять шаги, которые могли бы оправдать отказ от этих санкций».

«Послужной список санкций США, когда дело доходит до России, не совсем многообещающий, поскольку Россия адаптировалась к ним, а не предприняла никаких шагов  для поиска их  облегчения. Погоня за суверенным долгом России, вероятно, вызовет больше боли, чем предыдущие попытки; но долг России невелик, а рост цен на нефть является благом для ее экономики ».

«Между тем, трудно представить, что союзники США - особенно в Киеве - найдут утешение в заявлении администрации о прекращении военного присутствия США в Афганистане этой осенью. Они будут не только задумываться о долговечности обязательств Вашингтона перед ними, но и, вероятно, будут настороженно наблюдать, как Россия заполняет пустоту - помимо выплаты награды боевикам за убитых американских солдат - и расширяет свое присутствие на Ближнем Востоке».

«Санкции являются правильным сигналом, но для того, чтобы эти важные отношения стали более стабильными и продуктивными, требуется  нечто  большее  чем  ответные  меры  по  принципу “око-за-око”».

Source: Duke University Communications

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