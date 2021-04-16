“Парк военных трофеев” в Баку свидетельствует о «политике геноцида» Азербайджана

April 13, 2021

Президент Азербайджана Ильхам Алиев гуляет в «Парке военных трофеев» 12 апреля.

Так называемый «Парк военных трофеев», открытый в понедельник в Баку президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, свидетельствует о продолжающейся «политике геноцида и государстве, поддерживающем армянофобию», - говорится в заявлении Защитника прав человека Армении Армана Татояна.

На изображениях и видео, опубликованных азербайджанскими СМИ, видно, как Алиев наслаждается «парком», где выставлена ​​военная техника, захваченная у армянских войск, а манекены, изображающие военнослужащих армянских вооруженных сил, изображены в унижающих человеческое достоинство позах.

«Из опубликованных видео и фотографий «парка» очевидно, что выставка была разработана с целью разжигания ненависти и враждебности по отношению к населению Армении и Арцаха», - сказал Татоян, добавив, что экспонаты являются циничной попыткой «публично унизить память о жертвах войны, о нарушении прав пропавших без вести, пленных и их семей».

Татоян также осудил экспонаты, изображающие армянских военнопленных, назвав их «особенно предосудительными, учитывая, что в Азербайджане военнопленные и гражданские лица по-прежнему удерживаются незаконно, что является грубым нарушением международных требований в области прав человека».

«Враждебность, спонсируемая государством, была причиной того, что азербайджанские военные жестоко пытали и убивали армянских военнослужащих и мирных жителей», - сказал Татоян, подчеркнув, что «это абсолютно порочное явление еще раз доказывает, что мы не должны позволять себя одурачить ложными инициативами Азербайджана по миростроительству. поскольку они всего лишь дымовая завеса для международного сообщества».

«В то время, когда последствия войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, не были полностью рассмотрены, когда в азербайджанском плену содержатся многочисленные военнопленные-армяне, с открытием такой «выставки» Азербайджан, наконец, укрепляет свои позиции. положение в качестве глобального центра нетерпимости и ксенофобии», - говорится в заявлении МИД Армении опубликованном во вторник.

«Такое бесчеловечное поведение высшего руководства Азербайджана звучит громче, чем любое заявление или пиар-кампания о мире, толерантности и мультикультурализме», - добавили в МИД.

VIEW Gallery: Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с планами «парка», в котором представлены “экспонаты” унижающие достоинство армянских солдат

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