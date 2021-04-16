В Москве по подозрению в госизмене арестовали профессора ЦАГИ Валерия Голубкина

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
16.04.21  

Ежегодник Сил обороны: политические и военные изменения в РФ за последний год

(0)
 
16.04.21   Редакция

“Парк военных трофеев” в Баку свидетельствует о «политике геноцида» Азербайджана

(0)
 
16.04.21  

Видео: Пресс-конференция Байдена о России

(0)
 
15.04.21  

Эксклюзив: Адаптация марксизма к китайским реалиям является ключом к успеху КПК -- иранский политик

(0)
 
15.04.21   Редакция

Военный сухогруз, проведший зимой несколько недель в ледовом плену, доставил груз на Землю Франца-Иосифа

(0)
 
14.04.21   Редакция

Из-за ограничений на полеты из России Турция может потерять 500 000 туристов

(0)
 
14.04.21  

Режим лютует или “Что-то сдохло” в ГИБДД?

(0)
14.04.21  

Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае

(0)
 
13.04.21  

Выдворенного из Франции Магомеда Гадаева выдали чеченским силовикам

(0)
 
13.04.21   Редакция

Национальный совет по разведке: в ближайшие 20 лет Россия останется «разрушительной силой»

(0)

последние за вчера, 15.04.21  
 
23:29  

Эксклюзив: Адаптация марксизма к китайским реалиям является ключом к успеху КПК -- иранский политик

(0)
 
23:22   Редакция

Военный сухогруз, проведший зимой несколько недель в ледовом плену, доставил груз на Землю Франца-Иосифа

(0)
 
22:58  

Ядерный шантаж сработал: Байден «моргнул»

(0)
 
21:25   Редакция

Турция заявляет, что не принимает ничью сторону в украинско-российском конфликте

(0)
 
21:01   Редакция

Предстоящие санкции России не коснутся Северного потока - 2

(0)
 
20:08   Редакция

Правительство России несет ответственность за свою вредоносную деятельность за рубежом

(0)
 
18:42   Редакция

На фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и Украиной, США отменяют развертывание военных кораблей на Черном море

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 16.04.21 05:39
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Москве по подозрению в госизмене арестовали профессора ЦАГИ Валерия Голубкина

Опубликовано: 14/04/2021 RFI

Агентство «Интерфакс» передавало, что 70-летний Голубкин проходит по тому же делу, что и его коллега Анатолий Губанов, задержанный в декабре 2020 года. Источник ТАСС эту информацию опровергает. © ru.wikipedia.org/

70-летнего профессора ЦАГИ Валерия Голубкина подозревают в передаче секретных данных одной из стран, входящих в НАТО.  Его отправили под стражу до 12 июня. Адвокат ученого Александр Тимошенко заявил о намерении обжаловать арест. 

Во вторник, 13 апреля, по делу о госизмене был арестован сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) и по совместительству лектор Московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Голубкин.

Агентство «Интерфакс» передавало, что 70-летний Голубкин проходит по тому же делу, что и его коллега Анатолий Губанов, задержанный в декабре 2020 года. Если их признают виновными, ученым грозит заключение на срок от 12 до 20 лет. По данным агентства, речь может идти о международном проекте разработки гиперзвукового самолета HEXAFLY-INT, в рамках которого физики якобы передали некую секретную информацию европейской стране. В проекте участвуют ученые из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии.

Детали дела Губанова засекречены. Известно, что он так же, как Голубкин, совмещал работу в ЦАГИ и МФТИ, занимался высокоскоростными летательными аппаратами. В 1996 году Голубкин и Губанов выступили соавторами научной работы.

Вину ученые не признают.

При этом журналисты ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник передавали, что дела Голубкина и Губанова не связаны. В Лефортовском суде отметили, что дело Валерия Голубкина не маркировано грифом секретности. 

Дела о госизмене в России слушаются в закрытом режиме, что ослабляет возможности для защиты обвиняемых. Адвокаты часто не могут сообщить журналистам подробности фабулы обвинения, так как дают подписку о неразглашении. Фигурантами дел о госизмене нередко становятся ученые. 

В 2012 году вступили в силу поправки в уголовный кодекс, расширяющие понятие государственной измены. Правозащитники указывают, что на основе этих формулировок в госизмене можно обвинить практически любого человека, имевшего контакты с иностранцами.

статью прочитали: 35 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 