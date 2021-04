архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.04.21

"Ukrainian soldiers sceptical that Western sanctions will deter Russian troops" Франция - 18 апреля 2021 г. Украинские солдаты скептически относятся к тому, что западные санкции каким-либо образом сдержат российские войска (+видео) Issued on: 18/04/2021

Украинские солдаты заявляют, что готовы защищать Донбасс. © Снимок экрана France24 Text by:NEWS WIRES На передовой на востоке Украины измученные в боях солдаты скептически относятся к тому, что санкции США против Москвы и призыв Киева о помощи НАТО сдержат российского авторитарного лидера Владимира Путина. Столкнувшись с крупнейшим с 2014 года развертыванием российских войск на границах Украины, президент Владимир Зеленский запросил у Запада более ощутимую помощь, но многие украинские военнослужащие говорят, что знают, что они предоставлены самим себе. «Мы должны рассчитывать только на себя», сказал AFP в прифронтовой деревне Зайцево, к северу от сепаратистской крепости Донецка, 52-летний солдат Тарас Микицей. Сепаратистов, которые создали две «народные республики» на востоке Украины , поддерживает Россия . «Пока мы ждем, что нам что-то пришлют, Путин ждать не будет», - добавил Микицей. Юрий, 29-летний старший сержант, служащий недалеко от города Счастье в соседней Луганской области, сделал аналогичное замечание, сказав , что он не ожидает, что в ближайшее время ботинок западного военного ступит на эту землю. «Какая зарубежная страна захочет отправить своих людей на смерть?» спросил он Юрий, отказавшийся назвать свою фамилию, добавил, что президент России не откажется это сделать. «Санкции и переговоры могут, конечно, немного сдерживать Россию, но в целом эти переговоры для Путина это как бросать песок против ветра», - сказал он. Президент США Джо Байден пообещал Зеленскому "непоколебимую поддержку", и на этой неделе Вашингтон обрушил на Москву новые санкции из-за вмешательства США в выборы и других враждебных действий. После переговоров в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель украинский лидер призвал к четырехстороннему саммиту с Путиным и возобновлению режима прекращения огня, нарушенного недавней серией столкновений между киевскими войсками и сепаратистами. «Готов к любому сценарию» Под серым весенним небом на передовой можно услышать пение птиц, но эти короткие минуты мира не могут скрыть всплеск напряженности и почти ежедневных столкновений. С начала года погибло около 30 украинских военнослужащих ( в прошлом году, за тот же период - 50). Большинство из них стали жертвами снайперского огня. На этой неделе в результате взрыва «погиб один солдат и двое других из нашего батальона были ранены», - сказал 43-летний Юрий, разговаривая с AFP в окопах возле Зайцево. Юрий, который также отказался назвать свою фамилию, сказал, что взрыв был вызван фугасом российского производства. Украинские военные обвиняют Москву в стремлении спровоцировать ситуацию, оправдывающую вооруженную операцию. «Задача врага - нанести как можно больше потерь и спровоцировать ответный огонь», - сказал AFP Виктор Ганущак, заместитель командующего военной операцией Украины на востоке, с которым мы разговаривали в городе Авдеевка, примерно в шести километрах (четырех милях) к северу от Донецка. . Россия отрицает отправку оружия и солдат через границу и заявляет, что передвижения ее войск никому не представляют угрозы. Более 13000 человек погибли в результате конфликта, разразившегося после того, как в 2014 году в результате народного восстания в Киеве был свергнут поддерживаемый Кремлем президент, а Москва аннексировала Крым. Одним украинским солдатам было трудно объяснить российскую демонстрацию мускулов, другие сочли это просто бряцанием оружием. «Если бы это было штурмом, все было бы более тихо, без особой суеты», - сказал старший сержант Юрий. Микицей сказал, что о планах России можно только догадываться. «Они готовятся к штурму или это военные учения?» задается вопросом он. «Наша задача не дать им пойти дальше. У нас есть люди и достаточно оружия». За последние семь лет Украина перестроила свою армию благодаря помощи Запада, и закаленные в боях солдаты Киева заявляют, что готовы к повторению агрессии Москвы 2014 года. «Мы готовы к любому сценарию», - сказал Ганущак. «Это наша земля, мы будем ее защищать». (AFP)