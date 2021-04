архив



The Economist: Кремль стягивает войска к границе Украины ради "дипломатии принуждения" 17 апреля 2021 Фото: скриншот В последний раз, когда Россия собирала так много войск у границ Украины, она вторглась на территорию соседа и аннексировала Крым. Командир войсками США в Европе генерал Тодд Волтерс подтвердил, что стягивание сил на протяжении последних недель "полностью отражает размеры, темпы и масштабы" российской активности в 2014 году. Публичное признание министра обороны РФ Сергея Шойгу, что его страна и вправду отправила две армии и три воздушно-десантных отряда к границе Украины, но якобы для "военных учений", точно никого не успокоило. Как пишет The Economist, вторжению семь лет назад тоже предшествовали похожие сомнительные "маневры", передает NewsOne. Цель стягивания войск России остается непонятной. Это точно не обычные учения. Например, вблизи Воронежа в 200 километрах от украинской территории развернули систему военной связи дальнего действия. Ее используют лишь крупные боевые единицы. А это, по мнению аналитиков оборонно-разведывательной компании Janes, "указывает на масштабы развертывания" войск. Аналитик Janes Том Буллок подметил, что российские войска продолжают двигаться в направлении границы. В свою очередь, Майкл Кофмен из аналитического центра CNA указал на то, что это движение происходит "умышленно неприкрыто". А это исключает любую возможность неожиданной атаки. Все организовано так, чтобы это противоречило требованиям крупной военной операции. Боевые отряды собираются на полигонах, а не двигаются к стратегическим местам сбора и не рассредотачиваются, чтобы их было труднее обнаружить. Также сейчас не понятно, что именно Россия могла бы попытаться захватить. "Я не вижу ни одного достаточно важного объекта, чтобы нужно было наземное вторжение, несмотря на все последствия после него", — сказал Роб Ли из Королевского колледжа Лондона. По мнению The Economist, более вероятно, что Владимир Путин использует свою армию как инструмент дипломатии принуждения. Режим прекращения огня между Россией и Украиной на Донбассе разваливается. Убийство украинского солдата 10 апреля было уже 28-м в этом году. Более того, в феврале Украина разозлила Кремль, введя санкции против пророссийского политика и бизнесмена Виктора Медведчука. Дмитрий Тренин из Московского Центра Карнеги утверждает, что якобы именно президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал нынешний цикл эскалации, отправив тяжелое вооружение к границам в феврале и начав наступление против "русскоязычной оппозиции" ради поддержки Запада. Хотя Буллок настаивает, что для таких обвинений нет никаких доказательств. Вместе с тем, у Путина есть и внутренние обстоятельства, из-за которых он мог прибегнуть к игре мускулами. Его правительство арестовало свыше 10 тысяч участников протестов в январе, которые вышли на улицы, чтобы поддержать заключенного оппозиционера Алексея Навального. Политический рейтинг президента России обвалился перед парламентскими выборами, намеченными на сентябрь. Две пятых россиян считают, что страна движется в неправильном направлении. А экономика переживает стагнацию. Пока что Путин не добился ничего от Зеленского, получившего заметную поддержку Запада. 2 апреля президент Джо Байден впервые позвонил украинскому коллеге. По словам Александра Данилюка, который на короткое время возглавлял украинский СНБО, американская поддержка Украины, которая не входит в НАТО, пока этим и ограничится. По его мнению, Байдена тревожит неопытность украинского президента, а также его первоначальные попытки помириться с Россией. Но у Украины есть и другие друзья. Через неделю после разговора с Байденом, Зеленский посетил Турцию, которая продает украинской армии те самые дешевые беспилотники, которые помогли Азербайджану разбить силы Армении в войне прошлого года. Путин все больше изолирован от Запада и нетерпеливо требует признания. Но он может засчитать себе по крайней мере одну дипломатическую победу. 22 марта Россия объявила, что Байден отказался от предложения провести видео-конференцию с Путиным. Через три недели после того, 13 апреля, на фоне стягивания российских войск к украинским границам Байден предложил Путину встретиться "в ближайшие месяцы". Зеленский будет нервозно следить за этим.

Побелевший Обама Почему в игре с Путиным Байден зашел не с той карты 17 апреля 2021 года ] [ dsnews.ua, 16 апреля 2021 ] В пору политического лицедейства умением надевать маски не брезгуют даже лидеры свободного мира. Видя шаги Джо Байдена на внешнеполитическом поприще, трудно отделаться от ощущения дежавю. Вывод войск из Афганистана, зеленая энергетика, ядерная сделка с Ираном, договор о стратегических наступательных вооружениях с РФ. Честные речи, прямые взгляды, вещи, называемые своими именами… Граничащая с одержимостью вера во всепобеждающую силу санкций. Речи об ответственности великих держав за судьбы мира и надежда, что с тираном удастся о чем-то договориться, а выгода и экономический прессинг станут для него смирительной рубашкой более надежной, нежели сотня-другая крылатых ракет. Так вел дела Барак Обама. Он тоже говорил, что думал, и по-простому беседовал с московским визави, не особо заморачиваясь, как это отразится на его реноме. Вводил санкции волну за волной. Тоже вычищал Америку от российских шпионов (походя пособив российской пропаганде, благодаря которой весь мир узнал, что настоящую девушку Бонда зовут Анна. Анна Чапман). Активно жестикулировал доброй волей. Чертил красные линии одну за другой, но, чертил по берегам Евфрата и Северского Донца — и смывавшая их вода окрашивалась красным. Байден далеко не столь наивен. Но, похоже, совершает ту же ошибку, что и его бывший №1. Для любого авторитарного правителя, и Путин здесь — отнюдь не исключение, принципиально важны сохранения лица и уважение. Позвонив ему, Байден это уважение выказал — но потерял лицо, так и не заведя эсминцы в Черное море. Еще большим уважением и еще большей потерей стало введение чрезвычайного положения в США ввиду “чрезвычайной угрозы”, которую несет “определенная вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации”. Нынешний же комплект санкций — это скорее пакость Москве, чем серьезное наказание. Три десятка юрлиц со временем просто переродятся, десяток шпионов сменится таким же десятком, а что до запрета американским фирмам инвестировать в российские государственные ценные бумаги — так рубль на этот сюрприз вообще не отреагировал. Более того, такой шаг со временем позволит скупать российские облигации по сниженной цене Китаю. Это при том, что дальнейшее сближение Москвы и Пекина крайне нежелательно не только для Вашингтона, но и для Запада в целом (не говоря уже об Украине). Впрочем, Си Цзиньпин — не из тех, кто будет благодарить Байдена за случайно оказанную услугу. Особенно если она идет довеском к обещанию безраздельного (хоть и совместного с Кремлем — пока) контроля над Центральной Азией — а чем еще можно считать намеченный на сентябрь вывод войск из Афганистана? При всем моем былом и нынешнем скепсисе относительно Дональда Трампа не могу не признать: будучи нью-йоркским застройщиком и имея весьма обширный опыт общения с мафиози, тот знал как правильно заводить разговоры с Москвой. Удар по сирийской авиабазе Шайрат помните? Столь же бессмысленный с военной точки зрения, сколь и зрелищный, он не имел целью нанести ущерб. Он был усиленный взрывами шестидесяти “томагавков” заявлением: если вы, ребята, хотите меряться членами и прочими эквивалентами маскулинности, то их есть у меня, я в деле, давайте развлечемся. Байден оказался слишком интеллигентен и слишком правильно воспитан для таких забав. И потом, он верит в возможность всеобщего блага, а его советники наверняка понимают, что ради оттягивания России от Китая ей что-то в конце концов придется предложить; хотя далеко не факт, что получив это “что-то” она выполнит обещание — с химическим разоружением Асада Обаму, как сказал бы покойный классик украинских парламентских баталий, развели, как котенка. Результат первой итерации известен: следствием “разведения сил и средств” в исполнении Байдена стала очередная провокация против украинских ВМС у Керченского пролива. Интересно, не перевернулся ли в гробу адмирал Арли Берк, чье имя носит головной в серии “тех самых” эсминцев… И разведчик “Орион”, нарезающий круги над Черным морем, положения не спасает — хотя его появление у крымских берегов, конечно, радует. Как и заявление временной поверенной Квин, что США увеличат число своих военнослужащих в Украине, если будет необходимо. Вот только о степени этой необходимости будет судить Вашингтон, исходя из собственных интересов — которые не обязательно будут совпадать с украинскими. В пору политического лицедейства умением надевать маски не брезгуют даже лидеры свободного мира. Сейчас Джо Байден показывает себя постаревшим и побелевшим Обамой. С нетерпением жду, когда он, наконец, начнет отращивать чубчик. Впрочем, главное, чтобы тут он тоже не переусердствовал. … А пока европейские столицы соревнуются, кому же принимать изготовившихся к борьбе за мир российского и американского лидеров, из архива Белого дома в штаб-квартиру Microsoft доставили чертежи обамовской красной кнопки с надписями “Reset” и “Peregruzka”. Шутка, конечно. Но лишь отчасти. И хотелось бы, чтобы эта часть росла. Алексей КАФТАН

Россия разместила в оккупированном Крыму новый военный лагерь – Spiegel В конце марта РФ стала наращивать военное присутствие в оккупированном Крыму и возле границ Украины Фото: depositphotos.com Немецкое издание Der Spiegel 16 апреля опубликовало спутниковые снимки лагеря российских войск, расположенного в оккупированном Крыму. "Примерно в 30 километрах от поселка Марфовка у побережья российские военные построили импровизированную базу. Если 15 марта территория еще была пуста, то ко 2 апреля с каждым днем увеличивалось число построек и количество техники", – отметили журналисты. По данным Spiegel, на территории лагеря размещено более тысячи автомобилей и другой военной техники. "В дополнение к основному лагерю западнее от него был построен лагерь меньшего размера", – пишет издание. По информации российской группы расследователей Conflict Intelligence Team, cудя по снимкам, опубликованным Spiegel, в Крыму находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии. "До сих пор не было официальных комментариев по поводу присутствия в Крыму 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, эшелоны которой разгружались в Симферополе, а не на Керченском полуострове, причем один из них был замечен гораздо ближе к границе с Херсонской областью Украины", – отмечают эксперты. CIT подчеркивает, что на снимках лагеря не видна тяжелая техника – танки и самоходные артиллерийские установки, которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии. "Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа", – уточнили в сообщении. Контекст: Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек. 22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля. В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной. 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что "создает угрозу военной безопасности государства". Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины. Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы. Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года. РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.