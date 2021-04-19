Кипр как возможная замена турецких пляжей

16 апреля 2021 |Источник: BFM.ru |Автор: Светлана Чередникова

purevacations.com

На Кипре для туристов де-факто отменен локдаун. Туроператоры начали продавать проживание и перелет. Температура воздуха скоро под 30 градусов жары, и теплое море. Но все-таки этого недостаточно

На Кипр летают и прямыми рейсами, и с пересадкой S7, «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind. Карантина по прилете нет, нужно лишь внести в электронный Flight Pass справку с результатом ПЦР на английском. А сойдя с самолета сдать еще один экспресс-тест. Для сравнения: в материковой Греции въезжающим грозит недельный карантин. А на россиян есть еще и квота.

Цены на авиабилеты в воздушные гавани Кипра, по данным Aviasales, на новостях о закрытии Танзании и ограничении полетов в Турцию взлетели на 28% — до 50 тысяч рублей туда-обратно. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова располагает другими данными.

Елена Шелехова руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip «Из России купить билеты на Кипр, а именно в Ларнаку и в Пафос нетрудно. Средняя стоимость билета по минимальной шкале начинается от 20 тысяч рублей туда-обратно за одного человека. Это с вылетом из Москвы. Вчера после сообщения о том, что Россия временно приостанавливает регулярное авиасообщение с Турцией, россияне гораздо более заинтересованно стали относиться к перелетам на Кипр и стали искать билеты с вылетом в период май-июнь на Кипр в полтора раза активнее и чаще, чем, скажем, днем ранее».

Кипр, по словам Шелеховой, лишь на девятой строчке рейтинга популярных у наших соотечественников направлений на майские праздники. На первом месте еще вчера была Турция — у нее половина от всех бронирований. Далее в топе Армения, Грузия, ОАЭ, Египет.

Хотя перелеты на Кипр имеют пока статус грузопассажирских, местные туроператоры уже продают россиянам перелет и номер в отеле. И если самыми первыми самолетами на остров летели те, кому туда необходимо было поехать по делам или личным причинам, то сегодня это полноценные туристы.

Республика старается не омрачать отдых заморских гостей. Хотя на местных жителей распространяется локдаун, выход из дома по СМС-разрешениям (примерно то же самое было в Москве прошлой весной), для туристов таких ограничений нет. Отель либо туроператор им выдает декларацию передвижений, с отметкой о месте проживания и датах поездки. С этой бумагой разрешено ездить абсолютно везде.

На Кипре открыты все музеи и достопримечательности, можно арендовать авто, работают веранды ресторанов. Единственное, что может пока напрягать путешественника, — комендантский час с 23:00 до 5:00. Да масочный режим, которого, впрочем, нет ни на пляжах, ни в общепите.

Погода прекрасная, в море уже купаются, рассказала жительница Кипра, блогер Лили Балт.

Лили Балт блогер «Российское правительство пытается всех отправить отдыхать в Россию, но люди хотят просто моря, хотят смены климата. Многие поедут на Кипр, и мне уже пишут и звонят. В общем, есть некие тонкости, допустим, в связи с тем, что Россия не открыла для туристов границы вроде как еще, но, тем не менее, туроператоры отдельно продают билет на самолет, отдельно продают проживание в отеле. Сейчас погода замечательная — в районе 20-22 градусов, в четверг уже плюс 30, сейчас уже в мае черешня, арбузы, в общем, столько фруктов уже — счастье для туристов».

Несмотря на продажи туров и увеличение спроса на Кипр, ни это направление, ни любое другое не сможет заместить Турцию и не допустить срыва для отдыхающих майских каникул, считает директор по развитию платформы бронирования туров «Скидки онлайн» Игорь Блинов.

Игорь Блинов директор по развитию платформы бронирования туров «Скидки онлайн» «С вылетом в последних числах апреля и с возвращением ко вторым майским праздникам стоимость на завтраках или полупансион, что чаще всего, в отеле три звезды будет стоить примерно 85-100 тысяч. Это на двоих на неделю с вылетом из Москвы. Это прям минимальная цена, по которой можно было еще что-то предлагать. То есть если мы захотим на Кипре получить очень хороший сервис, которого там, на самом деле, не очень много, с полноценным, сформированным, зацикленным пакетом услуг, то бюджет будет вообще глубоко за 150, а то и за 200 тысяч».

Также одним из серьезных недостатков Кипра эксперт назвал отсутствие масштабной чартерной программы и мощностей по приему туристов.

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