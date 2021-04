Новые санкции США не отправят Россию в нокаут, но приведут к "медленному разрушению"

19.04.2021

ЛОНДОН (Рейтер) - Рынки спокойно отреагировали на новые санкции Вашингтона против России, однако меры в отношении рынка рублевых облигаций в некотором смысле представляют собой переход через Рубикон, что может иметь далеко идущие последствия.

Опираясь на опыт предыдущих санкций, в том числе введенных после украинского кризиса в 2014 году и доклада Мюллера о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в США, фондовые менеджеры не спешат массово избавляться от российских активов.

Потери рубля в четверг достигали 2%, но затем российская валюта восстановилась и показала самый сильный недельный рост с ноября прошлого года. Доходность российских гособлигаций упала как на внутреннем, так и на международном рынке.

Такая реакция свидетельствует о том, что запрет Вашингтона на покупку американскими инвесторами новых российских рублевых облигаций - ОФЗ - воспринимается как еще один раздражающий фактор для рынка, который годами сталкивался с санкционным риском.

Инвесторы боялись "ядерных" вариантов, таких как полный запрет на покупку рублевого долга американскими компаниями или отключение России от международных систем денежных переводов. Это все еще может произойти. Но пока что фонды США могут покупать облигации на вторичных рынках, что большинство из них уже делает.

Тем не менее многие предупреждают, что решение США оказалось более жестким по сравнению с предыдущими мерами - санкциями в отношении физических лиц и российского долга, номинированного в долларах.

"Это не просто очередной раунд политических по своей сути санкций, распространяющихся на нескольких чиновников или компаний, внесенных в черных список, о которых никто никогда не слышал", - сказал Кристофер Грэнвил из TS Lombard.

"На этот раз были введены настоящие финансовые санкции, которые призваны нанести ущерб России путем повышения стоимости заимствований и ослабления рубля".

Грэнвил считает, российские процентные ставки в результате будут на 50 базисных пунктов выше, чем были бы при отсутствии новых ограничений.

Такие банки как Morgan Stanley и JPMorgan теперь действительно видят более высокую вероятность более значительного, чем ожидалось, повышения ставки на 50 базисных пунктов на заседании Банка России на этой неделе, что может помешать ожидаемому росту российской экономики на 4% в 2021 году.

Иностранцы уже сократили вложения в ОФЗ до шестилетних минимумов. На американских инвесторов приходится почти 7% от общего объема. Если экстраполировать эти данные на ожидаемый объем продаж ОФЗ в этом году на сумму $37 миллиардов (2,8 триллиона рублей), то отсутствие покупателей из США сократит спрос на $2,6 миллиарда.

Однако это максимальная цифра, не включающая покупки на вторичном рынке.

Российские банки тоже могут поглотить избыток долга. Но это, скорее всего, снизит ликвидность рынка - российские инвесторы в основном покупают бумаги, чтобы удерживать их.

"МЕДЛЕННОЕ РАЗРУШЕНИЕ"

По сравнению с большинством развивающихся стран, у России больше сил, чтобы выдерживать такие удары. После двойного удара 2014 года в виде обвала цен на нефть и первого раунда санкций, связанных с аннексией Крыма, Москва выстроила оборону.

Отношение российского долга к ВВП составляет около 20% - менее одной пятой показателя США.

Риск заключается в более долгосрочном ухудшении состояния экономики и сокращении присутствия России на международных рынках, и эти процессы уже запущены.

"Санкции привели к процессу медленного разрушения", - сказал Павел Мамай из Promeritum Asset Management.

"Каждая санкция по отдельности не повредит, но это тенденция. Россия становится более изолированной".

Санкции 2019 года сделали будущие российские долларовые облигации непригодными для крупных индексов облигаций, например, EMBI Global банка JPMorgan. JPM, провайдер самых популярных бенчмарков долгового рынка развивающихся стран, может также исключить новые выпуски ОФЗ.

Это означает, что инвесторы, отслеживающие эти индексы или использующие их как бенчмарк для оценки динамики, не будут стремиться к покупке ОФЗ.

Доля России в корпоративном индексе облигаций JPM снизилась до 4,2% по сравнению с 5,6% в 2013 году. Она сократится еще сильнее, так как многим крупным российским компаниям и банкам запрещен доступ на рынки долларового долга.

ПРЕМИЯ ЗА РИСК

Экономисты JPMorgan, не входящие в состав работающей над индексами группы, предупреждают о "среднесрочных" последствиях для иностранных инвестиций в ОФЗ. Вероятность новых санкций в отношении ОФЗ означает, что более высокие премии за риск становятся "новой нормой", говорят экономисты.

Рубль также подвержен влиянию геополитики: по оценкам аналитиков ING, валюта несет в себе скидку в 16% по отношению к другим сырьевым валютам-соперникам. Премия за риск выросла на 7-10% с выборов в США в ноябре, подсчитала Софья Донец, экономист по России и СНГ из компании Ренессанс Капитал.

Россияне уже переживают последствия санкций, которые, по оценкам Международного валютного фонда, в период с 2014 по 2018 год обходились Москве примерно в 0,2 процентного пункта ВВП ежегодно.

Обесценивание рубля сократило доход на душу населения до $10.000 в прошлом году по сравнению с $16.000 в 2014 году.

Меньший объем ожидаемых инвестиций - еще один элемент возможного влияния санкций. Внутренние инвестиции резко упали после раундов санкций в 2014 и 2018 году, в то время как традиционные иностранные инвестиции составляют около 1% ВВП по сравнению с 3% до 2014 года, согласно Донец.

($1 = 75,9000 рубля)

